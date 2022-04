Von: Redaktion (dpa) | 29.04.22 | Aktualisiert um: 06:28 | Überblick

Mexikos Präsident legt Initiative für Wahlrechtsreform vor

MEXIKO-STADT: Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador will die unabhängige Wahlbehörde des lateinamerikanischen Landes abschaffen. Der Linksnationalist legte am Donnerstag (Ortszeit) die Initiative für eine Wahlrechtsreform vor, die auch die Zahl der Abgeordneten reduzieren und die öffentlichen Gelder für Parteien kürzen würde. Kritiker warfen der Regierung vor, damit das Machtgleichgewicht zwischen den Staatsgewalten aus der Balance zu bringen.

Der entsprechende Entwurf zur Reform von 18 Artikeln der Verfassung wurde an die Abgeordnetenkammer geschickt. Die Regierungsfraktion hat dort zwar die meisten Parlamentarier, verfügt jedoch nicht über die für Verfassungsänderungen benötigte Zweidrittelmehrheit.

«Wir wollen, dass es in diesem Land eine echte, wahre Demokratie gibt», sagte der 68 Jahre alte Staatschef, der Ende 2018 nach zwei gescheiterten Versuchen mit einem deutlichen Sieg an die Macht kam. López Obrador sprach nach den Niederlagen von 2006 und 2012 von Wahlbetrug. Dieser wurde aber nicht nachgewiesen.

Nun will er die Wahlbeamten und -richter direkt von der Bevölkerung bestimmen lassen. Das unabhängige Wahlamt (INE) soll durch das Nationale Institut für Wahlen und Bürgerbefragungen ersetzt werden. Die Zahl der Abgeordneten soll zudem um 40 Prozent auf 300 und die Zahl der Senatoren um 25 Prozent auf 96 verringert werden. Auch das Wahlsystem soll verändert werden.

Angreifer stecken 25 Lastwagen im Süden von Chile in Brand

LOS RÍOS: Unbekannte haben im Süden von Chile erneut einen Brandanschlag auf ein Unternehmen verübt. Vermummte Angreifer steckten in der Ortschaft Los Ríos in der Provinz Arauco mindestens 25 Lastwagen in Brand, wie der Radiosender Cooperativa am Donnerstag berichtete. Zuvor hätten sie Mitarbeiter der Baustoff- und Transportfirma Transa bedroht und in die Luft geschossen. «Der Angriff zeigt, dass die Provinz Arauco gesetzloses Land und die Regierung komplett überfordert ist», hieß es in einer Stellungnahme der Fernfahrergewerkschaft CNDC.

Im Süden des südamerikanischen Landes kommt es immer wieder zu Brandanschlägen auf Häuser und Fahrzeuge. Der Verdacht richtet sich auch gegen radikale Gruppen der indigenen Volksgruppe der Mapuche, die seit Jahrzehnten für die Rückgabe ihrer Ländereien kämpfen. In der abgelegenen Region kommt es zudem häufig zu Anschlägen auf Forstbetriebe, Raubüberfällen auf Fernfahrer und Schießereien. Zuletzt musste Innenministerin Izkia Siches einen Besuch in der Unruheregion abbrechen, nachdem nahe ihrem Konvoi Schüsse gefallen waren.

Ein Toter bei Hubschrauberabsturz in Russland



SARATOW: Beim Absturz eines Hubschraubers in der südrussischen Stadt Saratow sind mindestens ein Mensch getötet und ein weiterer verletzt worden. Die Staatsagentur Tass meldete am Donnerstag unter Berufung auf das Bürgermeisteramt der Wolgastadt, die Maschine vom Typ Ansat habe zu einer nahe gelegenen Militärbasis gehört. Der 26 Jahre alte Überlebende sei mit einem Fallschirm abgesprungen, sein Zustand sei stabil. Nach einem dritten Menschen werde noch gesucht, teilte der Gesundheitsminister des südrussischen Gebiets Saratow, Oleg Kostin, im Nachrichtenkanal Telegram mit.

Nach Angaben des zentralen Wehrbezirks kam es während eines Übungsfluges zu einer «Annäherung» von zwei Maschinen. Der zweite Hubschrauber sei problemlos gelandet.