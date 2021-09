Neues aus dem Ausland am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 07.09.21 | Aktualisiert um: 14:40 | Überblick

15 afghanische Migranten bei Unfall verletzt - ein Toter

ISTANBUL: Bei einem schweren Autounfall im Südwesten der Türkei sind 15 Flüchtlinge aus Afghanistan verletzt worden. Der Fahrer des Kleinlasters sei getötet worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Der Mann habe demnach die Kontrolle über den Wagen verloren, hieß es. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Türkei ist schon seit Jahren sowohl Ziel- als auch Transitland für afghanische Flüchtlinge. Neben den 3,6 Millionen Syrern leben offiziellen Angaben zufolge 300.000 Menschen aus Afghanistan in der Türkei. Um über den Iran kommende Flüchtlinge abzuhalten, baut die Türkei an der Ostgrenze derzeit eine Mauer. Vor dem Hintergrund der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan erwarten viele im Land, dass die Zahl der afghanischen Flüchtlinge zunimmt.

Ein Sprecher des türkischen Innenministeriums sagte am Montag laut Anadolu, die Zahl der an den Grenzen des Landes aufgegriffenen Migranten sei bisher nicht unnormal angestiegen. 2021 seien bisher gut 40.000 irreguläre Migranten aus Afghanistan aufgegriffen worden. Im vergangenen Jahr seien es insgesamt knapp über 50.000 gewesen.

Südkorea: Nordkorea bereitet anscheinend größere Militärparade vor

SEOUL: Nordkorea bereitet nach Angaben des südkoreanischen Generalstabs möglicherweise eine neue Militärparade vor. Zusammen mit den USA beobachte Südkorea derzeit Vorbereitungen in Nordkorea für «große Veranstaltungen wie etwa eine Militärparade in Verbindung mit dessen internen Terminen», teilte ein Sprecher des Generalstabs laut der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap am Dienstag mit. Südkoreanische Sender berichteten unter Berufung auf mehrere Quellen, Nordkorea könnte frühestens am Donnerstag zum Tag der Staatsgründung eine Heerschau abhalten. Möglich sei aber auch, dass eine Parade zum Gründungstag der herrschenden Arbeiterpartei am 10. Oktober erfolgt.

Pjöngjang nutzt oft wichtige Feier- oder Gedenktage, um militärische Stärke zu zeigen. Die selbst erklärte Atommacht hatte zuletzt im Januar und davor im Oktober 2020 eine Militärparade unter nächtlichem Himmel durchgeführt und dabei ballistische Raketen mit unterschiedlichen Reichweiten vorgeführt. Ballistische Raketen können je nach Bauart auch Atomsprengköpfe befördern. Wegen seines Atomwaffenprogramms ist das Land internationalen Sanktionen unterworfen.

Über mögliche Vorbereitungen für eine Militärparade hatte Anfang September auch die auf Nordkorea spezialisierte Nachrichtenseite «38 North» des Stimson Center in den USA berichtet. Demnach wurden auf Satellitenbildern Truppen-Formationen auf dem Mirim-Übungsgelände für Paraden in Pjöngjang beobachtet.

Die Verhandlungen über das nordkoreanische Atomprogramm kommen seit dem gescheiterten Gipfeltreffen von Machthaber Kim Jong Un mit dem früheren US-Präsidenten Donald Trump im Februar 2019 in Vietnam nicht mehr voran. Bei einem Parteikongress Anfang dieses Jahres hatte Kim angekündigt, sein Land werde die nukleare Abschreckung mit neuen Waffen einschließlich neuer Interkontinentalraketen stärken.

Vereinte Nationen fürchten um Schulbildung von Flüchtlingskindern

GENF: Die Vereinten Nationen (UN) befürchten, dass Flüchtlingskinder wegen der Folgen der Corona-Pandemie noch seltener weiterführende Schulen besuchen. In 40 Ländern lag die Einschulungsrate von Flüchtlingen laut UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR in der Sekundarstufe 2019/2020 nur bei 34 Prozent. «Die jüngsten Fortschritte bei der Einschulung von Flüchtlingskindern und -jugendlichen sind jetzt bedroht», sagte UNHCR-Chef Filippo Grandi am Dienstag bei der Vorlage eines globalen Schul-Reports.

Das UNHCR forderte die Staaten auf, das Recht auch der Flüchtlinge auf Zugang zur Sekundarschulbildung sicherzustellen. Länder, die eine große Zahl von Vertriebenen aufnähmen, benötigten Unterstützung beim Aufbau von Kapazitäten - unter anderem mehr Schulen, geeignetes Lernmaterial und Lehrerausbildung für spezielle Fächer, hieß es.

Die Grundschule besuchten den Angaben zufolge 68 Prozent der Flüchtlinge. Jeder zwanzigste Flüchtling habe sich für eine höhere Bildung entschieden, so die UN. Das sei zwar ein Plus im Vergleich zum Vorjahr, aber das angestrebte Ziel sei schwierig zu erreichen. Bis 2030 sollen laut UNHCR 15 Prozent eine Bildung erhalten, die zum Studium führt.

Gedenktafel in London erinnert an «Muppet Show»-Schöpfer Henson

LONDON: Mehr als drei Jahrzehnte nach seinem Tod wird in London an den Erfinder der «Muppet Show», Jim Henson, mit einer sogenannten Blauen Gedenktafel erinnert. Die Gesellschaft English Heritage London teilte am Dienstag mit, die Plakette sei an dem Haus im Stadtteil Hampstead angebracht worden, in dem der US-amerikanische Puppenspieler, Regisseur und Fernsehproduzent seit 1979 gelebt habe. Das Haus befinde sich gegenüber dem «Jim Henson's Creature Shop», in dem die Figuren von Fantasy-Klassikern wie «Der dunkle Kristall» oder «Die Reise ins Labyrinth» geschaffen worden seien. Henson, der 1990 mit 53 Jahren starb, prägte mit seinen Figuren auch die «Sesamstraße».

Nun solle das «kreative Genie» vor seinem 85. Geburtstag am 24. September geehrt werden, teilte English Heritage mit. Henson habe das Vereinigte Königreich zu seiner kreativen Heimat für viele seiner Projekte gemacht. Auf der Plakette, die an dem Haus in 50 Downshire Hill angebracht wurde, steht: «Jim Henson (1936 - 1990), Schöpfer der Muppets, lebte hier.»

Seit 1866 wurden nach Angaben der Oreganisation mehr als 900 dieser Gedenktafeln in der Stadt angebracht, unter anderem auch vom ehemaligen Premier Winston Churchill. Sie sollen zeigen, wo Persönlichkeiten gelebt und gearbeitet haben - und so eine Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart herstellen.

Mindestens 21 Tote bei Busunglück

MOROCHATA: Bei einem Busunglück in Bolivien sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien mindestens zwölf Passagiere verletzt worden, berichteten bolivianische Medien unter Berufung auf die Polizei am Montagabend (Ortszeit). Demnach stürzte der Bus, der auf dem Weg von dem Ort Morochata nach Quillacollo war, rund 70 Kilometer von der Provinzhauptstadt Cochabamba entfernt 300 Meter in die Tiefe. Die Umstände des Unfalls waren zunächst unklar.

Schwere Verkehrsunfälle passieren auf den engen, bisweilen unbefestigten Bergstraßen der Andenländer häufiger. Im März war in Bolivien ein Bus auf der Strecke zwischen Santa Cruz de la Sierra und Cochabamba in die Tiefe gestürzt, mindestens 20 Menschen kamen ums Leben. Im Juli stürzte ein Bus auf der Höhe des Ortes Chataquila mehr als 100 Meter in die Tiefe, mindestens 34 Menschen kamen ums Leben.

Wirtschaftsminister Altmaier mit Notarzt in Klinik gebracht worden

BERLIN: Sorge um den Wirtschaftsminister: Peter Altmaier hatte einen Abendtermin in einem Berliner Hotel und wurde dann in ein Krankenhaus transportiert - zweieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist am Montagabend nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mit einem Notarzt in ein Berliner Krankenhaus gebracht worden. Er ist aktuell in ärztlicher Behandlung, wie die dpa erfuhr. Altmaier hatte an einem Abendessen des Wirtschaftsausschusses des Bundestages in einem Berliner Hotel teilgenommen. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung berichtet, Altmaier sei mit einem Rettungswagen in die Berliner Charité gebracht worden.

Über den genauen Gesundheitszustand Altmaiers wurde zunächst nichts bekannt. Der 63-Jährige ist seit März 2018 Bundesminister für Wirtschaft und Energie. Er ist ein enger Vertrauter von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und war zuvor Chef des Bundeskanzleramtes sowie Bundesumweltminister.

Altmaier hat in den vergangenen Tagen und Wochen zahlreiche Termine im Wahlkampf absolviert. Er tritt erneut im Wahlkreis Saarlouis im Saarland an. Altmaier ist seit 1994 Mitglied des Deutschen Bundestages.