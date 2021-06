Neues aus dem Ausland am Dienstag

Seebeben erschüttert Südosten der Ägäis - keine Schäden gemeldet

ATHEN: Ein Seebeben der Stärke 5,7 hat in der Nacht zum Dienstag die Inselgruppe der Dodekanes im Südosten der Ägäis erschüttert.

Das Zentrum des Bebens lag unterhalb des Meeresgrundes südlich der griechischen Insel Nisyros, wie das Geodynamische Institut in Athen mitteilte. Zahlreiche Einwohner der Region seien aus dem Schlaf gerissen worden. Die Erdstöße waren in der gesamten südlichen Ägäis, darunter auch auf Kreta und den Touristeninseln Rhodos und Kos, zu spüren. Es gab keine Meldungen zu Schäden oder Opfern, berichtete das griechische Staatsfernsehen (ERT).

Erstmals Polizist wegen Verbrechen in Diktatur verurteilt

SÃO PAULO: Erstmals ist in Brasilien ein ehemaliger Polizeibeamter wegen während der Militärdiktatur verübter Verbrechen verurteilt worden. Ein Gericht in São Paulo verurteilte Carlos Alberto Augusto zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und elf Monaten im halboffenen Vollzug, wie die Generalstaatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Der pensionierte Beamte kann gegen das erstinstanzliche Urteil noch Berufung einlegen.

Augusto war in die Entführung eines Marinesoldaten im Jahr 1971 verwickelt gewesen. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn und andere Verdächtige bereits 2012 angeklagt. Es sei das erste Mal, dass ein ehemaliger Offizier der Militärdiktatur wegen politischer Verbrechen zu Rechenschaft gezogen werde, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Behörde hatte in den vergangenen Jahren nach eigenen Angaben über 50 Strafverfahren eingeleitet, die entweder abgelehnt oder von Gerichten blockiert wurden.

Die Militärdiktatur in Brasilien dauerte von 1964 bis 1985. Nach dem Bericht der nationalen Wahrheitskommission wurden während der Diktatur mehr als 400 Menschen ermordet und Tausende gefoltert. Viele gingen ins Exil oder in den Untergrund. Eine wirkliche Aufarbeitung gibt es bis heute nicht. Der amtierende Präsident und Hauptmann der Reserve Jair Bolsonaro hat immer wieder Sympathien für die Militärdiktatur geäußert.

Präsidentschaftskandidatin Fujimori bleibt auf freiem Fuß

LIMA: Die peruanische Präsidentschaftskandidatin Keiko Fujimori bleibt vorerst auf freiem Fuß. Ein Richter lehnte am Montag den Antrag der Staatsanwaltschaft ab, die Haftverschonung auszusetzen und die Rechtspopulistin wieder in Untersuchungshaft zu nehmen, wie der Radiosender RPP berichtete. Allerdings ermahnte er Fujimori, sich künftig strikt an ihre Auflagen zu halten. Die Staatsanwaltschaft kündigte an, Berufung gegen die Entscheidung einzulegen.

Gegen die Tochter des früheren Machthabers Alberto Fujimori (1990-2000) wird wegen Korruption ermittelt. Sie soll zur Finanzierung von Wahlkämpfen Schmiergelder des brasilianischen Baukonzerns Odebrecht angenommen haben. In den vergangenen Jahren war sie mehrfach in U-Haft. Zu ihren Auflagen gehört ein Kontaktverbot zu Mitangeklagten und Zeugen in dem noch laufenden Verfahren, gegen das sie zuletzt verstoßen hatte.

Auch zwei Wochen nach der Präsidentenwahl in Peru steht der Sieger noch immer nicht fest. Der Linkskandidat Pedro Castillo liegt nach der Auszählung aller Stimmen knapp von Fujimori. Allerdings haben beide Lager Manipulationsvorwürfe erhoben und Anträge zur Annullierung bestimmter Stimmen gestellt. Letztendlich wird die Wahl wohl vor Gericht entschieden.