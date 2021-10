Neues aus dem Ausland am Dienstag

Forscher finden in Jerusalem antike Privattoilette

TEL AVIV: Archäologen haben in Jerusalem eine rund 2700 Jahre alte Privattoilette gefunden. Das stille Örtchen sei Teil eines prächtigen königlichen Anwesens aus dem siebten Jahrhundert vor Christus gewesen, teilte Israels Altertumsbehörde am Dienstag mit. Die Toilette ist ein quadratischer Block aus Kalkstein mit einem Loch in der Mitte. Darunter liegt eine aus dem Felsen gehauene Klärgrube, ähnlich wie bei einem Plumpsklo.

Nach Angaben des Ausgrabungsleiters Jaakov Billig handelt es sich um einen sehr seltenen antiken Fund. «Nur die Reichen konnten sich Toiletten leisten», sagte Billig. Eli Eskosido, Leiter der Altertumsbehörde, sagte dazu: «Es ist faszinierend zu sehen, wie etwas heute für uns so Alltägliches wie eine Toilette zur Zeit der Könige von Judäa ein Luxusgegenstand war.»

In der Senkgrube wurden den Angaben zufolge auch Tongefäße und Tierknochen aus der Zeit des ersten jüdischen Tempels gefunden. Die Rückstände in der Grube werden nach Angaben einer Sprecherin noch untersucht. Die Forscher erhoffen sich davon Erkenntnisse über die damalige Ernährung der Menschen sowie Krankheiten der Antike.

Der von König Salomon erbaute erste jüdische Tempel wurde im Jahr 586 vor Christus durch den babylonischen König Nebukadnezar zerstört, der zweite im Jahr 70 nach Christus von den Römern. Eine Grundmauer des zweiten Tempels blieb bestehen: Die Klagemauer ist heute das bedeutendste Heiligtum der Juden.

Laschet macht Personalvorschlag für MP-Amt und CDU-Landesvorsitz

DÜSSELDORF: Armin Laschet will in einer Sondersitzung des CDU-Landesvorstands an diesem Dienstagabend einen Personalvorschlag für das Amt des Ministerpräsidenten und den Landesparteivorsitz unterbreiten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen.

Laschet hatte im Vorfeld der deutschen Bundestagswahl erklärt, er gehe «ohne Rückfahrkarte» nach Berlin - auch, wenn er nicht Kanzler werde. Deshalb muss für diese Spitzenämter in Nordrhein-Westfalen die Nachfolge geklärt werden. Als Favorit gilt CDU-Landesverkehrsminister Hendrik Wüst.

Nachdem der deutsche CDU/CSU-Kanzlerkandidat Laschet die CDU bei der Bundestagswahl zu einem historisch schlechten Ergebnis geführt hat, sieht er sich mit immer mehr Kritik konfrontiert.

Die SPD hatte die Bundestagswahl mit 25,7 Prozent gewonnen, die CDU/CSU landete nach schweren Verlusten mit 24,1 Prozent auf Platz zwei. Die Grünen holten 14,8 Prozent, die FDP 11,5 Prozent. Im neuen Bundestag sind außerdem die rechtspopulistische AfD (10,3 Prozent) und die Partei Die Linke (4,9 Prozent) vertreten.

Mehrere Verletzte bei Kollision von Zug und Schulbus

HELSINKI: In Finnland ist ein mit Schulkindern besetzter Bus an einem Bahnübergang mit einem Zug kollidiert.

Zwölf Menschen wurden dabei verletzt, zehn leicht und zwei schwerer, wie der Rettungsdienst am Dienstagmorgen mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach in dem westfinnischen Ort Kaskinen rund 300 Kilometer nordwestlich von Helsinki. Bilder des finnischen Rundfunksenders Yle zeigten einen weißen Bus, der quer auf Gleisen stand. Finnischen Medienberichten zufolge befanden sich zum Unfallzeitpunkt neben dem Fahrer fünf Kinder in dem Bus. Der Zug, der nur aus einer Lok und einem Waggon besteht, war demnach mit geringer Geschwindigkeit unterwegs gewesen.

Johnson verteidigt niedrige Bewerberzahl auf Tankwagenfahrer-Visa

MANCHESTER: Der britische Premierminister Boris Johnson hat das bislang schwache Interesse an Visa für ausländische Lastwagenfahrer verteidigt. Bislang seien 127 Visa an Fahrer von Tanklastern vergeben worden, bestätigte Johnson am Dienstagmorgen im BBC-Interview. «Was das zeigt, ist, dass es einen globalen Engpass gibt», sagte der konservative Politiker. Erneut betonte er, dass es sich bei dem Mangel um kein rein britisches Problem handele.

Zwar gibt es auch in vielen anderen Ländern zu wenige Lastwagenfahrer, allerdings hat der Brexit das Problem in Großbritannien erheblich zugespitzt. Viele osteuropäische Fahrer, die während der Pandemie das Land verlassen haben, können nach dem Brexit mit dem Ende der Freizügigkeit nicht ohne Weiteres zurückkehren.

Die britische Regierung hatte als Notfallmaßnahme gegen den akuten Mangel 5000 Kurzzeitvisa für ausländische Fahrer bereitgestellt, davon 300 für Fahrer von Tanklastern. Die Visa sind allerdings zeitlich befristet und sollen nur bis Februar gelten. Da auch in europäischen Ländern Fahrer fehlen, ist fraglich, ob sich tatsächlich ausreichend Fahrer für wenige Monate auf die Stellen in Großbritannien bewerben. Johnson betonte erneut, die Logistikbranche müsse investieren und den Job attraktiver für hoch qualifizierte heimische Arbeitskräfte machen.

Im Vereinigten Königreich fehlen derzeit Schätzungen zufolge rund 100.000 Lastwagenfahrer - mit erheblichen Konsequenzen. Viele Tankstellen saßen auf dem Trockenen, weil Benzin und Diesel nicht transportiert werden konnten. Mittlerweile helfen Soldaten bei der Auslieferung. Auch Supermärkten fehlen die Fahrer zur Belieferung ihrer Filialen.

Deutsche Grünen-Politiker hinterfragen Verhandlungsfähigkeit der Union

BERLIN: Die deutschen Grünen-Politiker Cem Özdemir und Jürgen Trittin haben vor dem Sondierungsgespräch mit der Union Zweifel an deren Verhandlungsfähigkeit geäußert.

Dass aus dem Treffen von Union und FDP am Sonntag bereits Ergebnisse durchgesickert seien, sei nicht gerade ein Vertrauensbeweis und ein «Zeichen für interne Führungsprobleme», sagte Özdemir am Dienstag in der Sendung «RTL Direkt». Das sei ein Signal, dass die Union ein massives Problem habe.

Trittin sagte: «Der entscheidende Punkt am heutigen Tag wird sein, ob eigentlich die CDU willens und fähig ist, überhaupt solche Verhandlungen und entsprechende Vereinbarungen zu treffen.» Einen monatelangen Klärungsprozess «kann sich Deutschland schlicht und ergreifend nicht leisten», erklärte er im Deutschlandfunk. Zugleich betonte der dem linken Parteiflügel zugerechnete Politiker das Trennende: «Wir wissen eben auch wie hoch die Hürden sind. Und da kommt es dann sehr stark auf die Frage an, ob und wie weit auf beiden Seiten verhandlungs- und vertragsfähige Gesprächspartner vorhanden sind.»

Mit dem Treffen von Union und Grünen endet am Vormittag (11.00 Uhr) eine erste Reihe von Sondierungsgesprächen über eine neue Regierung. Özdemir und Trittin sind bei der Sondierung im engeren Kreis nicht dabei, gehören aber dem erweiterten Sondierungsteam der Grünen an. Mehrere FDP-Politiker hatten am Montag der Union nach den Gesprächen über eine Regierungsbildung einen Bruch der vereinbarten Vertraulichkeit vorgeworfen, weil Informationen daraus an die Medien gelangt waren.

Demonstrierende Bauern übernehmen Kontrolle über Kokamarkt

LA PAZ: Nach rund zwei Wochen heftiger Proteste haben Kokabauern in Bolivien die Kontrolle über den Sitz des legalen Kokamarktes in La Paz wiedererlangt. Erneut kam es am Montag (Ortszeit) zu Auseinandersetzungen zwischen den Bauern und Polizisten am Regierungssitz La Paz, wobei die Bauern die Polizei zurückdrängten und in das Gebäude einzogen, wie die bolivianische Zeitung «Página Siete» berichtete. Mindestens zwei Polizisten und mehrere demonstrierende Bauern seien verletzt worden. Bolivien ist nach Kolumbien und Peru eines der größten Koka-Anbauländer der Welt.

Die Gruppe der demonstrierenden Bauern erkennt die Führung des Verbandes der Koka-Produzenten in La Paz (Adepcoca) nicht an. Die Verbandsführung hatte zuvor den Markt übernommen, sie wird vom bolivianischen Präsidenten Luis Arce unterstützt.

EU-Kommission will entschiedenes Vorgehen gegen Antisemitismus

STRAßBURG: Im Kampf gegen zunehmenden Antisemitismus in Deutschland und anderen europäischen Ländern setzt die EU-Kommission auf eine bessere Zusammenarbeit mit Online-Plattformen. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus EU-Kreisen erfuhr, soll so die Zahl von Hasskommentaren deutlich reduziert werden. Zudem soll eine europäische Forschungsstelle geschaffen werden, die sich mit heutigen Formen des Antisemitismus beschäftigt. Eine entsprechende «Strategie zur Bekämpfung des Antisemitismus und zur Förderung des jüdischen Lebens» will EU-Kommissions-Vize Margaritis Schinas am Dienstag in Straßburg präsentieren.

Auf bestimmten deutschsprachigen Kanälen bei Twitter, Facebook und Telegram gibt es einer Untersuchung der EU-Kommission von Anfang Juni zufolge seit Beginn der Corona-Krise etwa 13-mal mehr antisemitische Inhalte als vor der Pandemie. Immer wieder kommt es in Deutschland auch zu körperlicher Gewalt gegen Jüdinnen und Juden. Erst Mitte September wurde einem 60-jährigen Teilnehmer einer Mahnwache für Israel und gegen Antisemitismus in Hamburg mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Kurz zuvor hatte die Polizei einen mutmaßlichen Anschlag auf die Synagoge in Hagen verhindert. Jüdisches Leben sei in Deutschland so bedroht wie lange nicht mehr, sagte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) im August.

Die Strategie der EU-Kommission will alle Formen des Antisemitismus bekämpfen, zugleich aber auch jüdisches Leben sowie Forschung, Bildung und Erinnerung an den Holocaust fördern. Unter anderem sollen Synagogen und andere Einrichtungen im öffentlichen Raum besser geschützt werden.

Kerze löste Brand auf Insel vor Honduras aus

GUANAJA: Ein Großbrand auf der kleinen honduranischen Karibikinsel Guanaja am Wochenende ist aus Versehen mit einer Kerze ausgelöst worden.

Das teilte die Zivilschutzbehörde des mittelamerikanischen Landes, Copeco, am Montag mit. Das Feuer war in der Nacht zum Samstag ausgebrochen. Copeco zufolge wurden 136 Häuser beschädigt, 600 Familien seien betroffen. Auf der Insel, die etwa 70 Kilometer vor der Küste von Honduras liegt, leben rund 5000 Menschen. Viele mussten sich in Booten in Sicherheit bringen. Es gab auch mehrere Verletzte. Bilder zeigten fast die gesamte pittoreske Insel von dunklem Rauch umhüllt.

Deutscher Afghanistan-Einsatz kostete mehr als 17,3 Milliarden Euro

BERLIN: Der 20 Jahre dauernde Einsatz deutscher Soldaten und Entwicklungshelfer in Afghanistan hat nach Angaben der Bundesregierung mehr als 17,3 Milliarden Euro gekostet. Den weitaus größten Posten machte dabei das Militär aus. «Für die Beteiligung der Bundeswehr an den Einsätzen «International Security Assistance Force» (ISAF), «Operation Enduring Freedom» (OEF) und der «Resolute Support Mission» (RSM) in Afghanistan wurden durch den Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung von 2001 bis zum 31. August 2021 insgesamt rund 12,3 Milliarden Euro an einsatzbedingten Zusatzausgaben geleistet», heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion. Die Antwort lag der Deutschen Presse-Agentur vor.

Das Auswärtige Amt gab demnach rund 2,48 Milliarden Euro für sogenannte projektbezogene Personal- und Sachkosten aus. Diese Summe beinhaltet nicht Personal- und Betriebskosten des Auswärtigen Amtes, wie sie also im regulären diplomatischen Betrieb sowieso entstehen. Das Entwicklungsministerium stellte binnen 20 Jahren rund 2,46 Milliarden Euro in Afghanistan zur Verfügung. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gab in zwei Jahrzehnten 33 Millionen Euro aus.

Angaben zu den Ausgaben des Bundesnachrichtendienstes (BND) in Afghanistan wurden als geheim eingestuft. «Eine Offenlegung der entsprechenden Informationen würde die Aufgabenerfüllung des Bundesnachrichtendienstes stark beeinträchtigen, was wiederum die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährden oder ihren Interessen schweren Schaden zufügen könnte», teilte die Bundesregierung dazu mit. Mit Hinweis darauf stuft die Bundesregierung auch als Verschlusssache ein, welche mit deutschem Geld aufgebaute Infrastruktur nun von den Taliban genutzt wird.

Erste positive Reaktion aus China auf neue US-Handelsstrategie

PEKING: Trotz der unverändert harten Linie im Umgang mit China ist die neue Strategie der US-Regierung im Handelskrieg der beiden größten Volkswirtschaften auf ein erstes positives Echo chinesischer Experten gestoßen. Die staatliche Zeitung «Global Times», die gerne als englischsprachiges Sprachrohr der Führung in Peking benutzt wird, zitierte am Dienstag Fachleute, die ein «positives Signal» sähen, dass die Handelsgespräche konstruktiver verlaufen könnten.

Die Pläne der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai für «freimütige Gespräche» mit China könnten darauf hindeuten, dass den USA klar geworden sei, dass sie die Handelsspannungen auf pragmatischere Weise lösen müssten, zitierte das Blatt Gao Lingyun von der Chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften. Das stimme mit der Strategie Chinas überein, das immer gesagt habe, dass die Differenzen durch offenherzige Verhandlungen gelöst werden müssten.

Die US-Vorschläge zeigten auch, dass die Strafzölle nicht die geplanten weitreichenden Auswirkungen hätten, sagte Gao Lingyun. China habe seine Verpflichtungen nach der Teileinigung über die Phase Eins in dem Handelskonflikt «weitgehend erfüllt». Ein anderer Experte warnte allerdings auch: «Eine Eskalation der Zwangsmaßnahmen im Handel durch die Biden-Regierung wird eine verschärfte Konfrontation auslösen und für die USA nach hinten losgehen.»

Wegen der laufenden Ferien der «Goldenen Woche» nach dem chinesischen Nationalfeiertag gab es zunächst keine offizielle Reaktion auf die künftige Strategie, die die US-Handelsbeauftragte Tai am Vortag in Washington vorgelegt hatte.

Biden: Zusammenarbeit zwischen USA und EU im Indopazifik wichtig

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat die Europäische Union in einem Telefonat mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen als «fundamentalen Partner» gewürdigt. Nach Angaben des Weißen Hauses vom Montag betonte Biden die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit beider Seiten im indopazifischen Raum. Der US-Präsident und von der Leyen sprachen außerdem über die Bewältigung der Klimakrise mit Blick auf den Klimagipfel in Glasgow Ende des Monats. Beide tauschten sich auch über die erste Sitzung des neuen europäisch-amerikanischen Handels- und Technologierates in der vergangenen Woche aus. Biden habe zudem betont, wie wichtig gleiche Wettbewerbsbedingungen im internationalen Steuersystem seien, hieß es in Washington.

In Europa hatte es große Verstimmungen gegeben, weil die USA in den vergangenen Monaten hinter dem Rücken der EU mit Großbritannien und Australien einen neuen Sicherheitspakt für den Indopazifik-Raum ausgehandelt hatten. Insbesondere die Regierung in Paris war außer sich, weil die Aukus genannte Allianz einen 56 Milliarden Euro schweren U-Boot-Vertrag Australiens mit Frankreich platzen ließ.

Am Dienstag wollen die Staats- und Regierungschefs der EU zum Auftakt eines zweitägigen Gipfels in Slowenien Lehren aus den jüngsten außenpolitischen Alleingängen der USA ziehen. Angesichts der Entwicklungen in Afghanistan, der Sicherheitspartnerschaft Aukus und der Entwicklung der Beziehungen zu China hat EU-Ratschef Charles Michel eine strategische Diskussion über die Rolle der EU auf der internationalen Bühne angesetzt. Aufseiten der Europäer herrscht teils große Skepsis gegenüber dem sehr konfrontativen Kurs der USA gegen China und den Versuchen, die EU dazu ins Boot zu holen.

Biden trifft Nato-Generalsekretär - Unterstützung für Bündnis

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat die Bedeutung einer verstärkten Abschreckung gegen «strategische Konkurrenten und transnationale Bedrohungen» im Rahmen der Nato betont. Bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg habe Biden seine «starke Unterstützung» für das Nordatlantik-Bündnis bekräftigt, teilte das Weiße Haus am Montag mit. Das Bündnis müsse vollständig ausgestattet sein, um modernen Bedrohungen zu begegnen. Stoltenberg traf neben Biden in Washington unter anderen auch Bidens nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin.

Die Macht der Nato beruhe nicht nur auf ihrer militärischen Stärke, sondern auch auf ihrer Einigkeit und ihrem Sinn für gemeinsame Ziele, erklärte Austin bei dem Treffen. «Wir sehen, dass Russland für aggressive Handlungen verantwortlich ist, wir sehen, dass ein selbstbewussteres China seine wirtschaftliche und militärische Macht einsetzt, und wir sind auch mit Bedrohungen aus dem Internet (...) konfrontiert», zitierte das Verteidigungsministerium Stoltenberg. Daher müsse man in der Nato zusammenstehen. Stoltenberg betonte demnach außerdem, dass der Beschluss zum Abzug aus Afghanistan von den Mitgliedstaaten gemeinsam getroffen worden sei.

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hatte dagegen vor einem Monat gesagt: «Die nüchterne Wahrheit zu Afghanistan ist: Wir Europäer haben gegen die Entscheidung der Amerikaner zum Abzug kaum Widerstand geleistet, weil wir mangels eigener Fähigkeiten keinen leisten konnten.»

Erneut Schuss am Times Square: 39-Jähriger verletzt sich selbst

NEW YORK: Erneut ist am berühmten New Yorker Times Square ein Schuss gefallen.

Bei dem Vorfall am Montag in einer U-Bahn-Haltestelle nahe des Platzes in Midtown Manhattan schoss sich ein 39-jähriger Mann selbst ins Bein, wie die Polizei am Montag auf Anfrage mitteilte. Die Ermittler gehen demnach von einem Versehen aus. Es ist bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass Schusswaffen nahe des Times Square eingesetzt wurden. Bürgermeister Bill de Blasio hatte deshalb zuletzt angeordnet, die Zahl der Polizisten dort drastisch zu erhöhen.

Mitte-Links stark bei Kommunalwahlen - Roms Bürgermeisterin abgewählt

ROM: Bei den Kommunalwahlen in Italien haben die Sozialdemokraten in den großen Städten Erfolge gefeiert. In Mailand setzte sich der Mitte-Links-Kandidat Giuseppe Sala als Amtsinhaber dank der absoluten Mehrheit schon im ersten Wahlgang deutlich durch, wie die Auszählung am Montagabend nach zwei Wahltagen ergab. In Neapel wurde der frühere Minister Gaetano Manfredi ebenfalls bereits in der ersten Runde gewählt wie auch Matteo Lepore in Bologna. In Turin lag der Mitte-Links-Kandidat Stefano Lo Russo vor seinem Mitte-Rechts-Rivalen, muss aber in die Stichwahl in zwei Wochen.

Auch in der Hauptstadt Rom wird der nächste Bürgermeister erst in der zweiten Runde zwischen dem Mitte-Rechts-Kandidaten Enrico Michetti und seinem sozialdemokratischen Kontrahenten, dem früheren Finanzminister Roberto Gualtieri, entschieden. Nur auf Platz drei landete die amtierende Bürgermeisterin Virginia Raggi, die 2016 als erste Frau an der Spitze Roms gewählt worden war. Die Kandidatin der insgesamt schwächelnden Fünf-Sterne-Bewegung wurde damit abgewählt.

Neben den Kommunalwahlen wurde in Kalabrien auch die Regionalregierung gewählt, dabei setzte sich Mitte-Rechts durch. Der frühere Ministerpräsident Enrico Letta feierte zudem einen persönlichen Erfolg: Der Parteichef der Sozialdemokraten errang bei einer außerplanmäßigen Wahl in Siena einen Sitz im Parlament und kehrt nach sechs Jahren Pause in die Abgeordnetenkammer zurück.