Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Schwere Unwetter - Zug prallt gegen Felsen

PRAG: Starke Regenfälle und Gewitter haben in Tschechien zu Unfällen und Überschwemmungen geführt. Bei der Burg Karlstein in der Nähe von Prag rammte ein Schnellzug am Donnerstag einen Felsbrocken, der an der durchnässten Böschung abgerutscht war. Die Lokomotive und der erste Waggon entgleisten. Fünf Menschen wurden nach Angaben der Rettungskräfte leicht verletzt. In dem Zug befanden sich rund 150 Passagiere. Da in der Gegend weitere Hangabrutsche drohten, blieb die Strecke vorläufig gesperrt.

An einigen Orten traten Bäche und kleine Flüsse über die Ufer. In Cesky Krumlov in Südböhmen überschwemmte der Bach Polecnice, ein Zufluss der Moldau, die Häuser einer Straße. Landesweit rückten die Feuerwehren zu Hunderten Einsätzen aus, um Keller leer zu pumpen und umgestürzte Bäume von Straßen zu räumen. An mehreren Orten wurden Autos und Dächer durch Hagel beschädigt. Der staatliche Wetterdienst warnte vor weiteren Unwettern.

Frau beim Kinderwagen-Schieben in New York erschossen

NEW YORK: Eine 20 Jahre alte Frau ist in New York erschossen worden, während sie ein etwa dreimonatiges Baby im Kinderwagen schob. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend (Ortszeit) auf der Upper East Side Manhattans, wie die Polizei mitteilte. Der Täter - ein Mann im schwarzen Kapuzenpulli - habe einen einzigen Schuss abgefeuert und sei daraufhin geflohen. Die Frau sei wenig später in einem Krankenhaus für tot erklärt worden. Das Baby sei unverletzt. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen, die Hintergründe der Tat waren zunächst aber unbekannt.

«Wir haben heute Abend eine 20-jährige Frau auf der Upper East Side verloren», schrieb Bürgermeister Eric Adams auf Twitter. «Mehr Waffen in unserer Stadt bedeuten mehr verlorene Leben.» Einige US-Medien berichteten, bei der toten Frau handele es sich um die Mutter des Kindes. Die Polizei äußerte sich zunächst aber nicht zur Identität des Opfers. Den Berichten zufolge schoss der Täter der Frau von hinten in den Kopf.

Nico Santos über Sommerhits: Ballermann-Lieder im Trend

BERLIN/PALMA DE MALLORCA: Welches Lied wird Deutschlands diesjähriger Sommerhit? Für Popsänger und Songwriter Nico Santos (29) geht die Tendenz in Richtung deutsche Partylieder. «Momentan merke ich, dass die Leute viel am Ballermann unterwegs sind, was sich auch an Charts-Hits wie «Layla» bemerkbar macht», sagte Santos der Deutschen Presse-Agentur. «Layla» von DJ Robin und Schürze kletterte vergangene Woche auf Platz eins der Charts. In den Top Ten der Offiziellen Deutschen Charts befindet sich auch der am Ballermann auf Mallorca oft gespielte Song «Dicht im Flieger» von Julian Sommer.

«Sommersongs ändern sich gefühlt immer wieder und sind von Land zu Land unterschiedlich», erklärte der auf Mallorca aufgewachsene Santos («Play With Fire»). «Viele denken dabei an spanischen Reggae-Ton wie «Despacito», auch DJ-Produktionen haben immer wieder große Erfolge.»

Sein persönlicher Lieblingssommersong sei «Positivity» von Stevie Wonder: «Da ist viel Funk drin, das ist für mich Sommer. Darum wollte ich bei meinem Sommersong auch eher in diese Richtung gehen.» Santos veröffentlichte vor einigen Wochen seine neue Single «Weekend Lover».

Forscher: Besserer Verkehrsschutz könnte halbe Million Leben retten

NEW YORK: Bessere Schutzmaßnahmen im Straßenverkehr könnten nach Einschätzung von Wissenschaftlern weltweit mehr als eine halbe Million Leben pro Jahr retten. Wenn Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Helmen und Anschnallgurten, das Einhalten von Tempolimits sowie der Verzicht auf Alkohol vor dem Fahren deutlich konsequenter eingehalten würden, könnten weltweit jährlich zwischen 347.000 und 540.000 Todesopfer im Straßenverkehr vermieden werden, schrieben die Forscher um Adnan Hyder von der George Washington University in der US-Hauptstadt Washington im Fachjournal «Lancet».

Zudem könnten vor allem in ärmeren Ländern durch bessere Rettungsmaßnahmen nach Verkehrsunfällen noch einmal 200.000 Leben zusätzlich pro Jahr gerettet werden, hieß es. Jedes Jahr sterben nach Angaben der Wissenschaftler rund 1,4 Millionen Menschen weltweit bei Verkehrsunfällen - am häufigsten jüngere Menschen in ärmeren Ländern. Trotz einiger Fortschritte werde immer noch nicht genug getan, um diese Krise anzugehen, kritisierten die Forscher, die für ihre Arbeit unter anderem 74 Studien zu 185 Ländern analysierten.