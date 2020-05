Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 14.05.20 | Aktualisiert um: 12:50 | Überblick

Viele Tote nach Autobombenexplosion in Afghanistan befürchtet

KABUL : Zwei Tage nach den schweren Anschlägen in Afghanistan mit mehr als 50 Toten haben Unbekannte im Osten des Landes erneut ein Attentat verübt. Eine Autobombe sei vor einem Militärgebäude in der Hauptstadt Gardis der Provinz Paktia explodiert, sagte ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums am Donnerstag. Man befürchte Dutzende Tote. Politiker aus der Provinz sprachen zunächst von mindestens vier Toten. Niemand bekannte sich zunächst zu dem Anschlag.

Unbekannte hatten am Dienstag die Geburtsabteilung einer Klinik in Afghanistans Hauptstadt Kabul gestürmt und das Feuer auf Mütter mit ihren Neugeborenen eröffnet. Es war einer der schwersten Anschläge in diesem Jahr. Mindestens 24 Menschen wurden getötet. Bei einem Selbstmordanschlag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auf eine Trauerfeier im Osten des Landes wurden zudem Dutzende weitere Menschen in den Tod gerissen.

Präsident Ghani hatte daraufhin der Armee befohlen, wieder in die Offensive zu gehen. Gleichzeitig forderte er die militant-islamistischen Taliban erneut zu einer Waffenruhe auf. Wegen geplanter Friedensgespräche blieb die afghanische Armee seit Ende Februar eher in der Defensive. Die militant-islamistischen Taliban bezeichneten Ghanis Ankündigung als «Kriegserklärung».

Italien will Tausenden Migranten die Arbeit erlauben

ROM: Italiens Regierung will die Beschäftigung von Tausenden Migranten legalisieren, die aktuell schwarz im Land arbeiten. Die Vereinbarung sei «ein Sieg für die Würde und den Respekt vieler Menschen», die in sehr schwierigen Umständen lebten, sagte Agrarministerin Teresa Bellanova am Mittwoch dem staatlichen Rundfunksender RAI. Die Vereinbarung solle für Erntehelfer, Hausangestellte und Pflegekräfte gelten und diese vor Ausbeutung schützen. Sie sei außerdem notwendig, weil dem Land wegen der Corona-Krise viele Saisonarbeiter etwa aus Rumänien oder Bulgarien fehlten.

Schwarzarbeit ist in dem Sektor ein großes Problem. Im Süden arbeiten oft Migranten ohne Papiere bei der Ernte etwa von Zitrusfrüchten und Tomaten. Oft leben sie abgeschottet in primitiven Quartieren und werden schlecht bezahlt.

Die Pläne hatten zu Spannungen in der Regierungskoalition der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung mit den Sozialdemokraten geführt. Erstere hatte sich dagegen ausgesprochen. In der Opposition lehnt etwa die rechte Lega, die bis September 2019 mit den Sternen regierte, die Legalisierung ab. Die Einigung ist Teil eines geplanten Hilfspakets in Höhe von rund 55 Milliarden Euro zur Abfederung der Folgen der Corona-Pandemie.

Handy-Konsum von Eltern schadet Babys - Experten fordern Aufklärung

KARLSRUHE: Babys und kleine Kinder leiden erheblich, wenn Eltern permanent aufs Handy starren - Experten fordern mehr Aufmerksamkeit für dieses Problem. «Das Thema wird total unterschätzt, wir brauchen unbedingt Aufklärung», sagte Sabina Pauen, Entwicklungspsychologin an der Universität Heidelberg. Wenn Eltern nicht klar sei, was ihr Medien-Konsum für Folgen habe, «wird nicht genug darauf geachtet und man bekommt fünf Jahre später die Quittung». Bindungsstörungen, ein Mangel an Empathie und Konzentrationsprobleme könnten die Folge sein. Pauen regt an, den Eltern in der frühen Phase viel mehr Begleitung anzubieten.

«Ich habe Sorgen, wenn die heute sehr früh an das Handy gewöhnte Generation Eltern wird», sagte Till Reckert. Der Kinderarzt und Medienreferent im Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) warnt: «Je mehr das Handy "angewachsen" ist, desto eher behindert es bei der nötigen Präsenz für die Kindererziehung der nächsten Generation.»

Studien dazu gibt es bislang kaum. Was die Auswirkungen frühen Medienkonsums betreffe, sei die Gruppe der 0- bis 3-Jährigen bisher eine Brachlandschaft, sagte Rainer Riedel, Direktor des Instituts für Medizinökonomie und medizinische Versorgungsforschung Köln. Der Grundstein für mögliche Bindungsstörungen werde aber schon ganz früh gelegt. «Um über die möglichen Gefahren einer zu frühen Nutzung digitaler Medien von unseren Kleinsten besser aufzuklären, müssten sich im Grunde schon die Hebamme oder der Gynäkologe im Gespräch mit den schwangeren Frauen diesem Thema zuwenden», sagte er.

LGBTI-Studie: Fast die Hälfte lebt Orientierung nicht offen aus

WIEN: 43 Prozent der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen und Intersexuellen in Deutschland leben ihre sexuelle Orientierung laut einer Studie nicht offen aus. Das teilte die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) am Donnerstag in Wien mit. In der gesamten EU gaben das demnach sogar 53 Prozent der LGBTI-Menschen an. 61 Prozent sagten etwa, dass sie es oft oder immer vermeiden würden, in der Öffentlichkeit die Hand eines gleichgeschlechtlichen Partners zu halten. In Deutschland gaben das 45 Prozent der Befragten mit gleichgeschlechtlichem Partner an.

36 Prozent der Teilnehmer in Deutschland sind laut der Studie in den zwölf Monaten vor der Umfrage belästigt worden. 13 Prozent wurden demnach in den vergangenen fünf Jahren auch körperlich oder sexuell angegriffen. Beide Werte entsprechen in etwa dem EU-Durchschnitt.

Bei nahezu allen Ergebnissen zeigt die Studie, dass die Befragten die Lebensverhältnisse in den verschiedenen EU-Ländern teils sehr unterschiedlich wahrnehmen. So sagten zum Beispiel 83 Prozent der Befragten in Malta, dass die Regierung dort wirksam gegen Vorurteile und Intoleranz gegenüber LGBTI-Menschen ankämpfe. In Polen gaben das nur vier Prozent der Befragten an. In Malta sowie in Finnland und Irland herrscht auch bei vielen Betroffenen das Gefühl vor, dass die Intoleranz kleiner geworden sei.