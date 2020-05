Neues aus dem Ausland am Dienstag

Missbrauchsprozess: Anklage fordert Haft und Psychiatrie für Soldaten

MOERS: Im Missbrauchsprozess gegen einen 27 Jahre alten Soldaten in der westdeutschen Stadt Moers hat die Staatsanwaltschaft insgesamt neun Jahre Haft und die Einweisung des Angeklagten in die Psychiatrie gefordert.

Der Mann soll vier kleine Kinder im Alter zwischen einem und fünf Jahren in mehr als 30 Fällen missbraucht haben. Von einem siebenjährigen Mädchen soll er pornografische Aufnahmen angefertigt haben. Außerdem soll er Videos und Aufnahmen von den Taten gemacht und mit anderen getauscht haben. Der Prozess findet vor dem Landgericht Kleve Außenstelle Moers statt.

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft hatte der Angeklagte vor Gericht weitgehend zugegeben. Das Urteil wird am Dienstagnachmittag nach weiteren Plädoyers erwartet. Es ist das erste Urteil in dem deutschlandweiten Missbrauchs- und Kinderpornografie-Komplex, der zuerst in Bergisch Gladbach bekanntgeworden war. Tatverdächtige gibt es mittlerweile in sämtlichen Bundesländern.

«Müll rausbringen» - Flucht aus Psychiatrie gelang unter Vorwand

BEDBURG-HAU: Bei ihrer Flucht aus einer Psychiatrie in Westdeutschland haben die beiden Patienten den als Geisel genommenen Pfleger dazu gezwungen, die Außentür unter einem erfundenen Vorwand öffnen zu lassen.

Der Pfleger habe der Pforte gesagt, er müsse mal nach draußen, um Müll zu entsorgen, sagte ein Sprecher der Kreispolizei Kleve am Dienstag. «Daraufhin sind die Außentüren geöffnet worden.» Alle drei seien dann rausgegangen und zum Auto des Pflegers gegangen. Dort hätten sie ihre Geisel stehen gelassen und seien mit dem Wagen geflohen. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet.

Die 38 und 43 Jahren alten Männer hatten am Montagabend mit Küchenmessern bewaffnet einen Pfleger in der westdeutschen Gemeinde Bedburg-Hau nahe der niederländischen Grenze in ihre Gewalt gebracht und einen zweiten Pfleger eingeschlossen. Beide Klinikmitarbeiter blieben unverletzt. Die Fahndung nach den beiden Flüchtigen blieb bis Dienstagmittag erfolglos. Bei dem Fluchtauto handelt es sich um einen weißen Ford Mondeo mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-S 2521.

Globale Anti-Corona-Allianz sammelt 9,5 Milliarden Euro

BRÜSSEL: Die globale Allianz gegen das Coronavirus hat inzwischen 9,5 Milliarden Euro für die Entwicklung von Impfstoffen und Arzneien gesammelt. Dies teilte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Dienstag auf Twitter mit. Das sei ein großartiges Ergebnis, meinte von der Leyen.

Sie hatte am 4. Mai eine internationale Online-Geberkonferenz organisiert, bei der zunächst 7,4 Milliarden Euro zusammenkamen. Seither konnten Privatleute, Stiftungen und Regierungen weiter spenden.

Ziel der Initiative ist, weltweit alle Kräfte für die Forschung an Impfstoffen und Arzneien zu bündeln. Sobald sie verfügbar sind, sollen die neuen Mittel allen Ländern zur Verfügung stehen, auch ärmeren.

Stefan Mross über Corona-Lockdown: «Gut getan, mal abzuschalten»

MÜNCHEN: Schlager-Star Stefan Mross (44) kann der Corona-Krise für sein Privatleben auch Positives abgewinnen. «Ich war seit 30 Jahren noch nie so lange am Stück zu Hause. Es hat gut getan, mal abzuschalten und ein bisschen runterzufahren», sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Wir waren tatsächlich ziemlich diszipliniert und haben uns viel gesünder ernährt als auf Tournee, weil wir wirklich jeden Tag frisch gekocht haben. Das hat riesigen Spaß gemacht. Insgesamt hat es doch auch gut getan - meiner und unserer Gesundheit.»

Beruflich seien die Auswirkungen aber groß. «Dieses Jahr haben wir rund 60 Konzerte absagen müssen und wenn man dann als Selbstständiger von heute auf morgen arbeitslos ist, ist das nicht gerade lustig.» Aber: «Wenn Türen zugehen, gehen auch ganz ganz viele neue auf.»

An diesem Freitag erscheint das Album «Stark wie Zwei», das Mross gemeinsam mit seiner Verlobten Anna-Carina Woitschack aufgenommen hat.

Dutzende Migranten aus Boot vor den Kanaren gerettet

Las Palmas (dpa) - Vor der spanischen Kanareninsel Gran Canaria hat die Seenotrettung 51 Menschen von einem Holzboot in Sicherheit gebracht. Das Boot sei am Montagabend südlich der Insel Gran Canaria im Atlantik vor Westafrika gesichtet worden, meldete die Nachrichtenagentur Europa Press am Dienstag unter Berufung auf die örtlichen Behörden. Über die Herkunft der Menschen, die an Land gebracht und versorgt worden seien, wurde zunächst nichts mitgeteilt. Alle Boote mit Migranten in dieser Region kommen jedoch aus Afrika.

Spanien ist zusammen mit Italien und Griechenland eines der Länder an der EU-Außengrenze, in denen am meisten Flüchtlinge und andere Migranten eintreffen. Die wichtigste Route verläuft von Afrika aus über das Mittelmeer. Dafür müssen die Menschen aber die Sahara durchqueren, was sehr riskant ist. Direkter, aber als am gefährlichsten, gilt der Seeweg von Westafrika aus Richtung Kanaren. Der Atlantik ist aber rauer als das Mittelmeer. Dennoch nehmen immer wieder Menschen diese Route und hoffen, über die Kanareninseln aufs spanische Festland zu gelangen.

Macaos Glücksspiel-Tycoon Stanley Ho mit 98 Jahren gestorben

MACAO: Macaos Casino-Tycoon Stanley Ho ist im Alter von 98 Jahren gestorben.

Das teilte seine Familie am Dienstag mit. Der Milliardär galt als Vater der Glückspiel-Industrie in Macao und besaß zahlreiche Casinos. Wie die Zeitung «South China Morning Post» berichte, bescherte sein Konzern der chinesischen Sonderverwaltungsregion und ehemaligen portugiesischen Enklave etwa die Hälfte seiner gesamten Steuereinnahmen. Mit einem geschätzten Vermögen von knapp sechs Milliarden Euro galt Ho als einer der reichsten Geschäftsmänner Asiens. Er hatte im Laufe seines Lebens vier Ehefrauen mit denen er 17 Kinder zeugte. .

Russischer Militärhubschrauber stürzt ab - vier Tote

MOSKAU: Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ist in Russland ein Militärhubschrauber abgestürzt. Drei Besatzungsmitglieder und ein Techniker starben am Dienstag, wie Roman Kopin, der Gouverneur der Region Tschukotka, mitteilte. Der Hubschrauber vom Typ Mi-8 stürzte vermutlich wegen eines technischen Defekts auf dem Flughafen der Siedlung Ugolnije Kopi im äußersten Nordosten Russlands ab. Die Maschine startete nach einer Reparatur und geriet dann, wie ein Video zeigte, ins Trudeln, krachte auf den Boden und ging in Flammen auf.

Erst am Dienstag vergangener Woche stürzte in der Nähe von Moskau ein Mi-8-Hubschrauber ab. Drei Menschen starben bei dem Unglück bei Klin rund 90 Kilometer nordwestlich der russischen Hauptstadt. Ermittler vermuteten auch dort einen technischen Defekt.

Daimler und Motorenbauer Rolls-Royce kooperieren bei Brennstoffzelle

STUTTGART/FRIEDRICHSHAFEN: Daimlers Lastwagensparte nimmt für ihre Brennstoffzellentechnik weitere Einsatzgebiete in den Blick und tut sich mit dem Motorenbauer Rolls-Royce Power Systems zusammen. Gemeinsam wollen die Unternehmen die Entwicklung stationärer Notstromaggregate vorantreiben, wie sie am Dienstag mitteilten. Dabei sollen die Brennstoffzellensysteme zum Einsatz kommen, die Daimler Trucks künftig zusammen mit Volvo entwickelt. Die Kooperation der beiden Lastwagenbauer auf diesem Gebiet war vor einigen Wochen vereinbart worden.

Bis die Technik in schweren Nutzfahrzeugen zum Einsatz kommen kann, dauert es allerdings noch einige Jahre. Die stationären Systeme sollen deutlich früher einsatzfähig sein. «Mit der nun abgeschlossenen Vereinbarung für stationäre Brennstoffzellensysteme zeigen wir schon jetzt ganz konkrete Chancen zur Kommerzialisierung dieser Technologie durch das Joint Venture auf», sagte Daimler-Trucks-Chef Martin Daum. Ein Pilotprojekt soll bis Ende des Jahres bei Rolls-Royce Power Systems am Bodensee in Betrieb gehen.

Mit den stationären Brennstoffzellensystemen sollen die bisher mit Dieselmotoren angetriebenen Notstromaggregate vor allem in Rechenzentren oder anderen sicherheitsrelevanten Einrichtungen ersetzt werden. «Die Dekarbonisierung von Antrieb und Energieversorgung ist eines unserer zentralen strategischen Ziele und die Brennstoffzelle wird hierbei eine Schlüsselrolle spielen», sagte der Vorstandschef von Rolls-Royce Power Systems, Andreas Schell.

Dänischer Kronprinz Frederik feiert Geburtstag

KOPENHAGEN: Der dänische Kronprinz Frederik ist am Dienstag 52 Jahre alt geworden.

Am Fredensborg Schloss, wo sich die Kronprinzenfamilie und Königin Margrethe (80) derzeit aufhalten, wurden die Fahnen gehisst. Auch viele Busse in Kopenhagen waren mit Flaggen geschmückt, meldete die dänische Nachrichtenagentur Ritzau. Aufgrund der Corona-Pandemie muss Frederik diesen Geburtstag in kleinem Kreis feiern. In den vergangenen beiden Jahren hatte der sportbegeisterte Prinz zu seinem Geburtstag einen Lauf mit dem Titel «Royal Run» veranstaltet, an dem rund 80.000 Dänen teilnahmen. In diesem Jahr musste die Veranstaltung abgesagt werden. .

Deutsche Bundesanwaltschaft klagt PKK-Funktionär an

KARLSRUHE: Ein Mann, der Mitglied der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK gewesen sein soll, muss sich voraussichtlich bald in der deutschen Stadt Koblenz vor Gericht verantworten.

Die deutsche Bundesanwaltschaft in Karlsruhe erhob nach Angaben vom Dienstag vor dem Oberlandesgericht Anklage gegen den türkischen Staatsangehörigen. Er soll spätestens von Ende Juni 2017 bis Juni 2019 als hauptamtlicher PKK-Kader für sogenannte PKK-Gebiete vor allem in den Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland zuständig gewesen sein.

Dabei habe der Angeklagte etwa in der PKK-Region Saarland/Rheinland-Pfalz oder der PKK-Region Hessen Propagandaveranstaltungen und Versammlungen organisiert, so die oberste deutsche Anklagebehörde weiter. Außerdem soll er Geld für die PKK gesammelt haben. Der Mann war Anfang Januar im Fernbahnhof des Flughafens Frankfurt festgenommen worden. Seitdem saß er in Untersuchungshaft.

Schweiz: Pferde büxen mit Kutsche und Kindern an Bord aus

WEGGIS: Zwei Pferde sind in der Schweiz mit einer Kutsche und drei Kindern an Bord ausgebüxt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnten die Kinder von der Kutsche springen, ehe das Gespann von zwei Personen gebremst und angehalten wurde. Ein Landwirt in Weggis im Kanton Luzern hatte das Gespann für eine Ausfahrt bereit gemacht, als die Pferde bei dem Vorfall am Sonntag plötzlich losliefen. An einer Ampel beschädigten sie ein wartendes Auto mit der Deichsel der Kutsche. Die drei Kinder und ein Hund, der ebenfalls in der Kutsche saß, blieben bei dem kurzen Ausritt unverletzt. Eines der Pferde musste allerdings von einem Tierarzt versorgt werden.

Rihanna bedankt sich bei Fans: «Gott hat mich zu euch geführt»

BERLIN: Anlässlich des Jubiläums ihrer Debütsingle «Pon de Replay» dankt Pop-Superstar Rihanna allen Fans. «15 Jahre später, und ich bin hier, weil Gott mich zu euch geführt hat», schrieb die 32-jährige Sängerin in einer Instagram-Story. Ihre Fans hätten sie aufgerichtet, unterstützt, toleriert und geliebt: «Ich bin dankbar, mit euch als Fans und Familie beschenkt worden zu sein.»

Mit «Pon de Replay», das am 24. Mai 2005 erschien, schaffte es Rihanna auf Platz zwei der US-Charts - es war ihr erster von insgesamt 31 Top-10-Hits. Das Vorsingen bei dem Label «Def Jam» komme ihr wie gestern vor, schrieb die Musikerin auf Instagram. Unter dem Hashtag «15YearsOfRihanna» hatten Fans das Jubiläum gefeiert.

Mercedes-AMG-Manager Moers wird neuer Aston-Martin-Chef

GAYDON/AFFALTERBACH: Der kriselnde britische Luxusautobauer Aston Martin hat wie erwartet den Mercedes-Manager Tobias Moers zum neuen Vorstandschef berufen. Moers soll den Konzern vom 1. August an übernehmen, der bisherige Amtsinhaber Andy Palmer scheidet sofort aus dem Unternehmen aus, wie Aston Martin am Dienstag in Gaydon mitteilte. Der Hersteller fuhr schon vor der Covid-19-Pandemie Verluste ein und leidet unter hohen Kosten und schwachen Verkäufen.

Moers (54) ist seit 2013 Chef der Mercedes-Sportwagenmarke AMG. Bis er seinen Dienst antritt, unterstützt Produktionschef Keith Stanton den Verwaltungsratschef Lawrence Stroll bei der Leitung von Aston Martin. Der kanadische Formel-1-Milliardär Stroll war durch eine Kapitalspritze im Januar zum starken Mann im strauchelnden Konzern geworden. Moers habe in seiner Karriere bei der Daimler-Tochter die Produktpalette ausgebaut, die Marke gestärkt und die Profitabilität erhöht, sagte Stroll.

Im Januar hatte der Hersteller des legendären James-Bond-Autos eine Finanzspritze von einem Konsortium um Stroll erhalten. Im Februar besorgte sich das Unternehmen dann über eine Kapitalerhöhung zusätzliches Geld. Mit den insgesamt 500 Millionen Pfund (aktuell 560,3 Mio Euro) sollten Löcher in der Bilanz gestopft werden und der Bau des Hoffnungsträger-SUVs DBX gesichert werden.

Erste Hochzeit live im TV: Ehe für alle tritt in Costa Rica in Kraft

SAN JOSÉ: In Costa Rica ist die erste offiziell anerkannte gleichgeschlechtliche Ehe Mittelamerikas geschlossen worden. Die Hochzeit zwischen zwei Frauen wurde live im staatlichen Fernsehen übertragen - nach einer dreistündigen Sendung zur Feier des «historischen Schrittes» samt Countdown. Die Zeremonie begann kurz nach Mitternacht (Ortszeit) in der Nacht zum Dienstag - ab diesem Moment war die zivile Ehe für alle in Costa Rica möglich.

Das Verfassungsgericht des Landes hatte die gleichgeschlechtliche Ehe im November 2018 für legal erklärt und eine Frist von 18 Monaten bis zum Inkrafttreten gesetzt. Vorausgegangen war eine Empfehlung des Interamerikanischen Gerichtshofes für Menschenrechte, der seinen Sitz in Costa Rica hat und von zahlreichen Ländern Lateinamerikas anerkannt wird.

Dies sei ein bedeutender sozialer und kultureller Wandel, sagte Staatspräsident Carlos Alvarado in einer Ansprache an die Nation. Dank eines Jahrzehnte langen Kampfes erkenne nun das Land die Rechte an, die die LGBTIQ-Gemeinde schon immer verdient habe. «Mögen die Empathie und die Liebe der Kompass sein, der uns erlaubt, voranzukommen und ein Land aufzubauen, in dem für all uns Menschen Platz ist», twitterte der Sozialdemokrat.

Experten: Hunderte starben an Rauch von australischen Buschfeuern

CANBERRA: Der Rauch der verheerenden Buschfeuer in Australien hat einer Untersuchung zufolge Hunderte Menschen das Leben gekostet. Tausende mussten wegen des Qualms in Krankenhäusern behandelt werden, wie Experten einer nationalen Kommission mitteilten, die sich mit Fragen rund um den Katastrophenschutz befasst. Die Buschbrände wüteten von August bis März und zerstörten mehr als 12 Millionen Hektar Land. 33 Menschen starben. Mehr als eine Milliarde Tiere kamen nach Expertenschätzungen ums Leben. Die Auswirkungen der Rauchentwicklung durch die gewaltigen Brände auf die Gesundheit seien jedoch noch viel größer als die durch die Buschbrände selbst, erklärte Fay Johnston, Umweltexpertin der University of Tasmania.

Den Schätzungen der Experten zufolge kamen in Folge des Qualms 445 Menschen ums Leben. Die Kosten zur Behandlung der Tausenden Erkrankten beliefen sich auf über zwei Milliarden australische Dollar (1,2 Mrd Euro). Die Rauchentwicklung durch die Brände verschlechterte die Luftqualität in großen Städten wie Sydney und Canberra deutlich. 80 Prozent der Bevölkerung Australiens seien von dem Qualm betroffen, erklärten Experten der Royal Commission into National Natural Disaster Arrangements, ein von der Regierung gegründetes Gremium, das sich mit Fragen des Schutzes gegen Naturkatastrophen, des Umgangs damit und des Wiederaufbaus befasst.

Deutsche Post bietet Tausenden Mitarbeitern Coronavirus-Test an

BONN: Die Deutsche Post will mehreren Tausend Angestellten die Möglichkeit geben, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. «Wir werden deutlich mehr als 10.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen anbieten, sich vorsorglich auf Covid-19 testen zu lassen, dies vor allem in größeren Betriebsstätten», sagte Vorstand Tobias Meyer der «Rheinischen Post» (Dienstag). Die Tests sollten systematisch von Betriebsärzten in ausgewählten Betriebsstätten - darunter Paketzentren und Briefverteilzentren - gemäß einer Risikoeinstufung durchgeführt werden.

Meyer zufolge wurden schon in der Vergangenheit Mitarbeiter auf die Krankheit Covid-19 getestet. «Das Auffällige war, dass wir bei den breiten Tests ohne zwingenden Grund eine unerwartet hohe Anzahl an Infizierten gefunden haben, die aber bisher keinerlei Symptome der Krankheit haben», sagte er. Daher müsse die Post davon ausgehen, dass sie mehr infizierte Menschen im Umkreis ihrer Betriebsstätten habe als bisher vermutet.

Wirecard verschiebt Vorlage der Konzernbilanz

ASCHHEIM B. MÜNCHEN: Der Zahlungsdienstleister Wirecard verschiebt die Vorlage seiner Konzernbilanz. Die Veröffentlichung finde nun am 18. Juni statt, teilte das Unternehmen am späten Montagabend mit. Ursprünglich hatte die Vorlage am 04. Juni erfolgen sollen. Wegen der Verschiebung verlegt Wirecard zudem die Hauptversammlung auf den 26. August.

Hintergrund der Verzögerung sei eine Mitteilung des Wirtschaftsprüfers Ernst & Young, dass noch nicht alle Prüfungshandlungen abgeschlossen worden seien, hieß es weiter. Im Rahmen der abgeschlossenen Teile der Prüfungshandlungen seien Wirecard bisher keine wesentlichen Feststellungen bekannt gemacht worden. Mit wesentlichen Änderungen der im Februar veröffentlichten Eckdaten sei nicht zu rechnen.

Fynn Kliemann übers Touren: «Habe Schiss, keine Zeit und keinen Bock»

BERLIN : Der Musiker, Unternehmer und Youtuber Fynn Kliemann würde auch ohne Corona-Krise nicht auf Tour gehen. «Ich hab irgendwie Schiss, keine Zeit und keinen Bock», sagte der 32-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Er könne sich nicht vorstellen, monatelang mit dem Tourbus durchs Land zu fahren und für Geld seine Kunst darzubieten. «Das fühlt sich für mich so an wie so ein Jecke auf 'nem Schloss, der mit seiner Flöte den König unterhalten muss, um nicht geköpft zu werden.»

Kliemann veröffentlicht am 29. Mai sein zweites Album «POP», das wie die Vorgängerplatte nur für Vorbesteller produziert und anschließend vom Markt genommen wird. Der Aufwand sei dieses Mal noch «viel viel heftiger», sagte Kliemann, der ohne Plattenlabel arbeitet. «Wir haben eine Lagerhalle gebaut, um Lkw reinfahren zu lassen. Wir haben Versandstraßen gebaut und ein eigenes Shopsystem aufgesetzt.»

Bekannt wurde Fynn Kliemann durch seine Heimwerkervideos auf der Videoplattform Youtube, außerdem gründete er auf einem alten Bauernhof in Niedersachsen den Kreativentreff «Kliemannsland». 2018 veröffentlichte er sein erstes Album «Nie», verkaufte nach eigenen Angaben 80.000 Exemplare und gewann die «1Live Krone» als bester Newcomer.