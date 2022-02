Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Neue Russland-Sanktionen der EU sollen Zugang zu Finanzmarkt stoppen

BRÜSSEL: Die neuen geplanten EU-Sanktionen gegen Russland werden nach Angaben von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Zugang russischer Banken zu den europäischen Finanzmärkten stoppen. Zudem sollen russische Vermögenswerte in der EU eingefroren werden, und wichtigen Sektoren der russischen Wirtschaft soll der Zugang zu Schlüsseltechnologien und Märkten verwehrt werden.

Am Donnerstagabend soll ein EU-Krisengipfel über das Sanktionspaket beraten. Ein erstes Paket hatte die EU bereits nach der Anerkennung der Unabhängigkeit der Separatistenregionen Donezk und Luhansk in der Ostukraine und der Entsendung russischer Soldaten beschlossen.

Der russische Präsident Wladimir Putin bringe Krieg zurück nach Europa, sagte von der Leyen am Donnerstagmorgen in Brüssel. «Wir verurteilen diesen barbarischen Angriff und die zynischen Argumente, um ihn zu rechtfertigen.» Die EU stehe an der Seite der Ukraine und der ukrainischen Menschen. Das Ziel Russlands sei nicht nur die ostukrainische Region Donbass, und auch nicht die Ukraine. «Das Ziel ist die Stabilität in Europa und die gesamte internationale Friedensordnung. Und wir werden Präsident (Wladimir) Putin dafür zur Rechenschaft ziehen.»

Die Sanktionen seien so konzipiert, dass sie die Interessen des Kremls und seine Fähigkeit, einen Krieg zu finanzieren, träfen, sagte von der Leyen. «Ich rufe Russland dazu auf, die Gewalt sofort zu stoppen und seine Truppen vom Territorium der Ukraine zurückzuziehen.»

Kölner Karnevalisten wollen trotz Kriegs in Ukraine feiern

KÖLN: Kann man Karneval feiern, wenn in Europa ein Krieg ausbricht? In Köln waren am Donnerstagmorgen - Weiberfastnacht - jedenfalls erste Kostümierte unterwegs oder standen an Corona-Teststationen an.

Das Festkomitee Kölner Karneval teilte mit: «Heute beginnt der Straßenkarneval, das bedeutet für die Jecken in Köln hauptsächlich individuell feiern, draußen oder in der Kneipe. Nach zwei Jahren Pandemie ist die Sehnsucht danach sehr groß - und das Absagen mit so kurzem Vorlauf rein organisatorisch auch gar nicht möglich. Es wäre aus unserer Sicht auch das falsche Signal.»

Sicherlich gehe das Geschehen in der Ukraine nicht spurlos an den Karnevalisten vorüber. Die Gedanken vieler Jecken seien an diesem Morgen bei den Menschen in der Ukraine, die mit Angst auf die nächsten Tage blickten. «Aber wir haben gerade auch in der jüngeren Vergangenheit gelernt, dass der Karneval in Krisenzeiten eine wichtige Funktion für die Menschen hat. Sich die Grenzen des Frohsinns vom einem Despoten diktieren zu lassen, entspricht nicht dem Gedanken des Fastelovends, in dem Freiheit und Gleichheit an oberster Stelle steht.» Auch eine Sprecherin der Stadt Köln teilte mit, der Empfang des Dreigestirns im Rathaus finde wie geplant statt.

SPD-Chef: Harte Antwort des Westens auf russischen Angriff

BERLIN: SPD-Chef Lars Klingbeil hat Russland aufgefordert, den Angriff auf die Ukraine unmittelbar zu beenden. «Russland muss diesen Krieg sofort stoppen», sagte er am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Klingbeil betonte, der militärische Angriff Russlands sei «absolut ungerechtfertigt» und werde «eine harte und geschlossene Antwort des Westens nach sich ziehen». «Die Bundesregierung hat dabei unsere volle Unterstützung.»

Der SPD-Chef sprach den Menschen in der Ukraine die uneingeschränkte Solidarität aus. «Wir stehen an ihrer Seite in diesen schrecklichen Stunden», betonte er. «Der Krieg mitten in Europa ist zurück.» Das sei ein Angriff auf die freiheitlichen und demokratischen Werte.

«New York Times»: Leichensäcke werden nach Russland zurückkehren

NEW YORK: Zum militärischen Angriff Russlands auf die Ukraine am frühen Donnerstagmorgen schreibt die «New York Times»:

«Wenn ihn sonst nichts kümmert, sollte Putin bedenken, was dies für sein Volk bedeutet, das er Tag für Tag über angebliche Bedrohungen und Kränkungen durch die Ukraine und den Westen belogen hat. Leichensäcke werden nach Russland zurückkehren, und es wird wirtschaftliche Verwerfungen und weltweite Ächtung für eine Nation geben, die im vergangenen Jahrhundert unter Krieg und totalitärer Herrschaft furchtbar gelitten hat. Biden seinerseits hat diese Krise mit Härte, Geduld, Entschlossenheit und Würde gemeistert, indem er regelmäßig offenlegte, was die amerikanischen Geheimdienste über Putins Pläne wussten. Dies war ein neuartiger Ansatz für das Krisenmanagement im Zeitalter der sozialen Medien und hat wahrscheinlich dazu beigetragen, die Entschlossenheit der Europäer während des monatelangen, unklaren Aufmarsches der russischen Streitkräfte zu stärken.(...)

Analysten und Historiker werden lange darüber debattieren, ob Putins Beschwerden tatsächlich begründet waren, ob die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten bei der Erweiterung der Nato zu leichtfertig waren und ob Russland zu Recht glaubte, dass seine Sicherheit gefährdet war. Auch die Frage, ob Biden und andere westliche Politiker mehr hätten tun können, um Putin zu besänftigen, wird heiß diskutiert werden.»

Waffenarsenal nach Schießerei in Johannesburg entdeckt

JOHANNESBURG: Bei der Fahndung nach weiteren Hintermännern einer wilden Schießerei in Johannesburg ist Südafrikas Polizei auf ein umfangreiches Waffenarsenal gestoßen. Im Haus eines mutmaßlichen weiteren Bandenmitglieds wurden vier automatische Sturmgewehre, fünf Pistolen sowie mehr als tausend Schuss Munition gefunden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zudem seien Funkstör- und Peilsender sowie Polizeiausrüstung beschlagnahmt worden, darunter Uniformen und schusssichere Westen.

Bei der Schießerei in Johannesburgs Stadtteil Rosettenville waren am Montag acht Menschen ums Leben gekommen und fünf Polizisten verletzt worden. Ein Polizei-Helikopter wurde von der etwa 25-köpfigen Bande ebenfalls unter Feuer genommen - der Co-Pilot wurde angeschossen. Mittlerweile wurden zehn Verdächtige festgenommen. Die Täter waren in PS-starken, gestohlenen Wagen unterwegs und verfügten über diverse automatische Sturmgewehre sowie große Mengen Munition. Sie hatten nach Polizeiangaben eine Attacke auf einen Geldtransporter geplant.

Südafrika hat weltweit eine der schlimmsten Kriminalstatistiken. Allein zwischen Oktober und Dezember 2021 wurden 6859 Mordfälle registriert hat - statistisch gesehen mehr als 74 Morde pro Tag.

Australiens Premierminister: «Russland hat den Krieg gewählt»

CANBERRA: Die australische Regierung hat den russischen Angriff auf die Ukraine als «ungeheuerlich» verurteilt und Moskau zum sofortigen Truppenabzug aufgefordert. «Wir verurteilen die einseitigen feindlichen Aktionen in der Ukraine. Russland verstößt offen gegen internationales Recht und die UN-Charta», sagte Premier Scott Morrison am Donnerstag vor Journalisten. «Russland hat den Krieg gewählt.»

Es handele sich um eine «brutale und nicht provozierte Invasion», betonte der Regierungschef. «Die Aufnahmen von Raketenangriffen und Luftangriffssirenen sowie die - noch unbestätigten - Berichte über Hunderte von Opfern sind angesichts der Ereignisse, die wir seit einiger Zeit beobachtet und vor denen wir gewarnt haben, leider nicht überraschend.» Morrison kündigte an, dass die bereits verhängten finanzellen Sanktionen weiter ausgedehnt würden.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag einen Einsatz des russischen Militärs in den Separatistenregionen Luhansk und Donezk befohlen. Am Montag hatte Putin trotz großen internationalen Protests die Unabhängigkeit der beiden Regionen in der Ostukraine anerkannt.

Moskaus Verteidigungsministerium: Ukrainische Luftabwehr unschädlich

MOSKAU: Die russischen Streitkräfte haben bei der Invasion in die Ukraine nach eigenen Angaben die Luftabwehr des Landes komplett unschädlich gemacht. Die Stützpunkte der ukrainischen Luftwaffe seien mit «präzisionsgelenkter Munition» außer Betrieb gesetzt worden, teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag in Moskau mit. Die ukrainischen Soldaten hätten keinerlei Widerstand gegen das russische Militär geleistet, hieß es. Zugleich wies das Ministerium ukrainische Berichte über einen Abschuss von russischen Flugzeugen zurück. Das entspreche nicht den Tatsachen, hieß es. Das Ministerium teilte auch mit, dass es keine Luftschläge gegen ukrainische Städte gebe. «Der Zivilbevölkerung droht nichts.»

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am frühen Morgen in einer Fernsehansprache den Beginn der Militäroperation gegen die Ukraine bekanntgegeben. Er berief sich dabei auf die gespannte Lage in der ostukrainischen Region Donbass. Die dortigen Separatistengebiete Luhansk und Donezk hatte er am Montag zu unabhängigen Staaten erklärt.

Merz: Putin führt Krieg gegen die Demokratie

BERLIN: CDU-Chef Friedrich Merz hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgeworfen, mit seinem Angriff auf die Ukraine Krieg gegen die Demokratie zu führen. «Es ist Krieg in Europa. Es ist nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine, sondern es ist ein Krieg gegen die Demokratie, gegen unsere Freiheit», sagte Merz, der auch Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag ist, am Donnerstag im ZDF-«Morgenmagazin». Dass die Nato Putin bedrohe, sei «ein Popanz der russischen Propaganda schon seit vielen Wochen und Monaten». Die Nato bedrohe niemanden.

Putin fühle sich vielmehr bedroht durch die Demokratiebewegung in der Ukraine und in Belarus, sagte Merz. Die Verschärfung der Tonlage habe begonnen, als es monatelange Proteste gegen die gefälschten Wahlen in Belarus gegeben habe. Putin habe große Angst davor, dass sein politisches System in Russland und sein Umfeld bedroht würden durch die Freiheits- und Demokratiebewegungen in seiner Nachbarschaft. Gegen diese führe er jetzt Krieg, sagte Merz.

Frankreich ruft Russland zu Beendigung des Angriffs in Ukraine auf

PARIS: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt und ein sofortiges Ende gefordert. «Frankreich verurteilt die Entscheidung Russlands, Krieg gegen die Ukraine zu führen, aufs Schärfste», schrieb Macron am Donnerstagmorgen auf Twitter. Frankreich sei mit der Ukraine solidarisch und an deren Seite. Gemeinsam mit seinen Partnern und Verbündeten handle Frankreich, um ein Ende des Kriegs zu erreichen.

Macron berief für Donnerstagmorgen dem Élyséepalast zufolge den nationalen Verteidigungsrat ein. Zuvor hatte er mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Élyséekreisen zufolge bat Selenskyj in dem Gespräch um vielfältige Interventionen zur Unterstützung der Ukraine und der Einheit in Europa. Macron sicherte demnach Solidarität und Unterstützung zu.

Separatisten melden Einnahme von zwei Kleinstädten in Ostukraine

KIEW: Die Separatisten haben nach dem russischen Einmarsch in der Ostukraine die Einnahme von zwei Kleinstädten gemeldet. Es handele sich dabei um Stanyzja Luhanska und um Schtschastja, teilten die Separatisten mit. Demnach sind Truppen über den Fluss Siwerskyj Donez vorgedrungen, der bisher die Frontlinie bildete. Die Behörden in Kiew bestätigten zugleich das Vordringen der prorussischen Kräfte auf das von ukrainischen Regierungstruppen kontrollierte Gebiet.

Die russische Armee sei zu den Orten Milowe und Horodyschtsche auf ukrainisches Gebiet vorgestoßen, teilte das Innenministerium in der Hauptstadt Kiew mit. Zudem seien Munitionslager im westukrainischen Gebiet Chmelnyzkyj und im südostukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk mit Raketen angegriffen worden. In der westukrainischen Stadt Luzk sei ein Fernsehturm zerstört worden. Außerdem wurden den Angaben zufolge Kasernen der ukrainischen Streitkräfte im westukrainischen Gebiet Winnyzja und nahe der Hauptstadt Kiew angegriffen. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Angesichts des russischen Einmarsches forderte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj «sofortige Sanktionen» gegen Moskau. Er verlangte zudem Verteidigungshilfe sowie finanzielle Unterstützung, wie Selenskyj nach Telefonaten unter anderem mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf Twitter schrieb.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte zuvor einen Auslandseinsatz des russischen Militärs in den Regionen Luhansk und Donezk offiziell angeordnet. «Ich habe beschlossen, eine Sonder-Militäroperation durchzuführen», sagte Putin am Donnerstagmorgen in einer Fernsehansprache.

Tschechien verurteilt russischen Angriff auf Ukraine

PRAG: Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala hat die russische Eskalation im Ukraine-Konflikt aufs Schärfste verurteilt und den nationalen Sicherheitsrat zu einer Sondersitzung einberufen. «Leider ist es zum Schlimmsten gekommen», schrieb der liberalkonservative Politiker am Donnerstag bei Twitter. «Die russische Invasion in die Ukraine ist ein durch nichts zu rechtfertigender Akt der Aggression gegen einen unabhängigen Staat», so der 57-Jährige.

Das Vorgehen Moskaus könne nicht ohne Reaktion seitens EU und Nato bleiben, betonte Fiala. Tschechiens Außenminister Jan Lipavsky sprach von einer «völlig unprovozierten Attacke» des Kremls. «Der Krieg ist näher, als wir uns einzugestehen bereit sind», mahnte Innenminister Vit Rakusan. «Indem wir die Ukraine unterstützen, verteidigen wir auch unser Land.»

Bei der Sitzung des nationalen Sicherheitsrats dürfte es um die Sorge vor einer möglichen Flüchtlingswelle aus der weniger als 400 Kilometer entfernten Ukraine gehen. Die Regierung in Prag bereitet sich seit Wochen auf dieses Szenario vor. Bereits heute leben und arbeiten nach Schätzungen rund 150.000 Ukrainer langfristig in Tschechien. Sie stellen damit die größte Ausländergruppe in dem EU- und Nato-Mitgliedstaat.

EU-Ratschef Michel sichert Ukraine Solidarität zu

BRÜSSEL: EU-Ratspräsident Charles Michel hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Gespräch die «stärkste Solidarität» der Europäischen Union versichert. Er habe zudem Russlands ungerechtfertigte, großangelegte militärische Aggression gegen die Ukraine verurteilt, schrieb Michel am Donnerstagmorgen auf Twitter.

Die EU und die Gruppe der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) würden sich noch am Donnerstag auf weitere Schritte gegen Russlands «illegale Handlungen» und zur Unterstützung der Ukraine verständigen. Zugleich rief Michel den russischen Präsidenten Wladimir Putin dazu auf, «diesen Krieg sofort zu beenden».

Polens Regierungschef fordert entschiedene Antwort an Russland

WARSCHAU: Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat eine rasche und entschlossene Antwort auf den russischen Angriff auf die Ukraine gefordert. «Wir müssen sofort auf die verbrecherische Aggression Russlands gegen die Ukraine reagieren», schrieb er am Donnerstag auf Twitter.

«Europa und die freie Welt müssen Putin stoppen», ergänzte er. Die EU müsse die schärfsten möglichen Sanktionen beschließen. «Unsere Unterstützung für die Ukraine muss echt sein», fügte er hinzu.

Ukrainischer Botschafter bittet um militärische Hilfe

BERLIN: Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat um militärische Hilfe gebeten. Es gehe darum, dass die ukrainische Armee mit Defensivwaffen und Munition gestärkt werde, sagte Melnyk am Donnerstag dem rbb-Inforadio. «Jetzt ist es an der Zeit für Deutschland aufzuwachen.»

Melnyk forderte außerdem, dass «die höllischen Sanktionen» gegen Russland noch heute in Kraft gesetzt werden. Dies hätte man schon vor Wochen tun sollen. «Jetzt geht es darum, dass man uns hilft und nicht mit Solidarität vertröstet», so Melnyk.

Der Botschafter sprach von einem lange geplanten und großangelegten Angriffskrieg, der die Existenz der Ukraine bedrohe. «Man hat alle Warnungen im Westen ignoriert, auch in Deutschland.»

Auswärtiges Amt: Ukraine verlassen oder sicheren Ort aufsuchen

BERLIN: Das Auswärtige Amt hat deutsche Staatsangehörige in der Ukraine erneut und dringend aufgefordert, das Land zu verlassen.

«In der Ukraine finden Kampfhandlungen und Raketenangriffe statt», schrieb das Auswärtige Amt am Donnerstag auf Twitter. «Falls Sie das Land nicht auf einem sicheren Weg verlassen können, bleiben Sie vorläufig an einem geschützten Ort.».

Lindner über Putin: «Er hat sich als Lügner entlarvt»

BERLIN: Der Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner hat das militärische Vorgehen Russlands gegen die Ukraine scharf verurteilt. Der Angriff auf die Ukraine sei ein eklatanter Bruch des Völkerrechts, sagte Lindner am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Lindner: «Wir stehen an der Seite der Menschen in der Ukraine.»

Die EU, die Nato und die G7 seien vorbereitet, um unverzüglich die notwendigen Schritte einzuleiten. «Dieser Angriff ist ein Angriff auf die internationale Ordnung insgesamt. Er kann nicht ohne Folgen bleiben», so Lindner. «Der Kreml wird harte Sanktionen erfahren. Wladimir Putin hat Grenzen überschritten. Er hat sich als Lügner entlarvt. Darunter leidet das russische Volk.»

Generalstab der Ukraine: Intensiver Beschuss im Osten

KIEW: Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Armee hat es einen Beschuss im Osten des Landes durch russisches Militär gegeben. Es gebe Angriffe von Gebieten und Siedlungen entlang der Staatsgrenze sowie auf mehrere Flugplätze, teilte der Generalstab am Donnerstagmorgen in Kiew mit. Landungsoperationen des russischen Militärs in der südostukrainischen Stadt Odessa habe es nicht gegeben. «Die Situation ist unter Kontrolle.»

Das Militär schoss nach eigenen Angaben im Gebiet Luhansk fünf russische Flugzeuge und einen Hubschrauber ab.

Insgesamt wurden nach Angaben des Generalstabs mindestens sechs Flugplätze angegriffen, darunter Boryspil, etwa 40 Kilometer von Kiew entfernt, Tschuhujiw im Gebiet Charkiw und Kramatorsk im Gebiet Donezk. Die Armee wehre Luftangriffe ab und sei in voller Kampfbereitschaft, hieß es.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte zuvor im Konflikt mit der Ukraine einen Auslandseinsatz des russischen Militärs in den Regionen Luhansk und Donezk offiziell angeordnet. «Ich habe beschlossen, eine Sonder-Militäroperation durchzuführen», sagte Putin am Donnerstagmorgen in einer Fernsehansprache.

Baerbock: Russland bricht mit «elementarsten Regeln»

BERLIN: Außenministerin Annalena Baerbock hat den russischen Militäreinsatz gegen die Ukraine scharf verurteilt. «Mit dem Angriff auf die Ukraine bricht Russland mit den elementarsten Regeln der internationalen Ordnung. Die Weltgemeinschaft wird Russland diesen Tag der Schande nicht vergessen», erklärte die Grünen-Politikerin am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Deutschland werde gemeinsam mit Partnern reagieren. «Unsere ganze Solidarität gilt der Ukraine», schrieb Baerbock.

Die Ministerin hat nach Angaben des Auswärtigen Amtes für 8.30 Uhr den Krisenstab der Bundesregierung im Auswärtigen Amt einberufen.