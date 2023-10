Neues aus dem Ausland am Dienstag

Taiwan warnt vor nahendem Taifun «Koinu»

TAIPEH: Wegen des herannahenden Taifuns «Koinu» hat Taiwans Wetterbehörde eine Warnung zu Land und zur See ausgegeben. Bewohner der taiwanischen Ostküste und im Süden sollten sich auf den tropischen Wirbelsturm vorbereiten, wie aus der Mitteilung am Dienstag hervorging. Der Meteorologin Wu Wan-hua zufolge müssen die Menschen dort am Mittwoch und Donnerstag mit kräftigem Regen und starkem Wind rechnen. Das Zentrum des Sturms werde wohl in der Nacht zum Donnerstag im Süden der Inselrepublik auf Land treffen.

Der Taifun befand sich am Dienstag noch südöstlich von Taiwan auf dem Pazifik und gewann den Meteorologen zufolge weiter an Kraft. Die Wetterbehörde in Taipeh verzeichnete Windgeschwindigkeiten mit rund 160 Stundekilometern und Böen bis knapp unter 200 Kilometer je Stunde. Laut Wu türmten sich die Wellen in Hengchung am Südzipfel Taiwans durch den Sturm auf bis zu vier Meter. Einige Fähren zu vorgelagerten Inseln blieben deshalb im Hafen.

«Koinu» dürfte weiter Richtung China und dort an der Südküste entlangziehen. Peking gab am Dienstag für Teile des Südens und Ostens die dritthöchste Warnstufe aus. Die Behörden in den betroffenen Gegenden etwa in der Provinz Guangdong sollten auf mögliche Überflutungen achten. Auch die Sonderverwaltungszone Hongkong dürfte laut dem dortigen Wetteramt von «Koinu» betroffen sein.

Den chinesischen Angaben nach ist «Koinu» die Nummer 14 in der diesjährigen Taifun-Saison im Pazifik. Südchina wurde in den vergangenen Wochen schon von tropischen Wirbelstürmen getroffen, die dort Menschenleben forderten und schwere Schäden anrichteten.

Indien fordert Ausreise von 41 kanadischen Diplomaten

NEU DELHI: Die indische Regierung hat Kanada laut einem Bericht der «Financial Times» aufgefordert, 41 Diplomaten abzuziehen. Indiens Außenministerium hatte erst kürzlich eine Verringerung der kanadischen Botschaftspräsenz in Indien gefordert. Die Beziehungen der beiden Länder sind zurzeit auf einem Tiefpunkt, nachdem Kanadas Premierminister Justin Trudeau der indischen Regierung die gezielte Tötung eines kanadischen Staatsbürgers vorgeworfen hatte - Vorwürfe, die Indien als «absurd» und politisch motiviert zurückwies. Aus den Außenministerien in Neu Delhi und Ottawas gab es zunächst keine Reaktion auf den «Financial Times»-Bericht, der sich auf Insider-Informationen bezieht.

Kanada hat derzeit deutlich mehr Diplomaten in Indien als umgekehrt. Laut «Financial Times» gibt es in Indien derzeit 62 kanadische Diplomaten. In dem Land lebt die größte indische Diaspora und viele Menschen aus Indien wollen in Kanada studieren.

Bei dem getöteten kanadischen Staatsbürger handelt es sich um Hardeep Singh Nijjar, ein bekannter Befürworter eines unabhängigen Staates für Menschen der Religionsgemeinschaft der Sikhs auf Indiens Staatsgebiet. Er wurde im Juni in Kanada erschossen. Indische Behörden hatten den Mann lange gesucht und ihm «Terrorismus» vorgeworfen. In Kanada leben viele Menschen indischer Herkunft. Besonders viele von ihnen sind Sikhs.

Blitzeinschlag verursacht Explosion in Recyclinganlage in England

OXFORD: Ein Blitzeinschlag bei einem Recyclingunternehmen in der englischen Grafschaft Oxfordshire hat einen lauten Knall ausgelöst und Anwohnern einen Schrecken eingejagt.

Es sei zu einer Explosion in den Biogastanks gekommen, teilte Severn Trent Green Power am Montagabend bei Facebook mit. In sozialen Medien teilten Nutzer Bilder eines großen Feuerballs, der den Himmel nordwestlich der Universitätsstadt Oxford in orangefarbenes Licht tauchte. Berichten zufolge kam es zu einem Großbrand in der Anlage. Glücklicherweise sei bei dem Vorfall nahe der Ortschaft Yarnton niemand verletzt worden, hieß es von dem Unternehmen.