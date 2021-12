Neues aus dem Ausland am Dienstag

38 Grad in der Arktis: Temperaturrekord offiziell anerkannt

GENF: In der Arktis ist mit 38 Grad im vergangenen Jahr ein Temperaturrekord gemessen worden. Die Weltwetterorganisation (WMO) erkannte die Messung vom 20. Juni 2020 in Sibirien als Rekord für die Region nördlich des Polarkreises an, wie sie am Dienstag in Genf berichtete. Das sei ein Anzeichen für den Klimawandel und lasse die Alarmglocken klingeln, sagte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas. Die Temperaturen in der Arktis sind schon mehr als doppelt so stark gestiegen wie im globalen Durchschnittswert. Auch in der Antarktis, am entgegengesetzten Pol, wurde 2020 ein Rekord gemessen: 18,3 Grad.

Die WMO führt das Register solcher Rekorde. Sie prüft vor der Aufnahme stets, mit welchen Instrumenten und unter welchen Bedingungen gemessen wurde, um unzuverlässige Messungen oder außergewöhnliche Umstände auszuschließen.

Den Temperaturrekord in Sibirien hatte die seit 1885 betriebene meteorologische Beobachtungsstation in Werchojansk während einer beispiellosen Hitzewelle 2020 gemeldet. Die Station liegt 115 Kilometer nördlich des Polarkreises. Damals lagen die Temperaturen in der Region rund zehn Grad über dem langfristigen Durchschnittswert. Das führte zu verheerenden Waldbränden und einer großen Meereis-Schmelze. 2020 war eines der drei wärmsten Jahre, verglichen mit dem Durchschnitt von 1850 bis 1900.

Die WMO-Experten untersuchen zur Zeit drei weitere Rekorde, berichtete die WMO. Zwei Messungen von 54,4 Grad in diesem und im vergangenen Jahr stammen vom heißesten Ort der Welt, dem Death Valley im US-Bundesstaat Kalifornien. Eine dritte von 48,8 Grad wurde im Sommer 2021 in Sizilien gemessen. Das Team habe noch nie so viele Untersuchungen für Temperaturrekorde gleichzeitig geführt.

Musk trennt sich von Tesla-Aktien für gut 900 Millionen Dollar

NEW YORK: Tesla-Chef Elon Musk hat wieder Aktien seines Konzerns abgestoßen. Der Unternehmer verkaufte etwas mehr als 934.000 Papiere für 906 Millionen US-Dollar, wie in der Nacht zum Dienstag aus Pflichtmitteilungen an die US-Börsenaufsicht hervorging. Damit hat Musk insgesamt schon von fast 12 Millionen Tesla-Aktien im Wert von gut 12,7 Milliarden Dollar (11,25 Mrd Euro) versilbert, seit er Anfang November im Zuge eines Twitter-Votums den Verkauf von zehn Prozent seiner 17-prozentigen Beteiligung am Elektroautobauer zusagte.

Musk hatte Twitter-Nutzer abstimmen lassen, ob er sich von zehn Prozent seiner Tesla-Beteiligung trennen solle, um mehr Steuern zu zahlen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss Musk allerdings noch weitere Tesla-Aktien abstoßen. Die 10 Prozent entsprechen rund 17 Millionen Tesla-Aktien. Musk ist Teslas größter Einzelaktionär. Seitdem Musk Anfang November mit dem Verkauf von Anteilen begonnen hat, ist die Tesla-Aktie unter Druck geraten und hat vom Hoch am 4. November 21 Prozent an Wert verloren. Zurzeit liegt der Jahreszuwachs bei 37 Prozent.

Das Vermögen des Tesla-Chefs liegt nach Bloomberg-Berechnungen bei 254 Milliarden Dollar. Musks Reichtum basiert weitgehend auf dem Besitz von Aktien, die erst bei einem Verkauf besteuert werden.

Polizei hauptverantwortlich für tödliches Chaos

BOGOTÁ: Ein neuer Bericht unter Mitwirkung der Vereinten Nationen prangert unverhältnismäßige Gewaltanwendung der kolumbianischen Polizei an. Demnach kamen bei gewaltsamen Protesten wegen eines tödlichen Einsatzes der Sicherheitskräfte im September 2020 mindestens elf Menschen im Zusammenhang mit überzogener Polizeigewalt ums Leben. Zu diesem Schluss kommt ein Bericht der Stadt Bogotá und der Vereinten Nationen, der am Montag (Ortszeit) vorgestellt wurde. Darin wird der Polizei ein Massaker am 9. und 10. September 2020 vorgeworfen, für das sie Verantwortung trage.

Der gewaltsame Tod des Jurastudenten Javier Ordóñez im Zuge einer Polizeikontrolle in Bogotá im September 2020 hatte tagelange gewaltsame Proteste und Zusammenstöße mit den Sicherheitskräften ausgelöst, bei denen Polizeiwachen, Dutzende Autos und Busse, Geschäfte und Banken beschädigt und teilweise in Brand gesetzt wurden. Vor allem in der Hauptstadt Bogotá kam es zu schweren Krawallen. Dem Bericht zufolge wurden neben Ordóñez 13 Menschen getötet und mindestens 75 weitere durch Schüsse verletzt. Für mindestens elf der 14 Todesfälle macht der nun vorgelegte Bericht die Polizei und deren überzogene Gewaltanwendung verantwortlich.

Die beiden am Tod von Ordóñez beteiligten Polizisten hatten Medienberichten zufolge die Einhaltung von Corona-Vorschriften kontrolliert und dem 46-Jährigen sowie seinen Freunden vorgeworfen, auf der Straße Alkohol getrunken zu haben. Auf einem Video ist zu sehen, wie die Beamten Ordóñez zu Boden drücken und ihm wiederholt mit einer Elektroschockwaffe zusetzen. Anschließend wurde er Berichten zufolge auf eine Wache gebracht, wo Beamte ihn geschlagen haben sollen. Schließlich soll Ordóñez zwar ins Krankenhaus gebracht worden, dort aber bereits tot angekommen sein.

«Die Ereignisse von Gewalt, Missbrauch und Polizeibrutalität, die in den frühen Morgenstunden des 9. September mit der Ermordung von Javier Ordóñez durch Mitglieder der Nationalen Polizei begannen, lösten eine der schwersten Menschenrechtsverletzungen in der Geschichte der Stadt Bogotá aus», heißt es in dem Bericht.

Kapitol-Attacke: Gremium will Trumps Ex-Stabschef vor Gericht bringen

WASHINGTON: Der Ausschuss zur Aufarbeitung des Angriffs auf das US-Kapitol hat den Weg für strafrechtliche Schritte gegen den Stabschef des damaligen Präsidenten Donald Trump vorbereitet. Der Ausschuss nahm am Montagabend (Ortszeit) einstimmig einen Bericht an, der Mark Meadows Missachtung des Kongresses vorwirft. Im nächsten Schritt muss das Plenum des Repräsentantenhauses abstimmen. Dort haben die Demokraten von US-Präsident Joe Biden eine knappe Mehrheit. Falls sich die Mehrheit dem Ausschuss anschließen sollte, geht das Verfahren ans Justizministerium, das Meadows anklagen könnte.

Meadows sei in einer «einzigartigen Position, um wichtige Informationen über die Ereignisse des 6. Januar 2021» zur Verfügung zu stellen, hieß es in dem Bericht. Der 62-Jährige gilt als wichtiger Zeuge und hielt sich während der Erstürmung des Kapitols im Weißen Haus auf.

Anhänger Trumps hatten damals den Sitz des US-Kongresses in Washington erstürmt. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Polizist. Der Angriff auf das Herz der US-Demokratie, bei dem viele Abgeordnete und Senatoren um ihr Leben fürchteten, erschütterte das Land. Trump musste sich wegen der Attacke einem Amtsenthebungsverfahren stellen, weil er seine Anhänger zuvor in einer Rede aufgestachelt hatte. Am Ende wurde er aber freigesprochen.

Gouverneur von Kentucky: Opferzahl nach Tornados auf 74 gestiegen

MAYFIELD: Nach den verheerenden Tornados im US-Bundesstaat Kentucky ist die Opferzahl auf mindestens 74 angestiegen. Es dürfte aber noch mehr Todesopfer geben, warnte Gouverneur Andy Beshear am Montag. Es würden noch mehr als 100 Menschen in Kentucky vermisst. Am Morgen hatten die Behörden noch von 60 Toten gesprochen.

Die Tornados hatten in der Nacht zu Samstag eine Kerzenfabrik im Ort Mayfield dem Erdboden gleichgemacht. Dort wurde wegen der Weihnachtszeit rund um die Uhr gearbeitet. Allein in der Fabrik seien acht Menschen ums Leben gekommen, sagte Gouverneur Beshear.

Die Tornados hatten in der Nacht zu Samstag schwere Schäden angerichtet. Nach Angaben Beshears schlug ein Tornado über eine Strecke von 227 Meilen (365 Kilometer) eine Schneise der Verwüstung, 200 Meilen davon in Kentucky. Auch aus anderen Bundesstaaten wurden wegen der heftigen Stürme schwere Schäden und Todesfälle gemeldet. Betroffen waren demnach auch Mississippi, Missouri, Arkansas, Illinois und Tennessee.

Tunesiens Präsident kündigt Verfassungsreferendum und Wahlen an

TUNIS: Tunesiens Präsident Kais Saied hat für das kommende Jahr ein Referendum über eine neue Verfassung sowie Parlamentswahlen angekündigt. Die Wahl am 17. Dezember 2022 werde auf Grundlage eines neuen Gesetzes erfolgen, sagte Saied am Montag in einer Videobotschaft. Die Arbeit des derzeitigen Parlaments bleibe bis dahin ausgesetzt. Ein Referendum über eine Reform der Verfassung sei für den 25. Juli 2022 geplant.

Saied hatte am 25. Juli nach einem monatelangen Machtkampf Regierungschef Hichem Mechichi abgesetzt und die Arbeit des Parlaments ausgesetzt. Er entließ zudem zahlreiche Minister. Im vergangenen Monat kündigte er zudem an, per Dekret regieren und Artikel der Verfassung ändern zu wollen, die die Zuständigkeiten von Legislative und Exekutive regeln. Damit ebnete er den Weg für die Ausweitung seiner eigenen Machtbefugnisse.

Das Vorgehen des Präsident hat das Land gespalten. Seine Gegner, angeführt von der islamistischen Ennahda-Partei, der größten Fraktion im suspendierten Parlament, bezeichnen seine Maßnahmen als Coup. Seit mehreren Wochen kommt es regelmäßig zu Demonstrationen seiner Anhänger und Gegner.

Tunesien gilt eigentlich als einziges Land, das nach den arabischen Aufständen von 2011 den schrittweisen Übergang zur Demokratie geschafft hat. Es kämpft aber weiterhin mit Korruption, einer Wirtschaftskrise und hoher Arbeitslosigkeit.