Neues aus dem Ausland am Dienstag

Mehrere Tote bei Angriff auf russische Schule

MOSKAU: Bei einem bewaffneten Angriff auf eine Schule in der russischen Großstadt Kasan sind mehrere Menschen getötet worden. Zwei russische Staatsagenturen berichteten am Dienstag übereinstimmend von acht getöteten Schulkindern und einem Lehrer. Es war von mindestens einem - möglicherweise zwei - Schützen die Rede. Auch eine Explosion soll zu hören gewesen sein.

Die Polizei nahm den Agentur-Berichten zufolge einen Verdächtigen fest. Möglicherweise soll sich ein weiterer Täter zunächst noch in dem Gebäude aufgehalten haben. Die Schüler wurden aus der Schule gebracht - unter anderem in einen benachbarten Kindergarten.

Auf Videos von vor Ort war zu sehen, wie Rettungswagen und Polizeifahrzeuge mit Blaulicht und Sirene zu der Schule rasten. Menschen standen vor dem Gebäude und beobachteten die Lage. Später wurde die Schule weiträumig abgesperrt. Kasan liegt etwa 720 Kilometer östlich von Moskau. In Russland hatten die Schulen erst am Dienstag nach mehr als einwöchigen Ferien begonnen.

Israels Außenminister bricht Besuch in Seoul ab

SEOUL: Israels Außenminister Gabi Aschkenasi hat einen Besuch in Südkorea wegen des eskalierenden Konflikts zwischen seinem Land und den Palästinensern vorzeitig abgebrochen.

Aschkenasi habe Südkorea am Dienstag verlassen, um nach Israel zurückzukehren, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Seoul. Aschkenasi war am Montag zusammen mit Wirtschaftsminister Amir Peretz zu einem viertägigen Besuch in Südkorea eingetroffen. Unter anderem war ein Treffen zwischen den Außenministern beider Länder geplant. Trotz des Abflugs Aschkenasis soll ein Freihandelsabkommen zwischen beiden Ländern wie geplant am Mittwoch in Seoul unterzeichnet werden.

Gewaltsame Demonstrationen von Arabern in weiten Teilen Israels

TEL AVIV: Im Zuge der jüngsten Eskalation zwischen Israel und den Palästinensern ist es auch in weiten Teilen Israels zu heftigen Konfrontationen gekommen. Vor allem in Ortschaften im Norden und Süden des Landes kam es nach Medienberichten zu zahlreichen gewaltsamen Demonstrationen israelischer Araber, bei denen Steine auf Polizisten geworfen wurden. Mehrere Fahrzeuge seien in Brand gesetzt worden. Fernsehreporter verglichen die Vorfälle mit dem zweiten Palästinenseraufstand (Intifada) vor zwei Jahrzehnten.

In der Stadt Lod wurde während Unruhen ein 25-jähriger Araber durch Schüsse tödlich verletzt. Ein 34-Jähriger wurde daraufhin festgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach Medienberichten handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen jüdischen Einwohner der Stadt.

Nach Polizeiangaben wurden bei den landesweiten Ausschreitungen Dutzende Menschen festgenommen. Die Polizei teilte mit, man werde entschlossen «gegen jeden Versuch vorgehen, Unruhe zu stiften, und Gesetzesbrecher zur Rechenschaft ziehen». Sie rief die arabische Führung, religiöse Vertreter und Eltern dazu auf, die jungen Demonstranten zu zügeln. Anderenfalls seien Opfer zu befürchten, die Gewalt könne den Beziehungen zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen schwer schaden.

Immer weniger Migranten harren auf den Ägäis-Inseln aus

ATHEN: Die Zahl der Migranten, die auf den griechischen Inseln in der Ost-Ägäis festgehalten werden, geht immer weiter zurück. Ende April harrten in und um die Registrierlager auf Lesbos, Samos, Chios, Kos und Leros noch etwa 11.200 Menschen aus. Im April 2020 lebten dort noch gut 40.000 Menschen, im Februar 2021 hingegen etwa 15.000 Migranten. Dies berichtete das griechische Staatsfernsehen (ERT) am Dienstag unter Berufung auf das Migrationsministerium.

Die konservative griechische Regierung hat die Asylverfahren beschleunigt und zusätzliches Personal eingestellt. Zudem wurden mehrere Tausend Migranten - meist unbegleitete Minderjährige oder kranke Kinder mit ihren Familien - in andere EU-Staaten gebracht. Im berüchtigten und viel kritisierten Zeltlager von Mavrovouni (auch Kara Tepe 2) ist die Zahl der dort lebenden Menschen deutlich zurückgegangen. Zurzeit harren dort noch rund 6200 Migranten aus. Die Aufnahmekapazität dieses Registrierlagers liegt bei 10.000 Plätzen.

Die griechische Regierung brachte Tausende Menschen, die mit großer Wahrscheinlichkeit Asyl bekommen werden, darunter etwa schwangere Frauen und ältere Menschen, in den vergangenen Monaten bereits aufs Festland. Zudem werden die Seegrenzen zur Türkei schärfer überwacht. Humanitäre Organisationen werfen Athen vor, illegale Zurückweisungen in die Türkei, sogenannte Pushbacks, zu erlauben. Dies bestreitet die Regierung in Athen.

Schlafender Junge stirbt bei Müllcontainer-Leerung

ADELAIDE: Ein 13-Jähriger ist in Australien tödlich verletzt worden, als ein Müllcontainer, in dem er anscheinend mit zwei Freunden schlief, in einen Lastwagen entleert wurde. Der Junge habe so schwere Verletzungen davongetragen, dass er noch an Ort und Stelle gestorben sei, teilte die Polizei in Port Lincoln am Dienstag mit. Die beiden anderen Jungen, elf und zwölf Jahre alt, blieben unverletzt, wie es weiter hieß. Warum die Kinder in dem Container waren, ist unklar. Sie seien nicht obdachlos, sagte ein Polizeisprecher laut Medienberichten.

Das Unglück habe sich gegen 5.20 Uhr Ortszeit auf dem Parkplatz eines Autoteile-Handels in der Hafenstadt ereignet, als der Müllwagen den Container mit einem Frontlader anhob und den Inhalt in den Laderaum schüttete. Der 12-Jährige sei rechtzeitig aus dem Container gesprungen und habe gegen die Tür des Lastwagens gehämmert, um den Fahrer zu warnen, hieß es weiter. Dieser habe zunächst nichts von dem Unglück bemerkt.

Der Fahrer und die beiden überlebenden Jungen seien traumatisiert. Warum genau die Jungen in dem Container waren, werde nun ermittelt, sagte der Polizeisprecher weiter. Es gebe keine Hinweise, dass in Port Lincoln Kinder auf der Straße schliefen. Die Hafenstadt liegt rund 250 Kilometer westlich von Adelaide, der Hauptstadt des Bundesstaates South Australia.

Indigene wehren sich gegen Goldgräber - Fünf Verletzte

BOA VISTA: Beim bewaffneten Kampf um Land im Norden Brasiliens sind mindestens fünf Menschen verletzt worden. Vier illegale Goldgräber und ein Indigener seien von Schüssen getroffen worden, berichtete die brasilianische Zeitung «O Globo» unter Berufung auf die Indigenen-Vereinigung «Hutukara Associação Yanomami» am Montag (Ortszeit). Demnach kam es zu der bewaffneten Auseinandersetzung, nachdem sieben Boote mit Goldgräbern in dem indigenen Gebiet der Yanomami angekommen waren.

Das Territorium der Yanomami ist mit fast 10 Millionen Hektar in den Bundesstaaten Roraima und Amazonas eines der größten Schutzgebiete für indigene Gemeinschaften in Brasilien. Rund 27.000 Yanomami, die auch im benachbarten Venezuela beheimatet sind, leben dort.

Die Yanomami wurden durch ihren Kampf gegen Eindringlinge in ihr Gebiet und das Straßenbauprojekt Transamazônica weltweit bekannt. Immer wieder und verstärkt in der Corona-Pandemie sind sie der Gefahr von Eindringlingen ausgesetzt.

Windschaden: Tourist muss von Glasbrücke gerettet werden

PEKING: Weil heftiger Wind mehrere Platten weggeweht hatte, musste ein Mann in China von einer 100 Meter hohen Glasbodenbrücke gerettet werden. Auf einem von der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua verbreiteten Foto war zu sehen, wie sich der Mann an ein Geländer der Hängebrücke klammerte.

Mehrere Glasplatten, auf denen Besucher die Brücke eigentlich überqueren und in die Tiefe schauen können, waren laut Xinhua plötzlich weggefegt und zerstört worden. Der Mann konnte demnach mit Hilfe von Rettungskräften in Sicherheit kriechen. Bei dem Vorfall am vergangenen Freitag auf dem Berg Piyan in der nordostchinesischen Stadt Longjing (Provinz Jilin) habe es keine Verletzten gegeben.

Der Unfall sorgte aber für rege Diskussionen in Chinas sozialen Netzwerken, wo Nutzer die Sicherheit von Glasbrücken in Frage stellten. Laut Xinhua würden die Glas-Konstruktionen in China immer beliebter bei Touristen. Demnach seien seit 2016 mindestens 60 Brücken mit Glasboden gebaut worden.

Für Aufsehen sorgte vor einigen Jahren ein in Nordchina eröffneter Glas-Skywalk an einem Berg in mehr als 1000 Metern Höhe. Wie der Staatssender CGTN damals berichtete, wurde in einige Platten ein visueller «Spezialeffekt» eingebaut, der das Glas scheinbar springen lässt, wenn Besucher darüber laufen.

Statistikamt: Chinas Bevölkerung auf 1,41 Milliarden gewachsen

PEKING: Chinas Bevölkerung ist nach amtlichen Angaben in den vergangenen zehn Jahren um 5,38 Prozent auf 1,41178 Milliarden Menschen gewachsen. Das habe die jüngste Volkszählung ergeben, teilte das Statistikamt am Dienstag in Peking mit. Allerdings habe sich das Wachstum verlangsamt. Die Daten zeigen eine zunehmend alternde Bevölkerung und mangelnde Bereitschaft, mehr Kinder in die Welt zu setzen.

Die erste Volkszählung seit zehn Jahren und die siebte seit 1953 war im November und Dezember 2020 vorgenommen worden. Rund sieben Millionen Volkszähler waren von Tür zu Tür gegangen oder führten Interviews am Telefon oder online.

Das Statistikamt wies Berichte zurück, dass die Bevölkerung im vergangenen Jahr schon geschrumpft sei. Doch erwarten Experten laut Staatsmedien spätestens in diesem oder nächsten Jahr einen Rückgang. Unabhängige Fachleute äußerten auch Zweifel an den offiziellen Zahlen, die zu hoch seien.

Militär: Israel seit «zehn Stunden unter Raketenbeschuss»

TEL AVIV: Trotz internationaler Appelle zur Deeskalation hält der Raketenbeschuss aus dem von militanten Islamisten beherrschten Gazastreifen auf Israels Staatsgebiet nach israelischen Angaben an. «Seit 18 Uhr feuern Terrorgruppen in Gaza ununterbrochen Raketen auf israelische Zivilisten», erklärte die israelische Armee am Dienstagmorgen über Twitter. «Jetzt ist es 4 Uhr (Ortszeit; 3 Uhr MESZ). Das sind zehn Stunden Raketenbeschuss.» Schon vor Mitternacht hatte das Militär von mehr als 150 abgeschossenen Raketen gesprochen, Dutzende davon habe die Raketenabwehr Eisenkuppel abgefangen.

Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern war in den vergangenen Tagen gefährlich eskaliert. Am Wochenende kam es mehrfach zu schweren Zusammenstößen in Jerusalem, bei denen Hunderte Menschen verletzt wurden. Nach massiven Raketenangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel bombardierte die israelische Luftwaffe dann am Montag Ziele in dem abgeschotteten Küstengebiet, das von der militant-islamistischen Hamas beherrscht wird. Laut neuen Angaben der «Jerusalem Post» wurden dabei acht Hamas-Aktivisten getötet. Das Gesundheitsministeriums in Gaza sprach von insgesamt 20 getöteten Palästinensern im Gazastreifen, darunter neun Kinder.

Gegen Mitternacht kündigte ein Hamas-Sprecher laut «Jerusalem Post» massive Attacken auf Ziele in Israel an, falls die israelischen Polizeikräfte den Tempelberg (Al-Haram al-Scharif/Das edle Heiligtum) in Jerusalem nicht binnen zwei Stunden räumen sollten. Dort hatte es in den vergangenen Tagen gewaltsame Zusammenstöße zwischen palästinensischen Gläubigen und Sicherheitskräften gegeben. Nach Ablauf des Ultimatums erklärte der Hamas-Sprecher dann dem Bericht zufolge, dass die Angriffspläne wegen des Einlenkens der israelischen Seite ausgesetzt worden seien. Vonseiten der israelischen Polizei gab es zunächst keine Bestätigung für ein angebliches Einlenken oder den verlangten Abzug von Sicherheitskräften aus dem umstrittenen Areal, das für Muslime wie Juden von herausragender Bedeutung ist.

Der Tempelberg mit dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee ist die drittheiligste Stätte im Islam. Zugleich standen dort früher zwei jüdische Tempel, von denen der letzte im Jahr 70 von den Römern zerstört wurde. Die Klagemauer ist ein Überrest jenes zerstörten Tempels und die heiligste Stätte der Juden.

Vier Verletzte bei Explosion in japanischer Chemiefabrik

TOKIO: Bei einer Explosion in einer Chemiefabrik im Nordosten Japans sind vier Menschen verletzt worden.

Der japanische Fernsehsender NHK berichtete am Dienstag, die Verletzten seien bei Bewusstsein. Die Fabrik in der Stadt Iwaki in der Präfektur Fukushima stelle unter anderem Zinkpulver für Kosmetika her, hieß es. Mit giftigen Stoffen werde dort nicht gearbeitet. Anwohner hatten dem Bericht zufolge am Morgen eine Explosion gehört. Über der Anlage sei weißer Qualm aufgestiegen. Die Ursache für den Vorfall war zunächst nicht bekannt.

Israel unter Raketenbeschuss: EU und USA fordern Ende der Gewalt

BRÜSSEL: Die EU und die USA haben die jüngsten Raketenangriffe auf Israel verurteilt und ein sofortiges Ende der Gewalt im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen gefordert. Der Abschuss von Raketen aus dem Gazastreifen auf die Zivilbevölkerung in Israel sei völlig inakzeptabel und fache die Eskalationsdynamik weiter an, kritisierte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am späten Montagabend. Alle Verantwortlichen hätten nun die Verantwortung, gegen Extremisten vorzugehen. Die Vermeidung weiterer ziviler Opfer müsse Priorität haben.

US-Außenminister Antony Blinken äußerte sich ebenfalls «zutiefst besorgt» über die Raketenangriffe aus dem Küstengebiet, das von der islamistischen Hamas beherrscht wird. «Auch wenn alle Seiten Schritte zur Deeskalation unternehmen (müssen), hat Israel natürlich das Recht, sein Volk und Territorium vor diesen Angriffen zu schützen.» Letztlich müssten aber sowohl Palästinenser als auch Israelis dazu beitragen, die Spannungen zu reduzieren.

Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern war in den vergangenen Tagen gefährlich eskaliert. Am Wochenende kam es mehrfach zu schweren Zusammenstößen in Jerusalem, bei denen Hunderte Menschen verletzt wurden. Nach massiven Raketenangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel bombardierte die israelische Luftwaffe dann am Montag Ziele in dem abgeschotteten Küstengebiet. Wie die Armee mitteilte, wurden dabei drei Hamas-Aktivisten gezielt getötet. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden im Gazastreifen insgesamt 20 Palästinenser getötet, darunter neun Kinder.

Slowakische Justizministerin übersteht Misstrauensvotum

BRATISLAVA: Die slowakische Justizministerin Maria Kolikova hat ein wegen des Vorwurfs gravierender Interessenskonflikte beantragtes Misstrauensvotum im Parlament überstanden. Von 117 am späten Montagabend noch anwesenden Abgeordneten stimmten nur 51 für den Misstrauensantrag der größten Oppositionspartei, 63 dagegen. Um die von der konservativen Kleinpartei Für die Menschen nominierte Ministerin zu stürzen, hätten 76 der insgesamt 150 Abgeordneten für den Antrag stimmen müssen.

Die vom früheren Langzeit-Regierungschef Robert Fico geführte Oppositionspartei Richtung-Sozialdemokratie (Smer-SD) hatte der Ministerin im Misstrauensantrag schwerwiegende Interessenskonflikte vorgeworfen. Als Mitbesitzerin von Firmen ihrer Familienangehörigen profitiere sie von intransparenten Privatgeschäften ebenso wie von staatlichen Aufträgen. Ihr Bruder sei zudem Geschäftspartner eines Unternehmers, der dem Justizministerium sein gegenwärtiges Amtsgebäude vermietet. Kolikova beteuerte, über diese vor ihrem Amtsantritt als Ministerin begonnene Geschäftsverbindung nicht informiert gewesen zu sein. Ihre Firmenanteile habe sie nach dem Tod ihres Vaters geerbt, ohne aktiv in die Firmengeschäfte einzugreifen.

Den Rücktritt Kolikovas hatte nicht nur die Opposition gefordert, sondern auch ein Teil der konservativ-populistischen größten Regierungspartei Gewöhnliche Menschen (Olano). Olano-Gründer Igor Matovic hatte im März auf Druck der anderen Koalitionsparteien als Regierungschef zurücktreten und sein Amt an den Parteikollegen Eduard Heger übergeben müssen.

Kolikova gehörte damals zu den größten Kritikern von Matovic, der weiterhin Olano-Parteichef blieb und als Finanzminister nach wie vor der Regierung angehört. Der Misstrauensabstimmung am Montagabend blieben die meisten Olano-Parlamentarier fern, weil sie weder für den Oppositionsantrag stimmen noch Kolikova unterstützen wollten.

Tausende protestieren in Istanbul gegen Israel

ISTANBUL: Trotz einer coronabedingten Ausgangssperre haben in Istanbul mehrere tausend Menschen an einer Demonstration gegen Israel teilgenommen. Vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen zwischen Israel und den Palästinensern versammelten sich die Teilnehmer am späten Montagabend vor dem israelischen Konsulat, schwenkten unter anderem palästinensische und türkische Flaggen, skandierten religiöse und anti-israelische Parolen und zündeten Pyrotechnik. Auf Schildern waren Sätze zu lesen wie «Al-Kuds gehört den Muslimen». Al-Kuds ist der arabische Name für Jerusalem, dessen Status eine der zentralen Streitfragen im Nahost-Konflikt ist. Bereits am Sonntagabend hatte es Protest vor dem Konsulat in der türkischen Metropole gegeben.

In der Türkei gilt derzeit eigentlich eine nächtliche Ausgangssperre. Auch tagsüber dürfen Menschen nur für Besorgungen oder zum Beispiel mit Genehmigung auf die Straße.

Die Lage im Westjordanland und im arabisch geprägten Ostteil Jerusalems ist seit Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan angespannt. Auf dem Tempelberg kam es am Montag erneut zu schweren Auseinandersetzungen. Vor der Al-Aksa-Moschee setzten Polizisten Blendgranaten, Tränengas und Gummigeschosse gegen Steine werfende Palästinenser ein. Palästinensische Rettungskräfte sprachen von mehr als 300 Verletzten. Nach Polizei-Angaben wurden fast zwei Dutzend Beamte verletzt.

Ebenfalls am Montag bombardierte die israelische Luftwaffe Ziele im Gazastreifen als Reaktion auf Raketenangriffe aus dem Küstengebiet auf Israel. Wie die Armee mitteilte, wurden dabei drei Aktivisten der dort herrschenden islamistischen Hamas gezielt getötet. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden bei israelischen Luftangriffen im Norden des Gazastreifens insgesamt neun Palästinenser getötet, darunter drei Kinder. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte Israel für die «Angriffe in Jerusalem» scharf verurteilt und das Vorgehen als «Terror» bezeichnet.