Neues aus dem Ausland am Dienstag

Johnson wegen Falschbehauptung über Oppositionschef Starmer in Kritik

LONDON: Der britische Premierminister Boris Johnson ist wegen einer Falschbehauptung über Oppositionschef Keir Starmer weiter unter Druck geraten. Der Tory-Chef hatte Starmer vergangene Woche vorgeworfen, als früherer Chef der Staatsanwaltschaft persönlich für das Versäumnis von Ermittlungen gegen den inzwischen gestorbenen pädophilen BBC-Moderator Jimmy Savile verantwortlich zu sein. Mehrere Abgeordnete von Johnsons Konservativer Partei forderten am Dienstag eine Entschuldigung des Premiers, nachdem Starmer am Vorabend von Demonstranten auf der Straße mit dem Vorwurf konfrontiert und bedrängt worden war.

«Premierminister entschuldigen Sie sich bitte», schrieb der Tory-Abgeordnete Tobias Ellwood auf Twitter und fügte hinzu: «Lasst uns dieses Abgleiten in eine Normalisierung einer Politik im Trump-Stil stoppen.»

Auf im Internet kursierenden Videos von Montagabend ist zu sehen, wie Starmer von Demonstranten in der Nähe des Parlaments in London angegangen wird. Zu hören sind unter anderem Rufe wie «Verräter» und die Savile-Vorwürfe. Polizisten bugsieren den Labour-Politiker schließlich in einen Streifenwagen, der mit Blaulicht davonfährt. Wie Scotland Yard mitteilte, wurden zwei Menschen festgenommen, nachdem sie einen Warnkegel auf Beamte geschleudert hatten.

Johnson hatte den Vorfall am Montagabend als «absolut schändlich» und «komplett inakzeptabel» bezeichnet, entschuldigte sich bislang aber nicht bei dem Oppositionschef. Digital-Staatssekretär Chris Phelps verteidigte den Premier am Dienstag. Johnson könne nicht für das Verhalten von Demonstranten verantwortlich gemacht werden, sagte Philp der BBC. Aus Regierungskreisen hieß es zudem, Johnson habe nicht die Absicht, sich zu entschuldigen.

Dürre in Ostafrika: 13 Millionen Menschen droht Hungerkrise

NAIROBI: Rund 13 Millionen Menschen am Horn von Afrika droht aufgrund einer schweren Dürre eine Hungersnot.

Es handele sich in Teilen von Äthiopien, Kenia und Somalia um die trockensten Bedingungen seit mehr als 40 Jahren, teilte das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) am Dienstag mit. Drei Regenzeiten hintereinander seien ausgefallen und hätten zu Ernteausfällen und ungewöhnlich hohen Zahlen an verendetem Vieh geführt. Wasserknappheit und die Suche nach Weideland zwinge Familien, ihr Zuhause zu verlassen. Auch hätten Konflikte zwischen Gemeinschaften zugenommen. Vor allem der Süden und Südosten Äthiopiens, der Südosten und Norden Kenias sowie Teile Somalias seien betroffen.

Europas Autobauer erwarten mehr Verkäufe - Lücke zu Vorkrisenniveau

BRÜSSEL: Die europäischen Autobauer erwarten 2022 zwar wieder einen Anstieg ihrer Verkäufe in der EU, vom Vorkrisenniveau bleiben sie nach zwei Pandemie-Jahren aber weit entfernt. Dank einer sich stabilisierenden Chipversorgung prognostiziert der Branchenverband ACEA einen Absatz von 10,5 Millionen Pkw, wie er am Dienstag mitteilte. Das entspricht einem Wachstum von 7,9 Prozent. Dennoch bliebe damit eine Lücke von etwa einem Fünftel zum Vorkrisenniveau des Jahres 2019.

Sowohl 2020 als auch 2021 waren die Pkw-Verkäufe in Europa gesunken. Zuletzt hatte die Industrie stark unter einem Mangel an Halbleitern gelitten. Der ACEA forderte die EU daher auf, ihre Abhängigkeit von Lieferanten in Übersee zu reduzieren, um entsprechende Schäden für wichtige Industriezweige in Zukunft zu vermeiden.

ACEA-Präsident und BMW-Chef Oliver Zipse lobte im Rückblick das starke Wachstum der Verkäufe von aufladbaren Autos - also Fahrzeugen mit Plug-in-Hybrid oder rein batteriebetriebenen Elektroautos. Man dürfe aber nicht vergessen, dass es sich dabei um einen fragilen Markt handle, mahnte er. Dieser hänge stark von Unterstützungsmaßnahmen wie Kaufprämien und vor allem von der Verfügbarkeit einer Ladeinfrastruktur ab.

Dabei bereitet Zipse das Tempo des Ladenetzausbaus Sorgen: Zwischen 2017 und 2021 hätten sich die Verkäufe von Elektroautos mehr als verzehnfacht, betonte er. Die Zahl der öffentlichen Ladepunkte sei aber nur auf das Zweieinhalbfache gestiegen. Laut ACEA sind es knapp 260.000. Wenn nicht bald ambitionierte Ziele für alle EU-Staaten gesetzt würden, werde dies das Wachstum ausbremsen, warnte Zipse.

Gericht: US-Luftwaffe muss nach Schüssen in Kirche Millionen zahlen

WASHINGTON: Gut vier Jahre nach tödlichen Schüssen in einer Kirche im US-Bundesstaat Texas hat ein Gericht die Luftwaffe zur Zahlung einer Entschädigung von rund 230 Millionen US-Dollar (203 Millionen Euro) verurteilt. Das Geld solle rund 80 Überlebenden und Hinterbliebenen zu Gute kommen, berichteten mehrere US-Medien am Montagabend (Ortszeit) übereinstimmend unter Berufung auf eine Entscheidung von Bundesrichter Xavier Rodriguez.

Der Schütze, ein früherer Soldat der US-Luftwaffe, hatte im November 2017 im Ort Sutherland Springs während eines Gottesdienstes in einer Kirche das Feuer eröffnet und 26 Menschen getötet. Viele weitere wurden verletzt. Der Luftwaffe wurde vorgeworfen, eine frühere Verurteilung des Schützen wegen häuslicher Gewalt nicht den zuständigen Behörden gemeldet zu haben. Deshalb habe er seine Waffen legal behalten können. Der Schütze kam bei dem Vorfall zu Tode.

Erneut sechs Personen nach Kokainkonsum in Klinik

ROSARIO: Nach dem Tod von mindestens 20 Menschen wegen gepanschten Kokains sind in Argentinien erneut sechs Drogenkonsumenten ins Krankenhaus gebracht worden. Dies ging aus mehreren Tweets des Gesundheitsamts der Stadt Rosario am Montag (Ortszeit) hervor.

Demnach handelt es sich um Frauen und Männern zwischen 22 und 41 Jahren. Mehrere von ihnen befanden sich in einem ernsten Zustand, sie wurden im Hospital Roque Sáenz Peña in der drittgrößten argentinischen Stadt an Atemgeräte angeschlossen. Ersten Informationen zufolge hatten sie die gleichen Wahrnehmungs- und Atemprobleme wie jene, die in Buenos Aires gestorben waren. Rosario liegt rund 300 Kilometer nordwestlich von Buenos Aires.

In der vergangenen Woche waren in der Hauptstadtprovinz mindestens 20 Menschen nach dem Konsum von gestrecktem oder vergiftetem Kokain gestorben, 49 weitere Konsumenten kamen mit zum Teil schweren Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus. Viele Opfer hatten das Kokain offenbar beim selben Dealer in dem Armenviertel Puerta 8 nordwestlich der Stadt Buenos Aires gekauft.

Die Polizei konnte Reste der Drogen in einer Tüte und an einem Geldschein sicherstellen. Die ersten Ermittlungen deuteten darauf hin, dass ein konkurrierender Rauschgifthändler die Drogen vergiftet hatte, um den Rivalen aus dem Geschäft zu drängen.

Taiwan importiert wieder Nahrungsmittel aus Region von Fukushima

TAIPEH: Elf Jahre nach dem Atomunfall im japanischen Fukushima will Taiwan wieder den Import von Nahrungsmitteln und landwirtschaftlichen Produkten aus dem damaligen Katastrophengebiet erlauben. Kabinettssprecher Lo Ping-cheng teilte am Dienstag vor der Presse in Taipeh mit, die Sicherheit der Einfuhren werde künftig durch Inspektionen an der Grenze überprüft.

Der Schritt erfolgte auf Druck Japans und mit Blick auf Taiwans Vorhaben, sich dem transpazifischen Freihandelsabkommen (CPTPP) anzuschließen. Wenn die Erlaubnis Ende Februar in Taiwan in Kraft tritt, bleiben nur noch die Volksrepublik China, die Nahrungsprodukte aus Fukushima und nahegelegenen Präfekturen weiter verbietet, sowie Südkorea, das den Import von Fisch aus nahegelegenen Gewässern nicht erlaubt.

Ischinger: Scholz hat sich im Weißen Haus «wacker geschlagen»

BERLIN: Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einen überzeugenden Auftritt bei dessen Antrittsbesuch in Washington attestiert. «Der Bundeskanzler hat sich in einer außerordentlich schwierigen Lage wacker geschlagen», sagte der frühere Top-Diplomat den Zeitungen der Funke Mediengruppe und dem französischen Blatt «Ouest-France» (Dienstag). «Er hat das transatlantische Verhältnis nachdrücklich und überzeugend bekräftigt. Das war in der aktuellen Lage wichtig und notwendig.»

Beim Thema der umstrittenen Pipeline Nord Stream 2, die unter Umgehung der Ukraine Erdgas von Russland nach Deutschland leiten soll, habe Scholz bei seinem Auftritt mit US-Präsident Joe Biden erfolgreich die Klippen umschifft. «Trotz Formulierungsunterschieden» habe der Kanzler gezeigt, «dass es in dieser für Deutschland sehr schwierigen Frage keinen Streit mit Amerika gibt», sagte Ischinger. Deutschland habe wegen Nord Stream 2 in den USA unter einer «schweren Glaubwürdigkeitshypothek» gelitten, aber Scholz habe «diese Verstimmungen in Washington weitestgehend ausräumen» können.

Biden hatte Scholz bei dessen Besuch im Weißen Haus den Rücken gestärkt und Deutschland als «engen Freund» und «verlässlichen Partner» bezeichnet, auf den man sich verlassen könne. Allerdings wählte er zu Nord Stream 2 sehr klare Worte, während Scholz die Pipeline nicht namentlich erwähnte. So machte Biden deutlich, im Fall eines russischen Einmarschs in die Ukraine werde «es kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen.» Auf die Frage, wie er das bei einem deutsch-russischen Projekt bewerkstelligen wolle, sagte Biden: «Ich verspreche Ihnen, dass wir es schaffen werden.»

Scholz betonte bei der Pressekonferenz lediglich, mögliche Sanktionen im Fall einer russischen Invasion der Ukraine seien intensiv vorbereitet worden. Es gehöre dazu, dabei nicht alles zu benennen, um Moskau nicht vorab Pläne offenzulegen. Scholz versprach aber: «Wir werden bei den Sanktionen komplett einvernehmlich agieren.» Die transatlantischen Partner seien in der Frage vereint und würden die gleichen, für Russland sehr harten Schritte unternehmen.

Taiwan begrüßt Waffenlieferung der USA für 100 Millionen US-Dollar

TAIPEH/PEKING: Taiwan hat eine geplante Waffenlieferung der USA im Umfang von 100 Millionen US-Dollar begrüßt. Das US-Außenministerium hatte zuvor den Verkauf von Ausrüstung und Programmen zur Verbesserung des Raketenabwehrprogramms der demokratischen Inselrepublik genehmigt. Der Sprecher des Präsidentenamtes in Taipeh hob am Dienstag hervor, dass es bereits die zweite Waffenlieferung der neuen Regierung von US-Präsident Joe Biden sei, was die «felsenfeste» Unterstützung der USA demonstriere.

Chinas Regierung reagierte verärgert. Die USA verletzten damit ihre Verpflichtungen gegenüber China, sagte Außenamtssprecher Zhao Lijian vor der Presse in Peking. «China lehnt das entschieden ab und verurteilt es scharf.» Die USA sollten die Lieferpläne widerrufen und aufhören, Waffen an Taiwan zu liefern oder militärisch mit der Insel zu kooperieren. China werde «robuste Maßnahmen ergreifen», um seine Souveränität und Sicherheitsinteressen zu schützen.

Die kommunistische Führung in Chinas betrachtet Taiwan nur als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. Nach der diplomatischen Anerkennung Chinas hatten sich die USA 1979 mit dem Taiwan Relations Act gesetzlich selbst dazu verpflichtet, Taiwans Verteidigungsfähigkeit weiter zu unterstützen. Die Spannungen zwischen China und Taiwan haben sich in jüngster Zeit unter anderem dadurch verstärkt, dass zunehmend chinesische Kampfflugzeuge in Taiwans Identifikationszone zur Luftverteidigung (ADIZ) eindringen.

Scholz bei USA-Besuch über Schröder: Er spricht nicht für Regierung

WASHINGTON: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist auch bei seinem USA-Besuch auf Distanz zu Altkanzler Gerhard Schröder und dessen Äußerungen in der Ukraine-Krise gegangen. «Er spricht nicht für die Regierung. Er arbeitet nicht für die Regierung. Er ist nicht die Regierung», sagte Scholz am Montag (Ortszeit) in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CNN, in dem der SPD-Politiker nach den Russland-Verbindungen seines Parteikollegen gefragt wurde. «Ich bin jetzt der Bundeskanzler. Und die politischen Strategien Deutschlands sind jene, die Sie von mir hören.» Scholz betonte: «Ich mache die Politik für Deutschland.» Fragen zu Schröders Engagement in Russland müssten an diesen direkt gerichtet werden.

Schröder ist seit seiner Zeit als Bundeskanzler mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin befreundet. Außerdem hat er Führungspositionen bei den Pipeline-Projekten Nord Stream und Nord Stream 2. Er ist Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der Nord Stream AG und Präsident des Verwaltungsrats bei der Nord Stream 2 AG. Beide Gasleitungen unter der Ostsee verbinden Russland und Deutschland. Außerdem ist Schröder Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosneft.

Der Altkanzler hatte zuletzt mit Äußerungen zur Ukraine-Krise für Aufsehen und für Ärger in der eigenen Partei gesorgt: Schröder hatte die Forderungen der Ukraine nach Waffenlieferungen als «Säbelrasseln» kritisiert. Zugleich warf der frühere SPD-Chef Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) Provokation Russlands vor, weil sie vor ihrem Antrittsbesuch in Moskau die Ukraine besucht hat.

Scholz hatte in der Diskussion um Schröders Äußerungen bereits vor wenigen Tagen in einem Interview mit dem ZDF-«heute journal» ein Machtwort gesprochen und klargestellt, wer in seiner Partei bei dem Thema das Sagen hat: Es gebe nur einen Kanzler, und das sei er.

Kanzler Scholz: Putin wird Europäische Union und Nato nicht spalten

WASHINGTON: Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Geschlossenheit der Europäischen Union und der Nato gegenüber Moskau in der Ukraine-Krise betont. Russlands Präsident Wladimir Putin müsse verstehen, dass er nicht in der Lage sein werde, die EU oder die Nato zu spalten, sagte Scholz am Montag in Washington dem US-Sender CNN. Die transatlantische Partnerschaft sei der Schlüssel für Frieden in Europa. Bei bilateralen Treffen werde Putin von allen Verbündeten das Gleiche hören, sagte Scholz.

Er verwies auf das Treffen von Putin und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron an diesem Montag in Moskau. Würden die Verbündeten bei solchen Zusammenkünften nicht eine Sprache sprechen, würde Putin dies «Raum für Manöver» geben. Dies sei aber nicht der Fall. «Wir werden gemeinsam handeln.»

Angesichts des Aufmarschs Zehntausender russischer Soldaten wird befürchtet, dass der Kreml eine Invasion in die Ukraine plant. Moskau bestreitet das. Für möglich wird auch gehalten, dass die russische Seite Ängste schüren will, um die Nato zu Zugeständnissen bei Forderungen nach neuen Sicherheitsgarantien zu bewegen.

Putin hatte Macron am frühen Montagabend im Kreml zu Gesprächen über den Ukraine-Konflikt und die Fragen der europäischen Sicherheit empfangen. Macron berät sich außerdem am Dienstag in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Danach reist er nach Berlin zu Gesprächen mit Kanzler Scholz (SPD), der dann aus den USA zurück sein wird.

Scholz: Sanktionen gegen Russland hätten auch Folgen für Deutschland

WASHINGTON: Die harten internationalen Sanktionen gegen Moskau im Fall eines russischen Angriffs auf die Ukraine hätten nach Ansicht von Bundeskanzler Olaf Scholz auch für Deutschland wirtschaftliche Folgen. «Wir sind bereit, Schritte zu unternehmen, die auch für uns Kosten verursachen werden», sagte Scholz am Montag in Washington in einem Interview des TV-Senders CNN. Russland würde bei einem Einmarsch in die Ukraine allerdings einen «sehr hohen Preis» zahlen, gerade im Hinblick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung des Landes, warnte er.

Scholz wich in dem Interview der Frage aus, ob Deutschland sich festlege, die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 im Fall eines russischen Angriffs auf die Ukraine nicht in Betrieb gehen zu lassen. Scholz betonte, es gehe bei den Sanktionen darum, «viel mehr als einen Schritt» zu tun. Die Bundesregierung werde gemeinsam mit ihren Verbündeten handeln, auch falls dies Kosten für Deutschland verursache. «Es wird in dieser Situation keine Unterschiede geben», sagte er auf Englisch.

Unmittelbar zuvor hatte US-Präsident Joe Biden auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz im Weißen Haus gesagt, die Pipeline würde im Fall eines russischen Einmarsches in die Ukraine gestoppt werden. Die Pipeline Nord Stream 2, die Gas unter Umgehung der Ukraine direkt von Russland nach Deutschland bringen sollen, ist fertiggestellt, aber noch nicht genehmigt und daher noch nicht in Betrieb.

Ukraine-Krise: Biden geht nicht von Energie-Versorgungsengpässen aus

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hält gravierende Versorgungsengpässe im Energiebereich in Europa trotz der Kriegsgefahr in der Ukraine für wenig wahrscheinlich. Russland müsse in der Lage sein, sein Gas zu verkaufen, sagte US-Präsident Joe Biden am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Weißen Haus. «Das ist ein wichtiger Teil des russischen Haushalts», sagte Biden weiter. «Das ist nicht nur eine Einbahnstraße.» Sollte dieses russische Gas nicht mehr zur Verfügung stehen, wäre das zwar ein Verlust. Aber dieser würde auch Russland hart treffen. Er gehe aber davon aus, dass man einen beträchtlichen Teil davon ausgleichen könne, sagte Biden. Deshalb prüfe man, was man tun könne, um den unmittelbaren Verlust von Gas in Europa zu kompensieren, falls dies notwendig werde.

Auf die Frage, wie die USA Europa im Konfliktfall mit Gas helfen könnten, sagte Scholz, man arbeite eng zusammen und bereite sich «auf alle Situationen» vor. «Das gehört ja auch dazu, wenn wir sagen, wir bereiten alle möglichen Sanktionen vor. Dann müssen wir ja selber in der Lage sein, gewissermaßen auch jederzeit handlungsfähig zu bleiben.»

Westliche Länder verdächtigen Russland immer wieder, Energie als Waffe einsetzen zu wollen. Die EU und die USA wollen daher ihre Zusammenarbeit im Energiebereich ausbauen. Der Kreml hat dagegen Befürchtungen zurückgewiesen, Russland könnte im Fall von Sanktionen den Gashahn zudrehen. Ein massiver Truppenaufmarsch Russlands an der Grenze zur Ukraine verschlechtert seit Wochen die Beziehungen zwischen westlichen Ländern und Moskau.

Einer von zwei Kongressvorsitzenden tritt zurück

TEGUCIGALPA: Nach einer wochenlangen Krise mit zwei konkurrierenden Parlamentspräsidien ist es in Honduras zu einer Einigung gekommen. Jorge Cálix, ein abtrünniger Abgeordneter der linken Libre-Partei der neuen Staatspräsidentin Xiomara Castro, erklärte am Montag schriftlich seinen Verzicht auf den Posten des Kongressvorsitzenden. Er war gut zwei Wochen zuvor von einer Mehrheit der Abgeordneten - darunter die konservative Opposition sowie einige Libre-Vertreter - entgegen Castros Willen in das Amt gewählt worden.

Eine kleinere Gruppe von Parlamentariern um die übrige Libre-Fraktion hatte derweil Luis Redondo von der PSH (etwa: Partei der Rettung von Honduras) zum Kongressvorsitzenden gewählt. Als Teil einer Wahlallianz hatte Castro der PSH, der Partei ihres Vizepräsidenten Salvador Nasralla, dies versprochen. Sie teilte mit, sie erkenne Redondo und nicht Cálix an. Ihre abtrünnigen Parteikollegen nannte sie Verräter und erklärte den Parteiausschluss von 18 von ihnen, darunter Cálix. Zuletzt wurden aber versöhnlichere Töne angeschlagen.

Die 62 Jahre alte Castro war im November als erste Kandidatin seit der Rückkehr zur Demokratie 1982, die nicht einer der beiden etablierten Parteien angehörte, an die Staats- und Regierungsspitze des mittelamerikanischen Landes mit rund zehn Millionen Einwohnern gewählt worden. Am 27. Januar trat sie das Amt an.

Cálix unterschrieb die Vereinbarung am Montag vor Journalisten in der Hauptstadt Tegucigalpa zusammen mit Manuel Zelaya - dem Libre-Parteichef, Castros Ehemann und Ex-Staatschef. Zelaya, der im Jahr 2009 aus dem Präsidentenamt geputscht worden war, kündigte an, die Parteiausschlüsse rückgängig zu machen.

Polizei: Schüsse in US-Supermarkt - ein Todesopfer

SEATTLE: Ein Schütze hat in einem Supermarkt im US-Staat Washington einen Menschen getötet, wie die örtliche Polizei am Montag mitteilte.

Ein weiteres Opfer sei mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte Chris Lee, Polizeichef der Stadt Richland. Der mutmaßliche Schütze sei flüchtig. Die Suche nach dem bewaffneten Mann dauere an. Ein Motiv für die Tat war zunächst nicht bekannt. Die Polizei rief die Bevölkerung zur Vorsicht auf.

Biden: Einmarsch Russlands in die Ukraine wäre «gigantischer Fehler»

WASHINGTON: Ein Einmarsch in die Ukraine wäre nach Ansicht von US-Präsident Joe Biden auch für Russland ein «gigantischer Fehler».

Falls Präsident Wladimir Putin ein solches Vorgehen anordnen würde, würde Russland «einen hohen Preis dafür zahlen», sagte Biden am Montag im Weißen Haus bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz. «Ich denke, es muss ihm bewusst sein, dass es für ihn ein gigantischer Fehler wäre, gegen die Ukraine vorzugehen», sagte Biden. «Die Auswirkungen auf Europa und den Rest der Welt wären verheerend», warnte Biden. Der Präsident betonte, es sei weiter unklar, ob Putin die Ukraine tatsächlich angreifen wolle.

«Danke schön, Deutschland!»: Litauen begrüßt Truppenaufstockung

VILNIUS: Litauen hat zufrieden auf die von der Bundesregierung angekündigte Aufstockung der Bundeswehr-Präsenz in dem baltischen EU- und Nato-Land reagiert. «Ich begrüße die Entschlossenheit unserer deutschen Verbündeten», twitterte Staatspräsident Gitanas Nauseda am Montag und fügte auf Deutsch hinzu: «Danke schön, Deutschland!». Die Einheit und das Engagement der Nato zur Stärkung der Abschreckung in der Region seien von entscheidender Bedeutung.

Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas sprach in Vilnius von einem «wichtigen Zeichen». «Wir für unseren Teil sind mit dieser Entscheidung zufrieden», sagte er der Agentur BNS. «Unsere Sorge um unsere Sicherheit lässt nicht nach, daher ist der Schritt Deutschlands durchaus positiv.» Auch andere Nato-Länder planten demnach, Verstärkungen in kleinerem Umfang nach Litauen zu entsenden.

In den Spannungen mit Russland hatte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht zuvor angekündigt, das Deutschland 350 weitere Soldaten nach Litauen entsenden will. Die Bundeswehr führt in dem Baltenstaat seit fünf Jahren den Einsatz eines Nato-Gefechtsverbands und stellt etwa die Hälfte der stationierten 1200 Soldaten. Litauen grenzt an die russische Exklave Kaliningrad sowie an Russlands Verbündeten Belarus.

Biden: Russische Ukraine-Invasion wäre Aus für Nord Stream 2

WASHINGTON: Eine russischer Einmarsch in die Ukraine würde nach den Worten von US-Präsident Joe Biden das Aus für die umstrittene deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 bedeuten. Biden sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag im Weißen Haus, im Fall einer russischen Invasion der Ukraine «wird es kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen.» Auf die Frage, wie er das bei einem Projekt unter deutscher Kontrolle bewerkstelligen wolle, sagte Biden: «Ich verspreche Ihnen, dass wir es schaffen werden.»

Scholz erwähnte Nord Stream 2 nicht namentlich. Der SPD-Politiker betonte bei der Pressekonferenz erneut, mögliche Sanktionen im Fall einer russischen Invasion der Ukraine seien intensiv vorbereitet worden. Es gehöre dazu, dabei nicht alles zu benennen, um Moskau nicht alle Pläne vorab offenzulegen. Scholz versprach aber: «Wir werden bei den Sanktionen komplett einvernehmlich agieren.» Die transatlantischen Partner seien in der Frage vereint und würden die gleichen Schritte unternehmen. Diese würden sehr hart für Russland.

Nord Stream 2 soll unter Umgehung der Ukraine russisches Gas nach Deutschland bringen. In den USA gibt es seit Jahren massive Kritik an dem Projekt, die seit der Eskalation der Ukraine-Krise noch einmal erheblich zugenommen hat. Für Irritationen sorgt auch die Weigerung Berlins, Waffen an die Ukraine zu liefern. Scholz wird von einigen Bündnispartnern vorgeworfen, in der Ukraine-Krise zu wenig Druck auf Russland auszuüben. Auch in den USA sind Zweifel laut geworden, ob man im Ernstfall auf Deutschland zählen könne.

Angesichts des Aufmarschs Zehntausender russischer Soldaten wird befürchtet, dass der Kreml eine Invasion in die Ukraine plant. Moskau bestreitet das. Für möglich wird auch gehalten, dass die russische Seite Ängste schüren will, um die Nato zu Zugeständnissen bei Forderungen nach neuen Sicherheitsgarantien zu bewegen.

US-Präsident Biden: «Habe überhaupt keinen Zweifel an Deutschland»

WASHINGTON: Deutschland genießt US-Präsident Joe Biden zufolge das vollkommene Vertrauen der USA.

«Es ist nicht nötig, Vertrauen zurückzugewinnen», sagte Biden am Montag auf eine Frage nach der Zuverlässigkeit Deutschlands in der Ukraine-Krise. Deutschland habe das volle Vertrauen der Vereinigten Staaten. «Deutschland ist einer unserer wichtigsten Verbündeten in der Welt. An der Partnerschaft Deutschlands mit den Vereinigten Staaten gibt es keinen Zweifel», sagte Biden weiter bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Weißen Haus. «Ich habe überhaupt keinen Zweifel an Deutschland.» Der Kanzler war am Montag zum Antrittsbesuch beim US-Präsidenten. Scholz wird von einigen Bündnispartnern vorgeworfen, in der Ukraine-Krise zu wenig Druck auf Russland auszuüben.

Kreml-Menü mit russischem Wein für Macron und Putin

MOSKAU: Bei ihrem mehrstündigen Treffen in Moskau haben sich der russische Präsident Wladimir Putin und sein französischer Kollege Emmanuel Macron von der Kremlküche ein mehrgängiges Menü servieren lassen. Es gab nach russischer Art eingelegte Äpfel mit Langusten, Ravioli mit Spinat, Ingwersorbet, Steak vom Stör oder wahlweise Hirschfilet und zum Dessert Birnentarte mit Vanilleeis sowie russischen Wein von dem Gut Diwnomorskoje von der Schwarzmeerküste.

Der 69 Jahre alte Putin hatte Macron am frühen Montagabend im Kreml empfangen zu Gesprächen über den Ukraine-Konflikt und die Fragen der europäischen Sicherheit. Das Treffen sollte angesichts der im Westen befürchteten Gefahr eines Krieges um die Ukraine zum Abbau der Spannungen beitragen. Russland hatte immer wieder Vorwürfe der USA zurückgewiesen, dass es einen Überfall auf die Ukraine vorbereitet.

Zwei Tote bei Lawinenabgang in französischen Alpen

SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS: Ein Lawinenabgang in den französischen Nordalpen hat am Montag zwei Todesopfer gefordert.

Bei den Opfern soll es sich um Niederländer im Alter von 20 und 21 Jahren handeln, wie der Radiosender France Bleu berichtete. Das Unglück ereignete sich in Saint-Colomban-des-Villards rund 38 Kilometer südöstlich von Chambéry. Die Lawinengefahr galt für den Montag in dem Skigebiet wie in den anderen Massiven der Nordalpen als hoch.

Scholz: Ernsthafte Gefährdung der Sicherheit in Europa

WASHINGTON: Bundeskanzler Olaf Scholz sieht im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eine «ernsthafte Gefährdung der Sicherheit in Europa». Wichtig sei eine gemeinsame Antwort der Bündnispartner - USA, Europa, Nato - darauf, sagte Scholz am Montag nach dem Treffen mit US-Präsident Joe Biden in Washington. Es sei klar: «Wenn es zu einer militärischen Aggression gegen die Ukraine kommt, dann wird es harte, gemeinsam vereinbarte und weitreichende Sanktionen geben. Es wird sehr, sehr hohe Kosten für Russland haben, einen solchen Schritt zu tun.» Diese Botschaft sei aus seiner Sicht auch in Russland angekommen.

Man habe gemeinsam intensiv daran gearbeitet, dass Sanktionen auch festgelegt werden könnten. Man sei vorbereitet, sofort schnell und gemeinsam zu handeln. Zugleich sollten alle diplomatischen Möglichkeiten genutzt werden.