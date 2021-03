Neues aus dem Ausland am Dienstag

«El País»: Biden muss bei Migration strategische Wende einleiten

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Dienstag die Lage an der Südgrenze der USA angesichts eines wachsenden Zustroms mittelamerikanischer Migranten:

«Die Regierung von Joe Biden sieht sich mit einem Problem konfrontiert, das ihre Amtszeit erheblich belasten könnte. Die Lage der Migranten an der Grenze Mexiko zu den USA ist dramatisch. Und die politischen Auswirkungen sind möglicherweise explosiv. Die «Begegnungen» an der Grenze - ein Begriff aus der Verwaltungssprache, der jede Interaktion der Sicherheitskräfte mit Migranten einschließt - gingen von mehr als 130.000 im Februar 2019 auf weniger als 17.000 im April 2020 zurück, als die Regierung Trump die Pandemie nutzte, um die Grenze faktisch zu schließen. Seitdem steigen die Zahlen wieder.

Wenn aus den Trump-Jahren eine Lehre gezogen werden kann dann die, dass es keine Grausamkeit gibt, die Einwanderer davon abhält, es nicht doch zu versuchen. Biden und die Demokraten müssen darauf nach den Grundsätzen reagieren, für die sie gewählt wurden. Kurzfristig muss sie an der Grenze humaner agieren als Trump, was nicht schwierig ist. Und eine strategische Wende einleiten, durch die die USA ohne Einmischung in den Herkunftsländern aber energisch die wirtschaftliche Entwicklung fördert und die Kriminalität bekämpft.»

Keine Entwarnung nach katastrophalen Überschwemmungen

SYDNEY: Meteorologen haben trotz einer leichten Verbesserung des Wetters in Teilen des australischen Bundesstaates New South Wales vor weiteren Überflutungen in der Region gewarnt. Seit dem Wochenende wurden vor allem nördlich von Sydney 18.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Am Dienstag könnte es eine Evakuierungsorder für weitere Gebiete geben, in denen 15.000 Menschen leben, wie die Premierministerin von New South Wales, Gladys Berejiklian, ankündigte.

Tagelanger Starkregen hatte zuvor zu einem katastrophalen Hochwasser und der Evakuierung ganzer Ortschaften geführt. Häuser, Straßen und Felder versanken in den Fluten, viele Australier haben alles verloren. Berejiklian sprach von einem «Wetterereignis, das alles übersteigt, das wir uns hätten vorstellen können». Es ist das schlimmste Hochwasser in New South Wales seit Jahrzehnten. Erst im vergangenen Jahr hatten in der Region verheerende Brände gewütet.

In vielen Regionen, so auch im Süden von New South Wales an der Grenze zu Victoria, stiegen die Pegelstände am Dienstag weiter. Einsatzkräfte waren unter anderem mit Hubschraubern im Einsatz, um Anwohnern zu helfen, die durch die Wassermassen von der Außenwelt abgeschnitten waren. Speziell im Gebiet des Colo River stieg das Wasser dramatisch. 500 Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen, wie die Nachrichtenagentur AAP berichtete.

Gleichzeitig bewegte sich das Unwettersystem mit heftigen Niederschlägen und starken Winden schnell vorwärts, dahinter klare es teilweise auf, zitierte die Zeitung «Sydney Morning Herald» die Meteorologin Jane Golding. «Es scheint kaum zu glauben, aber es wird noch am Nachmittag im Westen von Sydney und an der Küste im Nordosten der Region blauen Himmel und Sonne geben.» Allerdings bleibe die Situation unsicher und gefährlich.

Nach Sanktionen gegen China: EU-Delegationschef einbestellt

PEKING: Nach EU-Sanktionen gegen chinesische Verantwortliche für die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren hat das Außenministerium in Peking den EU-Delegationschef einbestellt. Wie das Ministerium am Dienstag mitteilte, sei Nicolas Chapuis schon am Vortag der chinesische Protest übermittelt worden. Vizeaußenminister Qin Gang habe bei dem Gespräch darauf verwiesen, dass sich die Strafmaßnahmen auf «Lügen und Falschinformationen stützen».

Die Sanktionen widersprächen der Realität und Vernunft, wurde Qin Gang zitiert. Die Europäische Union sei nicht qualifiziert, sich als Menschenrechtslehrer aufzuspielen. China dränge die EU, die Ernsthaftigkeit dieses Fehlers anzuerkennen, ihn zu korrigieren und die Konfrontation zu beenden, «um den chinesisch-europäischen Beziehungen nicht mehr Schaden zuzufügen,» hieß es weiter.

Die EU hatte am Montag zum ersten Mal seit mehr als drei Jahrzehnten wieder Sanktionen gegen China wegen Verletzungen der Menschenrechte verhängt. Sie richten sich gegen Verantwortliche für die Verfolgung der Uiguren in der Region Xinjiang in Nordwestchina. Als Reaktion kündigte die Regierung in Peking umgehend Gegensanktionen gegen europäische Politiker, Experten und Institutionen an.

In Deutschland betreffen sie den Grünen-Europaabgeordneten und China-Experten Reinhard Bütikofer, den CDU-Europaabgeordnete Michael Gahler sowie den Uiguren-Forscher Adrian Zenz und das renommierte Mercator-Institut für China-Studien (Merics).

DOSB-Chef Hörmann sieht «Restrisiko» bei Olympia-Teilnahme

BERLIN: DOSB-Chef Alfons Hörmann sieht für Olympia-Teilnehmer ein «Restrisiko» angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie. «Wer auf Nummer sicher gehen möchte, muss in letzter Konsequenz verzichten», sagte Hörmann beim TV-Sender Sky. «Es wird niemand zur Teilnahme an Olympischen Spielen gezwungen.»

Zuvor hatte der Verein Athleten Deutschland in der Debatte um die Sommerspiele in Tokio eine Liste von Forderungen aufestellt. Er hatte aber auch geschrieben: «Insgesamt ist es unwahrscheinlich, dass sich Infektionen komplett vermeiden lassen werden». Zuletzt hatte es eine hohe Zahl von Infektionen bei der Hallen-EM der Leichtathleten im polnischen Torun und beim Fecht-Weltcup in Budapest gegeben.

Hörmann hofft immer noch auf Impfungen. «Wir stehen in Kontakt mit der Politik. Wir haben bereits früh betont, dass wir hoffen, Team Deutschland im zweiten Quartal und früh genug vor den Olympischen Spielen zu impfen», sagte der DOSB-Chef. «Wir wollen uns dabei aber auf keinen Fall vordrängeln. Das IOC hat allerdings noch einmal betont, dass die Veranstalter in Japan davon ausgehen, dass ein Großteil der Menschen, die zu Olympia anreisen, auch geimpft sein werden.»

Polizei: Zehn Tote durch Schüsse bei Supermarkt in Colorado

BOULDER: Ein Schütze hat im US-Bundesstaat Colorado zehn Menschen getötet.

Das gab die Chefin der Polizei in Boulder, Maris Herold, am Montagabend (Ortszeit) unweit des Tatorts bekannt. Die Polizei war am Montagnachmittag zu einem Supermarkt gerufen worden - gemeldet worden seien Schüsse in der Gegend und eine Person mit einem Patrouillengewehr, erklärte die Polizeichefin. Unter den Toten ist auch ein Polizist. Ein Verdächtiger ist in Gewahrsam.