Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Vier mutmaßliche IS-Anhängerinnen festgenommen

KARLSRUHE: Die deutsche Bundesanwaltschaft hat am Donnerstagmorgen vier mutmaßliche IS-Anhängerinnen bei ihrer Rückkehr nach Deutschland festnehmen lassen. Die Frauen seien am Frankfurter Flughafen festgenommen worden und sollten im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden, teilte die Behörde mit.

Alle vier Frauen hatten sich den Angaben zufolge 2013 oder 2014 auf den Weg nach Syrien oder in den Irak gemacht und sich der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) angeschlossen. Einer von ihnen werfen die Ermittler auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Menschenhandel vor.

Sie soll mit ihrem Mann eine jesidische Frau als Sklavin gehalten haben, die auch Opfer sexueller Übergriffe geworden sein soll. Alle vier Frauen haben die deutsche Staatsangehörigkeit, eine auch die marokkanische.

Laut Außenministerin Annalena Baerbock hatte die deutsche Regierung am Mittwoch 27 deutsche Kinder und 10 Mütter aus einem Gefangenenlager in Nordostsyrien zurückgeholt. Einige der Frauen seien direkt in Haft genommen worden.

NOUMÉA: Nach einem starken Erdbeben in der Nähe von Neukaledonien haben die Behörden eine Tsunami-Warnung für den Südseestaat Vanuatu ausgegeben. Geologen bezifferten die Stärke des Bebens zunächst auf 7,2. Es habe sich am Nachmittag (Ortszeit) südöstlich der zum französischen Überseegebiet gehörenden Loyalitätsinseln in zehn Kilometern Tiefe ereignet, teilte das Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) mit.

«Gefährliche Tsunami-Wellen innerhalb von 300 Kilometern des Epizentrums sind entlang der Küsten von Vanuatu möglich», hieß es. Berichte über Schäden oder Verletzte gab es zunächst nicht.

Mord an drei Töchtern? - Mutter festgenommen

ATHEN: Hat eine 33-jährige Mutter in Griechenland ihre drei Töchter umgebracht? Dieser schreckliche Verdacht beschäftigt die Öffentlichkeit in dem Land schon seit Monaten. Nun wurde die Frau am Mittwochabend in Patras festgenommen, weil Gerichtsmediziner zumindest im jüngsten Fall der neun Jahre alten Tochter das Narkosemittel Ketamin nachweisen konnten.

Das Kind war im Januar in ein Athener Krankenhaus eingewiesen worden, konnte aber nicht mehr gerettet werden. Ketamin wird vornehmlich in der Tiermedizin verwendet; die Beschuldigte soll griechischen Medienberichten zufolge im Internet über das Mittel recherchiert haben.

Die Todesursache der beiden anderen Töchter wird nun erneut und gezielt auf Ketamin untersucht. Das erste Mädchen war zum Todeszeitpunkt im Jahr 2019 dreieinhalb Jahre alt, die zweite Tochter starb im vergangenen Jahr im Alter von nur sechs Monaten.

Der Fall erregte auch deshalb Aufsehen, weil das Ehepaar sich wiederholt in griechischen Medien äußerte und Mutmaßungen über einen unnatürlichen Tod der Kinder zurückwies. Online kursieren zahlreiche Fotos der Familie, die die Eltern selbst veröffentlicht haben. Nach der Festnahme der Frau am Mittwoch versammelten sich Hunderte empörte Menschen vor dem Haus der Familie und skandierten «Schande!» und «Mörder!». Die Polizei löste die Versammlung auf.

Palästinensischer Angreifer im Westjordanland getötet

TEL AVIV: Ein palästinensischer Angreifer ist nach israelischen Angaben im südlichen Westjordanland getötet worden. Er soll in einem Bus einen Israeli verletzt haben, wie die Armee am Donnerstag mitteilte. Ein Zivilist im Bus habe den Attentäter daraufhin getötet. Weitere Einzelheiten nannte die Armee zunächst nicht. Laut Medienberichten verwendete der Palästinenser einen Schraubenzieher als Waffe. Unklar war auch zunächst, welche Waffe der Zivilist benutzt hatte.

Die Attacke folgt auf eine blutige Anschlagsserie in Israel, bei der innerhalb von rund einer Woche elf Israelis getötet wurden. Bei zwei Anschlägen waren die Attentäter arabische Israelis. Alle drei waren Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Bei dem jüngsten Anschlag am Dienstag in der Nähe von Tel Aviv war der Attentäter ein Palästinenser aus der Nähe von Dschenin im Westjordanland.

Israel befürchtet eine weitere Eskalation der Lage vor Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan am Wochenende. Die Armee unterstützt die Polizei mit 1000 Soldaten, um die allgemeine Sicherheitslage zu verbessern. Zusätzliche Kräfte wurden auch in das Westjordanland entsandt. Wie das Armeeradio berichtet, setzt die Polizei am Freitag rund um den Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt (Al-Haram al-Scharif) insgesamt 3000 Kräfte ein.

Zwei Tote nach Schüssen in Schnellrestaurant

ZWOLLE: Zwei Männer sind nach Schüssen in einem Schnellrestaurant in den Niederlanden ums Leben gekommen. Bei dem Vorfall am Mittwochabend in der Stadt Zwolle seien ein 57-Jähriger und ein 62-Jähriger gestorben, teilte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mit. Man habe eine groß angelegte Fahndung «nach dem oder den Verdächtigen» eingeleitet. Bislang habe es keine Festnahmen gegeben.

Augenzeugen berichteten dem Sender RTV Oost, ein Mann habe zunächst Essen bestellt und sich neben die Opfer gesetzt. Dann habe er das Feuer auf sie eröffnet. Dies löste demnach Panik unter den Gästen aus, die versuchten, sich im Freien in Sicherheit zu bringen. Der mutmaßliche Täter sei geflohen.

Nach Polizeiangaben war eines der Opfer bereits tot, als Einsatzkräfte eintrafen. Die Beamten hätten vergeblich versucht, den zweiten Mann wiederzubeleben. Er sei noch am Tatort gestorben. Die Gegend um das Restaurant wurde zunächst abgesperrt. Ein Polizeihubschrauber sei zeitweise im Einsatz gewesen.