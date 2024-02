Neues aus dem Ausland am Dienstag

Pakistans Bundespolizei nimmt bekannten Blogger fest

ISLAMABAD: Pakistans Bundespolizei (FIA) hat einen bekannten Blogger festgenommen. Beamte nahmen den Journalisten Asad Toor am Montagabend in der Hauptstadt Islamabad fest, wie seine Anwälte und pakistanische Medien übereinstimmend berichteten. Die Sicherheitsbehörden werfen dem Youtuber eine «böswillige Kampagne» gegen Juristen des Obersten Gerichtshofs vor. Mehr als 160.000 Menschen folgen dem Blogger auf seinem Youtube-Kanal.

Das in den USA ansässige Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) forderte die sofortige Freilassung des Journalisten. Zwei Anwälten sei nicht erlaubt worden, Asad Toor zu dessen Verhör zu begleiten. Bereits am Freitag war der Journalist kurzzeitig von einer auf Internetkriminalität spezialisierten Einheit der Bundespolizei festgenommen worden.

«Die pakistanischen Behörden müssen Toor sofort und bedingungslos freilassen und sicherstellen, dass Journalisten für ihre kritische Berichterstattung über Institutionen, einschließlich der Justiz, nicht mit Vergeltungsmaßnahmen rechnen müssen», forderte CPJ-Programmdirektor Carlos Martinez de la Serna laut einer Mitteilung.

Toor ist einer von Dutzenden Journalisten, die für ihre kritische Berichterstattung im Rahmen der umstrittenen Wahlen in Pakistan ins Fadenkreuz der Justiz gerieten. Bereits im Jahr 2021 hatten unbekannte Angreifer die Wohnung Toors gestürmt und den Journalisten nach Kritik am Militär gefoltert. Am Donnerstag soll die Nationalversammlung erstmals nach den Wahlen zusammenkommen.