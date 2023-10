Neues aus dem Ausland am Dienstag

Taliban-Regierung verspricht nach Erdbeben Wiederaufbau

KABUL: Die Taliban in Afghanistan haben nach der Erdbebenserie am Wochenende den Opfern einen Wiederaufbau versprochen. Dies kündigte der stellvertretende Regierungschef Abdul Ghani Baradar bei seinem Besuch in den Katastrophengebieten an, wie das Gouverneursbüro in der Provinzhauptstadt Herat am Dienstag mitteilte. Baradar rief seine Regierung dazu auf, Spenden an die Erdbebenopfer zu verteilen. Afghanistan leidet seit der Machtübernahme der Taliban im Sommer 2021 unter einer Wirtschaftskrise und ist wegen der repressiven Politik international isoliert.

Am Samstagmorgen hatten mehrere Erdbeben die Bewohner der afghanischen Grenzprovinz Herat nahe dem Iran aufgeschreckt. Innerhalb von nur wenigen Stunden bebte die Erde neun Mal, mehr als ein Dutzend Dörfer wurden weitgehend zerstört. Militär und Rettungsdienste eilten in die Katastrophengebiete. Die beiden schwersten Beben hatten laut der US-Erdbebenwarte USGS eine Stärke von 6,3. Laut dem afghanischen Sender Tolonews kamen bisher mindestens 2400 Menschen ums Leben, das UN-Nothilfebüro OCHA sprach von mehr als 1000 Toten.

BMW verkauft mehr Autos als im Vorjahresquartal

MÜNCHEN: BMW hat im dritten Quartal deutlich mehr Autos verkauft. Gegenüber dem Vorjahresquartal stieg der Absatz um 5,8 Prozent auf rund 622.000 Fahrzeuge, wie der Konzern am Dienstag in München mitteilte. In den ersten neun Monaten stiegen die Verkäufe um 5,1 Prozent auf 1,836 Millionen Autos.

Die Auftragseingänge sind hoch, und trotz einiger Hakeleien in den Lieferketten kann das Unternehmen mehr Fahrzeuge ausliefern als im Vorjahr. Wachstumstreibern sind die teuren Oberklassemodelle und die vollelektrischen Fahrzeuge. Die Auslieferungen der E-Autos der Marken BMW und Mini stiegen im Zeitraum von Juli bis Ende September im Vorjahresvergleich um 80 Prozent auf 94.000. Die Stromer sollen im laufenden Jahr 15 Prozent des Gesamtabsatzes ausmachen.

In China sank der Absatz im dritten Quartal unterdessen um knapp zwei Prozent auf rund 210.000 Autos. Dagegen stieg er in Europa um fast 13 Prozent auf 221.500 Autos. In den USA legten die Verkaufszahlen um rund 8 Prozent auf 92.000 Autos zu.

Vertriebsvorstand Pieter Nota sagte: «Insgesamt sind wir auf Kurs, unsere Wachstumsziele für 2023 zu erreichen.» Nach dem leichten Rückgang der Verkaufszahlen im ersten Quartal und lief es bereits im zweiten wieder deutlich besser.

«De Telegraaf»: Regime in Teheran ist der Kopf der Terrorschlange

AMSTERDAM: Zum Überfall der Hamas auf Israel meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Dienstag:

«Der Glaube daran, dass die Palästinenser in einem eigenen Staat in Frieden neben Israel leben würden, ist durch die Hamas zerstört worden. Nachdem Israel sich seinerzeit aus dem Gazastreifen zurückzog, ist dort unter der Führung der Hamas eine Basis des Terrors geschaffen worden, von der nun ein bestialisches Gemetzel ausging, das die gesamte Region in Brand zu setzen droht.

Dass es in manchen Kreisen Sympathie für diese Mörder gibt, ist schlichtweg verblüffend. Ist nicht hinlänglich bekannt, was die Hamas beseelt? Unter dem Deckmantel, für die palästinensische Sache zu kämpfen, ist sie nur darauf aus, so viele Juden wie möglich zu töten und Israel zu zerstören. (...)

Israel hat keine andere Wahl, als die Hamas vollständig zu eliminieren. Solange das palästinensische Volk sich von diesen blutrünstigen Extremisten in Geiselhaft nehmen lässt, ist kein Dialog möglich. Und solange die Mordlust mit Geld und Waffen aus dem Iran geschürt wird, ist kein Frieden möglich. Das Regime in Teheran ist der Kopf der Terrorschlange.»

Taiwans Präsidentin mahnt zu Frieden in der Taiwanstraße

TAIPEH: Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat am Nationalfeiertag des demokratischen Inselstaats Frieden in der Taiwanstraße als einzige Lösung für die globale Sicherheit angemahnt. «Den Status quo als größten gemeinsamen Nenner für alle Seiten beizubehalten, ist der entscheidende Schlüssel, um Frieden zu sichern», sagte sie am Dienstag in Taipeh. Die internationale Gemeinschaft müsse verstehen, dass Frieden und Stabilität in der Meerenge zwischen Taiwan und der Volksrepublik China ein unverzichtbarer Bestandteil der globalen Sicherheit seien.

Am 10. Oktober erinnern die Menschen in Taiwan an einen Aufstand von 1911, der im Verlauf zur Gründung der Republik China führte. Die Republik unter Interimspräsident Sun Yat-sen verlor viele Jahre später den Bürgerkrieg gegen die Kommunisten in China und war gezwungen, nach Taiwan zu flüchten. Taiwan mit seinen 23 Millionen Einwohnern trägt heute noch den offiziellen Namen Republik China.

Die von der kommunistischen Partei regierte Volksrepublik China sieht Taiwan als Teil ihres Territoriums an. Die Insel wird jedoch seit Jahrzehnten von einer eigenständigen demokratischen Regierung gelenkt. China demonstriert in der Taiwanstraße immer wieder seine militärische Macht. Im September durchflog etwa eine Rekordzahl an Militärflugzeugen die taiwanische Luftüberwachungszone. Ein Krieg in der Region dürfte weitreichende Konsequenzen haben, etwa auch weil die USA Taiwan Unterstützung zugesichert haben.

«Differenzen in der Taiwanstraße müssen friedlich gelöst werden», sagte Tsai. Ihre Regierung habe sich an die Versprechen gehalten, nicht zu provozieren, nicht harsch zu agieren, und sich dem Druck nicht zu beugen. Mit Spannung wird auch die kommende Präsidentenwahl in Taiwan im Januar erwartet, bei der Tsai von der Demokratischen Fortschrittspartei nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten wird.

Auto fährt in chinesisches Konsulat in San Francisco - ein Toter

SAN FRANCISCO: Ein Auto ist in der US-Westküstenstadt San Francisco in die Vorhalle des chinesischen Konsulats gekracht und hat schweren Schaden angerichtet. Als Polizeibeamte am Unfallort eintrafen, sprachen sie die Person im Wagen an und schossen daraufhin, wie die Polizei in San Francisco am späten Montagabend (Ortszeit) auf Nachfrage mitteilte. Rettungskräfte brachten die tatverdächtige Person demnach anschließend in eine Klinik, wo sie starb. Auf einem Video war zu sehen, wie das Auto in der verwüsteten Lobby stand und Menschen hektisch aus dem Gebäude liefen.

Zu möglichen Hintergründen äußerten sich die Behörden nicht. Auch machte die Polizei keine Angaben, ob es sich bei der tatverdächtigen Person um einen Mann oder eine Frau handelte. Der Fall werde noch untersucht, teilte die Polizei mit.

Das chinesische Konsulat verurteilte in einer Mitteilung die «gewalttätige Attacke». In dem Gebäude sei schwerer Schaden entstanden. Die USA müssten für die Sicherheit des dortigen Personals sorgen und den Fall aufklären, hieß es weiter. Im kommenden Monat ist ein Gipfel der Asien-Pazifik-Staaten in der kalifornischen Stadt geplant, zu dem möglicherweise auch Chinas Staatschef Xi Jinping anreist. China hat Xis Teilnahme allerdings noch nicht bestätigt.