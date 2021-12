Neues aus dem Ausland am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.12.21 | Überblick

Weihnachtsdelikatesse Stopfleber gerät auch in Kritik

LYON: Die zu Weihnachten in Frankreich überaus beliebte Gänsestopfleber gerät auch dort zunehmend in die Kritik. Mehrere grün regierte Großstädte sagten der Traditionsdelikatesse den Kampf an. Lyon strich kürzlich die Foie gras bei städtischen Empfängen vom Menü und rief die Restaurants der Stadt auf, es ihr gleichzutun. Die Stadt Grenoble folgte dem Beispiel, Straßburg verhängte das Stopfleber-Verbot für Empfänge schon zuvor - eine landesweite Debatte ist losgebrochen. Erzeuger und Küchenchefs protestieren gegen die Verbannung. Der nationale Stopfleber-Verband verwies jüngst auf eine Umfrage, der zufolge 88 Prozent der Franzosen erwarten, dass die Delikatesse zu den Festtagen auf der Speisekarte stehe.

Auch Frankreichs Landwirtschaftsministerium unterstützte die Produzenten in einer Mitteilung mit dem Titel «Foie gras, ein Muss für festliche Mahlzeiten». Frankreich sei der weltweit führende Hersteller von Stopfleber, 100.000 Arbeitsplätze hingen davon direkt oder indirekt ab. In Deutschland und vielen weiteren Ländern ist die Herstellung von Stopfleber verboten, der Verkauf jedoch nicht.

Die Tierschutz-Organisation Peta geißelt das Stopfen der Gänse und Enten schon seit Langem als grausam und verweist auf das Mästen der Gänse und Enten über ein direkt in den Hals geschobenes Rohr. Bei der Stopfleber handele es sich um eine krankhaft vergrößerte Fettleber, die bis zu zehnmal so groß sei wie die Leber eines gesunden Tieres. Rechne man die Menge des zwangsweise verabreichten Futters auf den Menschen hoch, dann entspräche das bis zu 14 Kilogramm Nudeln pro Tag. Das Stopfen verursache gravierende Nebenwirkungen bei den Tieren: von Atemnot über Halsverletzungen bis hin zu Leberblutungen und Herzversagen.

Stahlbranche pocht auf Paradigmenwechsel für Klimaneutralität

BREMEN/BERLIN: Die Stahlbranche hat angesichts hoher Milliarden-Investitionen in CO2-arme Produktionstechnologien einen energie- und klimapolitischen Kurswechsel gefordert. «Die Stahlunternehmen sind zu erheblichen Klimaschutz-Investitionen bereit, um einen entscheidenden Beitrag zum Erreichen der Klimaziele zu leisten», sagte Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, der Deutschen Presse-Agentur. «Damit der Einstieg in die Transformation gelingt, braucht es jedoch einen Paradigmenwechsel in der Energie- und Klimapolitik.» Es gehe um eine Abkehr von immer höheren Kostenbelastungen und einen politischen Rahmen, der die Bemühungen der Stahlunternehmen zur Dekarbonisierung sinnvoll unterstütze.

Die neue Bundesregierung müsse die für die Transformation unverzichtbaren Instrumente auf den Weg zu bringen, darunter Klimaschutzverträge und den Ausbau der erneuerbaren Energien sowie den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft. Viele Stahlkonzerne haben auch in Deutschland das Ziel einer weitgehend CO2-freien Stahlproduktion bis Mitte des Jahrhunderts ausgegeben. Zentraler Schlüssel ist dabei der Verzicht auf Kokskohle, die im Herstellungsprozess vorübergehend noch durch Gas, mittel- und langfristig aber komplett durch Wasserstoff ersetzt werden soll. Das bedeutet auch ein Abschied von den bisherigen Hochöfen. Auf die Stahlbranche entfallen der Wirtschaftsvereinigung Stahl zufolge etwa sieben Prozent der deutschen CO2-Emissionen.

Neuer Hund im Weißen Haus: Biden begrüßt «Commander»

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat einen neuen Hund bei sich im Weißen Haus aufgenommen. Biden stellte den Welpen «Commander» am Montag mit einem Foto und einem kurzen Video bei Twitter vor. Der Schäferhund soll Medienberichten zufolge ein Geschenk der Familie an den 79-Jährigen sein. Biden begrüßte ihn mit den Worten «Willkommen im Weißen Haus». In dem veröffentlichen Videoclip ist zu sehen, wie der Präsident einen Ball wirft und «Commander» hinterher flitzt. Das Weiße Haus gab keine weiteren Details zu dem Tier bekannt.

Biden hatte nach Amtsantritt seine zwei Deutschen Schäferhunde Major und Champ mit ins Weiße Haus gebracht. Champ starb im Sommer. Major machte Schlagzeilen, weil es zu Zwischenfällen mit Mitarbeitern des Weißen Hauses kam - unter anderem soll er ein Mitglied aus Bidens Sicherheitsteam gebissen haben. Der Hund lebt nun hauptsächlich im Haus der Familie in Wilmington. First Lady Jill Biden hatte im Frühjahr eigentlich angekündigt, dass bald auch eine Katze ins Weiße Haus einziehen solle. Eine Sprecherin sagte dem Sender CNN nun, im Januar solle es so weit sein.

US-Sicherheitsberater reist nach Israel und ins Westjordanland

WASHINGTON: Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, will noch diese Woche nach Israel und ins Westjordanland reisen. Sullivan wolle in Jerusalem unter anderen Ministerpräsident Naftali Bennett treffen, sagte ein hoher Regierungsvertreter am Montag in Washington (Ortszeit). Ein zentrales Gesprächsthema werde die Bedrohung durch den Iran sein.

«Wir teilen mit unseren israelischen Partnern die tiefe Besorgnis über die Fortschritte im Nuklearprogramm des Irans», sagte der Beamte. Israel und die USA seien fest entschlossen, den Iran am Bau von Atomwaffen zu hindern. Bei Sullivans Besuch werde das Engagement der USA für die Sicherheit Israels bekräftigt. Sullivan wolle außerdem Palästinenserpräsident Mahmud Abbas in Ramallah im Westjordanland treffen, hieß es weiter. Bei dem Treffen solle es vor allem um die Förderung von Frieden und Sicherheit für Palästinenser und Israelis gleichermaßen gehen.

Nike überrascht mit Umsatz und Gewinn - Aktie legt zu

BEAVERTON: Der US-amerikanische Sportartikelhersteller Nike hat im vergangenen Quartal überraschend gut abgeschnitten. In den drei Monaten bis Ende November erzielte der Adidas-Rivale einen Umsatz von 11,4 Milliarden US-Dollar (10,1 Mrd Euro) und damit ein Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss in Beaverton mitteilte. Unter dem Strich machte Nike 1,34 Milliarden Dollar Gewinn, das waren auch dank Kostensenkungen 7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Analysten hatten sowohl bei Umsatz als auch beim Gewinn mit weniger gerechnet. Die Aktie stieg nachbörslich um 2,7 Prozent.

Wechselkurseffekte herausgerechnet, wäre der Erlös im zweiten Geschäftsquartal der Amerikaner so hoch wie im Vorjahr ausgefallen. Der Konzern verwies auf anhaltende Lieferengpässe. In China gingen die Umsätze wegen des Mangels an Vorräten sogar deutlich zurück. Nordamerika und Europa hätten hingegen Wachstum gebracht, auch weil zuvor auf den Transportwegen befindliche Waren nun verstärkt die Märkte erreicht hätten.