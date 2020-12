Neues aus dem Ausland am Dienstag

Vize-Gouverneur bei Anschlag in Kabul getötet

KABUL: Der stellvertretende Gouverneur der afghanischen Provinz Kabul, Mahboboullah Mohibi, ist am Dienstag bei einem Bombenanschlag getötet worden. Der Sprengsatz sei an seinem Fahrzeug befestigt gewesen, teilte das Innenministerium mit. Bei dem Attentat in der Hauptstadt Kabul kam demnach auch ein Mitarbeiter des Vize-Gouverneurs ums Leben. Zwei Leibwächter wurden verletzt. An einem anderen Ort der Hauptstadt erschossen Unbekannte am Dienstag einen Polizisten und verletzten einen weiteren, wie die Polizei mitteilte. Zu beiden Taten bekannte sich zunächst niemand.

Erst am Sonntag waren bei einem Taliban-Angriff in der afghanischen Provinz Kundus mindestens zehn Sicherheitskräfte getötet worden. Seit dem 12. September sprechen die Taliban im Golfstaat Katar mit Vertretern der Regierung über Frieden. Zuletzt hatten beide Seiten Fortschritte gemeldet. Trotzdem geht der Konflikt brutal weiter. Eine Waffenruhe lehnen die Taliban ab. Nach einer dreiwöchigen Pause sollen die Gespräche in Katar am 5. Januar wieder aufgenommen werden.

Ende Februar hatten die Taliban ein Abkommen mit den USA unterzeichnet, das einen schrittweisen Abzug der US-Streitkräfte aus Afghanistan vorsieht. Die Friedensverhandlungen sind das wichtigste Zugeständnis, das die USA den Taliban abringen konnten. Im Gegenzug verpflichteten sich die Islamisten, Verbindungen zu anderen Terroristen zu beenden.

Boko Haram bekennt sich zu Angriff auf Schule in Nigeria

LAGOS: Die islamistische Terrorgruppe Boko Haram steckt nach eigenen Angaben hinter dem Angriff auf eine Schule im westafrikanischen Staat Nigeria und der Verschleppung hunderter Kinder. Die Online-Zeitung «Daily Nigerian» erhielt nach eigenen Angaben am Dienstag eine Audio-Botschaft des Boko-Haram-Anführers Abuibakar Shekau. Darin werde die Tat mit einer islamfeindlichen westlichen Erziehung der Kinder begründet. Unklarheit herrscht über die Zahl der verschleppten Kinder und Jugendlichen. Die nigerianische Regierung spricht von 333 entführten Schülern. Der Zeitung zufolge sind es 668, also praktisch doppelt so viele.

Der Angriff auf die staatliche Oberschule in Kankara in der Nordregion Katsina war am vergangenen Freitag. Dabei schossen zahlreiche bewaffnete Männer mit Maschinenpistolen um sich. Etwa 200 Kinder und Jugendlichen konnten entkommen. In der Nachricht der Terrorgruppe heißt es «Daily Nigerian» zufolge: «Was in Katsina passiert ist, wurde getan, um den Islam zu fördern und un-islamische Praktiken wie westliche Erziehung zu entmutigen.» Die Zeitung erhielt früher schon Selbstbezichtigungsnachrichten von Boko Haram.

Ähnliche Überfälle hat Boko Haram schon wiederholt verübt. Im April 2014 hatte sie aus einer Schule in Chibok (Bundesstaat Borno) 276 Mädchen entführt. Viele gelten bis heute noch als vermisst.

US-Klimabehörde meldet zweitwärmsten November seit 140 Jahren

WASHINGTON: Der vergangene November ist laut US-Klimabehörde NOAA weltweit der zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen 1880 gewesen. Die Temperatur habe etwa 0,97 Grad Celsius über dem Durchschnitt des 20. Jahrhunderts von 12,9 Grad gelegen, teilte die NOAA am Montag mit. Wärmer sei demnach nur der November 2015 gewesen, als die Temperaturen um 1,01 Grad höher lagen. Alle zehn der wärmsten November seit Beginn der Aufzeichnungen wurden seit 2004 erfasst, die fünf wärmsten wurden seit 2013 registriert.

Die deutlichsten Temperaturabweichungen verzeichnete die NOAA unter anderem in Alaska, weiten Teilen der USA, Nordeuropa, Nordasien und in Australien. In der westlichen Antarktis lagen die Temperaturen 3,0 Grad Celsius über dem Durchschnitt.

UN: Fortschritt der Menschheit von mangelndem Klimaschutz abgewürgt

NEW YORK: Der Fortschritt der Menschheit wird einem UN-Bericht zufolge abgewürgt, wenn die Weltgemeinschaft nicht stärker gegen den Klimawandel vorgeht. Das geht aus dem Jahresbericht Human Development Report des UN-Entwicklungsprogramms UNDP hervor. Der Bericht enthält neben Daten unter anderem zu Gesundheit, Bildung und Lebensstandard eines Landes erstmals auch einen Klima-Index, der beispielsweise den Kohlendioxid-Ausstoß berücksichtigt.

Wenn dieser Index einberechnet wird, fallen einige Länder, darunter Luxemburg, Singapur, Australien und die USA, in der Entwicklungsrangliste deutlich zurück. Andere Länder, wie beispielsweise Costa Rica oder Panama, klettern nach vorne. «Viele Länder haben große Fortschritte erreicht, aber sie haben das auf Kosten großer Schäden an unserem Planeten getan», sagte UNDP-Chef Achim Steiner. Deutschland liegt in der Rangfolge mit dem neuen Index auf dem sechsten Platz, hinter Norwegen, Irland, der Schweiz, Hongkong und Island.

Ermittlungen gegen Boliviens Ex-Präsidenten Morales eingestellt

LA PAZ: Eine Richterin in Bolivien hat die Wahlbetrugs-Ermittlungen gegen den ehemaligen Präsidenten Evo Morales und mehrere Mitglieder seiner damaligen Regierung für nichtig erklärt und eingestellt. Dies berichteten bolivianische Medien am Montagabend (Ortszeit) übereinstimmend. Der Prozess war demnach nach einer Klage des früheren Präsidenten Carlos Mesa im Februar eröffnet worden. Betroffen waren auch der ehemalige Vize-Präsident Álvaro García Linera und mehrere Ex-Minister.

Nach der Präsidentenwahl im Oktober 2019 war der damalige Staatschef Morales auf Druck des Militärs zurückgetreten. Ihm wurde Wahlbetrug vorgeworfen, auch wenn manche Studien inzwischen zu anderen Ergebnissen kommen. Morales setzte sich ins Ausland ab, eine Interimsregierung übernahm die Amtsgeschäfte. Morales' Anhänger und Verbündete in der Region sprechen von einem Putsch.

Die mehrmals verschobenen und schließlich im Oktober 2020 angesetzten Neuwahlen gewann der frühere Wirtschaftsminister Luis Arce von Morales' linker MAS-Partei mit 55,1 Prozent der Stimmen, was den Weg für Morales' Rückkehr nach Bolivien freimachte. Nach einem Bericht der Zeitung «La Razón» war das Oberste Wahlgericht nicht in der Lage, intern zu klären, ob es bei den Wahlen vom Oktober 2019 Betrug gegeben hatte oder nicht.

Der ehemalige Leiter des Präsidialamtes, Yerko Núñez, schrieb auf Twitter, die MAS-Partei habe die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit der Justiz untergraben. Menschenrechtler kritisieren, dass die Justiz in Bolivien von verschiedenen Seiten immer wieder eingesetzt werde, um politische Ziele und Gegner zu verfolgen.