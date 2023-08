Neues aus dem Ausland am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.08.23 | Aktualisiert um: 05:55 | Überblick

Abtreibungsgegnern in den USA droht wegen Klinikblockade lange Haft

WASHINGTON: Weil sie mit Ketten, Seilen und Möbelstücken den Zugang zu einer Abtreibungsklinik in der US-Hauptstadt Washington blockiert haben, sind fünf Abtreibungsgegner in den USA von einem Bundesgericht verurteilt worden. Ihnen drohen jeweils bis zu 11 Jahre Gefängnis, drei Jahre Haft unter Aufsicht und eine Geldstrafe von bis zu 350.000 Dollar (rund 322.000 Euro), wie das US-Justizministerium am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Das Strafmaß wird, wie in den USA üblich, zu einem späteren Zeitpunkt verkündet.

Die fünf Männer und Frauen im Alter von 25 bis 67 Jahren waren den Angaben zufolge im Oktober 2022 aus verschiedenen Bundesstaaten nach Washington gereist, um sich an der Klinikblockade zu beteiligen. Sie seien gewaltsam in das Gebäude eingedrungen und hätten ihre Aktion mit einem Handy gefilmt und auf Facebook übertragen. Patientinnen und Klinikpersonal seien eingeschüchtert und auf gewaltsame Weise daran gehindert worden, bestimmte Gesundheitsdienste in Anspruch zu nehmen oder anzubieten.

Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass sich die Gruppe verschworen hatte, die Bürgerrechte anderer zu verletzten. Auch hätten die fünf gegen ein Gesetz verstoßen, das den freien Zugang zu Gesundheitsdiensten vorschreibt. Das Abtreibungsrecht ist in den USA immer wieder Thema heftiger Auseinandersetzungen. Der Prozess gegen vier andere Personen, die im Zusammenhang mit derselben Blockade angeklagt sind, soll in der kommenden Woche beginnen.

Guatemalas Präsident leitet Übergangsprozess zur neuen Regierung ein

GUATEMALA-STADT: Guatemalas scheidender Präsident Alejandro Giammattei hat den Übergangsprozess zur Regierung des künftigen Staatschefs Bernardo Arévalo eingeleitet. Trotz anhaltender Versuche der Justiz, die Amtsübergabe am 14. Januar zu verhindern, lud Giammattei am Dienstag das neu gewählte Team zu einem ersten Treffen Anfang kommender Woche ein. Die Richter des Obersten Wahlgerichts hatten Arévalo am Montag zum Wahlsieger erklärt.

Am 20. August hatte sich der Soziologe Arévalo (64), Sohn eines Ex-Präsidenten, mit fast 61 Prozent der Stimmen gegen die frühere First Lady Sandra Torres durchgesetzt. Torres, die als Vertreterin des Establishments galt, erkannte die Niederlage nicht an. Arévalo will die weit verbreitete Korruption in dem mittelamerikanischen Land bekämpfen. Die Justiz versucht, ihn zu stoppen. In den USA steht unter anderem die Generalstaatsanwältin auf einer Liste korrupter und antidemokratischer Akteure.

Der konservative Giammattei sagte in einer Videobotschaft: «Die Tür für einen geordneten, transparenten und vor allem effizienten Übergang ist nun offen.». Zu dem Treffen am Montag sei auch der Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), Luis Almagro, eingeladen worden. Die OAS werde den Prozess bis zur Amtsübergabe begleiten.

Arévalos Team hatte zuletzt auch von Attentatsplänen gegen ihn gesprochen. Die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte in Washington forderte daraufhin die Regierung Guatemalas auf, Vorsorgemaßnahmen zum Schutz Arévalos zu ergreifen.

Nigeria: 200 Männer wegen mutmaßlicher Homosexualität verhaftet

LAGOS: Wegen mutmaßlicher Homosexualität hat die Polizei in Nigeria eigenen Angaben zufolge 200 Männer festgenommen. Die Männer hätten am Montag in einem Hotel nahe der Küstenstadt Warri im südlichen Bundesstaat Delta eine «Schwulenhochzeit» abgehalten, sagte der Polizeisprecher des Staats, Bright Edafe, am Dienstag. Die Polizei habe das Hotel gestürmt; die Mehrheit der Männer habe «Frauenkleider» getragen, sagte Edafe. Die beiden als Braut und Bräutigam gekleideten Männer seien ebenfalls festgenommen worden.

Nach Abschluss weiterer Ermittlungen sollen die Verhafteten formell angeklagt werden, wie der Polizeisprecher sagte. Afrikas meistbevölkerter Staat mit rund 220 Millionen Einwohnern hatte 2014 ein Gesetz erlassen, das gleichgeschlechtliche Vereinigung oder Ehe verbietet. Menschen, die das Gesetz verletzen, droht in dem westafrikanischen Land eine Haftstrafe von bis zu 14 Jahren.

Homosexualität ist in vielen Staaten des Kontinents strafbar. Uganda verschärfte im Mai seine Anti-Homosexuellen-Gesetze. Sexuelle Handlungen von Mitgliedern der LGBT-Gemeinschaft können nun mit der Todesstrafe geahndet werden. LGBT ist die englische Abkürzung für lesbisch, schwul, bisexuell und Transgender.

Im Nachbarland Kenia soll demnächst im Parlament über ein Gesetz nach ugandischem Vorbild debattiert werden. In Ghana berät das Parlament derzeit über ein Gesetz, nach dem Schwulen und Lesben mehrjährige Haft drohen könnte, wenn sie sich selbst als homosexuell bezeichnen. Auch in Namibia beschloss das Parlament im Juli ein Gesetz, das die Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Ehen ausschließt, die im Ausland geschlossen wurden. Im Land selbst ist Homosexualität verboten.

Algerien will Krise im Niger nach Putsch lösen

ALGIER/NIAMEY: Nach dem Putsch im Niger hat Algerien eine Initiative zur Lösung der Krise im Nachbarland vorgestellt. Algeriens Außenminister Ahmed Attaf sagte am Dienstag, sein Land schlage eine sechsmonatige Übergangszeit unter einer zivilen und von allen Parteien akzeptierten Aufsicht vor, um eine politische Lösung zu finden und zu einer zivilen Herrschaft zurückzukehren. Alle Akteure des Konflikts sollten an dem politischen Prozess beteiligt werden.

Das nordafrikanische Land pocht den Angaben zufolge zudem auf die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung im Nachbarstaat. Außerdem möchte Algerien bei einer Konferenz der Vereinten Nationen Mittel für Entwicklungsprogramme für die Sahelzone mobilisieren und damit die Region wieder stabilisieren. Attaf sprach sich erneut gegen eine militärische Intervention im Niger aus.

Die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas hatte nach dem Putsch im Niger unter anderem beschlossen, eine Bereitschaftstruppe für eine mögliche Militärintervention zu aktivieren. Gleichzeitig betont die Gruppe, ihre Priorität sei eine diplomatische Lösung. Algerien gehört der Ecowas nicht an.

Vor knapp einem Monat hatte die Präsidentengarde im Niger den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum abgesetzt. Der Kommandeur der Eliteeinheit, General Abdourahamane Tiani, ernannte sich zum neuen Machthaber und setzte die verfassungsmäßige Ordnung außer Kraft. Für die USA und Europa war der Niger ein zunehmend wichtiger Partner im Anti-Terror-Kampf in der Sahelzone, nachdem in Mali und Burkina Faso das Militär die Macht übernommen hatte.

Versandriese Fedex erhöht die Preise

MEMPHIS: Der US-Logistikkonzern Fedex dreht bei seinen Kunden zum Jahreswechsel erneut an der Preisschraube.

Sendungen von Fedex Express, Fedex Ground und Fedex Home Delivery würden zum 1. Januar 2024 im Schnitt um 5,9 Prozent teurer, teilte das Unternehmen am Dienstag in Memphis mit. Im Speditionsgeschäft könne der Anstieg je nach Kunden in den USA und Kanada bis zu 6,9 Prozent betragen. Zudem will der Konkurrent der deutschen DHL Group mehr Geld für die Zollabfertigung und ab 15. Januar auch erhöhte Zuschläge für mehrteilige und übergroße Sendungen im internationalen Geschäft verlangen. Fedex begründete die Preiserhöhungen mit Mehrkosten im derzeitigen Geschäftsumfeld.

Papagei qualvoll getötet - Haft für zwei Frauen in England

CARLISLE: Sie übergossen einen Papagei mit Möbelpolitur und Farbe, steckten den Vogel in einen Wäschetrockner und wollten Sparky an einen Hund verfüttern: Weil sie einen Graupapagei qualvoll getötet haben, müssen zwei Frauen in Großbritannien ins Gefängnis. Ein Gericht in der nordwestenglischen Stadt Carlisle verurteilte die Angeklagten im Alter von 35 und 47 Jahren zu je 25 Monaten Haft, weil sie einem geschützten Tier unnötiges Leid zugefügt hätten, wie die BBC am Dienstag berichtete.

Die Frauen hatten die Vorwürfe bestritten und sich gegenseitig beschuldigt. Sie dürfen nun nie wieder ein Haustier halten. Staatsanwalt Dan Bramhall sprach von sadistischem Verhalten. Richter Richard Archer sagte, die Tat sei «ehrlich gesagt unfassbar».

Sparkys Besitzer hatte die Frauen nach einem feuchtfröhlichen Abend am 30. Juli 2022 bei sich übernachten lassen. Als er am nächsten Vormittag einkaufen ging, machten sich die Tierquälerinnen über den Vogel her, der den Angaben zufolge die britische Nationalhymne und Titelmelodien von TV-Seifenopern singen konnte. Er leide seit der Tat an Angstzuständen, Panikattacken und Schlafstörungen, sagte der Mann.

Neun Tote nach Kämpfen

DAMASKUS: Bei gewaltsamen Zusammenstößen im Osten Syriens sind Menschenrechtsaktivisten zufolge mindestens neun Menschen getötet worden. Bewaffnete Kämpfer örtlicher arabischer Stämme hätten Kontrollpunkte der von Kurdenmilizen angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) angegriffen, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag. Beide Seiten hatten einst zusammen gegen den Islamischen Staat (IS) in Syrien gekämpft.

Aufseiten der arabischen Stämme starben den Angaben nach mindestens sechs Menschen, aufseiten der SDF drei. Vorausgegangen war die mutmaßliche Festnahme des Vorsitzenden des Militärrats von Dair al-Saur und weiterer Stammesmitglieder durch die SDF. Kurdischen Aktivisten zufolge werden sie verdächtigt, für die Türkei und die syrische Regierung spioniert zu haben. Von der SDF gab es zunächst keine Bestätigung für die Festnahmen.

Die andauernden Kämpfe zwischen früheren Verbündeten könnten den IS in der Region wieder erstarken lassen, warnte der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel-Rahman.

Die von Kurdenmilizen angeführten SDF sind im Kampf gegen islamistische Terroristen in Syrien ein enger Verbündeter der USA. Die Türkei wiederum geht militärisch gegen die SDF vor.

Söldnerchef Prigoschin laut Pressedienst schon beerdigt

MOSKAU: Der russische Söldnerführer Jewgeni Prigoschin ist nach Angaben seines Pressedienstes bereits in seiner Heimatstadt St. Petersburg beerdigt worden. Bei einer Trauerfeier im engsten Kreis ohne Öffentlichkeit sei von dem 62-Jährigen Abschied genommen worden, teilte der Pressedienst des Chefs der Privatarmee Wagner am Dienstag mit. Interessenten, die sich nun auch von dem am Mittwoch bei einem Flugzeugabsturz getöteten Geschäftsmann verabschieden wollten, könnten dies auf dem Friedhof Porochowskoje tun, hieß es.

Beobachter erwarten, dass das Grab zu einer Pilgerstätte für Tausende Anhänger Prigoschins werden könnte. Über einen Termin und den Ort der Beerdigung wurde seit Tagen in ganz Russland spekuliert. Unklar ist weiter die Ursache des Absturzes des Privatjets mit zehn Menschen an Bord. Die Maschine war am Mittwoch vergangener Woche auf dem Weg von Moskau nach St. Petersburg im Gebiet Twer abgestürzt.

Toter Pinguin in norddeutschem Zoo - vermutlich von Tier angegriffen

ROSTOCK: Nach dem Fund eines toten Pinguins im Zoo der norddeutschen Stadt Rostock laufen die Ermittlungen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der am Dienstag im Gehege gefundene Seevogel gewaltsam zu Tode - und wurde wohl von einem Tier angegriffen. «Die Obduktion hat ergeben, dass der Pinguin multiple Bissverletzungen hat», sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Wunden würden darauf hindeuten, dass es sich bei dem Angreifer nicht um einen Menschen gehandelt haben könne. Welches Tier den Pinguin getötet haben könnte, war zunächst unklar.

Für die pathologische Untersuchung war das Tier ins Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern gebracht worden. Weitere Tiere des Zoos in Rostock wurden ersten Angaben der Polizei zufolge nicht verletzt. Ein Tierpfleger hatte den leblosen Körper im Pinguin-Gehege gefunden. Zunächst war auch wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt worden.

Unbekannte bringen Dutzende Züge mit Radiosignalen zum Halt

WARSCHAU: Unbekannte haben in Polen 25 Passagierzüge mit Radiosignalen zum Stehen gebracht. Die Züge seien am Dienstag gegen 13.00 Uhr in vier Regionen während der Fahrt gestoppt worden, sagte ein Sprecher der staatlichen Eisenbahngesellschaft PKP der Nachrichtenagentur PAP. Eine Gefahr für die Passagiere habe nicht bestanden. Alle Züge hätten mit leichter Verspätung ihre Fahrt fortsetzen können.

In den vergangenen Tagen ist es bereits mehrfach zu solchen Angriffen auf das polnische Eisenbahnnetz gekommen. Es dient als wichtigste Transportroute für die Militärhilfe des Westens für die Ukraine. Bislang ist allerdings noch nicht klar, ob es einen politischen Hintergrund für die Attacken gibt.

Am Sonntag nahm die Polizei in Bialystok im Osten des Landes zwei Männer fest. Die Ermittler stellten eine Funkausrüstung bei ihnen sicher. Die Tatverdächtigen, von denen einer Polizeibeamter ist, sollen bereits am Sonntagmorgen fünf Passagierzüge und einen Güterzug zum Stehen gebracht haben. Einzelne Fälle von gestoppten Zügen wurden auch aus dem Westen Polens gemeldet. Während der Stopps soll einmal die russische Hymne zu hören gewesen sein, einmal eine Rede Putins.

Technisch sei die Attacke relativ einfach, erklärte der Cybersicherheitsexperte Lukasz Olejnik in der Tageszeitung «Dziennik Gazeta Prawna». In vielen polnischen Zügen werde noch Radiotechnik ohne Verschlüsselung genutzt. Um die Züge zum Stehen zu bringen, reiche ein Tongenerator und ein Funkgerät, das eine Abfolge von drei Tönen zweimal hintereinander auf einer bestimmten Frequenz sende. «Ein solches Signal löst über ein Ventil in der Druckluftbremsanlage einen plötzlichen Stopp aus.» Diese Sicherheitslücke im polnischen Eisenbahnsystem sei seit längerem bekannt, so Olejnik. Daher habe es ähnliche Angriffe auch in den vergangenen Jahren gelegentlich gegeben.

Überschwemmungen in Slowenien treffen portugiesische VW-Tochter

LISSABON: Das Volkswagen-Werk in Portugal plant wegen Teilemangel eine mehrwöchige Einstellung der Produktion. Hintergrund sei ein Hochwasser in Slowenien, von dem ein Zulieferer von Motorenteilen stark betroffen sei, hieß es in einer internen Mitteilung an die etwa 5000 Mitarbeiter im Werk in Palmela bei Lissabon, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Die Unterbrechung der Produktion sei ab der ersten Septemberhälfte vorgesehen und werde einige Wochen dauern. Der VW-Konzern arbeitet dem Kommuniqué zufolge «gemeinsam mit anderen Zulieferern daran, Alternativen zu finden, um in den betroffenen Werken schnellstmöglich zur normalen Produktion zurückzukehren». Darüber hinaus unterstütze VW den Zulieferer in Slowenien, damit dieser die Produktion wiederaufnehmen könne.

Die VW-Tochter Autoeuropa ist nach eigenen Angaben eine der größten ausländischen Industrieinvestitionen in Portugal. Im Jahr 2021 habe Autoeuropa 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung und 4 Prozent des portugiesischen Warenexports ausgemacht. In Palmela wird seit 2017 das Kompakt-SUV T-Roc gebaut.

Weiterhin Ausschreitungen von Rechtsextremen

NIKOSIA: Nach einer zweiten Nacht mit Ausschreitungen von Rechtsextremen in der zyprischen Kleinstadt Chloraka hat am Dienstag eine Dringlichkeitssitzung unter Staatschef Nikos Christodoulidis stattgefunden, an der auch Polizei und Geheimdienst teilnahmen. «Der Präsident der Republik hat die Anweisung gegeben, mit allen dem Staat zur Verfügung stehenden Mitteln für die notwendige Sicherheit in der Region zu sorgen», erklärte anschließend ein Regierungssprecher. Frieden und Sicherheit in der Region dürften nicht gefährdet werden. Bei dem Treffen sei der bestehende Einsatzplan für die Region besprochen worden. Die Polizei werde dort weiter vertreten sein.

Am Sonntag hatten Rechtsextreme in der Kleinstadt Chloraka Migranten angegriffen, die vornehmlich aus Syrien stammten, und zahlreiche Geschäfte beschädigt, die den Menschen gehörten. In der Nacht zum Dienstag konnten die Sicherheitskräfte unter Einsatz von Tränengas und eines Wasserwerfers weitere Attacken abwenden, wie zyprische Medien berichteten. Vermummte Rechtsextremisten schleuderten jedoch Brandflaschen, Steine und andere Gegenstände auf die Beamten, teilte die Polizeidirektion in Nikosia mit. 21 Menschen wurden festgenommen. Ein Polizist wurde verletzt.

Die Inselrepublik verzeichnet laut EU-Statistik gemessen an der Bevölkerungsgröße mit Abstand die meisten Asylanträge pro Jahr. Die Flüchtlingslager sind überfüllt. In den größten Städten der Insel haben sich mittlerweile Ghettos gebildet, wo Migranten in Armut leben. Diese Zustände werden von Ultrarechten als Grund für die Ausschreitungen herangezogen.

Prominenter Pakistani wegen Bedrohung von Wilders angeklagt

AMSTERDAM: Die niederländische Staatsanwaltschaft hat eine Haftstrafe von 12 Jahren gegen einen früheren Profisportler aus Pakistan wegen Bedrohung des Rechtspopulisten Geert Wilders gefordert. Der 37-Jährige habe 2018 in einem Video im Internet zur Ermordung des Politikers aufgerufen und dafür eine Belohnung von umgerechnet rund 21.000 Euro ausgesetzt, erklärte die Anklage am Dienstag im Hochsicherheitsgericht am Amsterdamer Flughafen. Ein Mordanschlag auf Wilders wäre auch ein Anschlag auf den Rechtsstaat, sagte der Anklagevertreter.

Der Angeklagte wird den Angaben nach mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Er lässt sich im Prozess nicht von einem Anwalt vertreten. Das Urteil soll in etwa zwei Wochen gesprochen werden.

Der Rechtspopulist Wilders erläuterte vor Gericht die Folgen der Drohungen gegen ihn, etwa 1000 im Jahr. Seit fast 20 Jahren wird er vor allem von Islamisten bedroht und lebt mit ständigem Personenschutz an einem geheim gehaltenen Ort. «Daran gewöhnt man sich nie», sagte er. «Man lernt damit umzugehen, aber man gewöhnt sich nie daran.» Er habe seit der ersten Bedrohung 2004 nicht mehr in seiner Wohnung übernachtet.

Der frühere Sportler hatte 2018 das Video im Internet veröffentlicht als Reaktion auf einen Karikatur-Wettbewerb, zu dem Wilders aufgerufen hatte. Menschen sollten Karikaturen vom Propheten Mohammed einschicken. Daraufhin hatte es vor allem in Pakistan und Afghanistan heftige Proteste und Todesdrohungen gegen Wilders gegeben. Wilders hatte die Initiative später zurückgezogen.

Beobachter sorgen Internet- und Ausgangssperre nach Wahl in Gabun

LIBREVILLE: Drei Tage nach der Präsidentschaftswahl in Gabun sorgt die Lage in dem zentralafrikanischen Küstenstaat für Kritik. Am Wochenende hatte die Regierung den Internetzugang gesperrt, eine Ausgangssperre von 19.00 bis 6.00 Uhr verhängt und mehreren französischen Rundfunksendern die Ausstrahlung verboten. «Wir rufen zur Wiederherstellung des Internets und der Signale von TV5 Monde, RFI und France 24 auf, die seit Samstag, dem 26. August, abgeschaltet sind. Die Behörden müssen das Recht auf Information und freie Meinungsäußerung garantieren», forderte am Dienstag die Menschenrechtsorganisation Amnesty International.

Gabuns Präsident Ali Bongo Ondimba strebt seine dritte Amtszeit an und will damit die mehr als 50 Jahre währende Herrschaft seiner Familie in dem Land fortsetzen, dessen Bevölkerung trotz Öl-Reichtums großteils in Armut lebt. Ali Bongo übernahm das Amt 2009 von seinem Vater Omar Bongo, der von 1967 bis zu seinem Tod regiert hatte. Am Samstag waren 850.000 der etwa 2,3 Millionen Bewohner zur Wahl aufgerufen. Eine erste Wiederwahl 2016 hatte Bongo nur mit einem Vorsprung von gut 5000 Stimmen gewonnen. Ihm wurde Manipulation vorgeworfen. In der Folge kam es zu schweren Ausschreitungen.

Wann Ergebnisse veröffentlicht werden, ist unklar. Die Opposition hatte sich hinter dem früheren Bildungsminister und Gegenkandidaten Albert Ondo Ossa vereint, der den Sieg bereits für sich beansprucht hat. Der Opposition wurden aber auch nach einer Änderung der Wahlzettel in letzter Minute nur geringe Chancen eingeräumt.

Ein Regierungssprecher rechtfertigte die Internetsperre damit, «falsche Informationen» und «Aufrufe zur Gewalt» zu bekämpfen. Den Sendern France 24, RFI und TV5 Monde warf die zuständige Behörde «Mangel an Objektivität und Ausgewogenheit in der Berichterstattung über die aktuellen allgemeinen Wahlen» vor. Die Wahl war zudem durch das Fehlen internationaler Beobachter geprägt. Anfragen ausländischer Journalisten auf Akkreditierung wurden systematisch abgelehnt.

Ermittlungen nach Fund von totem Pinguin in norddeutschem Zoo

ROSTOCK: Nachdem am Dienstag im Zoo in der norddeutschen Stadt Rostock ein Pinguin tot im Gehege der Seevögel gefunden wurde, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Zunächst werde wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Die Auffindesituation des Tieres deute zudem darauf hin, dass das Tier keines natürlichen Todes gestorben ist. «Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass das Tier durch Fremdeinwirkung zu Tode gekommen ist.»

Die Ermittlungen stünden jedoch noch ganz am Anfang und es werde in alle Richtungen ermittelt. Ein Tierpfleger hatte den leblosen Körper im Pinguin-Gehege gefunden. Die Spurensicherung sammelte am frühen Nachmittag noch Beweise im Zoo.

Sachsen schickt mehr Polizisten an Grenzen zu Polen und Tschechien

DRESDEN: Das ostdeutsche Bundesland Sachsen will mehr Polizisten in die Grenzgebiete zu Tschechien und Polen schicken, um der zunehmenden Schleuserkriminalität Einhalt zu gebieten.

Die Landespolizei arbeite dabei eng mit der Bundespolizei zusammen und setze dabei auch die schon bestehenden gemeinsamen Fahndungsgruppen gezielt ein, sagte der Innenminister des Bundeslandes, Armin Schuster, am Dienstag. Auch weitere Einheiten der Polizei in Sachsens Grenzregionen nähmen Kontrollen vor. Es gehe sowohl um «offene als auch gedeckte Maßnahmen» von Beamten in Zivil.

Schuster zufolge ist die grenzüberschreitende Kriminalität zuletzt sprunghaft angestiegen. Die Schleuser gingen dabei immer skrupelloser vor. Es sei nicht mehr die Frage, ob es zu einer Katastrophe bei der Schleusung komme, sondern nur noch wann, sagte er. Oft würden Flüchtlinge nachts auf freiem Feld ausgesetzt, auch mit Kindern.

Wie viele Landespolizisten genau zum Einsatz in Grenznähe geschickt werden, wollte Schuster nicht sagen. Man fokussiere sich dabei auf die kommenden drei Monate, da die Flüchtlingszahlen in den Vergleichszeiträumen der vergangenen Jahre besonders hoch gewesen seien.

Taliban bezichtigen Hilfsorganisationen des Diebstahls

KABUL: Die in Afghanistan regierenden militant-islamistischen Taliban haben internationale Hilfsorganisationen des Diebstahls bezichtigt. «Ausländische Nichtregierungsorganisationen sind nicht gekommen, um Afghanistan wieder aufzubauen», sagte Mohammed Junis Raschid, Vizeinformationsminister, in der Provinz Paktia. «Nichtregierungsorganisationen kamen nach Afghanistan, um zu stehlen und zu plündern», behauptete der Talibanminister laut einem vom Sender Tolonews veröffentlichten Video am Dienstag.

Raschids Worte sind das jüngste Beispiel anhaltender Kritik der Taliban-Regierung an internationalen Hilfsorganisationen. Seit zwei Jahren ist die extremistische Gruppe wieder an der Macht in Afghanistan. Anfang August sagte ein Talibanvertreter, dass 2022 rund 220 Hilfsorganisationen ihre Arbeit hätten einstellen müssen. Einem US-Bericht zufolge nehmen die Taliban zudem großen Einfluss auf von der UN verwaltete Hilfsprogramme.

Das Land mit rund 40 Millionen Bewohnern leidet weiter unter einer humanitären Krise. Gleichzeitig steht die frauenfeindliche Politik der Taliban international in der Kritik. So hatte die Gruppe Afghaninnen die Arbeit bei Nichtregierungsorganisationen bis auf wenige Ausnahmen verboten. Viele Hilfsorganisationen sind gespalten in der Frage, wie sie mit der repressiven Politik umgehen sollen. Im Frühjahr etwa warnten die Vereinten Nationen vor einem Ende ihrer Unterstützungsmission.

Es gibt aber auch Kritik an der Arbeit von Hilfsorganisationen selbst. Einige afghanische Aktivisten werfen der internationalen Staatengemeinschaft vor, dass Gelder nicht bei der Zivilbevölkerung ankommen. Während des US-geführten Militäreinsatzes (2001-2021) stand die vom Westen gestützte Regierung immer wieder wegen Korruptionsvorwürfen in der Kritik.

Luftverschmutzung größte Gefahr für globale Lebenserwartung

CHICAGO: Luftverschmutzung hat einem neuen Bericht zufolge den größten externen Einfluss auf die globale Lebenserwartung - ist dabei aber vor allem in einigen Ländern Asiens eine Gefahr. Forscherinnen und Forscher der Universität Chicago teilten am Dienstag mit, dass die durchschnittliche Lebenszeit weltweit um 2,3 Jahre angehoben werden könnten, würde überall der empfohlene Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation WHO eingehalten.

«Die Auswirkungen auf die Lebenserwartung sind vergleichbar mit denen des Rauchens, mehr als dreimal so hoch wie die von Alkoholkonsum und unsicherem Wasser und mehr als fünfmal so hoch wie die von Verkehrsunfällen», hieß es. Die Erkenntnisse basieren auf neu ausgewerteten Daten für den «Air Quality Life Index (AQLI)» des Projekts.

Die Studie betont dabei aber auch, dass die Herausforderungen durch Umweltverschmutzung global sehr ungleich verteilt seien. Drei Viertel der Auswirkungen durch Luftverschmutzung gebe es demnach in nur sechs Ländern: Bangladesch, Indien, Pakistan, China, Nigeria und Indonesien. Für Bangladesch errechneten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass die Menschen wegen der Verschmutzung dort im Schnitt über sechs Jahre kürzer lebten.

Ein Vergleich mit älteren Daten zeige dabei vor allem für China eine rasante Verbesserung der Lage. Für Menschen in Deutschland sieht die Studie bei idealer Sauberkeit der Luft einen Gewinn an Lebenszeit um knapp ein halbes Jahr.

Flugblatt-Affäre in Bayern: Söder erhöht Druck auf Aiwanger

MÜNCHEN: In der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt erhöht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder den Druck auf seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger.

Der Chef der Partei Freie Wähler solle einen Katalog mit 25 Fragen schriftlich beantworten, sagte der Chef der Christsozialen (CSU) nach Beratungen im Koalitionsausschuss am Dienstag in München. Erst danach könne man den Fall abschließend bewerten, sagte Söder. Eine Entlassung aus dem Amt des Wirtschaftsministers und stellvertretenden Ministerpräsidenten wäre zum jetzigen Zeitpunkt «ein Übermaß». Die CSU ist die nur im süddeutschen Bundesland Bayern wählbare Schwesterpartei der CDU. Die CSU regiert im Freistaat seit der Wahl 2018 zusammen mit den Freien Wählern.

Söder hatte am Dienstag eine Sondersitzung des Gremiums einberufen, Aiwanger sollte dort persönlich Stellung nehmen zu den Vorwürfen. Der 52-Jährige hatte am Samstagabend schriftlich zurückgewiesen, zu Schulzeiten in den 1980er Jahren ein antisemitisches Flugblatt geschrieben zu haben, über das die «Süddeutsche Zeitung» berichtet hatte. Gleichzeitig räumte er aber ein, es seien «ein oder wenige Exemplare» in seiner Schultasche gefunden worden. Kurz darauf gestand Aiwangers älterer Bruder ein, das Pamphlet geschrieben zu haben. Später sagte er, er glaube, dass sein Bruder Hubert die Flugblätter wieder habe einsammeln wollen. Söder reichen diese Erklärungen aber bislang nicht aus.

In dem Bundesland wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Die CSU hat stets erklärt, die Koalition mit den Freien Wählern nach der Wahl fortsetzen zu wollen. Alle Umfragen hatten bis zuletzt fast keinen Zweifel daran gelassen, dass dies auch möglich sein wird - wobei die Freien Wähler zuletzt bei 11 bis 14 Prozent lagen.

Deutsche Urlauberin auf Mallorca von Welle erfasst und gestorben

PALMA: Ein 25-jährige Urlauberin aus Deutschland ist beim Baden auf Mallorca von einer großen Welle erfasst worden und ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Zusammen mit ihrem Freund sei die junge Frau am Montag nach dem orkanartigen Sturm vom Vortag in der bei Urlaubern beliebten felsigen Buch von Sa Calobra im Nordwesten der Insel ins Meer geschwommen, berichteten lokale Medien übereinstimmend. Die 25-Jährige habe es auch wegen der starken Strömung nicht geschafft, zum Ufer zurückzukehren.

Die Seenotrettung habe die schon bewusstlose Frau zwar noch mit einem Hubschrauber aus dem Meer bergen und in ein Krankenhaus fliegen können. Dort sei jedoch ihr Tod festgestellt worden. Ihr Freund habe es geschafft, sich an einer Klippe festklammern. Er wurde ebenfalls mit einem Hubschrauber geborgen und erlitt Schürfwunden.

Die Polizei nahm Ermittlungen auf, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Zur Unfallzeit hatte der spanische Wetterdienst Aemet die Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs an der Küste ausgegeben. Rettungsschwimmer gibt es an dem steinigen Strand zwischen steilen Felsenklippen von Sa Calobra nicht.

Vergangene Woche waren bereits zwei Urlauberinnen aus Deutschland und eine aus Frankreich beim Baden auf Mallorca ums Leben gekommen. In allen drei Fällen gingen die Behörden von einem Herzstillstand aus.

Athen: Verbrannte Wälder sollen sofort wieder aufgeforstet werden

ATHEN: Die Waldgebiete, die im Nordosten Griechenlands und nordwestlich von Athen abgebrannt sind, sollen sofort wieder aufgeforstet werden. Das hat die griechische Regierung am Dienstag bei einer Sondersitzung zu den Bränden beschlossen und den Forstbehörden einen entsprechenden Auftrag erteilt, wie das Büro von Ministerpräsident Kyriakos Mitostakis mitteilte.

Außerdem sollen umgehend Maßnahmen gegen Überflutungen der Gebiete im Winter getroffen werden. So müssten die Flüsse der Region gereinigt und ein Hochwasserschutz installiert werden. Zudem wolle man sich um die Tierwelt kümmern und in den nächsten Monaten Futter und Wasser bereitstellen. In den verbrannten Gebieten finden aktuell weder Nutz- noch Wildtiere Futter und sauberes Wasser.

Im großen Waldgebiet Dadia samt einem Nationalpark im Nordosten Griechenlands nahe der griechisch-türkischen Grenze brannte es am Dienstag den elften Tag in Folge. Noch konnten die großen Feuerfronten nicht unter Kontrolle gebracht werden, weil es vielerorts in unzugänglichen Gebieten der dicht bewaldeten Region brennt. Auch nordwestlich von Athen am Gebirge Parnitha war durch Waldbrände großer Schaden entstanden.

Rotes Kreuz gibt 25 Kliniken an Taliban ab

KABUL: Angesichts fehlender Finanzierung will das Rote Kreuz in Afghanistan die Verantwortung für 25 Kliniken an die militant-islamistischen Taliban abgegeben. «Wir übergeben diese Verantwortung jetzt an die Behörden», schrieb Eloi Fillion, Leiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) in Afghanistan, am Dienstag auf der Plattform X. Ein Sprecher des Taliban-Gesundheitsministeriums bestätigte die Übergabe zum Monatsende. «So Gott will, versuchen wir die Leistungen aus unserem Haushalt zu finanzieren», teilte der Sprecher auf Anfrage mit.

Seit mehreren Wochen drohte bereits ein Ende des Projekts wegen fehlender Spenden. Nach der Machtübernahme der Taliban im August 2021 hatte das Rote Kreuz den Betrieb von insgesamt 33 Kliniken in dem von Krieg und humanitären Krisen geplagten Land sichergestellt. Mehr als 10.000 Fachkräfte wurden in den Krankenhäusern beschäftigt, in denen landesweit rund 26 Millionen Menschen und damit knapp zwei Drittel der Bevölkerung versorgt wurden. Acht Kliniken waren Ende August bereits nicht mehr Teil des Rotkreuz-Projekts.

Die Hilfsorganisation will eigenen Worten zufolge ihr Arbeit in Afghanistan jedoch nicht einstellen. In der Zukunft sei etwa die Unterstützung von 47 Gesundheitszentren geplant. Das Rote Kreuz will außerdem seine Arbeit zur Verbesserung der Gesundheitslage in den Haftanstalten fortsetzen. Die Organisation appellierte an die internationale Staatengemeinschaft, weiter Hilfe zu leisten.

Rumänien: Rekordmenge an illegal eingeführten Psychopharmaka entdeckt

BECHET: Eine Rekordmenge an illegal transportierten und potenziell als Drogen nutzbaren Psychopharmaka ist in Rumänien an der Grenze zu Bulgarien sichergestellt worden. Für den rumänischen Grenzschutz ist es nach Angaben vom Dienstag der größte Fund dieser Art bisher.

In einem bulgarischen Lastwagen seien 1,1 Millionen Pillen mit dem Wirkstoff Alprazolam im Wert von insgesamt mehr als drei Millionen Euro gefunden worden. Der Stoff wird normalerweise als Beruhigungsmittel bei Angstzuständen und Panikstörungen eingesetzt und ist verschreibungspflichtig. Alprazolam-Pillen werden aber auch als Drogen missbraucht, unter anderem von rumänischen Jugendlichen.

Der bulgarische Lastwagenfahrer war den Kontrolleuren am Sonntag am Grenzübergang Bechet aufgefallen, wo er aus Bulgarien per Fähre die Donau nach Rumänien überquert hatte. Als Ladung hatte er nur Sonnenblumenkerne und hydraulische Zylinder deklariert. Sein Ziel war Schweden. Er wurde verhaftet, zunächst für 30 Tage.

Mindestens 183 Tote seit Juli bei Gewalt in Äthiopiens Amhara-Region

ADDIS ABEBA: Bei Unruhen in Äthiopiens Region Amhara sind seit vergangenem Monat nach UN-Angaben mindestens 183 Menschen gestorben. Das teilte das Hochkommissariat der Vereinten Nationen für Menschenrechte am Dienstag in Genf mit. Seit dem Ausbruch der Gewalt zwischen der äthiopischen Armee und der Fano-Miliz und dem Verhängen des Ausnahmezustands am 4. August habe sich die Menschenrechtslage in mehreren Regionen des Vielvölkerstaats verschlechtert, sagte Sprecherin Marta Hurtado. Mehr als 1000 Menschen seien landesweit wegen des Verdachts der Unterstützung von Rebellen festgenommen worden. Viele von ihnen säßen ohne grundlegende Versorgung in Haft.

Bereits seit dem Frühjahr kommt es zu Protesten in Amhara, der zweitbevölkerungsreichsten Region des Vielvölkerstaats. Die Milizen in Amhara - unter ihnen auch die Fano-Gruppe - waren bis vergangenen Herbst im mehrjährigen Konflikt zwischen der Zentralregierung und dem nördlichen Tigray noch wichtige Verbündete der Regierung. Nach dem Ende des Bürgerkriegs will die Regierung ihre Macht festigen. Sie entschied im April, die regionalen Spezialeinheiten aufzulösen. Anfang August besetzte die Fano-Miliz mehrere Städte, zog sich nach einer Gegenoffensive aber wieder in kleinere Dörfer zurück.

Das UN-Menschenrechtsbüro appellierte an beide Seiten, Probleme durch Dialog und politische Prozesse anzugehen. «Angesichts der Tatsache, dass die Bundestruppen ihre Präsenz in einigen Städten wieder verstärken und sich die Fano-Milizen Berichten zufolge in ländliche Gebiete zurückziehen, fordern wir alle Akteure auf, Tötungen und andere Verstöße und Missbräuche einzustellen», sagte Hurtado.

Litauen will keine weiteren Grenzübergänge zu Belarus schließen

VILNIUS: Litauen schließt trotz der Präsenz der Wagner-Gruppe in Belarus zunächst keine weiteren Grenzübergänge zum Nachbarland. «Es wird in naher Zukunft sicherlich keine Entscheidung über die Schließung zusätzlicher Kontrollpunkte geben», sagte Ministerpräsidentin Ingrida Simonyte am Dienstag im litauischen Rundfunk. Die Pläne dafür blieben aber bestehen, solange die Bedrohungen anhalten. Festgelegt sei darin, wie viele und welche Grenzübergänge zu Belarus reduziert werden könnten - bis hin zu einer «extremen Schließung», die in Abstimmung mit anderen Ländern erfolgen würde, sagte die Regierungschefin des EU- und Nato-Landes.

Litauen hatte am 18. August die beiden Kontrollpunkte Sumskas und Tverecius dicht gemacht. Nach einem Treffen mit ihren Kollegen aus Polen und den beiden anderen Baltenstaaten am Montag in Warschau hatte Innenministerin Agne Bilotaite angekündigt, das ihr Ministerium vorschlagen werde, zwei weitere der insgesamt sechs litauischen Grenzübergänge zu Belarus zu schließen. Gemeinsam forderten die Minister auch den sofortigen Abzug russischer Wagner-Söldner aus Belarus.

Litauen ist wie Polen und Lettland besorgt wegen Aktivitäten der russischen Privatarmee Wagner im eng mit Moskau verbündeten Belarus. Deren Truppen hatten dort nach dem gescheiterten Aufstand gegen Moskau ihr Lager aufgeschlagen. Die Lage ist zudem angespannt, weil Migranten aus Krisengebieten in die drei EU-Ländern gelangen wollen, was von den belarussischen Behörden geduldet oder sogar gezielt befördert wird, um ein politisches Druckinstrument zu schaffen.

Nach Angaben von Staatspräsident Gitanas Nauseda sind bislang keine Verwicklungen der Wagner-Gruppe in die illegale Migration an der Grenze erkennbar. Bei einem Besuch einer Grenzstation in Varena sagte er, dass diese Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden könne. Zugleich rief Nauseda dazu auf, Entscheidungen über Grenzschließungen abzuwägen und nicht «eine Art Sport» daraus zu machen. Der litauische Grenzschutz-Chef Rustamas Rustamas Liubajevas dagegen sagte, dass eine Optimierung der Kontrollpunkte «sinnvoll» wäre.

Tropensturm «Idalia» erreicht Hurrikan-Stärke

MIAMI: Der Tropensturm «Idalia» ist auf seinem Weg Richtung Florida zu einem Hurrikan erstarkt. Es seien anhaltende Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde gemessen worden, teilte das US-Hurrikanzentrum (NHC) am Dienstag in Miami mit. Das entspricht einem Hurrikan der niedrigsten Kategorie eins (von fünf).

Die Meteorologen warnten, «Idalia» werde sich voraussichtlich über dem Golf von Mexiko schnell zu einem «extrem gefährlichen» Hurrikan entwickeln. Am Mittwochmorgen (Ortszeit) könnte er demnach als Hurrikan der Kategorie drei auf die Westküste des US-Bundesstaates Florida treffen.

Florida bereitet sich bereits auf den Sturm vor. Gouverneur Ron DeSantis hat vorsorglich für 46 Bezirke den Notstand erklärt.

UN: Hunderttausende in Asien zu Cyberkriminalität gezwungen

GENF: Kriminelle Banden zwingen nach einem UN-Bericht hunderttausende Menschen in Südostasien zu Cyberkriminalität. Allein in Myanmar dürften mindestens 120.000 Menschen betroffen sein, in Kambodscha 100.000, und in Ländern wie Thailand, Laos und auf den Philippinen gebe es jeweils weitere zehntausende Opfer, berichtete das UN-Menschenrechtsbüro am Dienstag in Genf. Manche würden von Schleppern in andere Länder gebracht.

Die Banden setzten diese Menschen für Crypto-Betrug, bei Wettbetrieben und zur Erpressung etwa durch Love Scams - Liebesbetrug - ein. Dabei machen sich Leute über Datingplattformen an Kontaktsuchende ran, umschmeicheln sie und bitten später um Geld, entweder für angeblich kranke Verwandte, oder um angeblich eine gemeinsame Zukunft aufzubauen. Die Menschen würden zu diesen perfiden Spielchen gezwungen, heißt es in dem Bericht. «Sie sind Opfer, keine Kriminellen», sagte UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk.

Die Banden rekrutierten oft Migranten, die Geld brauchen, und bedrohten sie und ihre Familien, wenn sie sich widersetzten, heißt es in dem Bericht. Durch die Corona-Pandemie hätten hunderttausende Menschen in den Ländern ihre Jobs verloren, seien verzweifelt und deshalb besonders anfällig für die Rekrutierung durch diese Banden. Viele seien gut ausgebildet, teils Computerspezialisten, und sprächen oft Fremdsprachen. Einmal rekrutiert würden viele der Opfer gefoltert und misshandelt. Die kriminellen Banden machten Milliarden-Gewinne.

Nach Urteil zur Freilassung - Ex-Premier weiter in Haft

ISLAMABAD: Pakistans ehemaliger Premierminister Imran Khan muss Berichten zufolge vorerst weiter in Haft bleiben. Nachdem ein Gericht am Dienstag in Islamabad die Freilassung Khans veranlasst hatte, ordnete ein anderes Gericht kurz darauf die Inhaftierung Khans aufgrund eines anderen Verfahrens gegen ihn an. Das berichteten Medien vor Ort am Dienstag.

Der populäre Oppositionsführer war im August wegen des Verkaufs von Staatsgeschenken verurteilt und inhaftiert worden. Nachdem Khan Berufung gegen das Urteil eingelegt hatte, sollte es laut Gerichtsentscheidung vom Dienstag zu einer vorübergehenden Freilassung kommen.

In Haft bleiben soll der 70-Jährige aber nun im Zusammenhang mit einem Drahtbericht. Darunter versteht man verschlüsselte Telegramme, um vertrauliche diplomatische Nachrichten zu übermitteln. Gegen Khan laufen behördliche Ermittlungen, nachdem Informationen aus dem Bericht verbotenerweise geteilt wurden. Der ehemalige Kricketstar soll am Mittwoch vor Gericht erscheinen.

Im August wurde auch Khans Parteikollege und ehemaliger Außenminister Shah Mahmood Quresh im Zusammenhang mit diesem Fall festgenommen. In der Atommacht Pakistan tobt seit mehr als einem Jahr ein Machtkampf zwischen den Familiendynastien, die an der Regierung sind, sowie dem geschassten Ex-Premier. Khan wurde im April 2022 durch ein Misstrauensvotum gestürzt und musste sich seitdem gegen zahlreiche Anklagen wehren. Beobachterinnen und Beobachter sehen politische Gründe dafür. Khan hoffte bis zuletzt auf ein politisches Comeback.

«Idalia» wird wohl zum Hurrikan - Florida bereitet sich vor

WASHINGTON/TALLAHASSEE: Der US-Bundesstaat Florida bereitet sich auf die Ankunft eines Hurrikans vor. Der Tropensturm «Idalia», der bereits den Westen Kubas gestreift hat, wird sich nach Angaben des US-Hurrikanzentrums NHC über dem Golf von Mexiko zu einem Hurrikan entwickeln. Es werde erwartet, dass «Idalia» am Mittwochmorgen (Ortszeit) als Hurrikan der Kategorie drei (von fünf) an Floridas Westküste auf Land treffe, teilte das Hurrikanzentrum mit. Für Teile der Küste wurden Hurrikan- und Sturmflutwarnungen ausgesprochen. Unter anderem in Tampa Bay drohten infolge des Sturms lebensbedrohliche Überschwemmungen.

Der Sturm erreichte mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde bereits nahezu Hurrikan-Niveau, als er sich am Montagabend (Ortszeit) dem Westen Kubas näherte und dort für starken Wind und Regen sorgte. Aus Küstengebieten der Provinz Pinar del Río meldeten Lokalmedien Überschwemmungen und Evakuierungen. Mancherorts sei zudem der Strom ausgefallen. In der für die Tabakproduktion wichtigen Region des Inselstaates hatte es beim Durchzug des Hurrikans «Ian» Ende September des vergangenen Jahres schwere Schäden gegeben.

Die Einwohner Floridas sollten sich «jetzt auf starke Regenfälle, Überschwemmungen und Stromausfälle vorbereiten», schrieb der Gouverneur des Bundesstaates, Ron DeSantis, am Montag beim Kurznachrichtendienst X. Für 46 Bezirke erklärte er vorsorglich den Notstand, in 21 davon galten Anordnungen zur Evakuierung. Für eventuelle Rettungseinsatze stünden bis zu 5500 Mitglieder der Nationalgarde bereit, ergänzte er.

Der Flughafen in Tampa teilte mit, wegen «Idalia» den Flugbetrieb von Dienstag an vorübergehend einzustellen. US-Präsident Joe Biden sicherte dem Bundesstaat volle Unterstützung zu. Heftige Regenfälle und Sturm werden auch im Landesinneren und an der Ostküste Floridas erwartet. Hurrikan «Ian» hatte vergangenes Jahr in dem Bundesstaat gewaltige Schäden angerichtet, Dutzende Menschen kamen ums Leben.

Erdogan will «in naher Zukunft» Putin in Russland treffen

ISTANBUL: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will nach Russland reisen und mit Präsident Wladimir Putin über das derzeit ausgesetzte Getreideabkommen beraten. Erdogan werde dazu «in naher Zukunft» in die russische Schwarzmeerstadt Sotschi reisen, sagte der Sprecher der AK-Partei, Ömer Celik, am Montagabend laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.

Russland hatte das für die Welternährung wichtige und unter Vermittlung der Türkei und der UN geschlossene Getreideabkommen Ende Juli aufgekündigt. Die Vereinbarung hatte unter anderem den Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer ermöglicht.

Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte am Montag ein «baldiges Treffen» Erdogans und Putins bestätigt, wollte allerdings keine Details zu Ort und Zeit nennen. Dies werde zu gegebener Zeit vorgenommen, sagte er. Zuvor hatten russische Medien darüber spekuliert, dass Erdogan am 4. September nach Sotschi ans Schwarze Meer reisen könne, um dort mit Putin über die Zukunft des Abkommens zu sprechen.

Umgebauter Leopard-Panzer hilft bei Waldbränden

ALEXANDROUPOLIS: Den elften Tag in Folge hat die Feuerwehr am Dienstag gegen die großen Waldbrände im Nordosten Griechenlands gekämpft. Nach Angaben der Behörden waren 475 Feuerwehrleute im Einsatz - auch mit sechs Löschflugzeugen und vier Hubschraubern. Außerdem wurde aus Mittelgriechenland ein Spezialfahrzeug in die Region transportiert, wie der Nachrichtensender Skai zeigte: ein zum Löschen umgebauter Leopard-Panzer mit einer Kapazität für 15.000 Liter Löschwasser, einer Schaufel für unwegsames Gelände und einer Rettungskammer für zehn Menschen.

In der Region wehten auch am Dienstag weiterhin mittelstarke Winde, die die Flammen vielerorts wieder anfachten. Derweil ist dem Nachrichtensender ERTNews zufolge der Entschädigungsprozess für betroffene Anwohner angelaufen.

Auch am Gebirge Parnitha nordwestlich von Athen sowie auf den Inseln Andros und Euböa brennt es weiter. Bei einer Krisensitzung unter Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis sollte im Laufe des Tages über die Brandbekämpfung und Wiederaufforstung der Region gesprochen werden. Auch im griechischen Parlament wird die Handhabung der schweren Brände am kommenden Donnerstag Thema sein.

Für viele Teile Griechenlands wurde die Waldbrandgefahr am Dienstag vom Zivilschutz weiterhin mit «hoch» angegeben, darunter für weite Teile der Halbinsel Peloponnes, die Region Attika rund um die Hauptstadt Athen, die Kykladeninseln und Kreta. Die Feuerwehr und auch Polizei und Militär patrouillierten in den betreffenden Gegenden am Boden und aus der Luft, um neue Brandherde so früh wie möglich zu entdecken, wie die Tageszeitung «Kathimerini» berichtete.

Nordkorea will Armee stärker mit taktischen Atomwaffen aufrüsten

SEOUL: Als Antwort auf die stärkere Verteidigungskooperation der USA mit Südkorea und Japan hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un eine weitere Aufrüstung mit taktischen Atomwaffen angekündigt. Kim warf den USA und ihren Verbündeten zum offiziellen Gründungstag der nordkoreanischen Marine unter anderem vor, «fieberhafter» als zuvor gemeinsame Marineübungen in den Gewässern nahe seinem Land unternehmen zu wollen. Einheiten der Volksarmee würden «entsprechend der Politik zum Ausbau des Einsatzes taktischer Nuklearwaffen» mit neuen Waffen ausgestattet, wurde der autokratische Machthaber am Dienstag von den Staatsmedien zitiert. Kim besuchte demnach das Marinekommando am Gründungstag am Montag.

«Die Gewässer um die koreanische Halbinsel sind zum Ort mit der weltweit größten Konzentration an Kriegshardware geworden, den instabilsten Gewässern mit der Gefahr eines Atomkriegs», sagte Kim. Die Marine müsse «Teil der staatlichen Nuklearabschreckung» werden.

In Anspielung auf ihr Treffen in diesem Monat im US-amerikanischen Camp David bezeichnete Kim die Staats- und Regierungschefs der drei Länder als «Bandenbosse». US-Präsident Joe Biden, Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol und Japans Regierungschef Fumio Kishida hatten sich mit Blick auf Nordkorea unter anderem darauf geeinigt, Raketeninformationen in Echtzeit auszutauschen. Auch soll es jährliche gemeinsame Militärübungen in mehreren Bereichen geben. Die drei Länder sehen die Atomwaffen- und Raketenprogramme Nordkoreas als direkte Bedrohung.

Kim hatte bereits mehrfach zum Ausbau der nuklearen Schlagkraft seines Landes aufgerufen. Das Ziel Pjöngjangs ist es, über das ganze Spektrum von Atomwaffen und Raketen zu verfügen. Als taktische Atomwaffen gelten dabei solche, deren Wirkungskreis und Sprengkraft geringer sind als bei strategischen Atomwaffen wie Interkontinentalraketen.

Wahlkrise : Arévalos Sieg bestätigt - Partei suspendiert

GUATEMALA-STADT: Guatemalas Wahlbehörde hat den Sieg des linken Kandidaten Bernardo Arévalo bei der Präsidentenwahl vom 20. August offiziell bestätigt. Der Korruptionsbekämpfer habe die Stichwahl mit 60,91 Prozent der Stimmen gewonnen, teilte das Oberste Wahlgericht am Montag (Ortszeit) mit. Die Ex-First-Lady Sandra Torres, die ihre Niederlage bislang nicht anerkannt hat, kam demnach auf 39,09 Prozent.

Der Wahlausgang ist allerdings noch lange nicht entschieden. Arévalos Partei wurde kurz vor der Verkündung des Endergebnisses auf Antrag eines Richters vorerst suspendiert. Eine Behörde des Wahlgerichts entschied am Montag, Arévalos Partei Movimiento Semilla (Bewegung Saatkorn) wegen mutmaßlicher Unregelmäßigkeiten bei ihrer Gründung den rechtlichen Status vorerst zu entziehen. Die Partei hat nun drei Tage, um Berufung einzulegen. Es ist unklar, welche Folgen die Suspendierung von Semilla haben wird. Über die Zukunft der Partei müssen später dieselben Wahlrichter entscheiden, die Arévalos Sieg bestätigt haben.

Der Wahlprozess war überschattet von Versuchen aus dem politischen Establishment und der Generalstaatsanwaltschaft, den überraschenden Sieg von Arévalo mit juristischen Mitteln zu stoppen. Fünf Tage nach der Stichwahl hatte bereits die unterlegene Mitte-Links-Partei Nationale Einheit der Hoffnung (UNE) von Torres die Stimmenauszählung angefochten. Die Partei reichte eine Klage wegen angeblichen Wahlbetrugs bei der Generalstaatsanwaltschaft ein.

Arévalo soll am 14. Januar als Nachfolger des konservativen Präsidenten Alejandro Giammattei das Amt antreten. Zuletzt hatte Arévalos Team berichtet, es gebe Attentatspläne gegen ihn. Die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte mit Sitz in Washington forderte die Regierung Guatemalas auf, dringende Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen, um Arévalo besser zu schützen.

Zwei Dutzend tote Mähnenrobben an argentinischer Küste entdeckt

PUNTA BERMEJA: An der argentinischen Atlantikküste sind zwei Dutzend tote Mähnenrobben entdeckt worden. Möglicherweise seien die nahe Punta Bermeja gefundenen Tiere an der Vogelgrippe verendet, teilte das Umweltministerium der Provinz Río Negro am Montag (Ortszeit) mit. Zudem seien bei weiteren 53 Robben entsprechende Symptome der Vogelgrippe registriert worden. Zuletzt waren in der Region entdeckte Seelöwen-Kadaver positiv auf das Virus H5N1 getestet worden.

Derzeit grassiert die größte je dokumentierte Vogelgrippewelle bei Vögeln, die sich über mehrere Erdteile erstreckt. Zuletzt war der Erreger vereinzelt bereits bei mehreren Säugetierarten wie Waschbären, Füchsen und Mardern gefunden worden. Eine direkte Übertragung zwischen Säugetieren ist mittlerweile nach Ansicht von Experten nicht mehr auszuschließen. Das wäre demnach ein Hinweis dafür, dass sich das Virus H5N1 an Säugetiere anpasst und dadurch auch dem Menschen gefährlicher werden könnte.