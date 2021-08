Neues aus dem Ausland am Dienstag

Unterstützer wollen todgeweihtes Alpaka in England schützen

WICKWAR/LONDON: Dutzende Unterstützer wollen in England das Alpaka Geronimo vor der staatlich angeordneten Einschläferung schützen. Etwa 30 Alpaka-Züchter, Anwohner und Aktivisten bewachten rund um die Uhr ihren Hof im westenglischen Dorf Wickwar - solange es nötig sei, sagte Züchterin Helen Macdonald der Zeitung «The Sun» (Dienstag). «Wir haben jetzt unsere eigene Miliz aufgestellt und werden die nächsten 25 Tage durchhalten. Sie werden Geronimo nicht töten.» Selbst Straßensperren und Barrikaden zum Schutz des Anwesens seien denkbar, sagte sie.

Ein Gericht hatte sich am Donnerstag hinter die Entscheidung des britischen Umweltministeriums gestellt, dass das Tier wegen einer Erkrankung mit der ansteckenden Rindertuberkulose getötet werden muss und hatte der Regierung dafür 30 Tage Zeit gegeben.

Züchterin Macdonald und ihre Unterstützer sind der Ansicht, dass die verwendeten Tests fehleranfällig sind. Sie fordern, einen angeblich genaueren Bluttest durchzuführen. Das lehnt Umweltminister George Eustice aber ab. Die Zeitung «Daily Mail» berichtete nun, dass auch die Behörden Zweifel an den verwendeten Tests hätten. So hätten Obduktionen von vier Alpakas und fünf Lamas, die wegen Rindertuberkulose eingeschläfert wurden, ergeben, dass die Tiere gar nicht erkrankt gewesen seien.

Londoner Tower Bridge erst nach Stunden wieder geschlossen

LONDON: Die berühmte Tower Bridge in London hat sich wegen eines technischen Defekts erst nach Stunden wieder schließen lassen. Bilder einer Live-Kamera zeigten in der Nacht zum Dienstag, wie sich die Flügel der Brücke im Zentrum der britischen Hauptstadt gegen Mitternacht schließlich wieder senkten. Die Ursache für den Fehler war zunächst nicht bekannt.

«Die Tower Bridge ist derzeit für den Verkehr und Fußgänger wegen eines technischen Fehlers geschlossen», hatte die City of London Police am Montagnachmittag mitgeteilt. Der Verkehr über die Themse war unterbrochen, auf beiden Seiten des Ufers staute sich stundenlang der Verkehr.

Zuletzt hatte im August 2020 ein Mechanikfehler dafür gesorgt, dass die Brücke rund eine Stunde lang offen stand. Diesmal dauerte es erheblich länger, das Problem zu lösen. 2005 hatte die Tower Bridge für zehn Stunden gesperrt werden müssen, weil die Flügel sich nicht schließen ließen.

Die Tower Bridge wurde 1894 eröffnet und ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in London. Üblicherweise öffnet sie sich rund 800 Mal pro Jahr - also etwa zwei Mal am Tag - für Schiffe. Diese müssen die Öffnung mindestens 24 Stunden vorab schriftlich beantragen.

Tokio stöhnt unter Sommerhitze

OKIO: Die schwüle Sommerhitze macht den Japanern auch nach dem Ende der Olympischen Spiele weiter arg zu schaffen.

Am Dienstag kletterte das Thermometer im Großraum Tokio auf über 35 Grad Celsius. Stellenweise wurden sogar über 37 Grad gemessen. Die nationale Wetterbehörde gab eine Warnung vor Hitzeschlag aus und forderte die Bevökerung auf, geeignete Maßnahmen zur Kühlung zu treffen. Unter der alljährlich extrem schwülen Sommerhitze hatten auch Teilnehmer der am Sonntag zuende gegangenen Olympischen Spiele zu leiden gehabt. In zwei Wochen stehen in Tokio die Paralympics auf dem Olympia-Programm.

China bestätigt Todesurteil gegen kanadischen Drogenschmuggler

PEKING: Vor dem Hintergrund der diplomatischen Spannungen zwischen China und Kanada hat ein chinesisches Gericht das Todesurteil gegen einen kanadischen Drogenhändler bestätigt. Das Berufungsgericht in der nordostchinesischen Provinz Liaoning teilte am Dienstag mit, dass die gegen den Kanadier Robert Lloyd Schellenberg im Januar 2019 verhängte Todesstrafe aufrecht erhalten werde. In letzter Instanz muss nun noch Chinas Oberstes Volksgericht das Todesurteil bestätigen.

Ursprünglich hatte Schellenberg im November 2018 eine Haftstrafe von 15 Jahren erhalten. Sie wurde aber kurz darauf als zu gering befunden, nachdem in Kanada die Finanzchefin des chinesischen Telekom-Riesen Huawei, Meng Wanzhou, festgenommen worden war. Der Tochter des Huawei-Gründers Ren Zhengfei wird in den USA Bankbetrug im Zusammenhang mit Verstößen gegen Sanktionen gegen den Iran vorgeworfen. In Kanada läuft nun ein Verfahren, in dem über die Auslieferung der Geschäftsfrau an die USA entschieden wird.

Seit der Festnahme von Meng Wanzhou werden in China zwei weitere Kanadier festgehalten, weshalb Peking «Geiseldiplomatie» vorgeworfen wird. Der ehemalige Diplomat Michael Kovrig und der Geschäftsmann Michael Spavor wurden wegen Spionage angeklagt. Kanadische Medien berichteten unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen, dass mit einem Urteil gegen Spavor noch in dieser Woche zu rechnen sei. Beide Regierungen haben sich gegenseitig aufgefordert, ihre Landsleute wieder auf freien Fuß zu setzen.

In China drohen überführten Drogenschmugglern entweder lange Haftstrafen oder die Todesstrafe. In den vergangenen zwei Jahren waren dort mindestens ein weiterer Kanadier und ein Australier zum Tode verurteilt worden.

Dutroux-Anwalt will weiter um Freilassung seines Mandanten kämpfen

BRÜSSEL: Der Anwalt des belgischen Kindermörders Marc Dutroux will weiterhin eine frühzeitige Entlassung seines Mandanten erwirken. Die Frucht sei derzeit noch nicht reif, aber er werde nicht aufgeben, teilte Bruno Dayez auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Dutroux sitze seit mittlerweile 25 Jahren in Isolationshaft. Sein Leben bestehe daraus, auf neun Quadratmetern ohne Kontakt mit anderen Häftlingen eingesperrt zu sein.

Der heute 64 Jahre alte Marc Dutroux hatte in den 90er Jahren in Belgien sechs Mädchen entführt, gefoltert und vergewaltigt. Vier von ihnen starben. An diesem Freitag vor 25 Jahren wurde er festgenommen, 2004 dann zu lebenslanger Haft verurteilt. Eine vorzeitige Entlassung wäre theoretisch möglich, dafür müsste aber ein Gutachten seine Ungefährlichkeit bescheinigen und ein Strafvollstreckungsgericht zustimmen.

Bislang scheiterten die Bemühungen in diese Richtung. In einem psychologischen Gutachten wurde Dutroux zuletzt weiterhin als Bedrohung für die Gesellschaft eingestuft. Dayez kämpft bereits seit vielen Jahren für die Freiheit seines Mandanten. 2018 veröffentlichte er ein Buch mit dem Titel «Pourqoui libérer Marc Dutroux» (Deutsch: «Warum Marc Dutroux freigelassen werden sollte»). Am 13. August jährt sich die Festnahme des Kindermörders zum 25. Mal.

Nordkorea droht den USA und Südkorea wegen Militärübungen

SEOUL: Vor geplanten Sommer-Militärübungen der Streitkräfte der USA und Südkoreas verschärft Nordkorea den Ton. Die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, Kim Yo Jong, warf den USA eine feindselige Politik und Südkorea «heimtückisches Verhalten» vor. Beide Seiten müssten sich aufgrund ihres Vorgehens auf eine «ernstere Sicherheitsbedrohung» einstellen, wurde die Parteifunktionärin am Dienstag von den Staatsmedien zitiert. Nordkorea werde seine Fähigkeiten für «einen machtvollen Präventivschlag» erhöhen. Sie deutete an, dass ihr Bruder die Erklärung ermächtigt hat.

Das wegen seines Atomwaffenprogramms weithin isolierte Nordkorea wirft den USA regelmäßig vor, durch ihre Manöver mit Südkorea einen Angriff vorzubereiten. Seoul und Washington bestreiten das. In den vergangenen Jahren hatten beide Länder den Umfang einiger Übungen auch aus diplomatischen Gründen bereits reduziert.

Die Erklärung Kim Yo Jongs folgte auf Berichte südkoreanischer Medien, wonach Südkorea und die USA ihre Sommerübungen am kommenden Montag in geringerem Umfang beginnen. Im Mittelpunkt der elftägigen Kommandoübung sollen demnach Computersimulationen stehen. Davor gebe es vier Tage lang ein gemeinsames Krisenmanagement-Training, das am Dienstag gestartet sei. Die USA haben in Südkorea 28.500 Soldaten als Abschreckung gegen Bedrohungen durch Nordkorea stationiert.

Kim Yo Jong sah das Krisenmanagement-Training bereits als Beginn der Sommerübungen. «Was immer ihr Umfang oder ihre Art ist, die gemeinsamen Militärübungen sind von aggressiver Natur, da sie eine Kriegsübung und eine Vorübung für einen Atomkrieg sind.» Sie rief die USA auf, ihre Soldaten abzuziehen. Kim hatte Südkorea bereits Anfang August vor neuen Manövern mit den USA gewarnt. Die Warnung erfolgte nur wenige Tage nach der Wiederherstellung monatelang getrennter Kommunikationskanäle zwischen beiden Ländern.

Nato ruft Taliban in Afghanistan zu Stopp ihrer Angriffe auf

BRÜSSEL: Die Nato bewertet den gewaltsamen Vormarsch der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan als besorgniserregend. Das hohe Maß an Gewalt der militant-islamistischen Taliban bei ihrer Offensive, darunter Angriffe auf Zivilisten und Berichte über Menschenrechtsverletzungen, sehe man mit «tiefer Sorge», teilte ein Nato-Offizieller der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Taliban müssten verstehen, dass die internationale Gemeinschaft sie nie anerkennen werde, wenn sie den politischen Prozess verweigerten und das Land mit Gewalt erobern wollten. «Sie müssen ihre Angriffe beenden und redlich an Friedensgesprächen teilnehmen.»

Der Konflikt lasse sich nicht militärisch lösen, hieß es weiter. Ein Friedensprozess unter afghanischer Führung müsse eine Waffenruhe und eine politische Lösung vorantreiben. Diese müsse insbesondere die Menschenrechte von Frauen, Kindern und Minderheiten wahren sowie sicherstellen, dass Afghanistan «nie wieder zum sicheren Hafen für Terroristen» würde. Die Nato rufe alle regionalen Akteure» dazu auf, konstruktiv dazu beizutragen, da alle von einem sicheren und stabilen Afghanistan profitieren würden.

Seit dem Beginn des Abzugs der internationalen Truppen Anfang Mai haben die Taliban massive Gebietsgewinne verzeichnet und erobern derzeit eine Provinzhauptstadt Afghanistans nach der nächsten. Trotz des alarmierenden Vormarsches hat Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer den Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan verteidigt. Auch die USA halten derzeit an ihren Abzugsplänen fest. Das Weiße Haus und das Pentagon betonen immer wieder, dass der Kampfeinsatz der US-Truppen in Afghanistan wie geplant in rund drei Wochen enden wird. Die Taliban hatten von 1996 bis zur US-geführten Intervention 2001 weite Teile Afghanistans unter ihrer Kontrolle.

Scholz: Bundesregierung sucht Lösungen für afghanische Ortskräfte

BERLIN: Die Bundesregierung bemüht sich nach Aussage von Vizekanzler Olaf Scholz darum, afghanische Helfer der Bundeswehr und ihre Familie schneller vor dem gewaltsamen Vormarsch der Taliban zu retten. «Wir diskutieren, ob es Möglichkeiten gibt, den Transport zu beschleunigen, um die Betroffenen schneller auszufliegen», sagte der SPD-Kanzlerkandidat der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (Dienstag). Es liefen intensive Bemühungen. «Das kann Deutschland aber nicht alleine entscheiden, da geht es um eine enge Abstimmung mit der afghanischen Regierung.» Kanzlerin Angela Merkel hatte mehr Unterstützung für die Ortskräfte in Aussicht gestellt und unter anderem Charterflüge ins Gespräch gebracht, um Helfer mit ihren Familien auszufliegen.

Kritiker werfen Deutschland derweil weiter vor, den Helfern, auf die die Bundeswehr bei ihrem Einsatz angewiesen war, nicht schnell genug zu helfen. «Die halbherzige Unterstützung der Bundesregierung für afghanische Ortskräfte, die die Bundeswehr in ihrem 20-jährigen Einsatz tagtäglich unterstützt haben, ist beschämend», sagte FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff der «Welt» (Dienstag).

Die Taliban, die von 1996 bis zur US-geführten Intervention 2001 weite Teile Afghanistans unter ihrer Kontrolle hatten, erobern derzeit eine Provinzhauptstadt nach der anderen - darunter auch Kundus, wo die Bundeswehr jahrelang einen großen Stützpunkt hatte. Die Bundeswehr hatte Ende Juni nach fast 20 Jahren die letzten Soldaten aus Afghanistan abgezogen. Die US-Streitkräfte sollen bis Ende August das Land verlassen.

Den Vorschlag eines weiteren Militäreinsatzes, wie ihn der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen am Wochenende ins Spiel gebracht hatte, lehnt Scholz ab. «Einen weiteren Militäreinsatz in Afghanistan halte ich für unangezeigt», sagte er der NOZ. «Nach 20 Jahren hat sich die internationale Gemeinschaft gerade zurückgezogen. National wie international gibt es keinerlei Bestrebungen für einen abermaligen Einsatz.» Das Bundesverteidigungsministerium hatte solche Überlegungen zuvor ebenfalls zurückgewiesen.

Mindestens 44 Tote bei blutigen Attacken auf Dorfbewohner in Mali

BAMAKO: Im westafrikanischen Krisenstaat Mali sind bei einem Angriff mutmaßlicher Extremisten laut Regierungsangaben mindestens 44 Menschen getötet und 8 weitere verletzt worden. Die Bewaffneten hatten demnach in der nördlichen Gao-Region mehrere Dörfer angegriffen. Das Militär des Landes habe die Verfolgung der Angreifer aufgenommen, gab die Regierung am Montag in einer Erklärung bekannt. Sie erklärte ab diesem Dienstag eine dreitägige nationale Trauer.

Der Angriff hatte sich demnach am Vortag ereignet. Offiziell unklar blieb, wer hinter der Attacke steckt. In Mali und den umliegenden Ländern sind seit Jahren Terrorgruppen aktiv, einige haben Al-Kaida oder dem Islamischen Staat die Treue geschworen. In dem Staat sind UN- und EU-Missionen aktiv, an denen sich auch die Bundeswehr beteiligt.