Neues aus dem Ausland am Dienstag

Sechs Leichen auf griechischer Insel Lesbos an Land gespült

ATHEN: Bewohner der griechischen Insel Lesbos haben am Dienstagmorgen im Nordosten der Insel sechs Leichen von Migranten entdeckt. Vier Körper waren an den Strand gespült worden, zwei Tote wurden im Meer gefunden, es soll sich um drei Frauen und drei Männer handeln. Das berichteten örtliche Medien unter Berufung auf die Küstenwache. Die Küstenwache leitete demnach eine umfangreiche Such- und Rettungsaktion ein. Es wird vermutet, dass die Menschen beim Untergang eines Flüchtlingsbootes ums Leben gekommen sind und es noch mehr Opfer geben könnte. Wann das Boot gekentert sein könnte, sei bisher noch unklar, berichtete der griechische Staatsrundfunk.

Immer wieder versuchen Migranten, in morschen Kähnen und alten Schlauchbooten von der türkischen Ägäisküste zu den griechischen Inseln und damit in die EU zu gelangen. Schlechtes Wetter erschwert die Überfahrt zusätzlich.

Nach Putsch in Burkina Faso: Militärjunta will drei Jahre regieren

OUAGADOUGOU: Die seit einem Putsch an der Macht stehende Militärjunta im westafrikanischen Krisenstaat Burkina Faso will drei Jahre im Amt bleiben. In den kommenden Tagen werde ein ziviler Ministerpräsident ernannt werden, der eine Übergangsregierung aus bis zu 25 Ministern bilden solle, teilte die Junta am Dienstag mit.

Mitte Februar hatte der Anführer der Junta, Paul-Henri Sandaogo Damiba, das Präsidentenamt übernommen. Meuternde Soldaten hatten den demokratisch gewählten Präsidenten Roch Marc Christian Kaboré zuvor am 24. Januar gestürzt.

Das Land mit 21 Millionen Einwohnern befindet sich vor allem wegen des zunehmenden islamistischen Terrors in der Sahelzone in einer schweren politischen Krise. In der Region agieren viele Milizen, die zum Teil dem sogenannten Islamischen Staat (IS) oder der Terrororganisation Al-Kaida die Treue geschworen haben. Auch langwierige Dürren und Hungersnöte machen dem trotz reicher Goldvorkommen verarmten Land zu schaffen.

In der Region ist es in den vergangenen 18 Monaten mehrfach zu Regierungsumstürzen und Umsturzversuchen gekommen, einschließlich in Mali und Guinea Bissau. Auch in Mali, wo die Bundeswehr im Einsatz ist, verweigert sich eine Militärjunta demokratischen Wahlen.

Mehr Nachfrage nach Vans mit Alternativantrieb

BRÜSSEL: In der Europäischen Union ist die Nachfrage nach alternativ angetriebenen Vans im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Die Zahl der neu zugelassenen elektrisch-aufladbaren Leichtnutzfahrzeuge und Plug-in-Hybride sei 2021 in der EU um fast zwei Drittel auf 46.853 Exemplare gewachsen, teilte der europäische Fahrzeugverband Acea am Dienstag in Brüssel mit. Die Zahl der hybrid-elektrischen Vans habe sich mit 25.496 Exemplaren sogar verdoppelt. Zählt man alternativ betriebene leichte Nutzfahrzeuge zusammen, machen sie allerdings nur sechs Prozent aller Nutzfahrzeug-Neuzulassungen des vergangenen Jahres aus.

Insgesamt bleiben diese also weiter eine Nische. Denn neun von zehn der im vergangenen Jahr neu zugelassenen Nutzfahrzeuge werden mit Dieselkraftstoff betrieben. Im Jahr 2021 wurden nach Verbandsangaben 1.408 376 Exemplare neu zugelassen. Dabei zeigten sich vor allem Franzosen und Italiener interessiert an Dieselvans. In Spanien und Deutschland hingegen ging die Nachfrage zurück.

Explosion in japanischer Fabrik - mindestens ein Verletzter

TOKIO: In Japan ist bei einer Explosion in einer Chemiefabrik mindestens ein Mensch verletzt worden.

Wie der japanische Fernsehsender NHK am Dienstag berichtete, ereignete sich der Vorfall in einer Fabrik für Explosivstoffe für die Bauindustrie in der südjapanischen Provinz Miyazaki. Anwohner berichteten von einer enorm lauten Detonation, durch die Fensterscheiben mehrerer Häuser in der Umgebung zerbarsten, wie der Sender meldete. Dabei brach Feuer aus, eine Person wurde der Feuerwehr zufolge verletzt. Das Schicksal einer weiteren Person war zunächst unklar. Die Fabrik gehört einer Tochterfirma des japanischen Chemiekonzerns Asahi Kasei.

Zwei Palästinenser bei israelischer Razzia in Dschenin erschossen

RAMALLAH/TEL AVIV: Bei einer israelischen Razzia im besetzten Westjordanland sind in der Nacht zum Dienstag zwei Palästinenser getötet worden. Ein 22-Jähriger und ein 18-Jähriger hätten bei dem Vorfall in der Stadt Dschenin tödliche Schussverletzungen erlitten, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit.

Nach Angaben der israelischen Polizei war eine Einheit in das Autonomiegebiet vorgedrungen, um einen Terrorverdächtigen festzunehmen. Nach der Festnahme seien die Truppen aus mehreren Richtungen beschossen worden. Sie hätten daraufhin zurückgeschossen. Es sei zudem zu Zusammenstößen mit rund 150 Einwohnern gekommen, die unter anderem mit Brandflaschen und Steinen geworfen hätten. Die Truppen hätten auch mit scharfer Munition reagiert.

Im Westjordanland sowie im arabisch geprägten Ostteil Jerusalems war es in den vergangenen Monaten vermehrt zu Attacken von Palästinensern gekommen. Israel hatte im Sechstagekrieg 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen eigenen Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

Toyota nimmt nach Cyberangriff Produktion wieder auf

TOKIO: Der japanische Autokonzern Toyota wird nach einem mutmaßlichen Cyberangriff gegen einen heimischen Zulieferer seine Produktion in Japan wieder hochfahren.

Wie Toyota am Dienstag bekanntgab, nehmen alle Fabriken an diesem Mittwoch die Arbeit wieder auf. Beim Zulieferer Kojima Industries war am Montag das Computersystem ausgefallen. Vermutet wurde ein Cyberangriff. Deswegen musste Toyota alle 28 Produktionslinien in 14 Fabriken am Dienstag stoppen. Betroffen davon war der Ausstoß von rund 13.000 Fahrzeugen.

Schüsse in Kirche in Kalifornien - Fünf Tote

WASHINGTON: Ein Mann hat am Montag in einer Kirche in Sacramento in Kalifornien nach Medienberichten mindestens vier Menschen erschossen und anschließend auch sich selbst getötet.

Unter den Todesopfern seien auch drei Kinder, alle jünger als 15 Jahre, berichtete unter anderem der Sender CNN. Bei dem Schützen soll es sich um den Vater der Kinder handeln. Über die Hintergründe der Tat lagen noch keine Angabe vor.