Neues aus dem Ausland am Dienstag

Taifun «Haikui» erreicht China - Feuerwehrauto stürzt in Fluss

FUZHOU: Mit kräftigen Sturmböen und Starkregen hat Taifun «Haikui» mehrere Menschen in Südchina in Lebensgefahr gebracht. Wie das chinesische Staatsfernsehen am Dienstag berichtete, stürzte nahe der Millionenstadt Fuzhou ein Feuerwehrauto mit acht Insassen in einen Fluss. Drei von ihnen seien gerettet worden, fünf würden noch vermisst. Die Rettungsarbeiten seien in vollem Gange, hieß es.

«Haikui» hatte nach Angaben von Staatsmedien am Dienstagmorgen (Ortszeit) das chinesische Festland erreicht. Betroffen waren die südchinesischen Provinzen Fujian und Guangdong, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf örtliche Behörden berichtete. An einigen Orten blieben Schulen und Kindergärten am Dienstag vorsorglich geschlossen. Meteorologen in Guangdong rechneten laut Xinhua damit, dass der elfte Taifun in diesem Jahr weiter in Richtung Westen ziehen und immer schwächer werden dürfte.

Bevor er die Volksrepublik traf, war «Haikui» am Montag über Taiwan gezogen. Dort wurden nach Angaben der nationalen Notfallzentrale mehr als 100 Menschen verletzt, in etwa 260.000 Haushalten fiel der Strom aus. Tausende Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.

Turbulenter Übergang: Guatemalas Wahlsieger trifft auf Präsidenten

GUATEMALA-STADT: Nach der turbulenten Präsidentenwahl in Guatemala ist der designierte Staatschef Bernardo Arévalo erstmals mit Amtsinhaber Alejandro Giammattei zusammengetroffen. Er habe gegenüber Giammattei seine Zuversicht geäußert, dass die klare Verpflichtung des Staatsoberhaupts zum Übergangsprozess auch dazu beitragen werde, die Versuche der Justiz zu stoppen, die verfassungsmäßige Ordnung zu untergraben, sagte der Sozialdemokrat am Montag nach dem Treffen.

Arévalo hatte am Freitag von einem versuchten «Staatsstreich» gegen ihn gesprochen. Korrupte und antidemokratische Akteure aus Justiz und Politik versuchten mit allen Mitteln, seine Vereidigung als Präsident des mittelamerikanischen Landes am 14. Januar zu verhindern. Die EU und die USA riefen dazu auf, den an den Wahlurnen zum Ausdruck gebrachten Volkswillen zu achten.

Nach seinem überraschenden Einzug in die Stichwahl hatte Arévalo, ein früherer Diplomat und Sohn des ersten demokratisch gewählten Präsidenten des Landes, das Duell am 20. August mit rund 61 Prozent der Stimmen gewonnen. Der 64-Jährige hat versprochen, die grassierende Korruption in Guatemala zu bekämpfen. Die unterlegene Kandidatin Sandra Torres hat ihre Niederlage nicht eingeräumt.