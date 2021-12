Neues aus dem Ausland am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.12.21 | Überblick

Tote und Verletzte bei Serie von Schussvorfällen in Denver

DENVER: Bei einer Serie von Schussvorfällen in und nahe der US-Großstadt Denver hat ein bislang nicht identifizierter Unbekannter vorläufigen Angaben der Polizei zufolge mindestens vier Menschen getötet. Der Verdächtige selbst starb anschließend bei einem Schusswechsel mit der Polizei am Montagabend (Ortszeit) in dem Ort Lakewood nahe Denver, wie Polizeisprecher von Denver und Lakewood im US-Staat Colorado in einer Pressekonferenz mitteilten. Unklar sei noch, ob der Verdächtige durch eine Polizeikugel oder anderweitig zu Tode kam.

Er sei zu Boden gesackt und noch vor Ort für tot erklärt worden. Die Polizei ging ersten Erkenntnissen zufolge davon aus, dass der Mann für alle Schussvorfälle an verschiedenen Schauplätzen in Denver und Lakewood, darunter auch in Geschäften, verantwortlich war. Sein Motiv war zunächst nicht bekannt. Mehrere Menschen wurden verletzt, darunter auch ein Polizist.

Nordkorea will bei Parteitreffen politische Strategie festlegen

SEOUL/PJÖNGJANG: Die selbst erklärte Atommacht Nordkorea will bei einem wichtigen Parteitreffen ihre politische Strategie in der nächsten Zukunft festlegen. Wie die Staatsmedien am Dienstag berichteten, wurde am Montag in Pjöngjang in Anwesenheit von Machthaber Kim Jong Un eine Plenarsitzung des Zentralkomitees der herrschenden Arbeiterpartei eröffnet. Zum einen solle «die Umsetzung der wichtigsten Partei- und Staatspolitiken für 2021» geprüft werden. Zum anderen werde über «die strategischen und taktischen Politiken und praktischen Aufgaben» diskutiert und entschieden, um die Entwicklung des sozialistischen Aufbaus auf «die nächste Stufe des Sieges» zu führen.

Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt. Auch war unklar, wie lange die Sitzung dauern soll. Das Zentralkomitee gehört zu den Führungsgremien der Partei, deren Chef Kim Jong Un ist. Kim wurde nach dem Tod seines Vaters Kim Jong Il vor zehn Jahren die Macht in dem weithin abgeschotteten Land übertragen.

Seither benutzte Kim wichtige Parteitreffen oft dazu, neue sicherheitspolitische Direktiven auszugeben und seine Position in den Beziehungen zu den USA und Südkorea zu erläutern. Bei einem Parteikongress im Januar dieses Jahres bezeichnete er die USA als «Hauptfeind» und kündigte den Ausbau des Atomwaffenarsenals an. Nordkorea ist harten internationalen Sanktionen unterworfen und wirft den USA eine feindselige Politik vor.

Die Verhandlungen zwischen beiden Seiten über das Atomwaffenprogramm Nordkoreas kommen seit einem gescheiterten Treffen des früheren US-Präsidenten Donald Trump mit Kim im Februar 2019 in Hanoi nicht mehr voran. Auf die Dialogvorschläge der US-Regierung unter Präsident Joe Biden reagierte Pjöngjang bisher ablehnend. Das Land hat sich selbst zur Atommacht erklärt, sein Status in dieser Frage gilt aber international wegen der Verhandlungen weiter als unklar.

Bundeswehr plant Bau einer Kaserne für Nato-Einsatz in Litauen

BERLIN: Deutschland und Litauen planen für den Einsatz des Nato-Gefechtsverbandes in dem baltischen Land den Bau einer festen Kasernenanlage. In der neuen Anlage sollten Soldaten des multinationalen Verbandes gemeinsamen mit litauischen Einheiten untergebracht werden, bestätigte das Einsatzführungskommando in Schwielowsee bei Potsdam. Die Anlage solle den Planungen nach bei der Stadt Rukla gebaut werden. Bisher seien Planungskosten in einstelliger Millionenhöhe für das Projekt hinterlegt, sagte ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Das Projekt soll von Litauen und Deutschland gemeinsam bezahlt werden. Die Gesamtkosten könnten noch nicht beziffert werden.

Als Reaktion auf die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland 2014 nach dem Umsturz in der Ukraine hatte die Nato die Sicherung der eigenen Ostflanke verstärkt. In den drei baltischen Staaten und Polen wurden als Teil einer «verstärkten Vornepräsenz» (Enhanced Forward Presence) gemeinsame Kampfverbände stationiert. Sie werden alle sechs Monate ausgetauscht, auch weil die Nato-Russland-Grundakte keine dauerhafte Stationierung alliierter Truppen in Osteuropa erlaubt. Deutschland stellt als sogenannte Rahmennation in Litauen etwa die Hälfte der 1200 Nato-Soldaten dort.

Weißes Haus: Gespräch mit Russland für 10. Januar geplant

WASHINGTON: Vertreter der USA und Russlands wollen nach Angaben des Weißen Hauses am 10. Januar über den Ukraine-Konflikt sprechen. Der Nationale Sicherheitsrat teilte am Montagabend (Ortszeit) in Washington mit, man freue sich auf den Austausch mit Russland im Rahmen des strategischen Sicherheitsdialog. Dabei solle die russische Seite ihre Bedenken vortragen können, die USA wollten dies mit Blick auf die «russischen Aktivitäten» ebenfalls tun. Weitere Details zu dem Dialog waren noch offen.

Das Weiße Haus habe außerdem erfahren, dass Russland und die Nato für den 12. Januar ein Treffen planen würden, hieß es weiter. Damit würde der Nato-Russland-Rat erstmals seit zweieinhalb Jahren wieder tagen. Zuletzt hieß es, Moskau prüfe eine Teilnahme noch. Laut US-Regierung zufolge soll es am 13. Januar außerdem ein Treffen des Ständigen Rats der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) geben. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte zuletzt noch einmal seine Bereitschaft signalisiert, die neuen Spannungen im Ukraine-Konflikt auf diplomatischem Wege zu lösen.

Russland will die Nato-Osterweiterung stoppen und eine Mitgliedschaft der Ukraine verhindern, durch die sich das Land bedroht sieht. Das westliche Militärbündnis hat in dieser Richtung keine Bereitschaft zum Entgegenkommen erkennen lassen. Washington betonte, dass in den Gesprächen mit Moskau nicht über den Kopf der Verbündeten - einschließlich der Ukraine - hinweg entschieden werde. «Es wird Bereiche geben, in denen wir Fortschritte erzielen können, und Bereiche, in denen wir nicht übereinstimmen werden», hieß es in der Mitteilung.

Für Besorgnis im Westen sorgen seit Wochen vor allem Erkenntnisse, wonach Russland in Gebieten unweit der Ukraine Zehntausende Soldaten zusammengezogen hat. Das Verteidigungsministerium in Moskau kündigte am Samstag an, dass mehr als 10.000 Soldaten nach einem Manöver wieder zu ihren Stützpunkten zurückkehren würden. Offen blieb, wie viele sich davon an der Grenze zur Ukraine aufgehalten hatten.

Viele Südkoreaner schreiben Neujahrswünsche in Tempeln auf

SEOUL: Viele Südkoreaner schreiben in diesen Tagen ihre Wünsche zum neuen Jahr in den buddhistischen Tempeln des Landes auf Zettel.

Es sind meistens Wünsche für Gesundheit für sich und die Familie. So hängen etwa im großen Jogye-Tempel in der Hauptstadt Seoul Tausende sternenförmige Zettel. Sie sind an einem extra dafür aufgebauten Gestell angebracht und können von allen Besuchern gelesen werden. Der Buddhismus verbreitete sich auf der koreanischen Halbinsel ab dem 4. Jahrhundert. Es gibt Tausende Tempel. Heute gilt etwa ein Sechstel der Bevölkerung Südkoreas als buddhistisch, mehr als ein Viertel ist christlich, ein Großteil ist religionslos.

Jüngste Republik der Welt: Neuwahl in Barbados verkündet

BRIDGETOWN: Nach der Lossagung von der britischen Krone ist in der neuen Republik Barbados eine vorgezogene Parlamentswahl ausgerufen worden. Bereits am 19. Januar sollen die Bürger des karibischen Inselstaates an die Urnen gehen, wie Premierministerin Mia Mottley in einer Fernsehansprache verkündete. Sie habe Staatspräsidentin Sandra Mason geraten, das Parlament sofort aufzulösen. Als Begründung nannte sie die politische Spaltung der Gesellschaft und die Notwendigkeit der Einigkeit. Die nächste Wahl wäre regulär erst im Jahr 2023 fällig gewesen.

Barbados hatte sich am 30. November von der Monarchie losgesagt und zu einer Republik erklärt - Mason wurde deren erste Präsidentin. Das Land mit knapp 300.000 Einwohnern war bereits 1966 unabhängig geworden, die britische Königin blieb danach aber Staatsoberhaupt.

Mottleys Arbeitspartei gewann bei der Wahl 2018 alle Sitze im Parlamentsunterhaus und hält derzeit noch immer 29 der 30 Sitze. Die Mitglieder des Oberhauses, des Senats, werden nicht vom Volk gewählt, sondern ernannt. Die 56 Jahre alte Juristin Mottley ist seit 2018 Regierungschefin.

Mehr als vier Tonnen Kokain vor Küste El Salvadors beschlagnahmt

SAN SALVADOR: Zwei Schmugglerboote mit einer Ladung von 4156 Kilogramm Kokain sind im offenen Meer vor El Salvador abgefangen worden.

Der Wert der beschlagnahmten Drogen werde auf rund 104 Millionen US-Dollar (etwa 92 Millionen Euro) geschätzt, schrieb Staatspräsident Nayib Bukele am Montag (Ortszeit) auf Twitter. Die Marine habe die speziell für Schmuggelzwecke angefertigten Boote rund 750 und knapp 800 Kilometer von der Küste des mittelamerikanischen Landes entfernt im Pazifik gestoppt. Nach Angaben Bukeles wurden fünf Kolumbianer und zwei Ecuadorianer festgenommen. Drogenkartelle schmuggeln Kokain aus Südamerika in rauen Mengen durch Mittelamerika in die USA und nach Europa.

Philosoph Hösle sieht den Westen in einer Existenzkrise

BERLIN: Der in den USA lehrende Philosoph Vittorio Hösle sieht die Welt vor Konflikten, die für den Fortgang der Menschheit entscheidend sind. «Wir erleben einen Zusammenbruch dessen, worauf das Abenteuer des liberalen demokratischen Rechtsstaats gebaut war», sagte Hösle der «Augsburger Allgemeinen» (Dienstag) mit Blick auch auf Corona-Leugner. Das seien ein auf Wissenschaft und gesunden Menschenverstand zu gründendes Bild der Wirklichkeit und die Einigung auf ein Gemeinwohl, für das Bürger ihre Privatinteressen einschränken.

Hösle warnte zudem, die Hegemonie des Westens gehe zu Ende und China und Russland arbeiteten auf einen «Triumph der autokratischen Systeme» hin. Beide wollten «immer mehr Keile» zwischen die USA und Europa treiben. Dabei halte er Russland für viel gefährlicher als China. China handele rationaler und die Regierung habe sehr viel für ihr Volk geleistet. Dagegen hätten «die Herrschenden in Russland» sich «schamlos bereichert und die eigene Macht ausgebaut». Beide autoritären Staaten könnten gemeinsam handeln.

Wenn Russland die Ukraine angreife, würden weder die USA noch die EU militärischen Widerstand leisten. Das sei auch richtig, denn man wolle keinen Weltkrieg wegen eines Landes, das nicht Nato-Mitglied sei. «Aber es müssen sofort sehr, sehr empfindliche wirtschaftliche Sanktionen getroffen werden», sagte Hösle. Man müsse einen «Widerstandswillen» in Europa mobilisieren und signalisieren, dass eine Invasion der Ukraine das Letzte sei, was man hinnehmen werde.

Menschen wie der russische Präsident Wladimir Putin teilten die Welt nach Freunden und Feinden ein, sagte Hösle. «Feinde müssen ausgemerzt werden, da ist überhaupt keine Hemmung da in der Beseitigung. Freunde werden instrumentalisiert, weil eine solche Beziehung nur vom Eigeninteresse geprägt ist.» Wenn der Machtmensch keinen Widerstandswillen erkenne, «dann stößt er vor in das Vakuum».

UNO-Flüchtlingshilfe: Erderwärmung treibt Millionen in die Flucht

BERLIN: Die UNO-Flüchtlingshilfe prangert zum Jahreswechsel an, dass weltweit Millionen Menschen schon jetzt durch die fatalen Folgen der Erderhitzung zur Flucht aus ihrer Heimat gezwungen werden. Viele Regionen litten unter lang anhaltenden Dürren, begrenzte Ressourcen wie Trinkwasser würden knapper, Unwetter nähmen zu, sagte Geschäftsführer Peter Ruhenstroth-Bauer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Dienstag). Auch fordere der Klimawandel immer wieder Todesopfer, vom Ahrtal in Deutschland über den Südsudan bis nach Bangladesch. «Es handelt sich um eine Notsituation, die alle Kontinente und alle Regionen der Erde betrifft.» Die UNO-Flüchtlingshilfe, ein Förderverein, ist der deutsche Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR).

Ruhenstroth-Bauer berichtete, dass das UN-Flüchtlingshilfswerk weltweit bereits mehr als 84 Millionen Flüchtlinge zähle, unter ihnen schätzungsweise 51 Millionen Binnenvertriebene - das sei «ein neuer trauriger Rekord». In der Summe sei 2021 «ein unruhiges, ja beunruhigendes Jahr» gewesen.

Ruhenstroth-Bauer beklagte neben der Lage in Afghanistan und dem anhaltenden Sterben «an der tödlichsten Grenze unseres Kontinents, dem Mittelmeer», die Situation an der belarussisch-polnischen Grenze. Es sei inakzeptabel, dass dort Menschen umkämen und das Leben anderer gefährdet werde. Es müsse darum gehen, Todesfälle zu verhindern und die Menschen an sicheren Orten in Belarus unterzubringen. Seit Wochen versuchen zahlreiche Migranten, von Belarus über die EU-Außengrenzen nach Polen oder in die baltischen Staaten zu gelangen.

US-Regierung: Dudas Veto gegen Rundfunkgesetz ist «positives Signal»

WASHINGTON: Die US-Regierung hat das Veto des polnischen Präsidenten Andrzej Duda gegen ein geplantes Rundfunkgesetz begrüßt, das international auf heftige Kritik gestoßen war. Das Veto sei ein «positives Signal», bevor Polen zum Jahreswechsel den Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) von Schweden übernehme, erklärte der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, am Montag. US-Präsident Joe Biden habe Dudas Weigerung, das Gesetz in dieser Form zu unterzeichnen, mit Wohlwollen aufgenommen. Sullivan hatte zuvor mit Pawel Soloch, Chef des Nationalen Sicherheitsbüros in Polen, und Dudas außenpolitischem Berater Jakub Kumoch telefoniert.

Sowohl die US-Regierung als auch die EU-Kommission hatten das kurz vor Weihnachten vom Parlament in Warschau verabschiedete Gesetz als Gefahr für die Medienfreiheit eingestuft. Nach Ansicht von Kritikern zielte die Novelle auf den Privatsender TVN, der Teil des US-Konzerns Discovery ist. Der Nachrichtensender vertritt eine kritische Linie gegenüber der nationalkonservativen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS), die das Land seit 2015 mit absoluter Mehrheit führt und auch Dudas politische Heimat ist.

Eine freie und unabhängige Presse mache eine Demokratie stärker, hatte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, im Sommer gesagt. Polen als wichtiger Nato-Partner müsse sein Engagement für diese Grundsätze unter Beweis zu stellen.

Die PiS hatte das neue Rundfunkgesetz mit dem erklärten Ziel vorangetrieben, ausländischen Einfluss auf Medien zu beschränken.