Neues aus dem Ausland am Dienstag

US-Außenminister Blinken zu Gesprächen

TEL AVIV: Im Bemühen um eine dauerhafte Waffenruhe im Gaza-Konflikt ist US-Außenminister Antony Blinken am Dienstag in Israel eingetroffen. Auf dem Programm stehen unter anderem Gespräche mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Außenminister Gabi Aschkenasi. Im Rahmen seiner bis Donnerstag dauernden Nahost-Reise wird Blinken zudem Palästinenserpräsident Mahmud Abbas, den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi und den jordanischen König Abdullah II. treffen.

Das US-Außenministerium hatte vor Blinkens Abflug mitgeteilt, Ziel der Reise sei es, die seit dem frühen Freitagmorgen geltende Waffenruhe zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas zu festigen.

Italienischer Mafia-Boss gefasst

RIO DE JANEIRO: Einer der meistgesuchten Mafia-Bosse Italiens ist nach seiner Flucht aus dem Gefängnis im Jahr 2019 nun in Brasilien festgenommen worden. Rocco Morabito sei bei einer gemeinsamen Operation der brasilianischen Polizei und Interpol in der ostbrasilianischen Küstenstadt Joao Pessoa festgenommen worden, teilte Justizminister Anderson Torres am Montag (Ortszeit) auf Twitter mit. Der 54-jährige Morabito, der sogenannte Kokain-König von Mailand, gehört nach Angaben der italienischen Justiz zur kalabrischen Mafia 'Ndrangheta. 2017 war er in Uruguay gefasst worden, 2019 floh er dann aber aus dem Gefängnis, in dem er auf seine Auslieferung nach Italien gewartet hatte.

Italien listete Morabito bisher als einen der gefährlichsten Flüchtigen des Landes. Er wurde mehr als zwei Jahrzehnte lang international gesucht und in Abwesenheit unter anderem wegen Drogenhandels und Mafia-Zugehörigkeit zu einer 30-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. Morabito soll vor allem für den Drogenhandel zwischen Südamerika und Mailand verantwortlich gewesen sein.

EU-Gipfel gelingt Einigung auf kurze Erklärung zum Nahost-Konflikt

BRÜSSEL: Die EU hat sich wenige Tage nach dem Inkrafttreten der Waffenruhe im Gaza-Konflikt noch einmal ausdrücklich hinter die Idee einer Zwei-Staaten-Lösung zur Beilegung der Streitigkeiten zwischen Israelis und Palästinensern gestellt. «Die EU wird weiter mit internationalen Partnern zusammenarbeiten, um wieder einen politischen Prozess in Gang zu setzen», heißt es einer in der Nacht zum Dienstag beim EU-Gipfel verabschiedeten Erklärung der Staats- und Regierungschefs.

Die in der Nacht auf Freitag in Kraft getretene Waffenruhe beendete vorerst einen elftägigen Schlagabtausch zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Palästinenserorganisation Hamas. Die islamistische Hamas hatte zuvor tagelang Raketen auf israelische Städte abgefeuert. Israel reagierte mit Bomben- und Raketenangriffen auf Ziele der militanten Palästinenser in Gaza. Dort wurden nach palästinensischen Angaben knapp 250 Menschen getötet, in Israel nach israelischen Angaben mehr als zehn.

Die EU sieht in einer Zwei-Staaten-Lösung mit Jerusalem als künftiger Hauptstadt beider Staaten seit langem den einzigen Weg, um in der Region dauerhaft für Frieden und Stabilität zu sorgen. Unter anderem Israels Siedlungspolitik im besetzten Westjordanland und in Ost-Jerusalem macht sie aber schwierig. Die Palästinenser fordern die Gebiete für einen eigenen Staat - mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

Bei einem EU-Außenministertreffen am Dienstag vergangener Woche war eine Einigung auf eine gemeinsame europäische Position zum Gaza-Konflikt noch am Widerstand Ungarns gescheitert. Nach Ansicht der Regierung in Budapest wurde mit dem dort vorgeschlagenen Text der Staat Israel mit der Hamas gleichgestellt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte sich im Namen aller 27 Staaten unter anderem für eine «sofortige Einstellung aller Gewalt und die Umsetzung eines Waffenstillstands» aussprechen wollen. Zudem wollte er die hohe Zahl der getöteten Zivilisten - darunter Frauen und Kinder - im Namen der ganzen EU als inakzeptabel bezeichnen.

UN-Chef Guterres fordert Freilassung der malischen Regierungsspitzen

NEW YORK/BAMAKO: UN-Generalsekretär António Guterres hat die umgehende Freilassung der von Soldaten festgenommenen malischen Regierungsspitzen gefordert. «Ich fordere Ruhe und ihre bedingungslose Freilassung», schrieb er am frühen Dienstagmorgen auf Twitter. Er sei zutiefst besorgt über die Nachricht der Inhaftierung «ziviler Anführer des malischen Übergangs». Sein Sonderbeauftragter arbeite eng zusammen mit dem westafrikanischen Regionalbündnis Ecowas, der Afrikanischen Union und allen anderen internationalen Akteuren, um den laufenden politischen Übergang zu unterstützen.

Ein Militäroffizier hatte zuvor bestätigt, dass Malis Übergangspräsident Bah N'Daw und Ministerpräsident Moctar Ouane von Soldaten festgenommen und in ein Militärcamp gebracht worden waren. Wenige Stunden zuvor hatten die Führer der Übergangsregierung per Dekret ein neues Kabinett ernannt, in dem das Militär trotz gegenteiliger Versprechen strategisch wichtige Ämter besetzt.

In Mali ist eine UN-Mission zur Stabilisierung des Landes im Einsatz, an der auch Bundeswehrsoldaten beteiligt sind. Der Großteil der Bundeswehrsoldaten ist im Camp Castor in Gao im Norden Malis im Rahmen der UN-Truppe Minusma stationiert. Zusätzlich sind als Teil der EU-Ausbildungsmission EUTM deutsche Soldaten dort, überwiegend in einem Feldlager in Koulikoro, nord-östlich der Hauptstadt.

Moderate Topkandidaten für Irans Präsidentenwahl aussortiert

TEHERAN: - Die beiden moderaten Spitzenkandidaten für die im Juni angesetzte Präsidentenwahl im Iran sind einem Bericht zufolge nicht zugelassen worden. Wie die gut informierte Nachrichtenagentur Fars meldete, sortierte das Wahlgremium den ehemaligen Parlamentspräsidenten Ali Laridschani und den derzeitigen Vizepräsidenten Eshagh Dschahangiri aus. Auch die Kandidatur von Ex-Präsident Mahmud Ahmadinedschad soll laut Fars abgelehnt worden sein. Die Wahl soll am 18. Juni stattfinden.

Eine Bestätigung seitens des Wahlgremiums - auch Wächterrat genannt - lag in der Nacht zum Dienstag noch nicht vor. Der Rat soll das Innenministerium erst am Dienstagvormittag über die finale Liste der zugelassenen Kandidaten informieren. Fars berichtete jedoch, zuverlässige Quellen für seine Informationen zu haben. Der Wächterrat mit seinen zwölf erzkonservativen Mitgliedern ist laut Verfassung für die ideologische Qualifikation und Loyalität der Präsidentschaftskandidaten zuständig. Der Rat wird seit Jahren als undemokratisches Gremium kritisiert.

Laridschani und Dschahangiri waren die beiden Topkandidaten des moderaten Flügels. Sie sollten - auch als Team - die moderate Politik von Präsident Hassan Ruhani weiterführen. Ihre eventuelle Ablehnung könnte im Land nicht nur zu heftigen Protesten, sondern eventuell auch zu einem Wahlboykott der Bürger führen. Genau dies aber wollte das Establishment unbedingt vermeiden, weil eine niedrige Wahlbeteiligung auch als Misstrauensvotum gegen das gesamte System ausgelegt werden könnte. Ruhani selbst darf nach zwei Amtsperioden nicht mehr antreten.

In dem Fall wäre dann auch der Weg frei für einen klaren Wahlsieg des 60-jährigen Ebrahim Raeissi. Für die Hardliner ist er der Top-, für das Establishment der Wunschkandidat. Der erzkonservative und regimetreue Kleriker wird zwar von Beobachtern nicht als Hardliner eingestuft, würde aber ihrer Einschätzung nach außen- und auch atompolitisch nicht den moderaten Kurs Ruhanis fortführen.