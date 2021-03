Neues aus dem Ausland am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.03.21 | Aktualisiert um: 13:35 | Überblick

Hunderte verschleppte Schulmädchen in Nigeria wieder frei

LAGOS: Hunderte verschleppte Schulmädchen aus dem westafrikanischen Staat Nigeria sind wieder in Freiheit.

«Die Mädchen wurden freigelassen», sagte der Sicherheitsminister der Zamfara-Provinz, Abubakar Dauran, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte Gourverneur Bello Muhammad Matawalle die Freilassung von 279 Schülerinnen im Kurznachrichtendienst Twitter verkündet. Bewaffnete Angreifer hatten am Freitag die Jangebe-Schule in Zamfara gestürmt und nach Polizeiangaben 317 Kinder verschleppt. Die Hintergründe der Tat wie auch der Freilassung sind noch unklar. Boko Haram sowie Splittergruppen terrorisieren seit Jahren Nordnigerias Bevölkerung.

Bürgerdialog zur Zukunft Europas soll in diesem Monat starten

BRÜSSEL: Der Bürgerdialog zur Zukunft der Europäischen Union soll in diesem Monat endlich starten können. Vertreter des Europäischen Parlaments, der Mitgliedstaaten und der EU-Kommission haben sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur nach monatelangem Gezerre auf eine gemeinsame Erklärung zu dem Projekt verständigt. Sie ist eine Art Gründungsdokument und wird nach den derzeitigen Planungen noch in dieser Woche verabschiedet werden.

Der Bürgerdialog, der offiziell «Konferenz zur Zukunft Europas» heißt, soll den Menschen in der EU die Gelegenheit geben, sich zu ihren Erwartungen an die Politik zu äußern. Konkrete Themen könnten der Klimawandel, Migration und soziale Gerechtigkeit sein.

Ziel sei es, Bereiche anzusprechen, in denen die EU handeln könne oder in denen ein Handeln der EU zum Nutzen der europäischen Bürger wäre, heißt es in der vorbereiteten Erklärung zum Start des Bürgerdialogs. Zudem stehe es den Bürgerinnen und Bürgern frei, weitere Themen anzusprechen, die für sie von Belang seien.

Organisiert werden soll der Dialog zum Beispiel über eine mehrsprachige digitale Plattform. Sobald es die Corona-Pandemie wieder zulässt, sind dann auch in allen EU-Ländern physische Konferenzen und Debatten vorgesehen.

New Yorker MoMA kündigt große Cézanne-Ausstellung an

NEW YORK: Das New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) plant für den Sommer eine große Ausstellung mit Werken des französischen Malers Paul Cézanne (1839-1906).

Die Schau solle sich vor allem weniger bekannten Zeichnungen und Wasserfarben-Malereien des Künstlers widmen, teilte das Museum am Montag (Ortszeit) mit. Zwischen dem 6. Juni und dem 25. September soll die «Cézanne Drawing» betitelte Ausstellung mehr als 200 Werke des Malers zeigen.