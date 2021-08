Neues aus dem Ausland am Dienstag

Von der Leyen kündigt mehr als 200 Millionen Euro für Afghanen an

BRÜSSEL: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat zum G7-Sondergipfel eine deutliche Erhöhung der humanitären Hilfe für notleidende Afghanen angekündigt. Nach Angaben vom Dienstag sollen in diesem Jahr aus dem EU-Haushalt mehr als 200 Millionen Euro für Unterstützungsleistungen zur Verfügung gestellt werden. Das ist rund vier Mal so viel Geld wie ursprünglich geplant. Die Hilfen werden laut von der Leyen sowohl Menschen innerhalb Afghanistans als auch Flüchtlingen zugutekommen.

Angesichts der Machtübernahme dermilitant-islamistischen Taliban in Afghanistan wollen die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten an diesem Dienstagnachmittag bei einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen und über Hilfen für die Bevölkerung beraten. Zu der Gruppe der wichtigen Industrieländer gehören die USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und Kanada. Die Spitzenvertreter der EU sind zudem auch immer mit dabei.

UN berichten über Menschenrechtsverletzungen unter den Taliban

GENF: Nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan werden schwere Verletzungen von Menschenrechten aus dem Krisenstaat gemeldet. Darüber berichtete am Dienstag in Genf die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, bei einer Sondersitzung des UN-Menschenrechtsrats zur brisanten Lage in Afghanistan. Nach diesen Berichten gab es etwa Massenhinrichtungen von Zivilisten und ehemaligen Angehörigen der afghanischen Sicherheitskräfte.

Weiter sagte Bachelet, der Bewegungsspielraum von Frauen sei in manchen Regionen eingeschränkt worden, Mädchen dürften teils nicht mehr zur Schule gehen. Friedliche Proteste würden unterdrückt und Minderjährige zum Waffendienst geholt. Die Berichte seien glaubhaft, betonte sie.

«Es bestehen gravierende Risiken für Frauen, Journalisten und die neue Generation von Leitfiguren der Zivilgesellschaft, die in den vergangenen Jahren in Erscheinung traten», sagte Bachelet. «Afghanistans unterschiedliche ethnische und religiöse Minderheiten sind ebenfalls der Gefahr von Gewalt und Unterdrückung ausgesetzt, bedenkt man die Muster schwerer Menschenrechtsverletzungen unter Taliban-Herrschaft in der Vergangenheit und Berichte über Tötungen und gezielte Anschläge in den vergangenen Monaten.»

Der UN-Menschenrechtsrat beschäftigt sich regelmäßig mit der Menschenrechtslage in aller Welt und beruft bei Bedarf Sondersitzungen ein. Er kann eine Resolution verabschieden oder Untersuchungskommissionen einrichten. Er besteht aus 47 Ländern, die von der UN-Generalversammlung für jeweils drei Jahre bestimmt werden. Darunter ist zur Zeit auch Deutschland.

Polen treibt Pläne für Zaun an Grenze zu Belarus voran

WARSCHAU: Polen treibt die Pläne für einen Zaun an der mehr als 400 Kilometer langen Grenze zu Belarus voran. Damit will sich das EU-Mitgliedsland insbesondere vor dem Andrang illegal einreisender Migranten aus dem Nahen Osten und Afghanistan schützen, die derzeit aus dem autoritär regierten Nachbarstaat kommen. Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak sagte am Dienstag dem Sender Polskie Radio, die Sperre solle eine Höhe von 2,50 Metern haben. Ingenieure der Armee hätten sie bereits geplant. Die Ausführung werde dann von Soldaten übernommen. Einen Termin für den Beginn des Baus nannte er weiterhin nicht.

Blaszczak kündigte aber an, dass in den kommenden Tagen bis zu 1000 weitere Soldaten an die Grenze zu Belarus (früher: Weißrussland) verlegt werden, die zugleich Außengrenze der Europäischen Union ist. Derzeit seien dort knapp 1000 Angehörige der polnischen Armee im Einsatz. Bereits im Juli sei an 130 Kilometern von insgesamt 418 Kilometern Grenze ein Stacheldrahtverhau verlegt worden. Nun solle der Zaun als zweite Barriere folgen. Am Montag hatte er angekündigt, der Bau solle noch diese Woche beginnen.

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hatte Ende Mai angekündigt, dass Minsk Migranten nicht mehr an der Weiterreise in die Europäische Union hindern werde - als Reaktion auf verschärfte westliche Sanktionen. Seitdem hatte vor allem Litauen mit einem Andrang von Migranten aus dem Nahen Osten über die Grenze zu Belarus zu kämpfen. Der Baltenstaat hatte bereits vor kurzem den Bau eines Zauns beschlossen.

Taliban-Nähe? Evakuierte Afghanen unter Beobachtung

PARIS: Fünf Afghanen, die nach Frankreich ausgeflogen wurden, stehen wegen mutmaßlicher Nähe zu den militant-islamistischen Taliban unter Beobachtung der Sicherheitsbehörden. Einer von ihnen sei am Montagabend in Polizeigewahrsam genommen worden, weil er sich nicht an seine Aufenthaltsauflagen gehalten habe, sagte Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am Dienstagmorgen dem Sender Franceinfo. Der Mann habe «offensichtlich eine Verbindung zu den Taliban», habe aber der französischen Armee bei der Evakuierung von Landsleuten und Afghanen geholfen. Die vier anderen Personen, die unter behördlicher Beobachtung stehen, stammen den Angaben zufolge aus dem Umfeld des Manns.

Die Zeitung «Le Monde» berichtete unter Berufung auf ein offizielles Dokument, der nun in Gewahrsam genommene Mann habe zugegeben, in den Tagen vor dem 18. August als Verantwortlicher eines Taliban-Checkpoints in Kabul Waffen getragen zu haben. Frankreich hat nach jüngsten Angaben des Außenministeriums seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan mehr als 1000 Afghanen nach Frankreich gebracht.

Wieder Hunderte Migranten auf italienischer Insel Lampedusa

LAMPEDUSA: Auf der italienischen Mittelmeer-Insel Lampedusa sind wieder mehrere Hundert Flüchtlinge in Booten angekommen. Allein in der Nacht zu Dienstag gingen etwa 270 Menschen an Land, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Innerhalb von 24 Stunden seien damit mehr als 500 Menschen auf der kleinen Insel angekommen, die zwischen Sizilien und Tunesien liegt. Die Plätze im Aufnahmezentrum sind damit überfüllt. Ansa zufolge waren Patrouillenboote der Polizei bei der Rettung einiger Boote beteiligt.

Immer wieder steigen Menschen an den Küsten Libyens und Tunesiens in Boote, um über den Seeweg aus Afrika die EU zu erreichen. Einige geraten in Seenot. Wenn sie nicht von den Küstenwachen oder Hilfsorganisationen gerettet werden, droht ihnen das Ertrinken. Nach UN-Angaben starben in diesem Jahr bislang im zentralen Mittelmeer etwa 1040 Migranten.

Insgesamt erreichten seit Anfang Januar nach Angaben des Innenministeriums in Rom bereits mehr als 35.000 Bootsflüchtlingen italienischen Boden - mehr als doppelt so viele wie im selben Zeitraum des Vorjahrs. Das Thema sorgt in Italiens Politik immer wieder für Streit. Das Mittelmeerland verlangt von den anderen Staaten der EU, die Migranten in Europa besser zu verteilen.

Mindestens 18 Tote bei Anschlag auf Militärbasis in Somalia

MOGADISCHU: Bei einem Anschlag der Terrorgruppe Al-Shabaab auf eine Militärbasis sind im ostafrikanischen Krisenstaat Somalia mindestens 18 Menschen getötet worden. Schwer bewaffnete Kämpfer hätten während der Morgendämmerung eine Militärbasis in der zentral gelegenen Region Galmudug angegriffen und kurzzeitig eingenommen, sagte Militärsprecher Masud Warsame der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Dienstag.

Ein Al-Shabaab-Selbstmordattentäter soll ein Fahrzeug vor dem Eingang des Militärstützpunktes in die Luft gesprengt haben, daraufhin seien die Kämpfer in die Basis eingedrungen. Ein Augenzeuge in Amara berichtete von heftigen Explosionen und Feuergefechten. Hunderte Anwohner im Bezirk sollen vor den Kämpfen geflüchtet sein, Schulen und Geschäfte seien geschlossen. Al-Shabaab kämpft in dem Land am Horn von Afrika seit Jahren um die Vorherrschaft, kontrolliert weite Teile des Südens und des Zentrums und verübt immer wieder Anschläge auf Sicherheitskräfte und Zivilisten.

CSU-Politiker Weber: Flüchtlingswelle darf sich nicht wiederholen

MÜNCHEN: Bei der Aufnahme afghanischer Flüchtlinge fordert der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, feste Kontingente für einzelnen EU-Staaten. Zugleich müssten die Menschen, die nach Europa kommen, auch überprüft werden, sagte der CSU-Politiker am Dienstag im Bayerischen Rundfunk. «Es muss ein balancierter Weg sein: Hilfsbereitschaft, aber nicht naiv zu sein.» Er fügte an: «Eine große Flüchtlingswelle, wie wir sie 2015 erlebt haben, darf es in der Form nicht wieder geben.» Damals waren Hunderttausende Migranten, darunter viele Syrer, weitgehend unkontrolliert nach Deutschland eingereist.

Weber setzt dabei auch auf die Unterstützung der Türkei. «Wir haben mit der Türkei jetzt ein neues Flüchtlingsabkommen vereinbart und da muss sie auch helfen, dass Grenzen ordentlich gesichert werden.» Nach Webers Meinung sind nun auch Nachbarregionen wie Pakistan gefordert. «Und da ist Europa partnerschaftlich präsent, dass wir auf den möglichen Routen in der direkten Nachbarschaft vor Ort praktische Unterstützung jetzt schon bereitstellen.»

Weber sprach sich zugleich dafür aus, mit den militant-islamistischen Taliban, die nun in dem Krisenstaat an der Macht sind, über eine Verlängerung des internationalen Evakuierungseinsatzes zu verhandeln. Daran könnten auch die Taliban ein Interesse haben, sagte Weber. Insgesamt gehe es jetzt darum, «dass wir in der Evakuierung weiter Gas geben und Menschen retten».

Rekordzahl an Migranten überquert Ärmelkanal nach England

LONDON: Die Zahl der Migranten, die in kleinen Booten an einem einzigen Tag über den Ärmelkanal gelangt ist, hat am Wochenende erneut einen Rekord erreicht. Mehr als 800 Menschen überquerten die gefährliche Meerenge am Samstag, wie das britische Innenministerium mitteilte.

Es ist bereits der fünfte Tagesrekord seit Jahresbeginn. Insgesamt erreichten mehr als 12.500 Menschen in diesem Jahr die englische Küste auf diesem Weg. Im gesamten Vorjahr wurden 8417 Menschen gezählt.

Der britischen Regierung, die nach dem Brexit ein neues, rigides Einwanderungssystem eingeführt hat, sind die illegal ankommenden Migranten ein Dorn im Auge. London und Paris verständigten sich kürzlich darauf, ihre Kontrollen an den Küsten zu verstärken.

New York wird erstmals von Gouverneurin geführt

ALBANY: New York hat zum ersten Mal eine Gouverneurin: Nach dem Rücktritt des bisherigen Amtsinhabers Andrew Cuomo wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung steht nun Kathy Hochul an der Spitze des US-Bundesstaats. Die 62-Jährige übernahm am Dienstag als erste Frau die politische Führung der Region an der Ostküste mit knapp 20 Millionen Einwohnern, zu der auch die Stadt New York gehört. Bislang war Hochul, die wie Cuomo der Demokratischen Partei angehört, dessen Stellvertreterin.

Sie fühle sich «geehrt, als 45. Gouverneurin von New York vereidigt worden zu sein», schrieb Hochul in der Nacht auf Twitter. Am Dienstag stand eine Zeremonie mit ihrer Familie auf dem Programm und dann eine Ansprache an die Bevölkerung. Dem Sender WGRZ sagte Hochul, sie sei bereit für ihre neue Aufgabe. Sie spüre aber auch die Verantwortung auf ihren Schultern. Hauptstadt des Bundesstaats New York und Gouverneurssitz ist nicht die gleichnamige Millionenmetropole, sondern die 100.000-Einwohner-Stadt Albany.

Cuomo war nach zehn Jahren im Amt zurückgetreten, nachdem eine offizielle Untersuchung zum Schluss gekommen war, dass er mehrere Frauen sexuell belästigt habe. Auch US-Präsident Joe Biden hatte seinen Rücktritt gefordert. Hochul vertritt den eher konservativen Flügel der Demokraten in New York, einer traditionellen Hochburg der Partei. Seit 2015 war sie Vizegouverneurin.

Sie verspricht mehr Transparenz und eine bessere Arbeitsatmosphäre als zu Zeiten ihres Vorgängers. In dem Untersuchungsbericht zu Cuomos Amtsführung war von einem «Klima der Angst» die Rede. Zwei der höchsten Berater-Positionen besetzt Hochul nun mit Frauen, Karen Persichilli Keogh und Elizabeth Fine. Für nächstes Jahr plant sie die Kandidatur für eine komplette Amtszeit.

Mehr als 50 Festnahmen bei Protesten von Klimaschützern in London

LONDON: Bei Protestaktionen von Klimaschützern in London sind mehr als 50 Menschen festgenommen worden. Nach einem Aufruf der Organisation Extinction Rebellion hatten Demonstranten Straßen und Kreuzungen in der Innenstadt blockiert, beispielsweise in der Nähe des Trafalgar Square. Einige ketteten sich an Autos fest. Insgesamt führte das zu 52 Festnahmen, wie Scotland Yard am späten Montagabend mitteilte.

Auf einer Kreuzung stand ein riesiger rosafarbener Tisch mit der Aufschrift «Kommt zu Tisch» - Ziel war, damit eine Debatte über den Klimawandel in Gang zu bringen. Die Proteste sollen nach dem Willen der Klimaschützer zwei Wochen lang dauern.

DBS-Chef Beucher: «Sitzen beim Essen wie im Besuchsraum im Gefängnis»

TOKIO: Der deutsche Verbands-Präsident Friedhelm Julius Beucher empfindet die Einschränkungen rund um die Paralympics in Tokio als richtig, aber auch als einschneidend. «Wir sitzen in den Mensen beim Essen vergleichbar wie in einem Besuchsraum im Gefängnis», sagte Beucher wenige Stunden vor der Eröffnungsfeier am Dienstag: «Aber diese Einschränkungen muss man machen. Zur Prävention in Sachen Pandemie gibt es keine Alternative. Es fällt viel weg. Aber wenn man fragen würde: Keine Paralympics oder Paralympics mit Einschränkungen, dann wären 99,1 Prozent für Einschränkungen.»

Auch die Organisation in der japanischen Hauptstadt ruft bei dem 75 Jahre alten Chef des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) unterschiedliche Gefühle hervor. «Die Stadt ist einfach nur ein Moloch aus Beton und Straßen», sagte er: «Die Menschen sind ungewöhnlich freundlich. Die müssen alle Rücken haben, so oft finden Verbeugungen am Tag statt.» Die Organisation sei gut, «allerdings auch überbürokratisiert. Man darf nicht denken, sofort eine Entscheidung zu bekommen. Das wird dreimal durchgekaut und wieder zurück geschoben. Das ist schon eine Einschränkung. Aber das sind Petitessen.»

Bei den sportlichen Entscheidungen habe der DBS «viele Eisen im Feuer», versicherte Beucher. Die Vorfreude bei den Sportlern sei riesig. «Das ist ein solches Kribbeln in der Luft. Das ist wie im Frühjahr, wenn die Jungtiere auf die Weide gelassen werden», sagte er.

Militärrazzia in Nablus - 15-jähriger Palästinenser getötet

RAMALLAH/TEL AVIV: Ein Jugendlicher ist nach Angaben des palästinensischen Rettungsdienstes bei einer Razzia des israelischen Militärs im besetzten Westjordanland getötet worden. Dem 15-Jährigen sei in den Kopf geschossen worden, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Dienstag mit. Nach Angaben der Armee hatten Soldaten in einem Flüchtlingslager in Nablus einen Verdächtigen wegen Terroraktivitäten festgenommen. Dabei seien die Soldaten unter Beschuss von umliegenden Dächern geraten, hieß es. Die Truppen hätten zurückgeschossen.

Palästinenser hätten unter anderem Steinblöcke von Gebäuden auf die Truppen geworfen. Soldaten hätten gesehen, wie ein Verdächtiger versucht habe, einen Gegenstand auf einen Soldaten unterhalb von ihm zu werfen, hieß es weiter. Ein Soldat habe daraufhin geschossen, ein Treffer sei registriert worden. Auf israelischer Seite habe es keine Verletzten gegeben, teilte die Armee mit.

Israel greift nach Brandballons Hamas-Ziele in Gaza an

TEL AVIV: Israels Luftwaffe hat abermals Stellungen der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen angegriffen. Die Armee bezeichnete dies am Dienstag als Reaktion auf so genannte Brandballons, die am Montag aus dem Palästinensergebiet am Mittelmeer nach Israel geschickt worden waren, sowie auf Beschuss mit Maschinengewehren durch die Hamas. Die Luftwaffe griff demnach einen Ort zur Herstellung von Waffen, Eingänge zu zwei «Terrortunneln» sowie einen unterirdischen Raketenabschussort an.

Militante Palästinenser lassen immer wieder Ballons mit Spreng- und Brandsätzen aus dem Gazastreifen nach Israel fliegen. Dadurch kommt es im Süden Israels häufig zu Bränden. Nach Konfrontationen am Gaza-Grenzzaun am Samstag hatte die israelische Luftwaffe bereits mehrere Stellungen der Hamas im Gazastreifen angegriffen. Nach den jüngsten Auseinandersetzungen befinden sich nach offiziellen Angaben zwei Palästinenser im Alter von 13 und 14 Jahren sowie ein israelischer Grenzpolizist in kritischem Zustand.

Ägypten schloss daraufhin nach Angaben der Hamas den Rafah-Grenzübergang zwischen dem Gazastreifen und dem Sinai. Aus ägyptischen Sicherheitskreisen hieß es, dies sei wegen Instandhaltungsarbeiten geschehen. Das israelische Radio berichtete dagegen, es sei eine Antwort auf die Auseinandersetzungen.

Im Mai hatten sich Israel und militante Palästinenser elf Tage lang einen bewaffneten Konflikt geliefert. Dabei starben im Gazastreifen nach Angaben des Gesundheitsministeriums 255 Menschen. In Israel gab es nach offiziellen Angaben 13 Tote. Die EU, Israel und die USA stufen die Hamas als Terrororganisation ein.

US-Evakuierungsmission: Abkommen mit 26 Nationen auf vier Kontinenten

WASHINGTON/KABUL: Bei der Evakuierungsmission in Kabul fliegen die USA neben Amerikanern auch ihre einheimischen Mitarbeiter oder andere gefährdete Afghanen aus. Selbst wenn diese Afghanen ein Sondervisum haben, kommen sie aber nicht direkt in die USA. Militärflüge bringen sie zunächst auf US-Stützpunkte oder in andere Transitzentren in Drittstaaten. Nach Angaben der US-Regierung wurden dafür mit 26 Ländern auf vier Kontinenten Vereinbarungen getroffen. Darunter sind beispielsweise Deutschland, wo die US-Streitkräfte die Basis Ramstein betreiben, Spanien, Kuwait, Katar oder die Türkei.

US-Präsident Joe Biden sagte, bei den Zwischenaufenthalten würden alle Personen, die keine Amerikaner seien, einer gründlichen Sicherheitsüberprüfung unterzogen. Biden versicherte seinen Landsleuten, dass niemand ohne eine solche Überprüfung ins Land komme. Sobald diese Prüfung positiv abgeschlossen sei, «werden wir diese Afghanen, die uns in den letzten 20 Jahren bei den Kriegsanstrengungen geholfen haben, in ihrer neuen Heimat in den Vereinigten Staaten von Amerika willkommen heißen».

Für die Evakuierungsmission hat die US-Regierung erst zum dritten Mal überhaupt die zivile Luftreserve aktiviert. 18 Flugzeuge von sechs kommerziellen Fluggesellschaften sollen die Bemühungen unterstützen. Diese Maschinen sollen Menschen von den Zwischenstationen aus in die USA bringen. Damit sollen Kapazitäten für Flugzeuge der US-Luftwaffe geschaffen werden, damit diese häufiger Kabul anfliegen können.

Hochul übernimmt New York nach Cuomo-Skandal

ALBANY: Nach dem Skandal um sexuelle Belästigungen durch New Yorks zurückgetretenen Gouverneur Andrew Cuomo leitet nun seine Nachfolgerin Kathy Hochul die Amtsgeschäfte des Bundesstaates. Die 62-Jährige übernahm an (diesem) Dienstag (Ortszeit) als erste Frau die politische Führung der wichtigen Region mit knapp 20 Millionen Einwohnern und der gleichnamigen US-Ostküstenmetropole.

Hochul vertritt den eher konservativen Flügel der Demokraten in New York und war seit 2015 Stellvertreterin von Cuomo, der sich in seiner dritten Amtszeit befand. Sie hatte mehr Transparenz und eine bessere Arbeitsatmosphäre in den höchsten Regierungskreisen als zu Zeiten ihres Vorgängers versprochen. Für zwei der höchsten Berater-Positionen wählte sie zwei profilierte Frauen, Karen Persichilli Keogh und Elizabeth Fine. Hochul plant eigenen Aussagen zufolge eine Kandidatur für eine komplette Amtszeit im Jahr 2022.

Die Stimmung im Umfeld Cuomos war in einem Bericht als für Frauen «feindlich» und als «Klima der Angst» beschrieben worden. Cuomo war vor zwei Wochen nach zehn Jahren im Amt zurückgetreten - nachdem ihm eine offizielle Untersuchung die sexuelle Belästigung mehrerer Frauen vorgeworfen hatte. Auch US-Präsident Joe Biden hatte daraufhin seinen Rücktritt gefordert.

In einer Abschiedsansprache am Montag bezeichnete der gefallene demokratische Hoffnungsträger den Skandal als «nicht fair». Es habe «Momente intensiven politischen Drucks und Medienrummels» gegeben, die zu einem schnellen Urteil geführt hätten. Schuld bei sich sieht Cuomo trotz der Aussagen vieler Frauen offenbar nicht: «Anschuldigungen müssen immer noch geprüft und bestätigt werden, egal ob von einer Frau oder einem Mann», sagte er.

Ex-Boss des Tijuana-Kartells nach US-Haft nach Mexiko abgeschoben

MATAMOROS: Der frühere Drogenboss Eduardo Arellano Félix ist nach verbüßter Haftstrafe in den USA in seine Heimat Mexiko abgeschoben und dort erneut verhaftet worden. Der 64 Jahre ehemalige Finanzchef des Tijuana-Drogenkartells wurde am Montag auf der Grenzbrücke zwischen dem texanischen Brownsville und der Stadt Matamoros den mexikanischen Behörden übergeben, wie Mexikos Generalstaatsanwaltschaft mitteilte. Dort wurde Arellano Félix alias «El Doctor» demnach mit Haftbefehl wegen der Vorwürfe unter anderem des Drogenhandels und der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung verhaftet.

Arellano Félix war im Jahr 2008 in Mexiko festgenommen und 2012 an das Nachbarland ausgeliefert worden. Dort wurde er im darauffolgenden Jahr unter anderem wegen Verschwörung zur Geldwäsche zu 15 Jahren Haft verurteilt. Im Gegenzug für seine Kooperation mit den Ermittlern waren die Anklagepunkte reduziert worden. «El Doctor» kam nun frühzeitig frei, nachdem er einen Großteil seiner Strafe in einem Gefängnis mit niedriger Sicherheitsstufe in Pennsylvania abgesessen hatte. In Mexiko sollte er in ein Hochsicherheitsgefängnis kommen.

Das Tijuana-Kartell - auch Arellano-Félix-Organisation genannt - war von mehreren der zahlreichen Geschwister seiner Familie gegründet worden und war in den 1990er Jahren eines der mächtigsten Verbrechersyndikate Mexikos. Die Gruppe schmuggelte große Mengen Marihuana und Kokain über die Grenzstädte Tijuana und Mexicali in die USA. Nach Angaben des auf Sicherheitsthemen spezialisierten Portals Insight Crime verfügte das Kartell zudem über weitreichende Beziehungen zur mexikanischen Regierung und zu den Strafverfolgungsbehörden.

Zwei Brüder von Eduardo Arellano Félix sitzen in den USA im Gefängnis, zwei andere wurden getötet. Einer von ihnen, Francisco Rafael Arellano Félix, wurde 2013 bei seiner Geburtstagsfeier im Urlaubsort Los Cabos von einem als Clown verkleideten Killer erschossen. Auch er war zuvor in den USA in Haft gewesen.

Streik der Lokführer geht weiter und sorgt für zahlreiche Zugausfälle

BERLIN: Kunden der Deutschen Bahn müssen sich auch am Dienstag auf zahlreiche Verspätungen und Zugausfälle vorbereiten. Die Gewerkschaft GDL setzte ihren Streik bei der Deutschen Bahn fort. Ähnlich wie am ersten Tag des Streiks rechnet die Bahn nach eigenen Angaben damit, das Angebot im Fernverkehr mit etwa 30 Prozent aufrecht erhalten zu können, im Regionalverkehr im Durchschnitt etwa 40 Prozent. «Auch am zweiten Tag werden wir unser stabiles Grundangebot bieten», sagte eine DB-Sprecherin am Dienstagmorgen.

Reisende müssen sich wie am Montag auf zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Auch im Güterverkehr wird weiter gestreikt. Um 2.00 Uhr in der Nacht zu Mittwoch soll der Arbeitskampf beendet werden. Die Bahn geht davon aus, dass sich der Verkehr im Laufe dieses Tages wieder normalisieren wird.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) will mit dem Streik höhere Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten erzwingen. Es ist ihr zweiter Streik in dieser Tarifrunde. Anders als beim ersten Ausstand in der vorletzten Woche hatten Fahrgäste dieses mal mehr Zeit, sich vorzubereiten.

Tunesischer Präsident verlängert Suspendierung des Parlaments

TUNIS: Tunesiens Präsident Kais Saied hat die Suspendierung des Parlaments verlängert. Er habe ein entsprechendes Dekret zur Verlängerung der Ausnahmemaßnahmen «bis auf Weiteres» erlassen, teilte die tunesische Präsidentschaft am frühen Dienstagmorgen via Twitter mit. Zudem bleibe die Immunität sämtlicher Abgeordneter aufgehoben. Saied werde in den kommenden Tagen eine Ansprache an das tunesische Volk halten. Wie lange die Arbeit des Parlaments ausgesetzt bleiben wird, wurde zunächst nicht bekannt.

Saied hatte vor fast einem Monat Regierungschef Hichem Mechichi abgesetzt und die Arbeit des Parlaments für zunächst 30 Tage eingefroren. Deren führende Partei ist die Ennahda. Saied entließ seitdem Dutzende ranghohe Regierungsbeamte. Auch mehrere Kritiker des Präsidenten wurden festgenommen oder unter Hausarrest gestellt.

Seitdem befindet sich Tunesien im Aufruhr. Saieds Gegner verurteilten sein Vorgehen als Staatsstreich. Der frühere Juraprofessor Saied, seit Oktober 2019 im Amt, sagte dagegen, seine Maßnahmen stünden im Einklang mit der Verfassung. Artikel 80 räumt ihm das Recht ein, bei drohender «schwerer Gefahr für Einheit, Sicherheit und Unabhängigkeit des Landes» außergewöhnliche Maßnahmen zu ergreifen. Saied hat trotz anderslautender Versprechungen bislang noch keinen Fahrplan zur Wiederherstellung des demokratischen Prozesses im Land vorgelegt.

Tunesien hat seit den arabischen Aufständen von 2011 als einziges Land der Region den Übergang in die Demokratie geschafft. Es kämpft aber weiterhin mit einer Wirtschaftskrise, hoher Arbeitslosigkeit und weit verbreiteter Korruption. Zudem wurde das Land von der Coronavirus-Pandemie schwer getroffen.

Größter Mann in den USA mit 38 Jahren gestorben

ROCHESTER: Der größte in den USA lebende Mann ist nach Angaben seiner Familie gestorben, wie US-Medien am Montag berichteten. Der aus der Ukraine stammende Igor Vovkovinskiy, mit einer Körpergröße von 2,35 Metern, wurde demnach 38 Jahre alt. Seine Mutter teilte auf Facebook mit, dass ihr Sohn am Freitag in einem Krankenhaus an einem Herzleiden gestorben sei. Vovkovinskiy war 1989 als Kind aus medizinischen Gründen nach Rochester (US-Staat Minnesota) gekommen. Er wurde wegen eines Tumors behandelt, der bei ihm zu einer starken Ausschüttung von Wachstumshormonen geführt hatte.

2010 war er vom Guinness-Buch der Rekorde zum größten lebenden Mann in den USA erklärt worden, wie die «New York Post» berichtete. Er machte Schlagzeilen, als er bei einer Veranstaltung von Ex-Präsident Barack Obama ein T-Shirt mit der Aufschrift «Größter Obama-Unterstützer der Welt» trug.

Den Titel als größter lebender Mensch der Welt hält der Türke Sultan Kösen inne. Nach Angaben von Guinness ist der Rekordhalter 2,51 Meter groß.

Tierische Invasion reißt gesellschaftliche Gräben auf

TIGRE: In einem exklusiven Wohnviertel nördlich der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires sind Hunderte Wasserschweine eingefallen. Die großen Nager zerstören Gärten, verursachen Verkehrsunfälle und sollen schon Hunde gebissen haben. Das geschlossene Wohnviertel Nordelta liegt in den Feuchtgebieten des Paraná-Flusses und damit im natürlichen Lebensraum der Carpinchos, wie die Tiere in Argentinien genannt werden. Das Wasserschwein ist das größte heute noch lebende Nagetier und wird bis zu 1,30 Meter lang und 60 Kilogramm schwer.

In der tief gespaltenen argentinischen Gesellschaft sind die Wasserschweine aus dem Nordelta nun zum Politikum geworden. Der Linken ist die abgeschottete Wohnanlage ohnehin ein Dorn im Auge, in der Invasion der Tiere sehen sie einen Rachefeldzug der Natur gegen die begüterten Eindringlinge. «Das ist die Quittung», sagte Sicherheitsministerin Sabina Frederic zuletzt im Radio. Der populäre soziale Aktivist Juan Grabois schrieb auf Twitter: «An der Seite der Carpinchos - immer bis zum Sieg.»

Nach Angaben der Anwohner ist die Population der Wasserschweine zuletzt explodiert. Da sie auf den öffentlichen Grünflächen des von Seen und Kanälen durchzogen Wohnviertels nicht mehr genug Nahrung finden, würden sie nun auch in die Gärten eindringen. «Ich finde die Wasserschweine toll, als ich das erste Mal eines gesehen habe, war ich sehr froh», sagte Gustavo Iglesias der Zeitung «La Nación». «Das Problem ist, dass sie sich unkontrolliert vermehren, weil sie hier keine natürlichen Feinde haben.»

Das Umweltamt der Provinz Buenos Aires schätzt die Lage in Nordelta als ernst ein und hat den Nachbarschaftsrat aufgefordert, einen Aktionsplan vorzulegen. «Wir wollen die Wasserschweine nicht ausrotten, aber wieder ein Gleichgewicht herstellen, in dem niemand um seine Sicherheit fürchten muss», heißt es in einer Stellungnahme der Anwohner.

Arbeitsagentur-Chef Scheele: Wir brauchen 400.000 Zuwanderer pro Jahr

MÜNCHEN: Deutschland braucht aus Sicht des Vorstandsvorsitzenden der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, rund 400.000 Zuwanderer pro Jahr - und damit deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. «Aber mir geht es hier nicht um Asyl, sondern um gezielte Zuwanderung für die Lücken am Arbeitsmarkt», sagte Scheele der «Süddeutschen Zeitung» (Dienstag). «Von der Pflege über Klimatechniker bis zu Logistikern und Akademikerinnen: Es werden überall Fachkräfte fehlen.» Zu möglichen Widerständen gegen Migration sagte er: «Man kann sich hinstellen und sagen: Wir möchten keine Ausländer. Aber das funktioniert nicht.»

«Fakt ist: Deutschland gehen die Arbeitskräfte aus», sagte Scheele. Durch die demografische Entwicklung nehme die Zahl der potenziellen Arbeitskräfte im typischen Berufsalter bereits in diesem Jahr um fast 150.000 ab. «In den nächsten Jahren wird es viel dramatischer», sagte Scheele. «Deutschland kann das Problem nur lösen, indem es Ungelernte und Menschen mit wegfallenden Jobs qualifiziert, Arbeitnehmerinnen mit unfreiwilliger Teilzeit länger arbeiten lässt - und vor allem, indem es Zuwanderer ins Land holt», sagte Scheele. Das müsse die neue Bundesregierung alles anpacken.

Afghanische Frauenrechtlerin Ghafari eingetroffen

DÜSSELDORF: Die aus Afghanistan geflohene Frauenrechtlerin Zarifa Ghafari ist am Montagabend in Deutschland eingetroffen. Wie die nordrhein-westfälische Staatskanzlei berichtete, landete sie zusammen mit Familienmitgliedern am Flughafen Köln/Bonn. Anschließend traf sie in Düsseldorf den NRW-Ministerpräsidenten und Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU).

Die 1992 geborene frühere Bürgermeisterin der afghanischen Stadt Maidan Shahr hatte laut einem Bericht der «Bild am Sonntag» erst vergangene Woche unter dramatischen Umständen den Flughafen Kabul erreicht. Von dort war sie über Islamabad nach Istanbul ausgeflogen worden. Am Montagabend landete sie dann im Rheinland.

Laschet nannte sie nach einem Gespräch «eine der engagiertesten Frauen Afghanistans». «Wir müssen das Schicksal der Frauen in Afghanistan im Bewusstsein halten», sagte er. «Wir müssen darüber reden, wir müssen Druck machen auf die Taliban. Und wir müssen noch mehr Frauen in den nächsten Tagen, so vielen wie möglich, helfen, das Land zu verlassen.»

US-Militär: Mindestens drei Babys während Evakuierungsaktion geboren

WASHINGTON: Im Rahmen der Evakuierungen aus Afghanistan sind nach Angaben des US-Militärs mindestens drei Babys auf die Welt gekommen. Seines Wissens nach seien es bislang drei gewesen, aber es gebe keine formelle Zählung, sagte General Steve Lyons am Montag bei einer Pressekonferenz des Pentagons. Lyons sprach über die afghanische Frau, die an Bord eines US-Evakuierungsflugzeugs ein Baby zur Welt gebracht hatte. Die Maschine war auf dem Weg zum US-Stützpunkt im pfälzischen Ramstein in Deutschland. Nach der Landung in Ramstein hat die Frau im Laderaum der Maschine mit Hilfe von Soldaten ein Mädchen zur Welt gebracht.

«Es gab tatsächlich mehr», sagte Lyons, der Chef des Transportkommandos der USA ist. Auf Nachfrage erklärte er, ihm sei die Geburt von insgesamt drei Babys bekannt. Er konnte aber keine Details nennen. Offen blieb, ob die anderen beiden Babys ebenfalls in einem Flugzeug, in einer Einrichtung zur temporären Unterbringung wie Ramstein oder noch am Kabuler Flughafen zur Welt gekommen waren. Insgesamt sei das aber ein Zeichen der «beeindruckenden Arbeit unser großartigen Soldaten der Luftstreitkräfte», so Lyons.