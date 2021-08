Neues aus dem Ausland am Dienstag

Raab: Noch Hunderte Briten

LONDON/KABUL: Auch nach den letzten Evakuierungsflügen aus Afghanistan halten sich noch zahlreiche Briten in dem Land auf. Der britische Außenminister Dominic Raab sagte am Dienstag dem Sender Sky News, es handle sich um eine «niedrige dreistellige» Zahl. «Die meisten davon sind schwierige Fälle, in denen die Anspruchsberechtigung nicht klar ist, weil sie keine Papiere haben», sagte Raab.

Es sei eine große Herausforderung, die Menschen aus dem Land zu bringen, nachdem die letzten alliierte Truppen aus Afghanistan abgezogen wurden. Raab betonte, die radikal-islamischen Taliban hätten zugesagt, die Ausreise von Briten und afghanischen Schutzsuchenden nicht zu behindern. Seit April seien mehr als 17.000 Briten, afghanische Ortskräfte sowie Gefährdete ausgeflogen worden.

Die britische Regierung arbeite nun mit Afghanistans Nachbarn an einem «praktikablen Weg» für die Flucht britischer Staatsangehöriger. Er führe entsprechende Gespräche, sagte Raab. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) reist derzeit durch Nachbarländer wie Usbekistan und Pakistan, um die Aufnahme afghanischer Schutzsuchender zu besprechen.

Die britische Regierung betonte auch nach der Machtübernahme der Taliban ihre Entschlossenheit, in Afghanistan gegen Terroristen zu kämpfen. Luftwaffenchef Mike Wigston sagte dem «Daily Telegraph», seine Truppen seien bereit, wenn nötig Ziele der Terrormiliz IS anzugreifen. Wie die Zeitung berichtete, wurden auch Hunderte afghanische Elitesoldaten, die von den Briten ausgebildet wurden, nach Großbritannien ausgeflogen. Es gebe Überlegungen, sie in die britische Armee zu integrieren. Vorbild sind die Gurkha-Truppen aus Nepal, die seit rund 200 Jahren in der Army dienen.

Lage in afghanischer Hauptstadt Kabul nach Abzug der USA ruhig

KABUL: Am Tag nach dem Abzug der USA aus Afghanistan sprechen Bewohner der Hauptstadt Kabul von einem insgesamt ruhigen Tagesbeginn. In der Stadt sei es ruhig, sagte Lotfullah, der im Zentrum der Stadt lebt. Die meisten Geschäfte im Stadtteil Schahr-e Nau seien geöffnet, sie hätten aber kaum Kunden. Ein paar Banken hätten nach fast zwei Wochen ihre großen Filialen geöffnet. Hunderte Menschen stünden an, um Geld abzuheben.

Er sehe insgesamt nicht viele Taliban in den Straßen, sagte er weiter. Zumeist bewachten diese bestimmte Gebäude, vor allem Behörden. Ein Bewohner des Stadtteils Dascht-e Bartschi im Westen Kabuls sagte, private und öffentlichen Schulen hätten erstmals seit der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban Mitte August wieder geöffnet. Alle Schülerinnen und Schüler bis zur sechsten Klasse seien zum Unterricht zurückgekehrt.

Britischer Ex-Soldat verteidigt Tier-Evakuierungsflug aus Kabul

LONDON/KABUL: Nach der Luftrettung von 150 Hunden und Katzen aus seinem Tierheim in Kabul will ein britischer Ex-Soldat nun auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sicherheit bringen. Er fühle sich schuldig, dass er Menschen zurücklassen musste, sagte Paul Farthing der Zeitung «Daily Mail» (Dienstag). Der «schlecht durchdachte Abzug» der Alliierten aus Afghanistan habe über Nacht das Land zerstört und zahllose Leben gekostet. «Wir haben sie zurück ins finstere Mittelalter geschickt.» Eine junge Tierärztin habe zum ersten Mal komplett verschleiert zur Arbeit erscheinen müssen.

Farthing hatte Kabul vor wenigen Tagen verlassen. In Großbritannien sorgte die «Operation Arche», wie die Rettung der Tiere genannt wurde, für Diskussionen. Kritiker werfen dem 52-Jährigen sowie der britischen Regierung vor, Tiere ausgeflogen und dafür afghanische Ortskräfte zurückgelassen zu haben. Farthing wies dies zurück. Die Tiere seien im Laderaum einer Cargo-Maschine ausgeflogen worden, in dem keine Menschen hätten befördert werden können. Fünf Katzen starben während der Reise. Die übrigen Tiere sind nun in Großbritannien in Quarantäne.

Seine Mitarbeiter hätten ihn gedrängt, sich alleine mit den Tieren durchzuschlagen, nachdem ein gemeinsamer Bus-Konvoi wegen fehlender Papiere am Kabuler Flughafen zurückgewiesen worden sei, sagte Farthing. Er habe den Beschäftigten den Lohn für mehrere Monate im Voraus ausbezahlt. Nun versuche er aus der Ferne, sie aus Afghanistan herauszuholen.

Hunderte Menschen nach Hurrikan «Ida» aus Flutgebieten gerettet

NEW ORLEANS: Nach dem Durchzug von Hurrikan «Ida» haben Helfer im südlichen US-Bundesstaat Louisiana Hunderte Menschen aus den überschwemmten Gebieten gerettet. Allein im Bezirk St. John the Baptist seien fast 800 Einwohner aus überfluteten oder beschädigten Häusern in Sicherheit gebracht worden, teilte Gemeindechefin Jaclyn Hotard laut Medienberichten am Montagabend (Ortszeit) mit. Etwa 1,5 Meter hoch habe das Wasser in dem Ort gestanden. «Dies ist eine der schlimmsten Naturkatastrophen, die ich je gesehen habe», sagte sie.

Nach Angaben von Louisianas Gouverneur John Bel Edwards sind Dutzende Boote, Hubschrauber und Spezialfahrzeuge im Einsatz, um Menschen in dem Katastrophengebiet zu retten. Auch rund 5000 Soldaten der Nationalgarde seien für Aufräum- und Bergungsarbeiten abgestellt worden. In den kommenden Tagen sollten sie noch Verstärkung aus anderen Bundesstaaten bekommen, sagte Edwards. Bislang gibt es infolge des Sturms zwei bestätigte Tote. Angesichts der Zerstörung wird aber befürchtet, dass die Opferzahl steigt.

Tausende Arbeiter und Experten sind zudem damit beschäftigt, die Stromversorgung wiederherzustellen - in dem Bundesstaat sind weiterhin Hunderttausende Haushalte ohne Strom, darunter New Orleans mit seinen rund 400.000 Einwohnern. «Ida» hatte die Hochspannungsleitungen schwer beschädigt.

«Ida» war am Sonntag als Hurrikan der Stärke vier von fünf auf die Küste südwestlich von New Orleans getroffen. Stunden später schwächte er sich zum Tropensturm ab. Inzwischen hat «Ida» mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 55 Kilometern in der Stunde den benachbarten Bundesstaat Mississippi erreicht, wie das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) am späten Montagabend (Ortszeit) mitteilte. Auch dort drohten wegen heftiger Regenfälle Überschwemmungen.

Manfred Weber sieht moralische Pflicht des Westens in Afghanistan

MÜNCHEN/BRÜSSEL: Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber (CSU), sieht «eine moralische Pflicht» des Westens in Bezug auf Afghanistan. «Es gibt Menschen, die für uns in den vergangenen Jahren den Kopf hingehalten haben. Die haben Solidarität und Hilfe verdient», sagte er dem «Münchner Merkur» (Dienstagsausgabe).

Afghanische Flüchtlinge könnten mit sogenannten Resettlement-Programmen aufgenommen werden: «Der Staat legt klare Kriterien fest, wen wir aufnehmen, und organisiert das auch. Da erwarte ich mir mit Blick auf die EU-Außenministertagung diese Woche, dass die Mitgliedstaaten solidarisch vorgehen. Wir waren ja nicht als einzelne Nationen in Afghanistan, sondern haben gemeinsame Wertvorstellungen vertreten. Da hat der Westen eine moralische Pflicht.»

Aus Sicht Webers schlägt jetzt «die Stunde Europas». «Deshalb finde ich es sehr irritierend, dass bisher keine Sondersitzung des Europäischen Rates einberufen wurde, in der sich die europäischen Staaten abstimmen. Wir befinden uns an einem Wendepunkt für die westliche Welt. Da muss man sich nichts vormachen.»

China schafft Prüfungen für Erst- und Zweitklässler ab

PEKING: Erst- und Zweitklässler in China müssen künftig keine Klassenarbeiten und Tests mehr schreiben. Wie das Pekinger Bildungsministerium mitteilte, sollen die neuen Regeln dazu beitragen, eine übermäßige Belastung der Schüler zu verhindern. Auch ältere Jahrgänge in den Grundschulen sollen demnach nur noch zum Ende jedes Schuljahres Prüfungen ablegen müssen. China hatte zuletzt bereits eine ganze Reihe neuer Regeln eingeführt, um Schüler zu entlasten. So wurde verfügt, dass sie weniger Hausaufgaben machen sollen. Ihnen soll stattdessen mehr Sport ermöglicht werden.

Ende Juli hatte die Regierung zudem eine Reform des privaten Bildungssektors angekündigt. Nachhilfe-Instituten wurde untersagt, Schüler am Wochenende zu unterrichten. Bildungsangebote für Kinder unter sechs Jahren müssen demnach komplett eingestellt werden. Chinesische Staatsmedien kommentierten, dass dies ein Schritt sei, um für mehr Gerechtigkeit im Bildungssektor zu sorgen. Denn bisher würden Schüler benachteiligt, deren Familien sich die teueren Zusatzangebote nicht leisten können.

Tatsächlich herrscht in China eine Kultur, in der Eltern erhebliche Mittel aufbringen, um ihren Kindern zu möglichst guten Schulnoten zu verhelfen. Die privaten Institute richten ihre Angebote so nicht nur an schwächere Schüler, die in ihren Klassen nicht mitkommen. Auch für die Besten eines Jahrgangs war es bislang ganz normal, am Wochenende privaten Unterricht zu buchen, um noch besser abschneiden zu können.

US-Verteidigungsminister erinnert an getötete Soldaten in Afghanistan

WASHINGTON: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat mit Blick auf das Ende des Afghanistan-Einsatzes an die vielen amerikanischen Soldaten erinnert, die in dem Krieg ums Leben kamen. «Wir haben 2461 Soldaten in diesem Krieg verloren», erklärte Austin am Montagabend (Ortszeit) in einer schriftlichen Stellungnahme. Zehntausende weitere hätten Verletzungen davongetragen, sichtbare und unsichtbare. «Die Narben des Kampfes heilen nicht leicht und heilen oft überhaupt nicht.» Austin rief dazu auf, beim Rückblick auf den fast 20 Jahre langen Militäreinsatz «so viel Bedacht und Demut» aufzubringen wie nur möglich. «Ich für meinen Teil bin stolz auf die Rolle, die wir in diesem Krieg gespielt haben», betonte er.

Mit dem Abzug der letzten US-Soldaten vom Flughafen Kabul war in der Nacht zu Dienstag der internationale Afghanistan-Einsatz nach fast 20 Jahren zu Ende gegangen. Der Westen überlässt das Land wieder jenen Islamisten, die er Ende 2001 entmachtet hatte. Die USA und ihre Verbündeten hatten zeitweise mehr als 100.000 internationale Soldaten dort im Einsatz. Unter den internationalen Truppen hatten die Vereinigten Staaten die mit Abstand schwersten Verluste zu verzeichnen.

Der letzte US-Soldat, der Afghanistan verließ

KABUL: Generalmajor Chris Donahue ist der letzte US-Soldat, der Afghanistan verließ. Das US-Zentralkommando twitterte in der Nacht zu Dienstag ein Bild, das durch ein Nachtsichtgerät aufgenommen worden war. Auf ihm ist zu sehen, wie der Kommandeur der 82. Luftlandedivision der US-Armee auf dem Internationalen Flughafen in Kabul am späten Montagabend ein Transportflugzeug besteigt. «Der letzte amerikanische Soldat verlässt Afghanistan», twitterte das US-Zentralkommando.

Mit dem Abzug der letzten US-Soldaten vom Flughafen Kabul war in der Nacht zu Dienstag der internationale Afghanistan-Einsatz nach fast 20 Jahren zu Ende gegangen. Der Westen überlässt das Land wieder jenen Islamisten, die er Ende 2001 entmachtet hatte. Die USA und ihre Verbündeten hatten zeitweise mehr als 100.000 internationale Soldaten im Einsatz. Unter den internationalen Truppen hatten die Vereinigten Staaten die mit Abstand schwersten Verluste, mehr als 2460 US-Soldaten starben in Amerikas längstem Krieg. Der letzte US-Militärflieger hob eine Minute vor Mitternacht Kabuler Zeit vom Flughafen der afghanischen Hauptstadt ab.

Kolumbiens Präsident fordert 100 Milliarden US-Dollar für Artenschutz

LETICIA: Der Schutz der Artenvielfalt erfordert nach der Einschätzung der kolumbianischen Regierung auch enorme finanzielle Anstrengungen. Rund 100 Milliarden US-Dollar müssten pro Jahr in die Hand genommen werden, um das rasante Artensterben zu stoppen, sagte der kolumbianische Präsident Iván Duque am Montag bei einem virtuellen Treffen zu der Artenschutztagung COP 15 im kommenden Jahr in China.

«Ich möchte dazu aufrufen, Ressourcen zu mobilisieren», sagte der Staatschef. «Man schätzt, dass allein für die Erhaltung und den Schutz vieler Schätze oder Zentren der biologischen Vielfalt auf unserem Planeten rund 100 Milliarden Dollar pro Jahr benötigt werden.» Auf der einen Seite müssten die Industriestaaten, die für einen Großteil der Umweltverschmutzung verantwortlich seien, in die Pflicht genommen werden. Auf der anderen Seite könnten Entwicklungsländer beispielsweise über Schuldenschnitte entlastet werden.

Im kommenden Jahr wollen die knapp 200 Vertragsstaaten der UN-Konvention für Biodiversität ein neues Rahmenabkommen beschließen. Die 1993 in Kraft getretene und völkerrechtlich bindende Konvention ist das wichtigste multilaterale Vertragswerk zum Schutz der Artenvielfalt. Allerdings hat die Weltgemeinschaft schon öfter ehrgeizige Ziele nicht eingehalten. So wurden die bis 2020 festgelegten Vorgaben verfehlt.

Asselborn wirbt für Aufnahme von Afghanen - Kritik an Kurz und Jansa

LUXEMBURG: Vor einem EU-Ministertreffen zu Afghanistan hat Luxemburgs Einwanderungsminister Jean Asselborn für die Aufnahme Zehntausender afghanischer Flüchtlinge in der EU geworben. «Die Europäische Union sollte bereit sein, 40.000 bis 50.000 Resettlement-Plätze für afghanische Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen», sagte Asselborn der «Welt» (Dienstag). «Damit würden wir Mädchen, Frauen, ehemalige Richterinnen, Menschenrechts-Aktivisten oder andere Personen, deren Leben unmittelbar bedroht ist, im Rahmen von Umsiedlungen auf einem legalen und sicheren Weg in Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) in die EU holen.»

Mit Blick auf das Treffen der EU-Innenminister an diesem Dienstag äußerte Asselborn Kritik an Österreichs Kanzler Sebastian Kurz und dem slowenischen Ministerpräsidenten Janez Jansa: «Ich hoffe, dass es Widerstand gibt gegen Herrn Kurz aus Österreich und Herrn Jan?a aus Slowenien, die sich beide klar und definitiv im Einklang mit Orban, Salvini und Le Pen befinden. Sie alle lehnen eine direkte menschliche Solidarität in diesem extrem dramatischen Moment mit dem gefolterten Volk in Afghanistan ab.» Er fuhr fort: «Sie verlieren damit die Qualität, ein Europäer zu sein. Dagegen muss die Mehrheit der Mitgliedstaaten für die Werte der Europäischen Union stehen.»

Kurz hatte sich dagegen ausgesprochen, Flüchtlingen aus Afghanistan Schutz zu gewähren. Jansa hatte auf Twitter erklärt, man solle nur Menschen aufnehmen, «die uns während der Nato-Operation geholfen haben». Slowenien hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne. Die EU-Kommission hatte kürzlich alle EU-Länder aufgerufen, über das Umsiedlungsprogramm (Resettlement) des UN-Flüchtlingshilfswerks mehr Menschen aus Afghanistan aufzunehmen.

Thema der Ministerberatungen soll nach slowenischen Angaben unter anderem die möglichen Auswirkungen der Entwicklungen in Afghanistan auf die Terrorgefahr und Migrationsbewegungen Richtung Europa sein. Zugleich wollen Länder wie Deutschland noch einmal deutlich machen, dass von den Taliban bedrohte ehemalige Ortskräfte und andere besonders schutzbedürftige Afghanen auch nach dem Ende des militärischen Evakuierungseinsatzes mit Unterstützung rechnen können.

Blinken: Taliban müssen sich internationale Legitimität verdienen

WASHINGTON: Eine Regierung unter Führung der Taliban in Afghanistan muss sich nach den Worten von US-Außenminister Antony Blinken internationale Legitimität und Unterstützung verdienen. «Die Taliban können das tun», sagte Blinken am Montagabend (Ortszeit) in Washington. Sie müssten dafür ihre Zusagen zur Reisefreiheit einhalten, Grundrechte respektieren und eine inklusive Regierung bilden. Sie dürften außerdem Terroristen keine Zuflucht gewähren und keine Racheaktionen gegen ihre Kontrahenten ausüben.

Blinken kündigte an, die USA würden weiterhin humanitäre Hilfe für die Afghanen leisten. Diese Hilfe werde aber nicht über die Taliban-Regierung erfolgen, sondern über unabhängige Organisationen wie die Vereinten Nationen oder Hilfsorganisationen. «Wir erwarten, dass diese Bemühungen nicht durch die Taliban behindert werden.»

Blinken: Noch mehr als 100 ausreisewillige Amerikaner in Afghanistan

WASHINGTON: Nach dem Ende der Evakuierungsmission der US-Streitkräfte sind nach Angaben von US-Außenminister noch mehr als 100 Amerikaner in Afghanistan, die das Land verlassen wollen. Man gehe davon aus, dass ihre Zahl «unter 200, wahrscheinlich näher an 100» liege, sagte Blinken am Montagabend (Ortszeit) in Washington. Blinken betonte, die US-Regierung werde sich weiterhin um sie bemühen. Das gelte auch für US-Staatsbürger, die familiäre Wurzeln in Afghanistan hätten und sich womöglich erst später für eine Ausreise entscheiden würden. «Wir werden ihnen helfen, auszureisen.»

Blinken sagte, man habe sich auch intensiv um die Evakuierung von Afghanen bemüht, die mit den USA zusammengearbeitet hatten. «Wir haben viele herausgeholt, aber viele sind noch dort.» Man werde weiter daran arbeiten, ihnen zu helfen. «Unsere Verpflichtung ihnen gegenüber hat keine Frist.» Blinken betonte, die Taliban hätten zugesagt, Afghanen ausreisen zu lassen, «einschließlich jener, die für die Amerikaner gearbeitet haben».

Blinken: Keine diplomatische Präsenz mehr in Kabul nach Truppenabzug

WASHINGTON: Mit dem Abzug der Truppen aus Kabul haben die USA ihre diplomatische Präsenz in Afghanistan beendet. Man habe die diplomatischen Aktivitäten in die katarische Hauptstadt Doha verlegt, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Montagabend (Ortszeit). «Angesichts der unsicheren Sicherheitslage und der politischen Situation in Afghanistan war dies ein umsichtiger Schritt.»

Eine neue diplomatische Mission habe nun begonnen. Von Doha aus wolle man konsularische Angelegenheiten regeln, aber auch humanitäre Hilfe verwalten und die Zusammenarbeiten mit den Verbündeten organisieren. «Wir wollen unsere unnachgiebigen Bemühungen fortsetzen, Amerikanern, Ausländern und Afghanen, zu helfen, Afghanistan zu verlassen, wenn sie sich dafür entscheiden», sagte Blinken.

Afghanistan-Abzug: Biden will sich an die Nation wenden

WASHINGTON: Nach dem Ende des Einsatzes in Afghanistan will sich US-Präsident Joe Biden an diesem Dienstag (19.30 MESZ) in einer Ansprache an die Nation wenden. Er werde dabei seine Entscheidung erklären, die US-Präsenz in Afghanistan nicht über Ende August hinaus zu verlängern, hieß es in einer am Montag vom Weißen Haus verbreiteten Mitteilung. Biden dankte den US-Soldaten, die die «größte Luftbrücke in der Geschichte der USA» mit Mut, Professionalität und Entschlossenheit betrieben hätten. «Jetzt ist unsere 20-jährige Militärpräsenz in Afghanistan beendet.»

Biden kündigte an, die Bemühungen, Amerikaner, andere Ausländer und schutzsuchende Afghanen aus Afghanistan herauszubekommen, würden auch nach dem Ende der militärischen Evakuierungsmission fortgesetzt. Er verwies unter anderem auf eine UN-Sicherheitsratsresolution, die am Montag verabschiedet wurde. Biden betonte, die Taliban hätten sich verpflichtet, Menschen ausreisen zu lassen, und die Welt werde sie beim Wort nehmen. Der Präsident erinnerte an die 13 US-Soldaten, die am Donnerstag bei einem Anschlag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) am Flughafen Kabul getötet worden waren.

US-Militär: Haben nicht alle rausgeholt, die wir rausholen wollten

WASHINGTON/KABUL: Nach dem Abzug der letzten US-Soldaten vom Flughafen Kabul sind weiter amerikanische Staatsbürger in Afghanistan. «Wir haben nicht alle rausholen können, die wir rausholen wollten», sagte US-General Kenneth McKenzie, der das US-Zentralkommando Centcom führt, am Montag im Pentagon in einer Videoschalte mit Journalisten. Man habe bis zum letzten Moment die Möglichkeit gehabt, weitere US-Bürger zu evakuieren. Aber einige hätten es nicht zum Flughafen geschafft. McKenzie versicherte auch: «Jeder einzelne US-Soldat ist jetzt aus Afghanistan raus, das kann ich mit 100-prozentiger Sicherheit sagen.»

«Die militärische Phase dieser Operation ist also beendet», sagte er weiter. Nun beginne die diplomatische Fortsetzung. «Ich denke, wenn wir noch zehn Tage geblieben wären (...), hätten wir nicht alle rausgeholt, die wir rausholen wollten», so der General weiter. Außerdem hätten auch nicht alle US-Amerikaner das Land verlassen wollen. Das Außenministerium werde nun daran arbeiten, den verbliebenen Bürgerinnen und Bürgern die Ausreise zu ermöglichen. McKenzie schätzte, dass es sich um einige wenige Hundert handele.

wie folgt

KABUL: USA beenden Truppenabzug aus Afghanistan

Der Abzug der amerikanischen Truppen aus Afghanistan ist zu Ende - kurz vor Mitternacht Ortszeit startete das letzte US-Militärflugzeug am Kabuler Flughafen. Die Taliban feiern. Zehntausende Afghanen hoffen darauf, das Land trotzdem noch verlassen zu können.

BERICHTERSTATTUNG

* Einzelmeldungen * Zusammenfassung ca. 70 Zl - bis 01:00 * Zusammenfassung ca. 90 Zl - bis 05:00 * KORR-Bericht - «Was bleibt übrig von 20 Jahren Afghanistan-Einsatz» ca. 99 Zl - bis 03:00 * Foto-aktuell * Korri-Talk bis 06:15 * Nachrichtenstück bis 05:30

Taliban feiern Abzug der US-Streitkräfte aus Afghanistan

KABUL: Die militant-islamistischen Taliban haben den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan als historisch gefeiert. Das hochrangige Taliban-Mitglied Anas Hakkani schrieb am Montagabend deutscher Zeit auf Twitter: «Wir schreiben wieder Geschichte. Die 20-jährige Besetzung Afghanistans durch die USA und die Nato endete heute Abend. Gott ist groß.» Er sei sehr glücklich, nach 20 Jahren des Dschihad, auf dessen Opfer und Härten er stolz sei, diese historischen Momente zu sehen.

Mit dem Abzug ihrer letzten Soldaten vom Flughafen Kabul haben die USA den Militäreinsatz in Afghanistan nach fast 20 Jahren beendet. «Am Himmel ist Ruhe», schrieb ein Reporter der «New York Times» auf Twitter. Er könne hören und sehen, was wohl Freudenschüsse der Taliban seien.

Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid schrieb auf Twitter, der letzte US-Soldat habe um etwa Mitternacht afghanischer Zeit den Flughafen Kabul verlassen, das Land habe jetzt die völlige Unabhängigkeit erreicht.

Taliban-Sprecher Mudschahid schrieb in einem weiteren Tweet, die aktuellen Schüsse seien Freudenschüsse, die Menschen sollten sich keine Sorgen machen. Man versuche, dies unter Kontrolle zu bringen. In sozialen Medien beglückwünschten sich Taliban-Anhänger gegenseitig. «Gratulationen an alle», hieß es, «Afghanistan ist frei». Andere schrieben, der Mythos der amerikanischen Unbesiegbarkeit sei in Afghanistan zerschlagen worden. Und: «Ihr hattet die Uhren, aber wir hatten die Zeit.»