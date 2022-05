Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 12.05.22 | Aktualisiert um: 14:00 | Überblick

Erneute Attacken in Mosambiks Nord-Provinz Cabo Delgado

MAPUTO: Nach einer längeren Ruhephase flammt die Gewalt in Mosambiks Nord-Provinz Cabo Delgado wieder auf. In der Krisenregion des südostafrikanischen Landes attackierten rund 40 Bewaffnete die Orte Macoma und Quiterajo, wie die Behörden am Mittwoch bekanntgaben. Dabei wurden ein Polizist und drei Soldaten getötet sowie Militärgerät erbeutet. Präsident Filipe Nyusi hatte erst im vergangenen September erklärt, alle von Aufständischen gehaltenen Bezirke in Cabo Delgado seien zurückerobert.

Im Norden Mosambiks - einer Region, in der der französische Energiekonzern Total an einem milliardenschweren Flüssiggasprojekt beteiligt ist - verüben islamistische Rebellen seit 2017 brutale Angriffe. Mitte März wurde der Hafenort Palma von Extremisten überfallen. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verkündete danach die Einnahme der Stadt. Dem UN-Flüchtlingshilfswerk zufolge wurden Hunderttausende Menschen vertrieben, zahlreiche andere wurden getötet. Die Rebellion hat Experten zufolge ihre Wurzeln in Missständen und Klagen der Bewohner der Region, die sehr arm sind und jahrelang von der Regierung vernachlässigt wurden.

Die Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (SADC) unterstützt mit einer Bereitschaftstruppe Mosambik bei der Bekämpfung der Terrorangriffe. Im Rahmen eines bilateralen Abkommens sind zudem Kontingente des ruandischen Militärs an der Bekämpfung des Terrorismus beteiligt.

Die EU hatte im vergangenen Juli einen Militäreinsatz beschlossen, bei dem Soldaten aus EU-Staaten mosambikanische Streitkräfte ausbilden sollen. Die Ausbilder stellt vor allem die frühere Kolonialmacht Portugal.

Inderin will Enkel und verklagt Sohn und Schwiegertochter

NEU DELHI: Eine Inderin hat ihren Sohn und ihre Schwiegertochter verklagt, weil diese keine Kinder haben. Die Klägerin fordert vor dem Gericht in der Stadt Haridwar, dass ihr Sohn und dessen Frau innerhalb eines Jahres en Kind bekommen oder stattdessen eine Entschädigung von 50 Millionen Rupien (613.000 Euro) zahlen, wie das indische Rechtsportal «Bar and Bench» am Donnerstag berichtete. Die Frau argumentierte demnach, dass das Paar sie mit ihrer Kinderlosigkeit seelisch foltere.

Die Klägerin rechtfertigte die Klage auch damit, dass sie ihren einzigen Sohn mit viel Liebe erzogen habe - und immer viel Geld ausgegeben habe. Sie hätte ihm etwa eine gute Pilotenausbildung in den USA finanziert oder 500.000 Rupien (6131 Euro) für Flitterwochen in Thailand gegeben. Das Paar sei aber in eine andere indische Stadt gezogen und habe die Kommunikation mit der Klägerin und ihrem Ehemann beendet. Als sie das Paar aufgefordert habe, ein Kind zu bekommen, hätten die beiden angegeben, sich getrennt zu haben.

In Indien leben viele verheiratete Paare noch bei den Eltern des Mannes. Viele Familien erwarten, dass die Paare Kinder haben.

EU und Japan schließen digitale Partnerschaft

TOKIO: Die Europäische Union (EU) und Japan haben eine Partnerschaft zur Entwicklung von digitalen Technologien, Cybersicherheit und künstlicher Intelligenz ins Leben gerufen.

«Führung in diesem Bereich ist der Schlüssel zu unserer Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit», sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag in Tokio im Anschluss an ein Gipfeltreffen zwischen der EU und Japan. Die digitale Partnerschaft sei die erste dieser Art zwischen der EU und einem anderen Land. Beide Seiten einigten sich zudem darauf, ihre strategische Partnerschaft zu nutzen, um die Lieferketten zum Beispiel bei Halbleitern zu stärken und zu diversifizieren, wie von der Leyen sagte.