Neues aus dem Ausland am Dienstag

Palästinenser: Israelische Armee erschießt Dschihad-Mitglied

RAMALLAH/TEL AVIV: Israelische Soldaten haben nach palästinensischen Angaben ein Mitglied des militanten Islamischen Dschihad im Westjordanland getötet. Das Geschoss habe unter anderem das Herz und die Lunge des 26-Jährigen verletzt, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Dienstag mit. Die Palästinenserorganisation teilte anschließend mit, der Tote sei eines ihrer Mitglieder gewesen.

Laut einer Stellungnahme der israelischen Armee nahmen Soldaten in der vergangenen Nacht zwei Verdächtige im nördlichen Jordantal fest. Dabei seien die Soldaten beschossen worden. Aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug sei zudem ein Sprengsatz geworfen worden. Die Truppen hätten daraufhin auf das Fahrzeug geschossen, hieß es. Soldaten seien bei dem Vorfall nicht verletzt worden.

Israel hat 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Die Palästinenser wollen die Gebiete dagegen für einen eigenen Staat Palästina mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

Mehr als 100 Festnahmen bei Anti-Mafia-Razzien

ROM: Die italienische Polizei hat mehr als 100 Personen bei landesweiten Razzien gegen die Mafia festgenommen. Wie die Behörden mitteilten, richtete sich die Aktion am Dienstagmorgen gegen Mitglieder der 'Ndrangheta, einer der großen italienischen Mafia-Gruppen, die in Kalabrien verwurzelt ist. Sie gilt als einer der größten Akteure im internationalen Drogenhandel. Bei den Razzien der Einheiten von Reggio Calabria, Mailand, Florenz und Livorno sei auch eine Tonne Kokain aus Südamerika sichergestellt worden.

Den Festgenommenen wird unter anderem Mitgliedschaft in einer mafiösen Vereinigung, Erpressung, illegaler Waffenbesitz, Geldwäsche, Drogenhandel, betrügerischer Bankrott, Steuerbetrug und Korruption vorgeworfen, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Am Vormittag wollte die Polizei weitere Details bekanntgeben.

Unfall auf Athener Stadtbahn: Ein Toter bei Irrfahrt einer Draisine

ATHEN: Bei einem Unfall mit einer Wartungs-Draisine auf der viel befahrenen Athener Stadtbahn 1 ist am Dienstag ein Arbeiter ums Leben gekommen. Zwei weitere Arbeiter wurden verletzt, wie der Chef der Athener Bahnen, Nikos Chairetas, im griechischen Staatsfernsehen mitteilte.

Das Unglück ereignete sich, als die Bremsen der Draisine, die in der Nacht zum Dienstag Wartungsarbeiten durchführte, versagten. Das Fahrzeug raste unkontrolliert mehrere Kilometer weit. Schließlich setzten die Techniker einen anderen Zug auf dem selben Gleis ein, um die Irrfahrt zu stoppen. Dabei kam es zu einem kontrollierten, aber heftigen Zusammenstoß, wie das Staatsfernsehen zeigte. Das Opfer soll kurz vor diesem Zusammenprall von der Draisine abgesprungen sein. Die Behörden haben eine Untersuchung eingeleitet, hieß es im Bericht des Staatsfernsehen weiter.

Die Athener Stadtbahn 1 wird von Millionen Einwohnern und auch Touristen benutzt. Sie ist in einem schlechten Zustand. Die Fahrgäste protestieren seit Jahren und fordern eine grundlegende Modernisierung der alten Bahnlinie. Sie verbindet Athen mit dem Teil des Hafens von Piräus, von dem aus die Fähren zu den Inseln auslaufen.

Xi Jinping droht Taiwan mit «entschiedenen Maßnahmen»

PEKING: Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat Taiwan vor resoluten Maßnahmen im Falle einer Abspaltung gewarnt. In der Videokonferenz mit US-Präsident Joe Biden sagte Xi Jinping am Dienstagmorgen Pekinger Zeit, die chinesische Führung sei «geduldig» und bemühe sich aufrichtig um eine «friedliche Wiedervereinigung». «Aber wenn die Unabhängigkeitskräfte in Taiwan provozieren und die rote Linie durchbrechen, müssen wir energische Maßnahmen ergreifen», zitierten ihn chinesische Staatsmedien.

Die jüngsten Spannungen führte Xi Jinping darauf zurück, dass die taiwanesische Regierung sich für ihr Unabhängigkeitsstreben auf die USA stütze oder das «einige Leute in den USA» vorhätten, Taiwan zu benutzen, um China zu kontrollieren. «Dieser Trend ist sehr gefährlich», sagte der Präsident. «Es ist ein Spiel mit dem Feuer. Wer mit dem Feuer spielt, verbrennt sich selbst.» Der wahre Status quo Taiwans und der Kern der Ein-China-Politik sei, dass Taiwan zu China gehöre und dass es nur ein China in der Welt gebe.

Xi warnt Biden vor Konfrontation - «Zwei große Schiffe auf See»

PEKING: Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat US-Präsident Joe Biden vor einer Konfrontation gewarnt. In ihrer Videokonferenz am Dienstagmorgen sagte Xi Jinping nach Angaben von Staatsmedien, beide Seiten müssten konstruktiv mit ihren Differenzen umgehen, «um zu verhindern, dass die chinesisch-amerikanischen Beziehungen vom Kurs abkommen und außer Kontrolle geraten».

Es sei normal, dass beide Länder Meinungsverschiedenheiten hätten. Entscheidend sei aber, diese konstruktiv in den Griff zu bekommen und eine Verschärfung zu verhindern. «Natürlich muss China seine eigene Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen schützen», betonte Xi Jinping. Die USA sollten vorsichtig damit umgehen.

Chinas Präsident verglich beide Mächte mit zwei Ozeanriesen: «Wir müssen das Ruder stabilisieren, damit sich die beiden gigantischen Schiffe China und USA gegen Wind und Wellen vorwärts bewegen, ohne vom Kurs abzukommen, zu stocken oder zu kollidieren.»

Positive Töne aus Peking nach Xis Videoschalte mit Biden

PEKING: Die chinesische Regierung hat sich positiv zu dem ersten Videogespräch zwischen Staats- und Parteichef Xi Jinping und US-Präsident Joe Biden geäußert. Das Treffen sei «weitreichend, tiefgehend, freimütig, konstruktiv, substanziell und produktiv» gewesen, kommentierte Außenamtssprecherin Hua Chunying am Dienstag in einer ersten kurzen Reaktion über Twitter. «Es hilft, das gegenseitige Verständnis zu erweitern.» Kurz zuvor war das rund dreieinhalbstündige Gespräch zu Ende gegangen.

Beide Seiten hätten einen umfangreichen und eingehenden Austausch über die strategischen, grundlegenden und gesamten Themen der chinesisch-amerikanischen Beziehungen und wichtiger Fragen von gemeinsamem Interesse gehabt, berichtete das chinesische Staatsfernsehen.

Biden: Wettbewerb mit China darf nicht in Konflikt ausarten

WASHINGTON/PEKING: US-Präsident Joe Biden hat bei seinem ersten Online-Gipfel mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping vor einer Konfrontation zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften gewarnt. Es liege in ihrer beider Verantwortung, «dafür zu sorgen, dass der Wettbewerb zwischen unseren Ländern nicht in einen Konflikt ausartet, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt», sagte Biden am Montagabend (US-Ortszeit) zu Beginn des Gesprächs mit Xi.

Der US-Präsident sprach sich für «Leitplanken des gesunden Menschenverstandes» aus. Beide Seiten müssten ehrlich sagen, «wo wir uns nicht einig sind, und zusammenarbeiten, wo sich unsere Interessen überschneiden, insbesondere bei wichtigen globalen Fragen wie dem Klimawandel». Es gehe für beide Länder darum, verantwortungsvolle Führungsrollen in der Welt einzunehmen.

Das Weiße Haus hatte zuvor mitgeteilt, die Videokonferenz zwischen Biden und Xi sei auf mehrere Stunden angesetzt. Xi sagte zum Auftakt am Dienstagmorgen Pekinger Ortszeit, China und die USA sollten sich gegenseitig respektieren, friedlich koexistieren und kooperieren, wie ihn Staatsmedien zitierten. Auch sollten beide Länder ihrer internationalen Verantwortung gerecht werden.

Das Gespräch erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen Peking und Washington. Das Verhältnis der zwei Großmächte ist so belastet wie noch nie seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen 1979. Beide sehen sich als Konkurrenten. Die beiden Präsidenten hatten seit Bidens Amtsantritt im Januar bislang zwei Mal am Telefon gesprochen - zuletzt im September.

US-Behörde: Wärmster Oktober in nördlicher Hemisphäre der Erde

WASHINGTON: Der vergangene Monat war nach Messungen der US-Klimabehörde NOAA auf der nördlichen Erdhalbkugel der wärmste Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1880. Die Durchschnittstemperatur über den Landflächen der nördlichen Hemisphäre hätten die des Oktobers 2019 - des bisherigen Rekordhalters - um 0,11 Grad Celsius überschritten, teilte die NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) am Montag mit.

Weltweit sei es der viertwärmste Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen, hieß es von der NOAA. Die Durchschnittstemperatur über Land- und Ozeanflächen habe um 0,89 Grad Celsius über dem Durchschnittswert des 20. Jahrhunderts von 14 Grad gelegen. Nur 2015, 2018 und 2019 waren die Oktober weltweit noch wärmer.

Die Wahrscheinlichkeit, dass 2021 zu den zehn wärmsten Jahren seit Beginn der Aufzeichnungen gehören werde, liege schon jetzt bei mehr als 99 Prozent, hieß es weiter von der NOAA. Ende Oktober hatte bereits die Weltwetterorganisation WMO mitgeteilt, dass das Jahr 2021 vorläufigen Messungen zufolge wohl nicht ganz so heiß wie die vergangenen drei Jahre war, sich aber am langjährigen Trend deutlicher Erwärmung nichts geändert habe. 2021 werde zu den sieben wärmsten Jahren der jüngeren Geschichte gehören - alle seit 2015.