Neues aus dem Ausland am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.04.24 | Aktualisiert um: 15:10 | Überblick

Schüsse in finnischer Schule - mindestens drei Kinder verletzt

VANTAA: Bei dem Vorfall an einer Grundschule in der finnischen Stadt Vantaa nördlich von Helsinki sind mindestens drei Kinder verletzt worden.

Das teilte die finnische Polizei mit. Dort waren am Morgen Schüsse gefallen. Der Vorfall werde vor Ort weiter untersucht. Details gab es noch nicht. Ein mutmaßlicher Täter wurde nach Angaben der Polizei festgenommen. Auch dieser sei noch minderjährig. Die Öffentlichkeit wurde aufgefordert, sich von dem Gebiet fernzuhalten.

CTS Eventim will Festival- und Ticket-Geschäft von Vivendi übernehmen

MÜNCHEN: Der Konzertveranstalter CTS Eventim will das Festival- und internationale Ticket-Geschäft des französischen Medien- und Mischkonzerns Vivendi kaufen. Eine entsprechende Vereinbarung über eine Kaufoption sei geschlossen worden, teilte CTS Eventim am Dienstag in München mit. Das Management des MDax-Unternehmens zeigte sich zuversichtlich, das Vorhaben «in den kommenden Monaten» abzuschließen. Angaben zum Kaufpreis machten die Unternehmen nicht.

Insgesamt erzielten die zum Verkauf stehenden Vivendi-Geschäftsbereiche den Angaben nach im vergangenen Jahr einen Umsatz von 137 Millionen Euro. Der größte Teil davon entfällt auf das Ticket-Geschäft unter der Marke See Tickets. Sie ist demnach der zweitgrößte Eintrittskartenvertreiber in Großbritannien und auch in anderen europäischen Ländern aktiv.