Neues aus dem Ausland am Dienstag

Weitere 26 Lastwagen bringen Hilfsgüter in Gazastreifen

GAZA: Im Gazastreifen sind weitere 26 Lastwagen mit dringend benötigten Hilfsgütern eingetroffen. Sie hätten Essen und Arzneimittel von Ägypten über die Grenze gebracht, teilte der Palästinensische Rote Halbmond am Montagabend mit. Damit seien seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der Palästinenserorganisation Hamas insgesamt 144 Lkw in dem abgeriegelten Küstengebiet eingetroffen. Die Lieferung von Treibstoff sei weiterhin nicht genehmigt worden, hieß es.

Die Vereinten Nationen betonen immer wieder, dass die Lieferungen angesichts der dramatischen humanitären Lage in Gaza bei Weitem nicht reichen. «Die Handvoll Konvois, die durch (den Grenzübergang) Rafah gelassen wird, ist nichts im Vergleich zu den Bedürfnissen von mehr als zwei Millionen in Gaza gefangenen Menschen», sagte Philippe Lazzarini, Generalkommissar des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA.

Laut UN werden täglich eigentlich 100 Lastwagenladungen benötigt, um die 2,2 Millionen Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen. Vor Kriegsbeginn kamen dem UN-Nothilfebüro OCHA zufolge im Durchschnitt unter der Woche täglich 500 Lkw in den Gazastreifen.

«Wir wollen Ihre Mäuse» - US-Forscher suchen städtische Nagetiere

PHILADELPHIA: US-Forscher suchen Großstadt-Mäuse für eine Untersuchung. Im Fokus: Wie unterscheiden sich Metropolen-Bewohner von Landeiern?

Mäuse dringend gesucht: US-Forscher brauchen Großstadt-Nager für eine Untersuchung. «Wir wollen Ihre Mäuse!», schrieben Wissenschaftler der Drexel University in Philadelphia kürzlich auf einem Flugblatt, dass im Internet kursiert. Bedingung: Sie müssen aus Wohnungen oder Geschäften in den Städten New York, Philadelphia oder Richmond stammen. Dafür möchte das Forschungsteam Lebendfallen in den Wohnungen der freiwilligen Teilnehmer aufstellen und die gefangenen Tiere dann auch einsammeln.

Die Forscher wollen verstehen, wie sich die Nager an das urbane Leben angepasst haben. Dies soll unter anderem klären, ob Metropolen-Mäuse weniger scheu gegenüber Menschen sind und in deren Gegenwart auch weniger Stress haben. Das Projekt untersucht nicht nur Verhaltensmerkmale, sondern auch körperliche Unterschiede - etwa ob Stadt-Mäuse größer sind als Landbewohner.

Hausmäuse (Mus musculus) sind für die Wissenschaft seit langer Zeit von großer Bedeutung und zählen zu den zentralen Versuchstieren der biomedizinischen Forschung. Wegen ihrer genetischen Nähe zum Menschen, kombiniert mit leichter genetischer Manipulierbarkeit und kurzen Generationszeiten sind sie bevorzugte Tiere für Studien über Genetik bis hin zur Entstehung von Krankheiten.

Paris wird per Schiff über die Seine mit Getränken beliefert

PARIS: Im Anlauf zu den Olympischen Spielen im kommenden Sommer in Paris wird eine Belieferung der Hauptstadt mit Getränken über die Seine getestet. Um den Transport von Getränken für Cafés, Hotels und Restaurants möglichst umweltfreundlich zu organisieren und den Verkehr zu entlasten, werden die Getränke per Schiff von einem Lager im Umland zu einem Kai gegenüber dem Eiffelturm geliefert, teilte die Pariser Hafengesellschaft mit. Dort werden die Paletten von Lieferwagen übernommen. Da das eingesetzte Schiff über einen eigenen Ladekran verfügt, sind am Ufer der Seine keine Installationen erforderlich. Auf dem Rückweg nimmt das Schiff leere Fässer und Paletten wieder mit zurück ins Lager.

Wie der Direktor des Getränkegroßhandels OBD Grand Paris, Pascal Clément, erklärte, habe der Getränketransport über die Seine nicht nur Umweltvorteile. Kunden könnten pünktlicher beliefert werden, da die Lieferwagen sich nicht mehr durch den Verkehr bis ins Zentrum durchkämpfen müssten. Da Fahrer Mangelware seien, sei es auch von Vorteil, dass die verfügbaren Fahrer weniger Zeit hinter dem Steuer verbringen müssten.

Die Pariser Hafenbetriebe wollen die Versorgung der Stadt mit Alltagsgütern über die Seine weiter ausdehnen, um Staus sowie die CO2-Belastung zu reduzieren. Das Einrichtungshaus Ikea beliefert seine Kunden in Paris bereits per Schiff und Elektro-Lieferwagen. Seit gut zehn Jahren bereits schlägt die Supermarktkette Franprix Container mit Waren mitten in Paris vom Schiff auf Lastwagen um zur Belieferung der Geschäfte in der Stadt.

Einäscherung von Chinas früherem Premier Li Keqiang angekündigt

PEKING: Nach dem plötzlichen Tod von Li Keqiang soll der Leichnam des früheren chinesischen Ministerpräsidenten am Donnerstag in Peking eingeäschert werden. Die Flaggen auf dem Platz des Himmlischen Friedens, an der Großen Halle des Volkes, an anderen Regierungsgebäuden und an Botschaften sowie Konsulaten sollen an diesem Tag auf halbmast gesetzt werden, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag berichtete. Li starb überraschend am vergangenen Freitag im Alter von 68 Jahren an einem Herzinfarkt in Shanghai. Noch am selben Tag wurde sein Leichnam per Sonderflug nach Peking gebracht.

Li Keqiang war im März nach zehn Jahren im Amt als Ministerpräsident abgetreten. Unter Staats- und Parteichef Xi Jinping wurde er gewissermaßen zur «lahmen Ente», nachdem Xi der Regierung deutlich Macht entzog, indem Arbeitsgruppen und Kommissionen der Partei unter seiner Führung die Regierungsarbeit übernahmen.

Li trat für eine marktorientierte Politik und ein offenes China ein. Er galt als relativ bodenständig und war bei vielen im Volk beliebt. Zahlreiche Menschen sprachen in Chinas sozialen Medien ihr Beileid aus. In Hefei in der südostchinesischen Provinz Anhui legten viele Menschen Blumen vor dem Haus nieder, in dem Li aufwuchs. Beobachter sahen in der öffentlichen Trauer wegen möglicher Proteste auch eine Herausforderung für die regierende Kommunistische Partei.