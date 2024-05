Neues aus dem Ausland am Dienstag

«Hospodarske noviny»: Status quo Taiwans wichtig für Stabilität

PRAG: In Taiwan ist Lai Ching-te als neuer Präsident vereidigt worden. Dazu schreibt die liberale Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Dienstag:

«Die Lage Taiwans ist vergleichbar mit derjenigen West-Berlins in der Zeit des Kalten Krieges. Lai Ching-te tritt sein neues Amt als Präsident in einer Zeit an, in der offen über einen möglichen Krieg zwischen China und den USA um Taiwan diskutiert wird. Das wäre etwas, was den Lauf der globalen Politik und Wirtschaft entscheidend verändern würde. Denn zwei Drittel des Welthandels werden über die Wasserstraßen der Region abgewickelt - und Taiwan selbst ist ein unersetzlicher Produzent der modernsten Halbleiter.

Wenngleich wir uns in Europa auf die russische Aggression gegen die Ukraine konzentrieren, bleibt Ostasien von entscheidender Bedeutung für die globale Stabilität. Der neue Präsident Taiwans wird eine wichtige Rolle dabei spielen, wie sich die Situation um die Insel weiter entwickelt.»

Wettrüsten im Weltraum: Russische UN-Resolution scheitert

NEW YORK: Eine russische Resolution gegen ein Wettrüsten im Weltraum ist im UN-Sicherheitsrat durchgefallen. Von 15 Ländern stimmten am Montag in New York 7 für die Beschlussvorlage und 7 dagegen - eine der Gegenstimmen kam von den USA. Angesichts einer im vergangenen Monat an Russlands Veto gescheiterten Resolution der Vereinigten Staaten gegen Atomwaffen im All sprach der amerikanische Vertreter Robert Wood von einer manipulativen Taktik Moskaus.

Die Debatte bei den Vereinten Nationen folgt auf US-Berichte vom Februar über atomare Ambitionen Russlands im All. Das nukleare Potenzial solle sich gegen Satelliten richten und könne damit eine Bedrohung für die nationale wie die internationale Sicherheit darstellen, hieß es. Die US-Regierung erklärte daraufhin, Russland entwickle militärische Fähigkeiten zum Einsatz gegen Satelliten - zur spezifischen Art dieser Bedrohung wurden keine Angaben gemacht.

Russland Präsident Wladimir Putin warf die Vorwürfe zurück. Man sei gegen eine Stationierung von Atomwaffen im Weltall. Den US-Resolutionsentwurf im Weltsicherheitsrat bezeichnete Moskau als Propaganda.