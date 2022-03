Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 03.03.22 | Überblick

Gremium zur Kapitol-Attacke wirft Trump «kriminelle Verschwörung» vor

WASHINGTON: Der Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols wirft dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und Verbündeten vor, Teil einer «kriminellen Verschwörung» gewesen zu sein, um das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen. Das ging am Mittwochabend (Ortszeit) aus einem Gerichtsdokument hervor, mit dem der Ausschuss Zugang zu bestimmten Dokumenten bekommen möchte. Ein Anwalt Trumps hatte sich auf das Anwaltsgeheimnis berufen, um die Herausgabe zu verhindern.

Der Antrag des Sonderausschusses führt zahlreiche Gründe auf, die aufzeigen sollen, warum die Dokumente des Anwalts nicht unter Verschluss bleiben dürften. Die gesammelten Fakten deuteten stark darauf hin, dass die E-Mails des Anwalts zeigen könnten, dass dieser Trump dabei geholfen habe, «ein korruptes Komplott» zu schmieden, um «die Auszählung der Wahlmännerstimmen zu behindern und eine Verschwörung zur Verhinderung der Machtübergabe» voranzubringen, hieß es in einer Mitteilung des Gremiums. Ein Gericht solle nun die Herausgabe der Dokumente prüfen.

Der Ausschuss wirft Trump und seinen Verbündeten auch vor, Druck auf den damaligen Vize-Präsidenten Mike Pence ausgeübt zu haben. «Das offensichtliche Ziel dieser Bemühungen war es, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen und Donald Trump zum Sieger zu erklären», hieß es weiter in dem Dokument. Pence hatte sich geweigert, Trumps Druck nachzugeben und die Zertifizierung der Ergebnisse der Präsidentenwahl vom 3. November im Kongress zu verhindern.

Der Sonderausschuss des US-Repräsentantenhauses führt keine strafrechtlichen Ermittlungen durch. Dies obliegt dem Justizministerium. Trump-Anhänger hatten Anfang Januar 2021 gewaltsam das Kapitol gestürmt, während der Kongress dort zusammengekommen war, um den Ausgang der Präsidentschaftswahl zu zertifizieren. Trump hatte seine Unterstützer kurz zuvor bei einer Kundgebung damit aufgewiegelt, dass ihm der Wahlsieg gestohlen worden sei. Fünf Menschen kamen ums Leben, darunter ein Polizist.

Bewährungsstrafe in Japan für rechte Hand von Ex-Autoboss Ghosn

TOKIO: In Japan ist ein Top-Manager des geflohenen Ex-Nissan-Chefs Carlos Ghosn zu einer Bewährungsstrafe wegen Verstoßes gegen Börsenauflagen verurteilt worden. Das Bezirksgericht in Tokio befand den US-Amerikaner Greg Kelly (65) am Donnerstag für schuldig, Geldbezüge für Ghosn zu niedrig beziffert zu haben. Der Richter verurteilte ihn zu einer Haftstrafe von sechs Monaten, die für drei Jahre auf Bewährung ausgesetzt ist. Die Staatsanwaltschaft hatte zwei Jahre Gefängnis für den früheren Manager gefordert. Mit dem Urteil kann Kelly nun unverzüglich in die USA zurückkehren.

Am 19. November 2018 waren er und sein früherer Chef Ghosn in Tokio festgenommen worden. Während Kelly in Japan blieb, floh Ghosn unter abenteuerlichen Umständen in einem Privatjet nach Beirut. Er war in einer Kiste für Musikinstrumente versteckt gewesen. Zwei an Japan ausgelieferte Amerikaner, die ihm zu seiner spektakulären Flucht verholfen hatten, waren vergangenes Jahr von einem Gericht in Japan zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Der frühere Elite-Soldat Michael Taylor muss zwei Jahre einsitzen, sein Sohn Peter ein Jahr und acht Monate. Die beiden hatten sich vor Gericht schuldig bekannt.

Kelly hatten bei einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Gefängnis gedroht. Sein Ex-Chef Ghosn hatte alle Vorwürfe zurückgewiesen und sprach von einer Verschwörung bei Nissan gegen ihn. Ghosn hatte einst den Autokonzern vor der nahen Pleite gerettet und die Allianz aus Renault, Nissan und Mitsubishi geschmiedet. Japan bemühte sich um seine Auslieferung - doch hat es mit dem Libanon kein Auslieferungsabkommen. Wegen der Flucht gibt es keinerlei Aussicht, dass Ghosn in Japan eines Tages der Prozess gemacht werden könnte.