Neues aus dem Ausland am Dienstag

Razzien gegen Soldaten wegen mutmaßlicher Gülen-Verbindung

ISTANBUL: Mehr als vier Jahre nach dem Putschversuch in der Türkei hat die Staatsanwaltschaft in der Küstenstadt Izmir die Festnahme von mehr als 300 Mitarbeitern der türkischen Streitkräfte angeordnet. Ihnen würden Verbindungen zum islamischen Prediger Fethullah Gülen vorgeworfen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Die türkische Führung macht Gülen, der in den USA lebt, für den Umsturzversuch im Jahr 2016 verantwortlich.

Bei den meisten Verdächtigen handele es sich um Soldaten im aktiven Dienst, meldete Anadolu weiter. Rund 200 seien bei Razzien in 50 Provinzen bereits gefasst worden.

Seit dem Putschversuch wurden in der Türkei Zehntausende Menschen verhaftet und mehr als 100.000 Staatsbedienstete entlassen. Alleine aus den türkischen Streitkräften wurden nach offiziellen Angaben mehr als 20.500 Mitarbeiter entlassen.

Leichtathletik-Weltverband enttäuscht: Kein Crosslauf 2024 in Paris

MONTE CARLO: Der internationale Leichtathletik-Verband ist «überaus enttäuscht», dass der Crosslauf nicht in das Programm der Olympischen Spiele 2024 in Paris aufgenommen wurde. Wie World Athletics am Montag mitteilte, gelte dies umso mehr, da der Crosslauf bereits bei den Sommerspielen 1924 in Paris ausgetragen wurde. «Wir haben ein wirklich aufregendes Mixed-Staffel-Produkt entwickelt und wurden durch die Zusage des IOC ermutigt, mit ihm zusammen zu arbeiten, um unsere Vision von einem Crosslauf bei künftigen Olympischen Spielen zu verwirklichen», hieß es in der Mitteilung am Montag.

Das Internationale Olympischen Komitee hat die Zahl der Wettbewerbe und der Teilnehmer für Paris 2024 reduziert. Keiner der 41 Vorschläge der internationalen Verbände für zusätzliche Disziplinen bei den übernächsten Sommerspielen sei angenommen worden, teilte das IOC nach einer Exekutivsitzung mit. Statt der 339 Wettbewerbe bei den Tokio-Spielen 2021 sollen es in Paris 329 sein.

Weimar läutet «Tatort»-Jahr 2021 ein - und pausiert dann erstmal

BERLIN: In diesem Jahr starb im Neujahrs-«Tatort» die Münster-Ermittlerin Nadeshda Krusenstern, gespielt von Friederike Kempter, die damit nach 17 Jahren beim beliebtesten Ermittlerteam ausstieg. Auch 2021 beginnt mit einem außergewöhnlichen Krimi - diesmal aber aus Weimar. Von der MDR-Pressestelle heißt es nur, man wolle noch nicht viel verraten. «Wir freuen uns, dass «Der feine Geist» das Jahr 2021 eröffnet. Der «Tatort» Weimar pausiert 2021 in der Herstellung wegen coronabedingter Drehverschiebungen.» 2022 werde es aber weitergehen. Es ist der elfte Weimar-Krimi seit Ende 2013 und das dritte Mal - nach 2015 und 2019 - dass das Weimarer Duo Lessing und Dorn (Christian Ulmen und Nora Tschirner) auf dem Sendeplatz am 1. Januar dran ist. Neujahr fällt diesmal auf einen Freitag.

Ansonsten erwartet auch 2021 wieder viel Neues die Zuschauer der populärsten Fernsehreihe Deutschlands. Beim WDR tritt eine neue Kommissarin im Dortmund-Team an, Radio Bremen schickt wahrscheinlich an Pfingsten ein ganz neues Trio ins Rennen. Vom SWR soll der dritte «Tatort» mit Heike Makatsch kommen.

Ermittler finden 131 Leichen in Massengrab

EL SALTO: Bei zwei Monate dauernden Ausgrabungen sind in einem Massengrab in Mexiko die Überreste von insgesamt 131 Menschen gefunden worden. Davon wurden bislang 43 vorläufig identifiziert, wie die Staatsanwaltschaft des westmexikanischen Bundesstaates Jalisco am Montag mitteilte. Das Grab war am 1. Oktober in der Ortschaft El Salto entdeckt worden. Die Hintergründe sind unbekannt.

Rund 79.500 Menschen gelten in dem nordamerikanischen Land als verschollen. Fast alle von ihnen verschwanden seit Ende 2006, als der damalige Präsident Felipe Calderón den Drogenkartellen den Krieg erklärte. Es war der Beginn einer blutigen Ära der mexikanischen Geschichte. Mehr als 350.000 Menschen wurden seitdem getötet, derzeit gibt es im Schnitt knapp 100 Morde am Tag. Die meisten Verbrechen in Mexiko werden nie aufgeklärt.

Nach Urteil: Trumps Regierung muss junge Migranten wieder schützen

WASHINGTON: Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat nach einer Gerichtsentscheidung erzwungenermaßen ein Programm zum Schutz von rund 700.000 jungen Migranten wieder in Kraft gesetzt. Das US-Heimatschutzministerium teilte am Montag (Ortszeit) mit, Anträge im Zusammenhang mit dem sogenannten Daca-Programm (Deferred Action for Childhood Arrivals) würden ab sofort wieder angenommen. Das Ministerium erwäge, die Aufhebung der richterlichen Anordnung zu beantragen. Solange sie in Kraft sei, werde sie aber umgesetzt. Ein Bundesgericht hatte am vergangenen Freitag verfügt, die Maßnahme zum Schutz von Migranten müsse wieder in Kraft gesetzt werden.

Das Daca-Programm aus der Ära von Trump-Vorgänger Barack Obama schützt Migranten, die als Kinder illegal mit ihren Eltern in die USA eingereist waren, vor einer Abschiebung. Die Betroffenen haben in vielen Fällen gar keine Verbindungen zum Herkunftsland ihrer Eltern mehr. Die Trump-Regierung hatte zunächst versucht, das Programm ganz abzuschaffen, wurde jedoch im Mai vom Obersten Gericht der USA gestoppt. Danach setzte der amtierende Heimatschutzminister Chad Wolf im Juli unter anderem die Annahme von neuen Anträgen, aber auch von solchen zur Verlängerung des Schutzstatus aus.

Zahlreiche Betroffene mussten befürchten, aus den USA ausgewiesen zu werden. Bundesrichter Nicholas Garaufis in New York hatte Mitte November - wie zuvor auch der US-Rechnungshof - festgestellt, dass bei Wolfs Ernennung zum amtierenden Heimatschutzminister die geltenden Statuten für die Behörde missachtet worden seien. Am vergangenen Freitag verfügte Garaufis, dass die Regierung das Daca-Programm wieder in Kraft setzen müsse.

Mount Everest hat bald eine neue offizielle Größe

KATHMANDU: Nepal und China wollen am Dienstagnachmittag (Ortszeit) eine neue offizielle Größe des Mount Everests bekanntgeben. Bislang ist die Höhe des weltgrößten Berg mit 8848 Metern angegeben. Sie stammt von indischen Forschern aus den 1950er Jahren. Seither aber haben mehrere Teams nachgemessen und sind auf jeweils etwas andere Resultate gekommen. Nun haben die beiden Länder, auf deren Grenze der Mount Everest liegt, erneut gemessen und berechnet.

Der Höhenwert könnte sich nicht nur wegen genauerer Messmethoden ändern, sagt Christian Gerlach von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, der zu Erdmessung und Glaziologie forscht. Die Höhe könnte sich auch tatsächlich geändert haben - etwa wegen eines Verschiebens tektonischer Platten, des starken Erdbebens von 2015, das im Himalaya-Gebirge generell zu Höhenveränderungen von Bergen geführt habe, sowie wegen des Abschmelzens der Schneedecke oben auf dem Gipfel infolge des Klimawandels.

Nepal, laut den Vereinten Nationen eines der am wenigsten entwickelten Länder der Welt, wollte zunächst alleine messen. Aber nach einem Besuch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping 2019 wurde es ein Gemeinschaftsprojekt im Zeichen «ewiger Freundschaft», wie es in einer gemeinsamen Erklärung hieß.

Um die Höhe zu bestimmen, bestiegen Teams der beiden Länder den Berg. Das nepalesische tat das 2019, als es einen Stau von Abenteurern oben in der sogenannten Todeszone gab. Das chinesische Team war in diesem Jahr oben - Medienberichten zufolge als einziges Team überhaupt.

Mindestens acht prodemokratische Aktivisten festgenommen

HONGKONG: Mindestens acht prodemokratische Aktivisten und frühere Abgeordnete sind in Hongkong festgenommen worden. Hintergrund sind die nicht genehmigten Proteste am 1. Juli, dem Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie 1997 an China. Es war auch der Tag, an dem das umstrittene neue nationale Sicherheitsgesetz in der chinesischen Sonderverwaltungsregion in Kraft getreten war.

Die Polizei habe mehrere der Festnahmen am Dienstagmorgen (Ortszeit) damit begründet, die Verdächtigen hätten illegale Versammlungen organisiert oder daran teilgenommen, berichteten Hongkonger Medien und Oppositionskreise in sozialen Medien. Unter den Festgenommenen sind demnach unter anderem die früheren Abgeordneten Wu Chi Wai, Chu Hoi-dick und «Langhaar» Leung Kwok-hung.

Der nicht genehmigte Protest hatte trotz der Corona-Pandemie viele Menschen angezogen, die gegen den harten Kurs Pekings und das neue Sicherheitsgesetz protestiert hatten.

Biden will schwarzen Ex-General zum Pentagon-Chef machen

WASHINGTON: Der künftige US-Präsident Joe Biden will nach übereinstimmenden Medienberichten mit Ex-General Lloyd Austin erstmals einen Schwarzen zum US-Verteidigungsminister berufen. Das meldeten am Montagabend Ortszeit) die Nachrichtenseite Politico und der Sender CNN. Austin (67) war zuletzt von 2013 bis zu seinem Ruhestand 2016 Kommandeur der US-Streitkräfte im Nahen Osten (Centcom) und kennt sich daher mit den weiterhin aktuellen Konfliktherden aus. Centcom ist verantwortlich für die US-Einsätze unter anderem im Irak, in Syrien und in Afghanistan. Zu Beginn seiner mehr als 40-jährigen Karriere im US-Militär war Austin nach Centcom-Angaben zunächst in Deutschland eingesetzt.

Austin würde allerdings nicht nur eine Bestätigung durch den Senat benötigen, sondern auch eine Ausnahmegenehmigung durch den Kongress, das US-Parlament. Nach den geltenden Regelungen müssen zwischen dem aktiven Militärdienst und einer Berufung zum Verteidigungsminister mindestens sieben Jahre liegen. Hintergrund ist, dass das Pentagon von einem Zivilisten geführt werden soll. Der erste Verteidigungsminister des nun abgewählten US-Präsidenten Donald Trump, Ex-General James Mattis, bekam eine solche Ausnahmegenehmigung 2017. Mattis war Ende 2018 zurückgetreten, nachdem Trump einen Abzug eines großen Teils der US-Truppen aus Syrien angekündigt hatte.

Austin hatte von September 2010 bis Ende 2011 als General die US-Truppen im Irak befehligt. Der damalige US-Präsident Barack Obama - dessen Stellvertreter Biden war - hatte Austin anlässlich des Ausscheidens des Generals aus dem aktiven Dienst im Frühjahr 2016 ausdrücklich gelobt. Obama sagte damals, Austins «weises Urteil und unerschütterliche Führung» hätten ihm als Präsidenten im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) geholfen.