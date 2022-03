Neues aus dem Ausland am Dienstag

Acht Jahre Haft für Oppositionelle Cristiana Chamorro

MANAGUA: Nach ihrer Festnahme vor der Präsidentenwahl im vergangenen Jahr ist die prominente Oppositionspolitikerin Cristiana Chamorro in Nicaragua zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Die ehemalige Bewerberin um das Präsidentenamt war zehn Tage zuvor der Geldwäsche und Veruntreuung schuldig gesprochen worden. Ihr Bruder, der Ex-Abgeordnete Pedro Joaquín Chamorro, bekam am Montag neun Jahre Haft, ihr Fahrer sieben Jahre und zwei Mitarbeiter ihrer Journalismusstiftung 13 Jahre Haft, wie die Menschenrechtsorganisation Cenidh und Oppositionsmedien berichteten. Cristiana Chamorro blieb demnach zunächst unter Hausarrest.

Vor seiner umstrittenen Wiederwahl im vergangenen November hatte der autoritäre Präsident Daniel Ortega alle ernstzunehmenden Gegner aus dem Weg räumen lassen. Cristiana Chamorro, die Tochter der früheren Staatschefin Violeta Barrios de Chamorro und des Journalisten Pedro Chamorro, war bereits im Juni unter Hausarrest gestellt worden. Bis zum Wahltag wurden Dutzende Regierungskritiker festgenommen, darunter sieben Anwärter auf das Präsidentenamt. Unter anderen sprachen die Europäische Union und die USA dem Urnengang in dem mittelamerikanischen Land die Legitimität ab.

Hinter verschlossenen Türen im berüchtigten Gefängnis «El Chipote» in der Hauptstadt Managua finden seit einigen Wochen gegen die Inhaftierten Prozesse statt, die nach Berichten kritischer Medien voller Unregelmäßigkeiten sind. Mehrere Angeklagte wurden inzwischen wegen Verschwörung zur Untergrabung der nationalen Integrität verurteilt.

BDI-Chef: Tempo bei Tesla sollte Vorbild für andere Projekte sein

BERLIN: Zur Eröffnung des neuen Tesla-Werks im brandenburgischen Grünheide hat der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, den raschen Ablauf des Projekts gelobt. «Das Tempo bei Tesla muss als Vorbild für Investitionsprojekte in Deutschland dienen», sagte Russwurm der Deutschen Presse-Agentur. Die intensive Unterstützung durch die Landesregierung habe das Verfahren erheblich beschleunigt. «Die deutschen Industrieunternehmen wünschen sich derartigen Rückhalt für jedes Genehmigungsverfahren in allen Bundesländern.»

Der US-Elektroautobauer Tesla will nach etwas mehr als zwei Jahren Bauzeit am Dienstag in Grünheide seine erste Fabrik in Europa eröffnen. Ursprünglich sollte die Produktion sogar schon im vergangenen Sommer starten, doch die Genehmigung zog sich hin - auch weil Tesla eine Batteriefabrik in der Planung ergänzte. Das Projekt gilt als Vorzeigemodell für Brandenburg und ganz Ostdeutschland.

Russwurm sagte mit Blick auf den beschleunigten Umbau der Energieversorgung einen «gewaltigen Genehmigungsmarathon» für Infrastruktur- und Industrieprojekte voraus. «Bund und Länder müssen für die Versorgungssicherheit und angestrebte Unabhängigkeit von russischen Energielieferungen bei Planungen und Genehmigungen viel mehr Geschwindigkeit als bisher erreichen», betonte der BDI-Präsident. Umfangreiche Umbaumaßnahmen brauche es rasch vor allem in den energieintensiven Industrien wie Stahl, Chemie, Zement sowie der Energieerzeugung. «Die Bundesregierung sollte schon in ihrem Osterpaket eine massive Beschleunigung der Genehmigungsverfahren angehen.» Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will noch vor Ostern eine Reihe an Gesetzesinitiativen präsentieren.

Wichtige Antikorruptions-Richterin tritt wegen Gefahr ab

GUATEMALA-STADT: Eine mit wichtigen Korruptionsermittlungen in Guatemala befasste Richterin hat wegen Sorgen um ihre Sicherheit ihren Rücktritt erklärt. Nach Medienberichten verließ die Richterin Erika Aifán das mittelamerikanische Land und ging in die USA. In einem am Montag auf Twitter veröffentlichten Video sagte Aifán, sie trete zurück, weil der Schutz ihres Lebens und ihrer Unversehrtheit sowie ihre Möglichkeit, sich in einem ordnungsgemäßen Verfahren rechtlich zu verteidigen, nicht ausreichend garantiert seien.

Aifán war seit sechs Jahren Vorsitzende von Guatemalas sogenanntem Höchstrisikogericht, das sich mit wichtigen Kriminal- und Korruptionsfällen befasst. In einem Fall ging es zuletzt um mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Finanzierung des Wahlkampfs des Staatspräsidenten Alejandro Giammattei. Sie sehe sich mit Anschuldigungen, Drohungen und Druck konfrontiert, sagte Aifán in dem Video. Wegen Vorwürfen des Amtsmissbrauchs wollte die Staatsanwaltschaft ihr die Immunität entziehen.

Im Jahr 2019 ließ die damalige guatemaltekische Regierung das Mandat einer UN-Kommission gegen Straflosigkeit (Cicig) nach zwölf Jahren auslaufen. In deren letztem Bericht hieß es, in der Regierung gebe es eine «Mafia-Koalition». Seitdem wurden manche Antikorruptions-Ermittler entlassen - darunter im vergangenen Jahr der Leiter der Sonderstaatsanwaltschaft gegen die Straflosigkeit, Juan Francisco Sandoval, der daraufhin wie einige andere das Land verließ. Andere wurden festgenommen.

«Die Vereinigten Staaten sind zutiefst besorgt über die anhaltenden, dreisten Angriffe der guatemaltekischen Generalstaatsanwältin Consuelo Porras auf Guatemalas Justizsystem durch politisch motivierte Festnahmen und Inhaftierungen von derzeitigen und ehemaligen Staatsbediensteten, die gegen Korruption kämpfen», hatte das US-Außenministerium vor rund zwei Wochen mitgeteilt.

Inhaftierter korsischer Separatist nach Angriff gestorben

PARIS: Der korsische Separatist Yvan Colonna ist nach rund dreiwöchigem Koma infolge eines Angriffs durch einen Mitgefangenen gestorben. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Bezug auf seinen Anwalt berichtete, starb er am Montagabend in einem Krankenhaus in Marseille. Der 61-Jährige wurde Anfang März im Gefängnis im südfranzösischen Arles angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Colonna war 1998 wegen Mordes am Präfekten von Korsika zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Der Angriff löste auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika mehrtägige Proteste mit Dutzenden Verletzten aus. Demonstranten warfen den französischen Behörden vor, mitschuldig an dem Angriff auf Colonna zu sein, weil sie ihn entgegen seiner Bitte nicht in ein Gefängnis auf Korsika verlegt hatten.

Das Verhältnis zwischen Korsika und der Regierung in Paris gilt seit langem als schwierig. Jahrzehntelang kämpften korsische Separatisten für mehr Eigenständigkeit, oft mit Gewalt. Die Untergrundorganisation FLNC legte 2014 die Waffen nieder. Etwa zeitgleich gewannen gemäßigte Nationalisten politisch an Bedeutung.

Mittlerweile haben sie die Mehrheit im Regionalparlament und fordern einen Autonomiestatus. Nach den heftigen Ausschreitungen hat sich Frankreich bereit erklärt, nun mehr Autonomie für die Mittelmeerinsel ins Auge zu fassen.