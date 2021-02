Neues aus dem Ausland am Dienstag

Corona-Krise brockt Tui erneut hohen Verlust ein

HANNOVER: Die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie haben den weltgrößten Reisekonzern Tui auch Ende 2020 tief in die roten Zahlen gerissen. Im ersten Geschäftsquartal bis Ende Dezember stand unter dem Strich ein Verlust von rund 803 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Hannover mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte Tui hier ein saisontypisches Minus von 129 Millionen Euro verbucht. Wegen des Einbruchs im Reisegeschäft brach der Umsatz nun um fast 88 Prozent auf 468 Millionen Euro ein. Der deutsche Staat hat Tui seit vergangenem Frühjahr mit Milliardensummen vor dem wirtschaftlichen Untergang bewahrt.

Für den bevorstehenden Sommer zeigte sich Tui-Chef Fritz Joussen vor allem mit Blick auf den Fortschritt der Impfungen in Großbritannien weiterhin zuversichtlich. Bisher zählt Tui für die warme Jahreszeit nach eigenen Angaben konzernweit 2,8 Millionen Buchungen. Die Preise lägen im Schnitt 20 Prozent höher als im Vorkrisen-Sommer 2019. Das Reiseangebot von Tui soll weiterhin 80 Prozent des Sommerprogramms von 2019 erreichen.

UN-Experten: Nordkorea treibt Atomprogramm weiter voran

NEW YORK: Nordkorea treibt sein Atomprogramm trotz internationaler Sanktionen einem internen UN-Bericht zufolge weiter voran. Die Autokratie habe «ihre Nuklear- und ballistischen Raketenprogramme mit Verstoß gegen die Resolutionen des UN-Sicherheitsrates» weiter unterhalten und entwickelt, heißt es in einem Bericht eines Expertengremiums der Vereinten Nationen, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Auch wenn 2020 weder Atom- noch ballistische Raketentests gemeldet worden seien, produziere Nordkorea weiter «spaltbares Material, unterhielt Kernanlagen und verbesserte seine Infrastruktur für ballistische Raketen». Derweil suche es im Ausland nach notwendigen Materialien und Know-how, hieß es weiter. Finanziert werde das Atomprogramm offenbar unter anderem mit Hacker-Aktivitäten, die direkt vom nordkoreanischen Geheimdienst ausgeführt würden. Diese hätten zuletzt «virtuelle Vermögenswege und Verwalter von Vermögenswerten» sowie Verteidigungsunternehmen ins Visier genommen.

Kuba warnt Kolumbien vor Anschlag der ELN-Guerilla

BOGOTÁ: In einem ungewöhnlichen Schritt hat die kubanische Regierung vor einem möglichen Anschlag der linken Guerillaorganisation ELN in Kolumbien gewarnt. «Die Regierung hat eine Mitteilung des kubanischen Botschafters in Kolumbien über einen mutmaßlichen geplanten Anschlag der ELN erhalten», sagte Verteidigungsminister Diego Molano am Montag. Zuvor hatte die Zeitung «El Tiempo» bereits über die Warnung berichtet. Demnach soll die ELN in den kommenden Tagen einen Anschlag in der Hauptstadt Bogotá planen.

Bislang stand die kommunistische Führung Kubas den kolumbianischen Rebellen stets wohlwollend gegenüber. Teile der ELN-Führung halten sich immer wieder in Havanna auf. Die kolumbianische Regierung, die USA und die Europäische Union stufen die ELN als terroristische Vereinigung ein.

Die marxistisch-leninistische Nationale Befreiungsarmee (ELN) hat rund 2000 Kämpfer. Sie verübt vor allem im Osten Kolumbiens Anschläge und nimmt Geiseln. Nach einem Bombenanschlag mit 22 Toten auf eine Polizeiakademie in Bogotá vor zwei Jahren brach die Regierung die Friedensgespräche mit der Guerillaorganisation ab.