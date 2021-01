Neues aus dem Ausland am Dienstag

Schlag gegen internationale Schleuserbande - 400 Beamte im Einsatz

KEMPTEN: Mehr als 400 Bundespolizisten sind in mehreren Bundesländern gegen eine internationale Schleuserbande vorgegangen. Am Dienstag verhafteten sie in Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen mehrere Verdächtige und durchsuchten Gebäude. Die Staatsanwaltschaft in Kempten wirft 19 Beschuldigten zwischen 21 und 44 Jahren vor, seit mindestens April 2019 Menschen über die sogenannte Balkanroute gegen hohe Summen eingeschleust zu haben. Die mutmaßlich 140 Geflüchteten seien überwiegend aus Syrien.

Auf die Schliche kam die Bundespolizei der Bande, als sie im August 2019 einen Schleuserfahrer auf der Autobahn 7 bei Füssen nahe der Grenze zu Österreich festnahm. Zusammen mit Ermittlern aus mehreren europäischen Ländern konnte die Staatsanwaltschaft Kempten den mutmaßlichen Kopf der Bande in Österreich ausfindig machen und festnehmen lassen.

Die Schleuser seien überaus planvoll und sehr professionell vorgegangen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Sie hätten Wagen eingesetzt, die den Schleuserfahrzeugen voraus fuhren und Polizeikontrollen meldeten. Die Grenze hätten die Geflüchteten oftmals zu Fuß überquert. Der Bandenchef habe das Ganze über sein Smartphone aus sicherer Entfernung koordiniert.

Bei dem Einsatz am Dienstag vollstreckten die Ermittler elf Durchsuchungsbeschlüsse und fünf von sieben Haftbefehlen. Sie stellten umfangreiches Beweismaterial sicher, darunter auch die für die Schleusung genutzten Smartphones. Diese werden nun ausgewertet.

Vermisster Bergsteiger tot aufgefunden

ISLAMABAD: Ein im Norden Pakistans vermisster Bergsteiger ist nach mehrtägiger Suche tot aufgefunden worden. «Die Leiche des russisch-amerikanischen Bergsteigers Alex Goldfarb wurde von einem Team der pakistanischen Armee nach einer tagelangen Suche am 6209 Meter hohen Pastore Peak gefunden», sagte ein Sprecher des nationalen Alpinclubs der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

Goldfarb und der Ungar Zoltan Szlanko planten nach Behördenangaben, sich auf dem Pastore Peak zu akklimatisieren. Dieser gilt als leichter Trekking-Gipfel, der in der Nähe des Basislagers von K2 und Broad Peak liegt. Ihre nächste Mission war die Winterbesteigung des 8047 Meter hohen Broad Peak. Bereits am Samstag starb der bekannte spanische Bergsteiger Sergio Mingote bei der Besteigung des K2. Es war der Tag, an dem nepalesische Bergsteiger mit einer erfolgreichen Winterbesteigung des K2-Gipfels Geschichte schrieben.

Hunderte von Bergsteigern, die meisten von ihnen aus Europa, versuchen jeden Sommer, Gipfel in Pakistan zu besteigen. Nur wenige wagen die gefährlichen Unternehmungen im Winter. Insbesondere Lawinen und schlechtes Wetter sind eine große Gefahr. Pakistans nördliche Region Gilgit-Baltistan befindet sich direkt am Himalaya-Gebirge, mehrere der höchsten Gipfel der Welt liegen dort.

Erdbeben der Stärke 6,4 erschüttert Argentinien

BUENOS AIRES: Ein Erdbeben der Stärke 6,4 hat den nordwestlichen Teil Argentiniens erschüttert. Das Epizentrum des Bebens von Dienstagmorgen lag nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS etwa 27 Kilometer südwestlich der Stadt Pocito in der argentinischen Region San Juan im Grenzgebiet zu Chile.

Berichte über Schäden oder Verletzte gab es zunächst nicht. In Chile kommt es immer wieder zu heftigen Erdbeben. Die gesamte Westküste des amerikanischen Doppelkontinents liegt am sogenannten Pazifischen Feuerring, der für seine hohe seismische Aktivität bekannt ist.

Ein Jahr nach Libyen-Gipfel: Maas zieht positive Bilanz

BERLIN: Ein Jahr nach dem Libyen-Gipfel in Berlin hat Bundesaußenminister Heiko Maas eine positive Bilanz der Friedensbemühungen für das nordafrikanischen Land gezogen. Die damalige Konferenz habe den Libyern zwar keinen sofortigen Frieden, aber eine Trendwende gebracht, sagte Maas der Deutschen Presse-Agentur. Vor der Konferenz habe sich das Land in einem offenen bewaffneten Konflikt befunden. «Mit der Konferenz begann Schritt für Schritt ein echter innerlibyscher Friedensprozess unter der Leitung der Vereinten Nationen.»

Maas und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten am 19. Januar in Berlin fast alle Staaten an einen Tisch gebracht, die den Libyen-Krieg mit Waffen und Kämpfern befeuern, darunter Russland, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate. Zu der damals vereinbarten vollständigen Umsetzung des Waffenembargos kam es aber bis heute nicht. Immer noch wird militärische Ausrüstung in das Land geliefert. Allerdings gibt es seit Oktober einen Waffenstillstand in Libyen und Gespräche zwischen den Konfliktparteien über eine Übergangsregierung.

In dem ölreichen Wüstenstaat war nach dem mit westlicher Hilfe erfolgten Sturz des Langzeitherrschers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Heute ringt die international anerkannte Regierung mit Sitz in Tripolis mit einer Gegenregierung im Osten des Landes um die Macht.

Nach Maas' Einschätzung hat der Berliner Gipfel den Anschub für die Fortschritte zwischen den Konfliktparteien gegeben. «Dennoch bleibt noch viel zu tun: Die Spaltung Libyens ist noch nicht überwunden», sagte der SPD-Politiker. «Das Waffenstillstandsabkommen ist noch nicht vollständig umgesetzt und auch eine neue Interims-Regierung ist noch nicht benannt. Leider gibt es auch immer noch ausländische Einflussnahme und Kämpfer auf beiden Seiten.» Aber der bisherige Erfolg bestärke die Bundesregierung in ihrem bisherigen Engagement.