Neues aus dem Ausland am Dienstag

Tote und Verletzte nach Massenkarambolage bei Schneegestöber

WASHINGTON: Im Schneegestöber hat sich auf einer Autobahn im US-Bundesstaat Pennsylvania eine Massenkarambolage mit mehreren Toten ereignet. Zu den Opferzahlen gab es zunächst abweichende Angaben. Mehrere Medien berichteten am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf den zuständigen Gerichtsmediziner von mindestens drei Toten, die Lokalzeitung «Scranton Times-Tribune» hingegen von fünf. Rund 20 Verletzte seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, teilte ein Notfallkoordinator dem Sender CNN mit. Einsatzkräfte suchten Medienberichten zufolge nach möglichen weiteren Opfern in den Fahrzeugen.

Auf der Interstate 81 rasten demnach 40 bis 50 Fahrzeuge am Montagvormittag bei Schneefall und dichtem Nebel im Bezirk Schuylkill ineinander. Mehrere Fahrzeuge seien in Brand geraten. Auf einem Video ist zu sehen, wie ein Lkw bei schlechter Sicht mit hoher Geschwindigkeit auf einen stehenden Lastwagen prallt. Andere Bilder zeigen zahlreiche Autos und Lastwagen, die ineinander verkeilt oder von der Autobahn abgekommen sind. Alle Fahrspuren der Autobahn in der Nähe des Unfalls waren zeitweise gesperrt.

Perus Präsident Castillo übersteht erneut Amtsenthebungsverfahren

LIMA: Der peruanische Präsident Pedro Castillo hat zum zweiten Mal ein Amtsenthebungsverfahren überstanden. Bei der Abstimmung im Kongress am Montagabend (Ortszeit) kamen die für einen Erfolg des Antrags erforderlichen Stimmen nach Berichten örtlicher Medien nicht zusammen. 55 Parlamentarier stimmten einem Tweet des Kongresses zufolge dafür, den Staatschef wegen «moralischer Unfähigkeit» des Amtes zu entheben, 54 dagegen und 19 enthielten sich. Für den Erfolg wäre ein Zweidrittelmehrheit von 87 Stimmen nötig gewesen, wie der Radiosender RPP berichtete.

Das Amtsenthebungsverfahren wegen moralischer Unfähigkeit war von mehreren rechten Oppositionsparteien angestrengt worden. Im Dezember hatte Castillo ein solches Verfahren bereits überstanden.

«Ich denke immer an das Land. Wir sind gewählt worden, um große Anforderungen zu erfüllen», sagte Castillo vor Beginn der Debatte im Fernsehen. «Peru weiß, wir sind demokratisch gewählt worden. Der an der Wahlurne zum Ausdruck gebrachte Wille des Volkes wird nicht verraten.»

Der ehemalige Dorfschullehrer war Ende Juli 2021 nach einem äußerst knappen Wahlsieg und wochenlangem juristischen Streit mit der unterlegenen Rechtspopulistin Keiko Fujimori als Präsident vereidigt worden. Die Regierung des Linkspolitikers befindet sich seitdem in einem permanenten Machtkampf mit dem Parlament. Zwei von Castillos Amtsvorgängern wurden in ähnlichen Verfahren ihres Amtes erhoben.

Wachpersonal kuratiert Schau in Kunstmuseum in Baltimore

BALTIMORE: Normalerweise bewachen sie Kunstwerke, jetzt haben die Museumswärter im Baltimore Museum of Art eine eigene Schau kuratiert. 17 Mitglieder des Sicherheitspersonals haben die Werke für die am Sonntag eröffnete Ausstellung «Guarding the Art» ausgesucht, wie das Museum in der US-Ostküstenmetropole mitteilte. Die Werke stammten alle aus der Sammlung des Museums, aus unterschiedlichen Genres, Kulturen, Zeiten und Medien. Die Ausstellung soll noch bis zum 10. Juli zu sehen sein.

«Einer der Gründe dafür, dass ich bei der Ausstellung mitmachen wollte, ist, um Menschen zu zeigen, dass Museumswärter mehr machen als nur zu sagen: «Nicht anfassen!»», sagte Teilnehmer Kellen Johnson, der seit 2013 in dem Museum arbeitet, der «New York Times». «Wir sind Filmemacher, Musiker, Professoren, Autoren und Künstler. Wir wissen viel mehr über die Kunstwerke als manche Menschen vielleicht glauben.»

Brasiliens Präsident Bolsonaro wieder im Krankenhaus

BRASÍLIA: Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist am Montag nach Medienberichten erneut zu Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht worden. Bolsonaro habe ein Unwohlsein im Magen verspürt, berichteten etwa das Nachrichtenportal «G1» und die Zeitung «Folha de S. Paulo» unter Berufung auf den Regierungssprecher Fabio Faria.

Demnach war der Staatschef unterwegs zu einer Parteiveranstaltung der Republicanos in Brasília, erschien dort aber nicht, sondern machte sich auf den Weg ins Militärkrankenhaus. Seine Frau Michelle wurde damit zitiert, es gehe ihm gut.

Der rechtspopulistische Politiker hatte sich erst im Januar wegen eines Darmverschlusses aus dem Urlaub zur Behandlung in eine Klinik nach São Paulo begeben müssen. Nach zwei Tagen wurde er entlassen. Bereits im Juli war ein Darmverschluss festgestellt worden. Bolsonaro wurde daraufhin mehrere Tage lang in einer Klinik in São Paulo behandelt.

Bei einer Wahlkampf-Veranstaltung im September 2018 hatte ein geistig verwirrter Mann auf Bolsonaro eingestochen und ihn schwer im Bauch verletzt. Der Ex-Militär hatte den Wahlkampf dann aus dem Krankenhaus fortgeführt. Im Monat darauf wurde er zum Präsidenten gewählt. Bolsonaro musste sich mehreren Operationen unterziehen, auch noch nach seinem Amtsantritt Anfang 2019. Unter anderem musste sein Darmtrakt wiederhergestellt werden.

Pariser Wohnung unerlaubt bei Airbnb - Mieter muss 221.000 Euro zahlen

PARIS: In Paris ist der Mieter einer Zwei-Zimmer-Wohnung nach der unerlaubten Untervermietung über die Plattform Airbnb zur Zahlung von über 221.000 Euro verurteilt worden. Zwischen 2016 und 2020 hatte der Mann die Wohnung 329-mal untervermietet und rund 198.000 Euro kassiert, die Summe muss er nun nach dem Urteil den Besitzern der Wohnung überweisen, wie die Zeitung «Le Figaro» berichtete. Dazu kommen 11.370 Euro Mietrückstand, weil der Mann trotz der sprudelnden Einnahmen die eigene Miete nicht vollständig zahlte. Zudem wurden in der Wohnung Reparaturen für 11.500 Euro fällig, die er laut Gericht ebenfalls berappen muss.

Den Besitzern fiel im Juni 2020 auf, dass ihre Wohnung im sechsten Arrondissement in der Pariser Innenstadt als Airbnb-Quartier missbraucht wurde. Von ihnen angeforderte Daten der Vermittlungsplattform belegten, dass die Wohnung an 1114 Tagen für einen Preis von durchschnittlich 178 Euro pro Tag vermietet wurde. Sie selbst hatten sie eine Monatsmiete von 1380 Euro kalt verlangt. Für das Urteil stützten sich die Richter auf eine Klausel im Mietvertrag, nach der eine Untervermietung der schriftlichen Zustimmung der Besitzer bedarf. Diese lag nicht vor.

Der Mieter und Airbnb verstießen außerdem gegen die französische Vorschrift für Städte mit mehr als 200.000 Einwohnern, nach der Mietwohnungen höchstens 120 Tage im Jahr touristisch untervermietet werden dürfen. Eigentlich hätte die Plattform das Mitgliedskonto des Mieters ab einem bestimmten Moment blockieren müssen. Für das Urteil spielte dieser Umstand aber keine Rolle.