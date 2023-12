Neues aus dem Ausland am Dienstag

Bei Explosion auf Krim ein Toter und zwei Verletzte in Feodossija

FEODOSSIJA: Bei dem ukrainischen Angriff auf den Hafen der Stadt Feodossija auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim ist laut Behörden ein Mensch getötet worden. Es gebe auch zwei Verletzte, teilte der von Moskau eingesetzte Krim-Statthalter Sergej Aksjonow am Dienstag mit. Durch die Wucht der Detonation seien sechs Häuser beschädigt worden. Demnach zerbrachen vor allem Fensterscheiben. Bewohner mussten laut Aksjonow bei Verwandten, Freunden und in Notunterkünften in Sicherheit gebracht werden.

Nach Angaben der ukrainischen Luftstreitkräfte wurde bei dem Angriff in der Nacht zum Dienstag ein Kriegsschiff der russischen Schwarzmeerflotte zerstört. Das große Landungsschiff «Nowotscherkassk» sei mit Marschflugkörpern getroffen worden, teilte der Kommandeur der Luftstreitkräfte, Mykola Oleschtschuk, mit. In sozialen Netzwerken waren Fotos und Videos einer großen Explosion zu sehen. Die Echtheit der Aufnahmen und die Angaben Oleschtschuks konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Der Chef der Krim-Republik, Aksjonow, bestätigte bei Telegram in der Nacht eine «feindliche Attacke» samt Detonation und Feuer in der Region Feodossija. Das Gebiet sei abgeriegelt worden. Aksjonow forderte die Menschen auf, Ruhe zu bewahren. Die von Russland bereits 2014 unter Bruch des Völkerrechts einverleibte Krim ist immer wieder Ziel ukrainischer Angriffe - seit Moskau am 24. Februar 2022 seinen Krieg gegen das Nachbarland begonnen hatte.

Israels Armee setzt Bombardement im Gazastreifen fort

GAZA/TEL AVIV: Die israelische Armee hat ihr Bombardement von Zielen im Gazastreifen fortgesetzt. Dutzende Kampfflugzeuge hätten im Verbund mit den Bodentruppen erneut mehr als 100 Ziele angegriffen, teilte die Armee am Dienstagmorgen mit. Es seien unter anderem Tunnelschächte der islamistischen Hamas und Militäranlagen attackiert worden. In der Nacht sei eine Terrorzelle in Dschabalia ausgeschaltet worden, die versucht habe, Sprengstoff nahe eines israelischen Panzers zu platzieren. Die Truppen hätten die Terroristen bekämpft. Ein Kampfflugzeug habe sie dann getötet. Die Angaben des Militärs konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Auch in der südlichen Stadt Chan Junis seien am Vortag Hamas-Terroristen getötet worden, teilte die Armee weiter mit. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte an dem Tag nach bei einem Truppenbesuch in dem abgeriegelten Küstenstreifen gesagt, Israel werde «den Kampf in den kommenden Tagen vertiefen». Netanjahu sprach von einem langen Kampf, dessen Ende nicht kurz bevorstehe.

Auslöser des Kriegs war die Terrorattacke der Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober in Israel nahe der Grenze zu Gaza. Sie brachten dabei mehr als 1200 Menschen um. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive, bei der nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bisher mehr als 20.600 Menschen getötet wurden.

US-Militär antwortet im Irak auf Angriffe

WASHINGTON/BAGDAD: Das US-Militär hat nach den Worten von Verteidigungsminister Llloyd Austin im Irak mit Präzisionsangriffen auf eine Serie von Angriffen gegen US-Stützpunkte reagiert. Bei diesen Angriffen der vom Iran unterstützten Milizen seien drei US-Soldaten verletzt worden, einer von ihnen schwer, teilte Austen am Montagabend (Ortszeit) mit. Auf Anweisung von US-Präsident Joe Biden seien «notwendige und proportionale» Schläge gegen drei von diesen Milizen genutzte Basen geführt worden.

Gleichzeitig warnte der US-Verteidigungsminister vor weiteren Angriffen gegen US-Soldaten in der Region. «Wir wollen den Konflikt in der Region nicht eskalieren lassen, sind aber entschlossen und bereit, weitere notwendige Maßnahmen zum Schutz unserer Leute und Einrichtungen zu ergreifen.»

Frau und vier Kinder tot in Wohnung nahe Paris aufgefunden

PARIS: In der Ortschaft Meaux östlich von Paris hat die Polizei am Montagabend fünf Tote entdeckt.

Nach ersten Medienberichten handelte es sich um eine Frau und ihre vier Kinder. Die Staatsanwaltschaft gehe inzwischen von einer vorsätzlichen Tötung aus, hieß es. Die Polizei fahnde inzwischen nach dem 33-jährigen Vater der Kinder, der «auf der Flucht» sei. Die Todesursache der FRau und der Kinder sowie ihr Alter wurden zunächst nicht genannt.

Ukrainischer Drohnenangriff trifft Hafenstadt Feodosija auf Krim

KIEW/MOSKAU: Ein ukrainischer Drohnenangriff hat in der Nacht zum Dienstag die Hafenstadt Feodosija auf der von Russland besetzten Krim getroffen. Das bestätigte der von Moskau eingesetzte Krim-Statthalter Sergej Aksjonow, wie die russische Staatsagentur Tass berichtete. Nach seinen Worten gab es im Hafen eine schwere Explosion und einen großen Brand. Zahlreiche Anwohner seien aus umliegenden Gebäuden evakuiert worden.

Nach offiziell unbestätigten Berichten in sozialen Medien soll bei dem Angriff ein mit Munition beladenes Schiff getroffen worden sein. Der Kommandeur der ukrainischen Luftstreitkräfte, Mykola Oleschtschuk, sprach auf Telegram von der Versenkung des amphibischen Landungsschiffs «Nowotscherkassk». Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig geprüft werden.