Neues aus dem Ausland am Dienstag

Orca-Baby strandet vor Neuseeland: Verzweifelte Suche nach der Herde

WELLINGTON: In Neuseeland sorgt seit Tagen ein gestrandetes Orca-Baby für Schlagzeilen. Der kleine Schwertwal war am Sonntag vor Plimmerton Beach in der Nähe der Hauptstadt Wellington in flachem Gewässer entdeckt worden - von seiner Herde und der Mutter fehlte jede Spur. Wahrscheinlich hätten die Meeressäuger das etwa vier bis sechs Monate alte Männchen zurücklassen müssen, sagte die Orca-Expertin Ingrid Visser der Zeitung «New Zealand Herald». Bei einsetzender Ebbe sei es ihnen offenbar nicht gelungen, den Kleinen aus dem Felsenbecken zu befreien.

Mittlerweile seien viele freiwillige Helfer im Einsatz, so Visser, die auch Gründerin der Organisation «Orca Research Trust» ist. Einige wechselten sich im Wasser ab, um das Jungtier zu sichern und zu beruhigen. Andere suchten das Meer nach der Herde ab - bisher ohne Erfolg. Ein Anwohner habe sein Flugzeug zur Verfügung gestellt, um entlang der Küste Ausschau nach Schwertwalen zu halten, so der Sender Radio New Zealand.

Der Mini-Orca hat auch schon einen Namen: Örtliche Maori tauften ihn auf den Namen «Toa», was soviel wie «mutig» oder «stark» bedeutet. Die Helfer suchten derweil verzweifelt nach irgendeiner Herde in der Nähe, weil der Kleine dringend Muttermilch benötige, hieß es. Weibliche Orcas sind bekannt dafür, dass sie Walkälber als Ersatzmutter annehmen können.

Internationaler Polizeieinsatz gegen Oldtimer-Diebe

DÜSSELDORF: Die Polizei hat eine internationale Razzia gegen Oldtimer-Diebe gestartet. Die Bande soll Oldtimer und Motorräder im Wert von fast vier Millionen Euro gestohlen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Düseldorf berichteten.

Polizisten durchsuchten in Deutschland, den Niederlanden und Belgien zahlreiche Objekte - vor allem im Dreiländereck bei Aachen. Hintergrund des Großeinsatzes sind Ermittlungen wegen gewerbs- und bandenmäßigen Diebstahls. Fünf Haftbefehle sollten vollstreckt und 700.000 Euro Vermögen sichergestellt werden. Einzelheiten wollen die Ermittler am Mittwoch in Düsseldorf vorstellen.

«Corriere della Sera»: Hat Biden Folgen des Truppenabzugs bedacht?

ROM: Den Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan kommentiert die Mailänder Zeitung «Corriere della Sera»:

«Nehmen wir an, die Taliban schaffen es wirklich, sich erneut des ganzen Landes zu bemächtigen. Wir würden feststellen, dass Kabul uns viel näher ist, als wir denken. Da ein Sieg der Taliban in Afghanistan nachvollziehbarerweise Auswirkungen auf die gesamte Galaxie des islamischen Extremismus hätte, würde er alle Hitzköpfe (...), von Indonesien bis Tunesien, von Sub-Sahara-Afrika bis nach Europa, elektrisieren.

Es würde ein mächtiges Propaganda- und Rekrutierungsinstrument für Al Kaida, den Islamischen Staat und die vielen weiteren mehr oder weniger verbundenen Terrorgruppen werden, der «Beweis», dass Ungläubige überall besiegt und gefügig gemacht werden können. Haben (US-Präsident Joe) Biden und seine Mitarbeiter das bedacht? Sicherlich ja, aber im Moment verhalten sie sich, als ob es sie nichts anginge.»

Acht Tote durch Hoteleinsturz - Neun Vermisste

PEKING: Nach dem Einsturz eines Hotelgebäudes im Osten Chinas sind acht Tote geborgen worden. Neun weitere werden noch in den Trümmern vermisst, berichtete die Stadtregierung von Suzhou in der Provinz Jiangsu am Dienstag. Das Unglück passierte am Montagnachmittag, als ein Nebengebäude des Siji Kaiyuan Hotels im Wujiang Distrikt der Stadt westlich der Hafenmetropole Shanghai plötzlich einstürzte.

Insgesamt seien bisher 14 Personen gerettet worden. 13 seien verletzt, berichtete die Stadtregierung. Eine groß angelegte Rettungs- und Bergungsaktion sei angelaufen. Suchhunde und Teams mit Erdbebenspezialisten seien im Einsatz. Warum das Hotel in sich zusammenbrach, war zunächst unklar. Ermittlungen zur Ursache laufen. Die Provinzbehörden riefen zu Sicherheitsinspektionen auf, um ähnliche Vorkommnisse anderswo zu verhindern.

Hunde-Urin ließ Ampelmast umstürzen

TOKIO: Hunde haben in Japan mutmaßlich mit ihrer Notdurft einen Ampelmast zu Fall gebracht.

Eine Untersuchung des am Fuß abgebrochenen Eisenmastes durch Spezialisten der Polizei habe eine 40 Mal höhere Menge an Hunde-Urin zu Tage gebracht als bei anderen Masten, wie der japanische Fernsehsender NHK am Dienstag aus der Stadt Suzuka in der Präfektur Mie berichtete. Daher vermuten die Experten, dass der Ampelmast an einer Kreuzung Opfer von Korrosion durch die Notdurft der Verbeiner wurde. Daneben verlaufe ein Pfad, auf dem Hundebesitzer ihre Lieblinge Gassi führen. Der Pfeiler habe eigentlich eine Lebensdauer von rund 50 Jahren, fiel aber schon nach 23 Jahren um, hieß es. Verletzt wurde durch den Maststurz niemand.

Experte: Zahl der flüchtenden Afghanen nimmt wieder zu

KABUL: Die Zahl der aus Afghanistan vor Gewalt flüchtenden Menschen steigt Beobachtern zufolge wieder an. Gebildete versuchten, über Stipendien oder durch Investitionen in Nachbarländer oder in die Türkei zu gelangen, sagt Thomas Ruttig von der Kabuler Denkfabrik Afghanistan Analysts Network. Viele weitere versuchten, sich in den Iran durchzuschlagen. Teilweise machten sich wieder ganze Fahrzeugkonvois auf den Weg, zum Teil sogar mit Fahrzeugen von Armee und Polizei.

Auch die Migration aus Afghanistan über den Iran in die Türkei nimmt Beobachtern zufolge stark zu. Die türkische Provinz Van, die an den Iran grenzt, sei voll von Migranten aus Afghanistan, sagt der Chef des Menschenrechtsverein IHD in der Provinz, Mehmet Karatas, der Deutschen Presse-Agentur. Medienberichte, wonach geschätzt mehr als 1000 Migranten täglich die Grenze passieren, könne er bestätigen.

Zu den Fluchtgründen sagt Ruttig, die afghanischen Flüchtlinge seien Kriegsflüchtlinge, auch wenn einige bei Befragungen durch Behörden angäben, ein «besseres Leben» zu wollen. Dass dies in Afghanistan nicht möglich sei, sei eine Folge der seit mehr als 40 Jahre andauerenden kriegerischen Auseinandersetzungen.

Zuletzt hatte sich die Sicherheitslage in Afghanistan zugespitzt. Seit Beginn des Abzugs der internationalen Truppen Anfang Mai haben die militant-islamistischen Taliban rund ein Viertel der Bezirke des Landes eingenommen und sind in mehrere Provinzhauptstädte eingedrungen. In mehreren Provinzen stehen nun Milizen den strauchelnden Sicherheitskräften zur Seite. Beobachter fürchten, das Land könnte in einen weiteren Bürgerkrieg abdriften.

Waldbrand breitet sich nahe Yosemite-Nationalpark aus

SAN FRANCISCO: Ein schnell um sich greifender Waldbrand im US-Bundesstaat Kalifornien hat sich nahe dem berühmten Yosemite-Nationalpark ausgebreitet. Das sogenannte «River»-Feuer sei rasch auf eine Fläche von 32 Quadratkilometern angewachsen, wie die Behörde Cal Fire am Montagnachmittag (Ortszeit) mitteilte. Mehrere hundert Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Die Flammen hätten fünf Bauten zerstört. Fast 500 Helfer kämpften gegen den Brand in den Bezirken Mariposa und Madera County, rund 30 Kilometer vom Yosemite National Park entfernt, an.

Aus noch unbekannter Ursache war das Feuer am Sonntag ausgebrochen, als in der Region extreme Sommertemperaturen von 42 Grad Celsius gemessen wurden. Seit Tagen leiden die Menschen in Kalifornien und anderen westlichen US-Staaten unter einer Hitzewelle. Anhaltende Trockenheit erhöht die Feuergefahr. Allein in Kalifornien listeten die Behörden am Montag ein Dutzend größere Brände auf.

Schon 2020 wurde der «Goldene Staat» von schweren Flächenbränden heimgesucht. Im vorigen September musste der Yosemite-Nationalpark eine Woche lang für Besucher schließen, weil dichter Rauch über der Region lag. Das für seine Wasserfälle und riesigen Granitfelsen bekannte Yosemite-Tal im Sierra-Nevada-Gebirge lockt jährlich viele Millionen Besucher an. Nur selten wird die Touristenattraktion geschlossen.

Mehr als 40 Tote bei Brand in einem Krankenhaus im Irak

NASIRIYA: Bei einem Brand in einem Krankenhaus im Süden des Irak sind ersten Angaben zufolge mindestens 41 Menschen gestorben. Das berichtete das staatliche Fernsehen am Montagabend. Der Sprecher der Gesundheitsbehörde der südlichen Provinz Dhi Qar, Ammar Bashar, bestätigte die Zahl. Die Leichen der Opfer seien geborgen worden, nachdem das Feuer gelöscht werden konnte.

Das Krankenhaus befindet sich in der Stadt Nasiriyah in der Provinz Dhi Qar, rund 370 Kilometer südlich der Hauptstadt Bagdad. Bashar sagte, in der Isolierabteilung des Krankenhauses hätten sich 63 Covid-Patienten befunden.

Zeugen berichteten der Deutschen Presse-Agentur, dass Feuer sei durch die Explosion einer Sauerstoffflasche ausgebrochen, eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Ministerpräsident Mustafa al-Kasimi hielt eine Dringlichkeitssitzung mit mehreren Ministern und Sicherheitsbeamten ab, um die Ursachen für den Brand zu untersuchen, so das Kabinett.

Als über dem Gebäude schwarzer Rauch aufgestiegen sei, seien Dutzende Menschen hineingelaufen, um den Menschen im Krankenhaus zu helfen, so die Zeugen. Zivilschutzteams aus den umliegenden Provinzen seien zur Hilfe nach Nasiriya gerufen worden und hätten es geschafft, das Feuer zu löschen, teilte der Leiter der Zivilschutzabteilung, Kadhem Bohan, in einer Erklärung mit.