Neues aus dem Ausland am Dienstag

Kandidat von Taiwans Regierungspartei führt kurz vor Wahl in Umfragen

TAIPEH: Am 13. Januar entscheiden die Menschen in Taiwan, wer ihren Inselstaat weiter regiert. Zehn Tage vor der Wahl dürfen keine Umfragen mehr veröffentlicht werden. Nun ist ein Trend erkennbar.

Rund zehn Tage vor den Wahlen im ostasiatischen Inselstaat Taiwan sehen Umfragen die regierende Demokratische Fortschrittspartei (DPP) weiter in Führung. Laut einer Erhebung der Zeitung «United Daily News» vom Dienstag lag DPP-Kandidat William Lai mit 32 Prozent vor dem Konkurrenten der konservativen Kuomintang, Hou Yu-ih (27 Prozent). Ko Wen-je von der erst 2019 gegründeten Taiwanischen Volkspartei kam demnach auf 21 Prozent. Auch in anderen Umfragen wie etwa der des Fernsehsenders TVBS vom Montag führte Lai.

Die Menschen der Inselrepublik mit mehr als 23 Millionen Einwohnern sind am 13. Januar aufgerufen, einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament zu wählen. Die noch amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen tritt nach zwei Amtszeiten nicht mehr an. Die jüngsten Erhebungen dürften die letzten sein, bevor ab diesem Mittwoch bis zum Ende der Abstimmung nicht mehr über Wahlumfragen berichtet werden darf.

Wer künftig in der Hauptstadt Taipeh regiert, dürfte auch das Verhältnis zwischen Taiwan und dem mächtigen Nachbarn China beeinflussen. Unter Tsai riss der Kontakt zwischen den Regierungen der beiden Länder ab. Die kommunistische Partei in Peking, die Taiwan als Teil Chinas ansieht, hält die DPP für Separatisten und kündigt immer wieder eine Wiedervereinigung an - notfalls auch durch mit militärischen Mitteln. Andere Parteien in Taiwan, wie die Kuomintang, gelten dagegen als chinafreundlicher.

Südkoreas Oppositionsführer durch Attacke verletzt

SEOUL: Der südkoreanische Oppositionsführer Lee Jae Myung ist während eines öffentlichen Auftritts von einem Mann mutmaßlich mit einer Stichwaffe attackiert und verletzt worden.

Lee sei mit einer blutenden Wunde am Hals auf den Boden gestürzt, berichteten südkoreanische Sender am Dienstag. Nach Erste-Hilfe-Maßnahmen vor Ort sei er in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Berichten der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap war der Mitte-Links-Politiker bei Bewusstsein. Der mutmaßliche Angreifer sei nach der Tat überwältigt worden. Der Vorfall ereignete sich, als Lee Fragen von Journalisten nach dem Besuch einer Baustelle für einen neuen Flughafen auf der südöstlichen Insel Gadeok beantwortete. Die Insel gehört zur Küstenmetropole Busan.

Menschenrechtskommissar: Anzeichen für Kriegsverbrechen in Gaza-Krieg

GENF: Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, sieht Anzeichen für Kriegsverbrechen und womöglich auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gaza-Krieg. Er nennt auf der Seite der Palästinenser den schweren Terrorüberfall auf Israel am 7. und 8. Oktober, das wahllose Abfeuern von Geschossen auf Israel und das militärische Agieren aus zivilen Einrichtungen heraus. Zu Israel sagte Türk der Deutschen Presse-Agentur in Genf: «Wenn man sich anschaut, wie Israel darauf reagiert hat, da habe ich schwere Bedenken, was die Einhaltung sowohl der Menschenrechte als auch des internationalen humanitären Rechts betrifft.»

Bei den schweren israelischen Bombardierungen seien 70 Prozent der Betroffenen Frauen und Minderjährige. «Man kann davon ausgehen, dass der Großteil von denen, die getroffen worden sind, Zivilisten sind», sagte der Österreicher der dpa. «Darüber hinaus ist eine kollektive Bestrafung der Palästinenser ein Kriegsverbrechen. Natürlich müssen letztlich Gerichte beurteilen, wer welche Straftaten begangen hat.»

Ob es dort Verbrechen gegen die Menschlichkeit gibt, sei schwer zu beurteilen. Damit sind zum Beispiel großangelegte oder systematische Angriffe gegen die Zivilbevölkerung gemeint. Um das zu beurteilen, müsse auch untersucht werden, ob dahinter eine entsprechende Absicht stehe. Nach Angaben von Türk gibt es Anzeichen, dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen worden sein könnten: «Angesichts der unverhältnismäßigen und sehr schweren Bombardierungen, in Kombination mit dem Mangel an wirksamer humanitärer Hilfe gibt es schwere Bedenken, die näher geprüft werden müssen.»