Neues aus dem Ausland am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.06.20 | Überblick

Argentinien verstaatlicht Agrarkonzern Vicentín

BUENOS AIRES: Die argentinische Regierung hat den insolventen Agrarkonzern Vicentín übernommen. Das Unternehmen werde verstaatlicht und vorübergehend von dem früheren Landwirtschaftsminister Roberto Gabriel Delgado geführt, sagte Präsident Alberto Fernández am Montag. «Wir haben eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet, um diese wichtige Firma zu retten. Nicht nur, damit das Unternehmen fortbesteht, sondern auch, um die Arbeiter und Zulieferer zu schützen.»

Vicentín ist einer der wichtigsten Agrarkonzerne Argentiniens. Das Unternehmen produziert und exportiert vor allem Getreide, Ölsaaten und Fleisch. Die Firma soll bei Banken und Zulieferern mit insgesamt 1,4 Milliarden US-Dollar verschuldet sein. Die Landwirtschaft ist ein bedeutender Wirtschaftssektor in Argentinien.

Argentinien steckt derzeit in einer schweren Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Inflationsrate betrug zuletzt mehr als 50 Prozent, für das laufende Jahr wird mit einem Rückgang der Wirtschaftskraft von 5,7 Prozent gerechnet. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hatte die Schulden Argentiniens zuletzt als nicht tragfähig bezeichnet. Momentan verhandelt die zweitgrößte Volkswirtschaft Südamerikas mit den privaten Gläubigern über einen Schuldenschnitt.

Jahrestag der Protestbewegung: Aufruf zum Widerstand in Hongkong

HONGKONG: Ein Jahr nach Beginn der Demonstrationen in Hongkong hat die Protestbewegung zum weiteren Widerstand gegen die Regierung und den Einfluss der kommunistischen Pekinger Führung aufgerufen. Die Organisatoren der Massenproteste appellierten am Dienstag an die sieben Millionen Hongkonger, insbesondere gegen das geplante Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit anzugehen, das die Zentralregierung für die chinesische Sonderverwaltungsregion erlassen will. «Widersetzt Euch dem bösartigen Gesetz, kämpft bis zum Ende», heißt es in einer Erklärung der Civil Human Rights Front.

Das geplante Gesetz ist umstritten, weil es der bisher weitgehendste Eingriff in die Autonomie Hongkongs wäre. Es umgeht das Parlament der Metropole und richtet sich gegen Aktivitäten, die aus Pekinger Sicht subversiv sind oder auf eine Unabhängigkeit Hongkong abzielen. Auch international stößt das Gesetz, das der Ständige Ausschuss des Volkskongresses noch diesen Monat erlassen könnte, auf heftige Kritik. Die USA haben Sanktionen angekündigt, indem Hongkong bislang gewährte Vorteile entzogen werden sollen.

Erhebung: Hongkong teuerste Stadt für ausländische Arbeitnehmer

SYDNEY/LONDON: Hongkong ist für ausländische entsandte Arbeitnehmer die teuerste Stadt der Welt. Das ist das Ergebnis einer am Dienstag veröffentlichten Erhebung der Unternehmensberatungsfirma Mercer zu den globalen Lebenshaltungskosten. Bei Hongkong fielen demnach vor allem die hohen Wohnungspreise ins Gewicht. Damit liegt die chinesische Sonderverwaltungszone und ehemalige britische Kolonie im zweiten Jahr in Folge an der Spitze der teuersten Städte. Für die Erhebung wurden 200 Aspekte hinsichtlich der Kosten - darunter Wohnraum, Transport, Lebensmittel, Kleidung, Haushaltsgüter und Unterhaltung - in 209 Städten der Welt berücksichtigt, hieß es.

Auf Platz Zwei rangiert demnach die turkmenische Hauptstadt Aschchabad, wo die Menschen eine Hyper-Inflation und hohe Kosten für importierte Waren und Rohmaterialien erlebten. Die japanische Hauptstadt Tokio ist die drittteuerste Stadt der Welt, gefolgt von Zürich. Auch zwei weitere Städte in der Schweiz rangieren in den Top Ten der teuersten Städte der Welt: Bern (Platz 8) und Genf (Platz 9). Die teuerste Stadt in Afrika ist demnach N'Djamena, die Hauptstadt des Tschad, auf Platz 15. Als teuerste Stadt der USA rangiert New York auf dem sechsten Platz.

Die Erhebung dient dazu, Unternehmen bezüglich der Bezahlung ihrer im Ausland eingesetzten Mitarbeiter zu informieren. Die Kosten für diese Mitarbeiter entsprechen nicht notwendigerweise den durchschnittlichen Lebenshaltungskosten anderer Bewohner der jeweiligen Städte.

Kolumbien: Regierung fordert ELN zur Freilassung Entführter auf

BOGOTÁ: Die kolumbianische Regierung hat von der linken Guerilla-Organisation ELN die Freilassung mehrerer Entführter gefordert. «Vier Entführungen in einem Monat sind kein Zeichen für den Willen zum Frieden», sagte der Hochkommissar für den Frieden, Miguel Ceballos, in einem Video am Montag. Der ELN solle ein für alle Mal die Entscheidung treffen, mit den Entführungen aufzuhören. Am Wochenende hatte die ELN ein Video veröffentlicht, in dem sie sich zu der Entführung von zwei Mitarbeitern einer Ölfirma im Department Arauca am 3. Mai bekannte. Sie kommen zu der Entführung zweier Polizisten ebenfalls im Nordosten Kolumbiens am 31. März hinzu.

Die Freilassung der Entführten ist eine der Hauptbedingungen der Regierung von Präsident Iván Duque für Friedensgespräche mit der Guerilla. Die Vorgänger-Regierung hatte im Februar 2017 Verhandlungen aufgenommen. Nachdem im Januar 2019 bei einem ELN-Anschlag auf eine Polizeiakademie in Bogotá 22 Menschen gestorben waren, brach die Duque-Regierung die Friedensgespräche ab. Seit dem Friedensvertrag mit den Farc-Rebellen ist die kleinere ELN mit seinen rund 1500 Kämpfern die letzte aktive Guerilla-Organisation Kolumbiens.

Brexit-Beauftragter McAllister appelliert an Johnson

BRÜSSEL: Nach den ergebnislosen Verhandlungsrunden über ein Handelsabkommen der EU mit Großbritannien hat der CDU-Brexit-Experte David McAllister an den britischen Premier Boris Johnson appelliert. «Wir brauchen in London jetzt eine politische Entscheidung, wie es denn weitergehen soll, und da ist der Premierminister persönlich gefordert», sagte der Europaabgeordnete der Sendung «Frühstart» von RTL und ntv.

Beide Seiten hatten in vier Verhandlungsrunden keine nennenswerten Fortschritte zu einem Abkommen über die künftigen Beziehungen nach dem Brexit erzielt. Noch für diesen Monat ist ein Gespräch Johnsons mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel geplant. Dazu sagte McAllister: «Ich glaube schon, dass dieses Gipfeltreffen Sinn macht.» Ein Termin steht allerdings noch nicht fest.

McAllister mahnte Johnson, sich an die von beiden Seiten im Oktober gebilligte Politische Erklärung als Grundlage der Verhandlungen zu halten. «Wir erwarten, dass der Premierminister klar erklärt, ob sich das Vereinigte Königreich noch an diese politische Erklärung gebunden fühlt», sagte der CDU-Politiker. In der Erklärung waren Eckpunkte für die künftigen Beziehungen vereinbart. Die EU pocht auf Umsetzung, während Großbritannien die Erklärung eher als lose Leitschnur sieht.

Zu viele Nashörner in nepalesischem Park? - Umsiedlung angedacht

KATHMANDU : Nach einer Häufung von Todesfällen bei Panzernashörnern in einem nepalesischen Nationalpark prüft die Regierung die mögliche Umsiedlung einiger Tiere. Womöglich habe der Chitwan-Park seine Kapazitätsgrenze erreicht, hieß es von Nepals Ministerium für Nationalparks und Naturschutz. Solche Aktionen gab es auch früher schon - Tierschützern zufolge gibt es allerdings immer weniger geeignete Regionen dafür.

Nepal hat viel Erfolg beim Schutz bestimmter vom Aussterben bedrohter Arten wie Tiger und Panzernashorn. Im zum Unesco-Welterbe gehörenden Chitwan-Nationalpark gab es nach Angaben der Umweltschutzorganisation WWF in den 70er-Jahren noch weniger als 100 Panzernashörner, inzwischen sind es rund 600. Knapp jedes fünfte Tier dieser Art lebt heute in Nepal.

Seit etwa zwei Jahren sterben im Chitwan-Park - dem weltweit zweitgrößten Lebensraum der Panzernashörner - jedoch deutlich mehr Tiere als zuvor. In den vergangenen 20 Monaten waren es 68 - ein Drittel mehr als in der gleichen Zeitspanne davor. Außerdem dringen die Nashörner bei der Futtersuche vermehrt in landwirtschaftlich genutzte Gebiete vor, was zu Konflikten mit Menschen führt. Des weiteren gebe es mehr Kämpfe zwischen den Tieren, hieß es von den zuständigen Behörden.

100 Jahre Ostbelgien - Jubiläumsaktion blickt auf Geschichte

BRÜSSEL: Zum 100-jährigen Bestehen von Ostbelgien sammelt das Zentrum für Ostbelgische Geschichte Gegenstände aus Vergangenheit und Gegenwart für eine virtuelle Ausstellung. Ob Briefe, Möbel, Bilder oder Lieder - die deutschsprachigen Menschen aus Ostbelgien sind aufgefordert, ihre Erinnerungs- und Lieblingsstücke zu teilen.

Unter den bisher eingegangenen Gegenständen sind etwa «das wohl älteste Gruppenfoto der ersten ostbelgischen Pfadfinder», eine Schulbank oder ein Bildband vom Hochmoor Hohes Venn. Die Objekte können direkt eingereicht werden. Da die eingegangenen Zusendungen aber nur virtuell auf der Internetseite des Zentrums ausgestellt werden, reicht auch ein Foto. Ein begleitender Text soll erklären, was es mit dem Gegenstand auf sich hat. Nicht erwünscht ist alles, was Rassismus, Hasspropaganda und Diskriminierung transportiert.

Im Jahr 1920 wurden die ehemaligen preußischen Kreise Eupen und Malmedy dem Königreich Belgien angegliedert. Etwa 78.000 deutschsprachige Belgier leben heute in Ostbelgien.

Siemens-Chef fordert Schulterschluss gegenüber Asien

MÜNCHEN: Siemens-Chef Joe Kaeser, der auch Vorsitzender des Asien-Pazifik-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft ist, hat dringend eine gemeinsame Außenwirtschaftspolitik der EU-Staaten gefordert. Das 21. Jahrhundert werde das asiatische Jahrhundert werden. Ein starkes, selbstbewusstes Europa sei «eine Notwendigkeit, wenn wir in der neuen Weltordnung bestehen wollen», warnte Kaeser in einem Gastkommentar für das «vbw Unternehmermagazin» (Dienstag). Es wäre «leichtsinnig anzunehmen, wir könnten ohne eine einheitliche europäische Politik in Asien unsere Interessen durchsetzen».

Die Volksrepublik werde spätestens 2030 die größte Volkswirtschaft der Welt sein und verfolge weltpolitische Ambitionen. Aber sie halte immer «noch viele Türen für ausländische Unternehmen geschlossen». Grundlage der europäischen Politik müsse Gegenseitigkeit sein, «also die gleichen Rechte für alle Beteiligten», mahnte Kaeser.

Die gemeinsame Außenwirtschaftspolitik müsse die Infrastruktur und wichtige Technologien für die Grundversorgung der Europäer sichern und «Standards für die Cybersicherheit und für den Schutz geistigen Eigentums einfordern». Sie sollte «auch die Entwicklung starker europäischer Unternehmen fördern und nicht verhindern», schrieb Kaeser. Dass die EU-Kommission den Zusammenschluss der Bahnunternehmen Siemens und Alstom verboten hatte, sei nicht weitsichtig gewesen.