Neues aus dem Ausland am Dienstag

Drama an Seilbahn : Riskante Rettungsaktion gestartet

ISLAMABAD: In Pakistan sind Rettungskräfte zu einem höchst riskanten Einsatz an einer Seilbahn geeilt. Im bergigen Landesnorden in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa bereiteten sich Rettungskräfte am Dienstag darauf vor, sechs Kinder und zwei Erwachsene aus einer Gondel zu befreien, die nur noch an einem Stahlseil hing, wie Polizeivertreter mitteilten. «Jede kleine Fehlkalkulation kann zu einer Katastrophe führen», sagte der Rettungsbeamte Bilal Faizi der Deutschen Presse-Agentur.

Der geschäftsführende Premierminister, Anwaarul Haq Kakar, wies die Rettungsbehörden an, alle verfügbaren Ressourcen für den Einsatz zu mobilisieren.

Laut einem Bericht der Zeitung «Dawn» riss am früheren Morgen ein Kabel der Seilbahn, als die Kinder auf dem Weg zur Schule waren. Gefangen in einer Höhe von rund 900 Metern warten die Insassen der Gondel stundenlang auf Hilfe. Mit einem Militärhubschrauber sollte etwa vier Stunden später die Rettungsaktion gestartet werden. Der Vorfall ereignete sich im Distrikt Battagram an einer tiefen Schlucht.

Fünf Tote bei Verkehrsunfall

STOCKHOLM: Bei einem schweren Verkehrsunfall in Schweden sind fünf Menschen ums Leben gekommen.

Bei allen von ihnen handle es sich um Männer im Alter zwischen 20 und 45 Jahren, teilte die zuständige Polizei am Dienstag mit. Ein Lastwagen und ein Pkw seien am Montagnachmittag auf einer Landstraße zwischen den Kleinstädten Skara und Falköping frontal zusammengestoßen, daraufhin habe das Auto zu brennen begonnen. Die Straße musste stundenlang gesperrt werden. Der Unfallort befindet sich etwa 100 Kilometer nordöstlich von Göteborg.

Zehnjähriges Kind stirbt bei Drogenkonflikt in Südfrankreich

NÎMES: Ein zehnjähriges Kind ist bei einer Auseinandersetzung im Drogenmilieu im südfranzösischen Nîmes getötet worden.

Es sei offenbar um eine Abrechnung zwischen Drogenhändlern gegangen, teilte Innenminister Gérald Darmanin am Dienstagmorgen mit. «Dies ist ein riesiges Drama, das nicht ungestraft bleiben wird. Die Polizei hat in den vergangenen Wochen bereits zahlreiche Drogenhändler festgenommen und wird ihre Präsenz mit aller Entschlossenheit verstärken», kündigte der Minister an. Wie der Sender BFMTV berichtete, war das Kind am späten Montagabend im Auto eines Onkels, als es zu einer Schießerei kam.

Ukrainisches Aufklärungsboot im Schwarzen Meer zerstört

MOSKAU: Die Besatzung eines russischen Kampfjets hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ein Aufklärungsboot der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe von russischen Gasförderanlagen im Schwarzen Meer zerstört.

Das berichtete das Ministerium am Dienstagmorgen bei Telegram. Bei dem Kampfjet habe es sich um eine Su-30-Maschine gehandelt. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen. Russland führt seit nunmehr 18 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland.