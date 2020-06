Neues aus dem Ausland am Dienstag

Verdächtiger in Israel nach Drohungen gegen Netanjahu festgenommen

TEL AVIV: Nach Drohungen gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu im Internet ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann solle am Mittag einem Richter vorgeführt werden. Netanjahu hatte am Montag bei Twitter einen Screenshot veröffentlicht und dazu geschrieben, dass ein Mann beabsichtige, ihn und seine Familie umzubringen.

Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen 21-jährigen Soldaten. Wegen Drohungen gegen Netanjahu und dessen Sohn Jair seien in den vergangenen Wochen mindestens drei Männer verhört worden.

UN: Gespräche über Waffenruhe in Libyen werden wieder aufgenommen

TRIPOLIS: In Libyen haben sich die Konfliktparteien auf die Wiederaufnahme von Gesprächen über eine Waffenruhe verständigt. Sowohl die international anerkannte Regierung als auch die selbst ernannte «Libysche Nationalarmee» (LNA) des aufständischen Generals Chalifa Haftar hätten die Einladung zur Wiederaufnahme der Gespräche angenommen, teilte die Unterstützungsmission der Vereinten Nationen (UNSMIL) am späten Montagabend mit. Die UN-Mission hofft, dass sowohl die Konfliktparteien in Libyen selbst als auch internationale Unterstützer dem Wunsch vieler Libyer nach einem Ende der Kämpfe entsprechen werden.

Nach dem Sturz von Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 fiel Libyen ins Chaos. Unzählige Milizen kämpfen um Macht und Einfluss in dem nordafrikanischen Land. Seit mehr als einem Jahr kommt es zu teils heftigen Kämpfen rund um die Hauptstadt Tripolis.

Opel baut ab Sommer 2021 PSA-Modell in Rüsselsheim

RÜSSELSHEIM: Der Autobauer Opel fokussiert sich in seinem Stammwerk Rüsselsheim künftig auf die Fahrzeugfertigung und baut dort demnächst drei Modelle. Von Sommer 2021 an werde ein neues Modell der PSA-Premiummarke DS Automobiles in Hessen produziert, teilte der zur französischen PSA-Gruppe gehörende Hersteller am Dienstag mit. In dem Werk mit 2400 Beschäftigten (Stand Ende 2019) rollt derzeit die Limousine Insignia vom Band, Ende 2021 kommt die nächste Generation des Kompaktmodells Astra hinzu.

«Die Investition wird die Fahrzeugfertigung des Standorts Rüsselsheim mit einer erweiterten Produktpalette langfristig stärken», betonte Opel-Chef Michael Lohscheller. Dem Vernehmen nach liegt die Investitionssumme im Millionenbereich. Opel setzt stark auf Elektromobilität.

Zugleich ist nach Unternehmensangaben geplant, den Bau von Getrieben und Schmiedeteilen im Rüsselsheimer Werk «im Laufe des Jahres 2021 auslaufen zu lassen». In diesen Bereichen arbeiten aktuell noch etwa 200 Mitarbeiter. Die Geschäftsleitung will nun Gespräche mit den Sozialpartnern aufnehmen. Grundsätzlich vereinbart ist ein Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen bis Mitte 2025.

Junge Männer im Norden Afghanistans bei Bombenexplosion getötet

Kabul (dpa) - Im Norden Afghanistans sind sieben junge Männer durch eine am Straßenrand versteckte Bombe getötet worden. Sechs weitere Zivilisten seien verletzt worden, als das Fahrzeug der Gruppe am Montagabend in der Provinz Kundus von einem Sprengsatz erfasst wurde, sagten zwei Provinzpolitiker am Dienstag. Die Männer seien als Wanderarbeiter aus der Provinz Badachschan auf dem Weg nach Kundus gewesen. Der Vorfall habe sich in einem Gebiet unter Taliban-Kontrolle ereignet.

Mehr als die Hälfte der Gebiete Afghanistans sind laut einem Bericht des UN-Sicherheitsrats zwischen Regierung und den militant-islamistischen Taliban umkämpft. Die Provinzhauptstädte werden von der Regierung gehalten. Immer wieder werden Zivilisten Opfer des gewaltsamen Konflikts.

Die USA hatten mit den Taliban am 29. Februar in Doha (Katar) ein Abkommen unterzeichnet. Es sieht einen Abzug der internationalen Truppen sowie einen Gefangenenaustausch vor und soll den Weg für innerafghanische Friedensgespräche bereiten. Die Regierung in Kabul war nicht daran beteiligt worden, weil die Taliban direkte Gespräche mit ihr bisher abgelehnt hatten. Der Konflikt im Land geht weiter.

Studie: 2019 alle 6 Sekunden ein Fußballfeld Primärwald verschwunden

WASHINGTON: Das Ausmaß des Verschwindens unberührter Waldlandschaften lag einer Studie zufolge im vergangenen Jahr auf dem dritthöchsten Stand seit Beginn des neuen Jahrtausends. Insgesamt seien 2019 rund 11,9 Millionen Hektar tropischer Urwald abgeholzt worden oder abgebrannt, davon rund 3,8 Millionen Hektar unter anderem für die Biodiversität besonders wichtiger unberührter Primärwald, teilte das World Resources Institute am Dienstag in Washington mit. Das entspreche etwa einem Fußballfeld Primärwald alle sechs Sekunden, hieß es. Nur 2016 und 2017 seien in diesem Jahrtausend bisher mehr unberührte Waldlandschaften verschwunden.

Besonders viel Primärwald verschwand demnach in Brasilien (rund 1,4 Millionen Hektar), Indonesien (324.000 Hektar) und dem Kongo (475.000 Hektar). Bolivien und Australien verloren so viel Wald durch Brände wie seit Beginn der Aufzeichnungen noch nie. Mit der Plattform Global Forest Watch beobachten zahlreiche Naturschutzorganisationen unter Leitung des World Resources Institute seit 2014 unter anderem mit Satellitentechnik Veränderungen von Waldlandschaften weltweit.