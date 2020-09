Neues aus dem Ausland am Dienstag

Hella verkauft Frontkamerasoftware-Sparte an Volkswagen

LIPPSTADT: Der Licht- und Elektronikspezialist Hella will das Geschäft mit Software für Frontkameras an Volkswagen verkaufen.

Angaben über den Preis machte das Unternehmen nicht. Der Verkauf von Teilen der Tochterfirma Hella Aglaia Mobile Vision mit Sitz in Berlin werde aber zu einem außerordentlichen Ertrag in der Größenordnung von rund 100 Millionen Euro führen, teilte der im MDax notierte Autozulieferer am Dienstag in Lippstadt mit. «Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden und soll aller Voraussicht nach im ersten Quartal des Kalenderjahres 2021 zum Abschluss (Closing) kommen.».

Wie Heidi in den Alpen: Bergschaukel begeistert Japaner

HAKUBA: Wer in seiner Kindheit im Fernsehen «Heidi» geschaut hat, kann sich in Japan jetzt zurück in die guten alten Zeiten schaukeln. Eine zweisitzige Schaukel mit dem juchzend-fröhlichen Namen «Yoo-Hoo!» hoch oben auf dem 1289 Meter hohen Berg Iwatake erinnert Besucher an die Anfangsszene des Zeichentrickfilmklassikers vom Alpenmädchen Heidi. Nur dass man beim Hin- und Herschwingen auf der seit kurzem installierten Yoo-Hoo!-Schaukel nicht auf die Schweizer Alpen blickt, dafür aber einen spektakulären Blick auf Japans eigene nördliche Alpen hat, wie eine Sprecherin des örtlichen Gondelbetreibers Hakuba Resort Development am Dienstag mitteilte.

Beim Schaukeln gegen eine Gebühr erklingt zugleich ein fröhliches Lied aus der guten alten «Heidi»-Zeichentrickfilmserie. Die Eisenschaukel mit ihren zwei Sitzen ist rund 3,6 Meter hoch und vier Meter breit. Das Schaukeln wie bei Heidi ist noch bis zum 9. November möglich.

Ehemaliger paramilitärischer Chef aus USA abgeschoben

BOGOTÁ: Nach zwölf Jahren Haft wegen Drogenhandels ist der frühere kolumbianische Kommandeur einer paramilitärischen Truppe, Rodrigo Tovar Pupo alias «Jorge 40», aus den USA in seine Heimat abgeschoben worden. Tovar stehe den Einwanderungs- und Justizbehörden zur Verfügung, schrieb der Friedensbeauftragte der Regierung, Miguel Ceballos, am Montag auf Twitter. Er werde sich für seine Taten verantworten müssen. Gegen Tovar sind in Kolumbien 35 Haftbefehle in Kraft, fast 1500 Ermittlungen laufen.

Opfer hoffen nun auf Gerechtigkeit für die von «Jorge 40» und den «Autodefensas Unidas de Colombia» (AUC) begangenen Verbrechen. Die rechtsgerichteten Paramilitärs verbreiteten bis zu ihrer Demobilisierung 2006 Angst und Schrecken in dem südamerikanischen Land. Sie bekämpften nicht nur die linke Guerilla und mischten im Drogenhandel mit, sondern terrorisierten auch die verarmte Landbevölkerung.

NRW schiebt Islamist «Raschid K.» nach Russland ab

DÜSSELDORF: Ein als besonders gefährlich eingestufter Islamist, der unter dem Namen Raschid K. in Deutschland lebte, ist vom Land Nordrhein-Westfalen nach Russland abgeschoben worden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus informierten Kreisen. Das Flüchtlingsministerium bestätigte lediglich, dass vergangenen Donnerstag ein «polizeilich als Gefährder eingestufter und bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getretener Ausländer» in sein Heimatland Russland zurückgeführt worden sei.

Eine Rückführung des Gefährders sei bislang «mangels Identitätsklärung» nicht möglich gewesen, teilte das Ministerium mit. «Erst nachdem der Betroffene unter seinen richtigen Personalien durch die Behörden der Russischen Föderation identifiziert und ein entsprechendes Passersatzpapier ausgestellt wurde, konnte nunmehr die Rückführung erfolgen.»

2004 war Raschid K. - so einer seiner von ihm angegebenen Namen - vermutlich aus Tschetschenien in Deutschland angekommen. Sein Asylantrag wurde bereits 2005 abgelehnt. Er konnte aber nicht abgeschoben werden, da der Mann nach Auskunft der russischen Behörden dort unbekannt war. Vergangenes Jahr sorgte der Fall «Raschid K.» für Aufsehen, weil er erst im dritten Anlauf in Untersuchungshaft gekommen war, obwohl er unter anderem eine scharfe Pistole mit Schalldämpfer und Munition zu Hause hatte.

Regierungskrise : mehrere Minister ausgewechselt

LA PAZ: Rund drei Wochen vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Bolivien hat Übergangspräsidentin Jeanine Áñez mitten in einer Regierungskrise drei Minister ausgewechselt. Der scheidende Wirtschaftsminister Óscar Ortiz sagte Medienberichten zufolge am Montag, Grund dafür seien Differenzen im Kabinett. Laut der bolivianischen Zeitung «El Deber» geht es dabei um die Rückprivatisierung eines zuvor teilverstaatlichten Energieversorgungsunternehmens. Neben Ortiz scheiden auch der Planungs- sowie der Arbeitsminister aus.

Bolivien kommt seit der Präsidentschaftswahl im Oktober 2019 nicht zur Ruhe. Der damalige Präsident Evo Morales musste auf Druck des Militärs zurücktreten. Ihm wurde Wahlbetrug vorgeworfen. Daraufhin übernahm eine Interimsregierung, die konservative Áñez sollte die Wahlen organisieren. Die für Mai angesetzte Präsidentschaftswahl musste dann verschoben werden und soll nun am 18. Oktober 2020 stattfinden.

Die Anhänger des linksgerichteten Morales sowie seine Verbündeten in der Region sprechen von einem Putsch. Der Ex-Präsident lebt derzeit im Exil in Argentinien. Weil er keinen ständigen Wohnsitz in Bolivien hat, wurde ihm die Kandidatur für einen Sitz im bolivianischen Senat gerichtlich untersagt. Áñez zog ihre Kandidatur aus wahltaktischen Gründen zurück.

Stalking : Opfer sollen Fahrzeug-Kameras bekommen

TOKIO: Opfer von Nachstellungen sollen in Japan besser geschützt werden. Da es immer wieder vorkommt, dass Täter heimlich GPS-Navigationsgeräte an die Autos ihrer Opfer anbringen, will die Polizei den Opfern zu ihrem eigenen Schutz Überwachungskameras für ihre Fahrzeuge auf Leihbasis zur Verfügung stellen. Wie die japanische Nachrichtenagentur Jiji Press am Dienstag berichtete, soll diese ab kommenden Jahr geplante Maßnahme helfen, die Täter zu identifizieren und weitere Vergehen zu verhindern.

Nachstellung - auch Stalking genannt - ist in Japan ein ernstes Problem. Ein 2017 verschärftes Gesetz gegen Stalking sieht neben Geldstrafen Haft von bis zu einem Jahr vor. In Deutschland sieht das Strafgesetzbuch für Nachstellung dagegen bis zu drei Jahre Gefängnis oder Geldstrafe vor.

Japans Polizei zählte im vergangenen Jahr mehr als 20.900 Beratungsfälle, bei denen sich Menschen wegen Nachstellungen an die Beamten wandten. Im Jahr davor waren es mehr als 21.000 Konsultationen gewesen. Der leichte Rückgang könnte nach Angaben der Polizei mit einer Verschärfung der Gesetzeslage sowie einem wachsenden Bewusstsein in der Bevölkerung zusammenhängen. So können die Ermittler Verdächtige nun auch anklagen, auch wenn das Opfer aus Sorge vor Rache selbst keine Strafanzeige gestellt hat. Zudem kann die Polizei auch ohne Verwarnungen Kontaktverbote verhängen. Im vergangenen Jahr geschah das in mehr als 1300 Stalking-Fällen.