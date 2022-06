Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.06.22 | Überblick

Weniger Nutzfahrzeuge in EU zugelassen

BRÜSSEL: Die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen in der EU schwächelt weiter. Im Mai seien mit 136.410 Exemplaren fast 18 Prozent weniger gewerblich genutzte Fahrzeuge neu zugelassen worden als im Vorjahresmonat, teilte der Branchenverband Acea am Donnerstag mit. Seit Jahresbeginn belaufe sich das Minus damit auf knapp ein Fünftel auf 673.095 Fahrzeuge. Immerhin erholte sich nun die Nachfrage nach schweren Lastwagen und Bussen. Das Gesamtminus ging auf einen Einbruch bei den Zulassungen leichter Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen zurück, die den Großteil der Zulassungen ausmachen.

Im Mai mussten die Hersteller in den vier wichtigen Märkten Frankreich, Spanien, Deutschland und Italien abermals herbe Rückgänge hinnehmen. Vor allem in Spanien ließ das Interesse nach: Dort fiel die Zahl der Zulassungen um fast 30 Prozent. In Deutschland ging sie um fast ein Fünftel zurück.