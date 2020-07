Neues aus dem Ausland am Dienstag

Frau nach Haiangriff vor der Ostküste Australiens im Krankenhaus

CANBERRA: Eine 29-jährige Frau ist an Australiens Ostküste in der Nähe des Great Barrier Reefs von einem Hai angegriffen und schwer verletzt worden. Sie sei mit erheblichen Beinverletzungen infolge eines Haibisses in ein Krankenhaus in die Küstenstadt Cairns geflogen worden, teilte der Rettungsdienst des Bundesstaates Queensland am Dienstag auf Twitter mit. Ihr Zustand sei stabil.

Die Frau wurde demnach vor Fitzroy Island gebissen, einer kleinen Insel, die zwischen der Ostküste und dem Great Barrier Reef liegt. Der australische Fernsehsender Channel Nine zitierte Rettungskräfte, die berichteten, dass sie eine Dokumentation über Haie drehte und an einem freien Tag etwa hundert Meter vor der Insel unterwegs war, als sie verletzt wurde. Das größte Korallenriff der Welt gehört zum Unesco-Weltnaturerbe und ist bei Touristen und Tauchern sehr beliebt.

Der Angriff ist bereits die dritte Hai-Attacke vor der australischen Ostküste in diesem Monat. Erst am Samstag war ein 15 Jahre alter Surfer nach einem Haibiss gestorben. Dieser Angriff war den Angaben zufolge der fünfte tödliche in Australien in diesem Jahr.

Tesla kann Fundament für Fabrik vorzeitig bauen

GRÜNHEIDE: Der US-Elektroautohersteller Tesla kann mit dem Bau des Fundaments für seine Fabrik in Grünheide bei Berlin loslegen - auch wenn die komplette umweltrechtliche Genehmigung noch aussteht.

Das Brandenburger Landesumweltamt habe grünes Licht für die Zulassung des vorzeitigen Beginns von Gründungs - und Fundamentarbeiten gegeben, teilte das Umweltministerium am Dienstag in Potsdam mit. Auch Erd- und Rohbauarbeiten sowie der Bau von Verkehrsflächen auf dem Gelände seien möglich, nicht aber Arbeiten oberhalb von Pfahlgründungen und unterhalb des Grundwasserleiters - das ist ein Gesteinskörper mit Hohlräumen, der Grundwasser leiten kann. Tesla muss Auflagen etwa zum Gewässerschutz einhalten. In Grünheide sollen ab Juli 2021 maximal 500.000 Fahrzeuge pro Jahr vom Band rollen.

Nach Wahl : Trump gratuliert Duda zum Sieg

WARSCHAU/WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump hat seinem polnischen Amtskollegen Andrzej Duda zu dessen Sieg bei der Präsidentenwahl gratuliert. «Ich freue mich darauf, unsere wichtige Zusammenarbeit in vielen Bereichen fortzuführen, darunter Verteidigung, Handel, Energie und Sicherheit bei der Telekommunikation», schrieb Trump am Montag (Ortszeit) auf Twitter.

Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen hatte Duda am Sonntag 51 Prozent der Stimmen erhalten, sein Herausforderer Rafal Trzaskowski unterlag mit 49 Prozent.

Wenige Tage vor der ersten Runde der Präsidentenwahl Ende Juni hatte Trump Duda zu einem Besuch im Weißen Haus empfangen. Von vielen Beobachtern in Washington wie in Warschau war dies als Wahlkampfhilfe verstanden worden. Trump sicherte Duda zu, dass ein Teil der US-Soldaten, die er aus Deutschland abziehen will, nach Polen verlegt werden soll. In Polen sind derzeit nach Regierungsangaben knapp 5000 US-Soldaten stationiert. Das Land hofft seit langem auf eine Ausweitung des amerikanischen Militärkontigents auf seinem Boden.

Drohbriefe gegen türkische Geschäftsleute

HANNOVER: In der norddeutschen Stadt Hannover haben türkische Geschäftsleute Briefe bekommen, in denen das Anzünden von Moscheen angedroht wird.

Die Polizei ermittele wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Bedrohung, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover am Dienstag.

Nach dem Bericht werden die Geschäftsleute in den Briefen beschimpft. Außerdem wird demnach in den Schreiben ein «schwerer Krieg» im Steintorviertel angekündigt. Unterzeichnet sei der Brief mit «Die Deutschen».