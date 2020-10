Neues aus dem Ausland am Dienstag

Angriff auf Gefängnis im Kongo: Mehr als 900 Häftlinge entkommen

GOMA: Bei einem Angriff auf ein Gefängnis im Kongo sind den Behörden zufolge mehr als 900 Häftlinge entkommen. Die Angreifer hätten am frühen Dienstagmorgen Schweißgeräte mitgebracht, um die Türen der Haftanstalt in Beni aufzubrechen, sagte der Bürgermeister der Stadt im Osten des Landes, Modeste Bakwanamaha. Rund 110 Häftlinge seien zurückgeblieben, der Rest sei entkommen. Der Bürgermeister rief die Bewohner von Beni auf, die Gefangenen nicht zu schützen. Die Hintergründe des Angriffs waren zunächst unklar.

Der Osten des Kongos ist seit Jahren instabil, da in der Region etliche Milizen aktiv sind, denen es meist um die Kontrolle der Bodenschätze geht. In der Region herrschte zudem zwei Jahre lang ein verheerender Ebola-Ausbruch, der im Juni für beendet erklärt wurde.

UNO-Kunstlotterie: Künstler stiften Werke für Flüchtlinge

HAMBURG: Unter dem Motto «Heart - 100 Artists. 1 Mission» zeigt die Hamburger Kunsthalle von Mittwoch an bis zum 8. November rund 100 Kunstwerke namhafter Künstler wie Stephan Balkenhol, Norbert Bisky, Jenny Holzer, Markus Lüpertz, Olafur Eliasson oder Katharina Grosse. Das Besondere daran: Diese Werke können nicht nur besichtigt, sondern auch gewonnen werden, teilte die UNO-Flüchtlingshilfe UNHCR mit.

Zum 40-jährigen Bestehen der Organisation wollen Künstler und Kulturschaffende ein Zeichen der Solidarität und der Empathie für die fast 80 Millionen Geflüchteten weltweit setzen, wie es hieß. Bei der Kunstlotterie werden von Februar bis November 25.000 Lose à 40 Euro verkauft. Der Gewinn der Kunstlotterie kommt den weltweiten, lebensrettenden Einsätzen des UNHCR zu Gute.

«Uns war es wichtig, keine Auktion durchzuführen, sondern eine bunte Mischung aus Kunstwerken zu verlosen, bei der alle Künstler eine starke, solidarische Bühne bilden und dabei jeder Spender die Möglichkeit hat, ein Kunstwerk zu gewinnen», hieß es. Nach Hamburg werden die Werke auch noch in der Berlinischen Galerie zu sehen sein (18. bis 26. November).

Erdbeben der Stärke 7,5 vor der Küste Alaskas

ANCHORAGE: Ein Erdbeben hat die Küste des US-Bundesstaates Alaska erschüttert.

Die zuständige US-Behörde USGS gab die Stärke des Bebens mit 7,5 an. Es sei am Montag kurz nach Mittag (Ortszeit) 89 Kilometer südöstlich des Ortes Sandpoint und 40 Kilometer tief in der Erde aufgetreten. Zudem wurde zunächst vor einem möglichen Tsunami gewarnt, später entschärfte die Behörde diesen Hinweis wieder. Örtlichen Medienberichten zufolge wurden in der Küstenregion lediglich etwas höhere Wellen verzeichnet, die kaum einen halben Meter über Normalniveau lagen. Hinweise auf Verletzte oder nennenswerte Schäden gab es zunächst nicht. Alaska ist eine sehr dünn besiedelte Region der Vereinigten Staaten.

UN: Geld für Sahel ist Investition gegen Extremisten und Kriminelle

GENF: Die Vereinten Nationen hoffen bei einer Geberkonferenz für die Sahel-Region in Afrika an diesem Dienstag auf Hunderte Millionen Euro frisches Geld für Nothilfe und Entwicklung. Damit sollen in Mali, Niger und Burkina Faso nicht nur Millionen Menschen vor Hunger und Elend bewahrt werden, sagte der UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock der Deutschen Presse-Agentur vor dem Auftakt der virtuellen Konferenz. Vielmehr sei die Region südlich der Sahara eine Brutstätte für Extremisten, Terroristen und Kriminelle, die auch Europa und den Rest der Welt bedrohten.

«Wenn die Lage sich dort weiter alarmierend verschlechtert, wird das Folgen für alle haben», sagte Lowcock der dpa. «Noch mehr Anarchie und Chaos und Instabilität macht es kriminellen Banden noch einfacher, sich dort einzunisten und Drogen, Waffen und Menschen etwa nach Europa zu schmuggeln.» Neben Lowcock und der EU sind Dänemark und Deutschland Gastgeber der Konferenz.

Viele Länder hätten in der Corona-Krise enorme Ressourcen mobilisiert. Der Großteil fließe verständlicherweise in die Unterstützung der eigenen Wirtschaft und Bevölkerung, sagte Lowcock. «Aber man muss sich auch im Klaren sein, dass künftige Probleme, die auf einen zukommen, ihren Ursprung in anderen Regionen haben», so der Nothilfekoordinator. «Es ist schlau, ein Prozent dieser Ressourcen bereitzustellen, um diese Probleme anzugehen und zu versuchen, sie zu lösen.»