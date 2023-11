Neues aus dem Ausland am Dienstag

Guterres: UN-Protektorat keine Lösung für Gazastreifen

NEW YORK/GAZA: Der Gazastreifen sollte nach Kriegsende aus Sicht von UN-Generalsekretär António Guterres kein Protektorat der Vereinten Nationen werden. «Ich glaube nicht, dass ein UN-Protektorat in Gaza eine Lösung ist», sagte Guterres am Montag nach UN-Angaben auf einer Pressekonferenz. Er forderte stattdessen eine Übergangsphase, an der unter anderem die USA und arabische Staaten beteiligt sein sollten.

«Alle müssen zusammenkommen, um die Voraussetzungen für einen Übergang zu schaffen, der es einer gestärkten Palästinensischen Autonomiebehörde ermöglicht, die Verantwortung im Gazastreifen zu übernehmen und auf dieser Grundlage schließlich entschlossen und unumkehrbar auf eine Zweistaatenlösung hinzuarbeiten», sagte er. In dem Küstengebiet hatte 2007 die islamistische Hamas gewaltsam die Macht an sich gerissen.

Eine Zweistaatenlösung sieht einen eigenständigen, mit Israel koexistierenden Staat Palästina vor. «Ich denke, wir brauchen einen Ansatz mit mehreren Akteuren, bei dem verschiedene Länder, verschiedene Einheiten, zusammenarbeiten werden», erklärte der UN-Generalsekretär. Die USA seien der Hauptgarant für Israels Sicherheit. Für die Palästinenser seien wiederrum die benachbarten arabischen Staaten von entscheidender Bedeutung, sagte Guterres.

34-Jähriger vergewaltigt 90-Jährige in Seniorenheim

SYDNEY: In Australien soll ein 34-jähriger Mann in einem Seniorenheim eine 90-jährige Frau vergewaltigt haben. Der Verdächtige sei in der vergangenen Woche am späten Abend in das Gebäude in dem Ort Bateau Bay an der Ostküste eingedrungen und habe die alte Dame dort attackiert, berichtete der australische «Guardian» am Dienstag unter Berufung auf die Polizei. Die Leiterin der Abteilung für Sexualverbrechen, Jayne Doherty, sprach von einer «entsetzlichen» Tat und betonte, eine wehrlose alte Dame in der Sicherheit ihres Zuhauses auf diese Weise anzugreifen, sei unvorstellbar.

Das Opfer sei traumatisiert und habe zudem schwere Verletzungen davongetragen, hieß es weiter. Die Frau werde von ihrer Familie und dem medizinischen Personal in einem Krankenhaus betreut. Der mutmaßliche Angreifer wurde am Montag festgenommen.

Sieben Tote bei Brand in Textilfabrik in Ostchina

WUXI: Bei einem Feuer in einer Textilfabrik im Osten Chinas sind sieben Menschen ums Leben gekommen. Der Brand sei am Montagabend (Ortszeit) etwa 150 Kilometer westlich von Shanghai im Komplex eines Herstellers für Ziergarn in der Millionenstadt Wuxi ausgebrochen, teilten die Behörden am Dienstag mit. Weitere Menschen wurden demnach nicht verletzt. Helfer fanden die Opfer, nachdem die Flammen gelöscht worden waren. Die Ermittlungen zur Brandursache liefen, hieß es.

Chinesische Staatsmedien verbreiteten Videos, auf denen zu sehen ist, wie ein Gebäude in der Dunkelheit vollständig in Flammen steht. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 800 Menschen und gilt als großer Hersteller in der Region, der seine Produkte im In- und Ausland verkauft. Chinas Notfallbehörde mahnte unter Verweis auf das tödliche Feuer, dass die Brandgefahr wegen des trockenen Winterwetters besonders hoch sei und Firmen insbesondere dort Sicherheitsregeln beachten sollten, wo brennbare Materialien gelagert werden.

Nach Wahlergebnis-Verkündung in Liberia: Auto fährt in Menschenmenge

MONROVIA: Während einer Feier wegen des bevorstehenden Machtwechsels im westafrikanischen Liberia ist es in der Hauptstadt Monrovia zu einem blutigen Zwischenfall gekommen. Vor dem Hauptquartier der Partei für Einheit (UP), deren Spitzenkandidat Joseph Boakai die Stichwahl um das Präsidentenamt gewann, raste laut Medienberichten am Montagabend ein Auto in eine Gruppe feiernder Anhänger Boakais. Dabei seien zehn Menschen getötet und 20 weitere verletzt worden, berichteten der «Liberian Observer» und das Nachrichtenportal «Front Page Africa» unter Berufung auf Augenzeugen. Der Autofahrer, dessen Motiv zunächst unklar blieb, sei anschließend per Motorrad geflüchtet.

Kurz zuvor hatte die Wahlkommission das offizielle Endergebnis der Präsidentenwahl vom 14. Oktober bekanntgegeben. Demnach unterlag Amtsinhaber und Ex-Weltfußballer George Weah mit 49,4 Prozent der gültigen Stimmen, Boakai erhielt 50,6 Prozent. Weah hatte bereits am Freitagabend seine Niederlage eingeräumt und Boakai zum Sieg gratuliert. Die erste Wahlrunde am 10. Oktober mit 20 Kandidaten hatte er noch hauchdünn mit 43,83 Prozent der Stimmen vor Boakai mit 43,44 Prozent gewonnen.

Boakai war von 2006 bis 2018 Vizepräsident unter der Friedensnobelpreisträgerin Ellen Johnson-Sirleaf. Die Regierung des früheren Fußballstars Weah, der in den 90ern für Spitzenclubs wie Paris Saint-Germain und AC Mailand spielte, wird mit mehreren Korruptionsskandalen in Verbindung gebracht. Beide Kandidaten versprachen im Wahlkampf neue Arbeitsplätze und Investitionen in die Infrastruktur des hoch verschuldeten Landes.

Der Küstenstaat am Atlantik gehört trotz reicher Bodenschätze zu den ärmsten Ländern der Welt. Neben wirtschaftlichen Problemen lasten vor allem Korruption und die schleppende Aufarbeitung der früheren Bürgerkriegsverbrechen auf dem Land, denen zwischen 1989 und 2003 rund 250.000 Menschen zum Opfer fielen. Die meisten Kriegsverbrecher blieben straffrei.