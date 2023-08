Neues aus dem Ausland am Dienstag

Nächtlicher russischer Luftangriff auf die Westukraine

KIEW: Die Westukraine ist in der Nacht auf Dienstag nach Behördenangaben massiv mit russischen Marschflugkörpern beschossen worden.

Dabei wurden in der Stadt Luzk mindestens drei Menschen getötet, teilte der Verwaltungschef des Gebiets Wolyn, Jurij Pohuljajko, mit. Mehrere Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden. Auch die Stadt Lwiw und ihr Umland wurden getroffen, wie Bürgermeister Andrij Sadowij mitteilte. In Lwiw sei das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Die Marschflugkörper wurden den Angaben nach von russischen Kampfbombern über dem Kaspischen Meer abgefeuert. Die betroffenen Gebiete der Westukraine grenzen an Polen und damit an Nato und EU.

Zwei Palästinenser bei israelischem Militäreinsatz in Jericho getötet

RAMALLAH/TEL AVIV: Bei einem israelischen Militäreinsatz in Jericho im südlichen Westjordanland sind nach Krankenhausangaben zwei Palästinenser getötet worden. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete am Dienstag, es handele sich um einen 16-Jährigen und einen 25-Jährigen aus dem örtlichen Flüchtlingslager Akbat Dschaber. Sie seien von Schüssen tödlich verletzt worden. Ein 20-Jähriger sei bei dem Einsatz festgenommen worden. Ein israelischer Armeesprecher sagte, man prüfe die Berichte.

Die Sicherheitslage in Israel und dem Westjordanland ist seit langem angespannt. Seit Jahresbeginn wurden 24 Israelis, eine Ukrainerin sowie ein Italiener bei Anschlägen von Palästinensern getötet. Im gleichen Zeitraum kamen 178 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, Konfrontationen oder nach eigenen Anschlägen ums Leben. Bei einem Großteil handelt es sich um bewaffnete Kämpfer, unter den Toten bei Militäreinsätzen sind jedoch auch unbeteiligte Zivilisten.

Israel hatte 1967 das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Dort leben heute mehr als 600.000 israelische Siedler. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen unabhängigen Staat Palästina mit dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalems als Hauptstadt.

Mindestens 30 Tote bei Explosion an Tankstelle in Dagestan

MACHATSCHKALA: Bei einer Explosion an einer Tankstelle in der russischen Teilrepublik Dagestan sind nach offiziellen Angaben mindestens 30 Menschen getötet worden.

Weitere 75 Menschen seien in der Stadt Machatschkala verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das russische Katastrophenschutzministerium. Die Behörde hatte erst von 27 Toten berichtet. Danach seien noch drei weitere Leichen gefunden worden, hieß es. Noch laufe das Beseitigen von Trümmern und die Suche nach Opfern. Die Explosion hatte sich am Montagabend ereignet. Ermittlungen wegen möglicher Missachtung von Sicherheitsbestimmungen seien eingeleitet worden.

Baerbock: Abbruch der Reise «mehr als ärgerlich»

ABU DHABI: Außenministerin Annalena Baerbock hat sich nach der überraschenden Entscheidung für einen Abbruch ihrer Reise in die Pazifik-Region verärgert gezeigt. «Wir haben alles versucht: leider ist es logistisch nicht möglich, meine Indo-Pazifik-Reise ohne den defekten Flieger fortzusetzen. Das ist mehr als ärgerlich», schrieb die Grünen-Politikerin am Dienstag auf der früher als Twitter bekannten Online-Plattform X.

«Im Indo-Pazifik haben wir nicht nur enge #Freunde und #Partner. Die Region wird die #Weltordnung des 21. Jahrhunderts entscheidend prägen», ergänzte Baerbock. «Daher ist der inhaltliche und persönliche Austausch so wichtig.» Nach den wiederholten Pannen mit ihrem Regierungsflugzeug hatte Baerbock zuvor die geplante Reise zu einem einwöchigen Besuch in der Pazifik-Region doch abgebrochen.

Staatsanwältin in Georgia will nach Trump-Aklage schnellen Prozess

ATLANTA/WASHINGTON: Nach der Anklage im US-Bundesstaat Georgia gegen Präsident Donald Trump und weitere Helfer des Republikaners strebt die zuständige Staatsanwältin einen schnellen Prozessbeginn an. Einen Verhandlungstermin solle es bereits innerhalb der kommenden sechs Monaten geben, sagte Fani Willis am Montagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz. Der Zeitplan liege jedoch im Ermessen des Richters. Es gilt als unwahrscheinlich, dass der Prozess so zeitnah beginnen könnte.

Die Angeklagten hätten bis zum 25. August Zeit, vor dem Gericht in Atlanta zu erscheinen und sich zu melden, so Willis weiter. Auf die Frage nach Trumps Vorwurf, die Ermittlungen seien politisch motiviert, sagte Willis: «Ich treffe in diesem Amt Entscheidungen auf der Grundlage der Fakten und des Gesetzes, das Gesetz ist völlig unparteiisch. Auf diese Weise werden Entscheidungen in jedem Fall getroffen.»

Zuvor hatte ein Geschworenengremium dafür gestimmt, Trump und 18 weitere Personen wegen der Versuche, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 in Georgia zu beeinflussen, anzuklagen. Darunter sind Trumps ehemaliger Anwalt Rudy Giuliani und Mark Meadows, sein früherer Stabschef im Weißen Haus. Auch auf Bundesebene muss sich Trump wegen seiner Rolle nach der Wahl vor Gericht verantworten.

Baerbock setzt Reise nach Australien per Linienflug fort

ABU DHABI: Nach zwei Pannen mit ihrem Regierungsflugzeug setzt Außenministerin Annalena Baerbock an diesem Dienstag ihre Reise zu einem einwöchigen Besuch in der Pazifik-Region per Linienflug fort. Die Grünen-Politikerin wollte nach Angaben aus ihrer Delegation noch am Vormittag von der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, Abu Dhabi, mit ihrem Tross direkt zur australischen Metropole Sydney aufbrechen. Auf einen weiteren Anlauf mit dem Luftwaffen-Airbus vom Typ A340-300 nach einem neuerlichen Reparaturversuch wollte es die Bundesaußenministerin nicht ankommen lassen.

Die Flugzeiten der Linienverbindung sind so, dass die Ministerin am Abend australischer Zeit in Sydney ankommen wollte - acht Stunden vor deutscher Zeit. Ursprünglich geplante Programmpunkte in der Hauptstadt Canberra wurden teils abgesagt und teils verschoben. Baerbock will nach Australien auch Neuseeland und den Inselstaat Fidschi im Südpazifik besuchen.

Wie geplant wollte Baerbock ihr Programm am Mittwoch mit einer Rede am renommierten Lowy Institute beginnen. Es wird erwartet, dass sie sich angesichts des immer aggressiveren Machtstrebens Chinas zur geopolitischen Situation in der Pazifik-Region äußern wird. Im Anschluss ist ein Treffen der Ministerin mit ihrer australischen Kollegin Penny Wong geplant.

Im Rahmen der Zusammenkunft mit Wong sollen auch von Deutschland Kulturgüter aus der Kolonialzeit an das indigene Volk der Kaurna in Australien zurückgegeben werden. Dieser Programmteil war ursprünglich für Dienstag in der Hauptstadt Canberra vorgesehen. Die Kulturgüter des Grassi Museums in Leipzig - ein Holzschwert, ein Speer, ein Fischnetz und eine Keule - haben sakralen, kulturellen und identitätsstiftenden Wert für das Kaurna-Volk. Aus der Delegation hieß es, es handele sich nicht um Raubgut, sondern um Objekte, die damals von den Kaurna deutschen Missionaren übergeben worden seien.

VDA-Präsidentin: Zulieferer vor bisher größter Herausforderung

BERLIN: Viele Autozulieferer aus Deutschland stehen nach Einschätzung der Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, wahrscheinlich vor ihrer bisher größten unternehmerischen Herausforderung. «Einige müssen ganz neue Geschäftsmodelle und Produkte entwickeln, während sie noch lange Zeit Komponenten für den Verbrennungsmotor bauen», sagte Müller der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die Transformation der Automobilindustrie.

Die Branche stelle sich dem Wandel mit all ihrer Innovationskraft und Verantwortung für die Beschäftigten. «Doch zur Wahrheit gehört auch: Das allein reicht nicht», sagte Müller. Während der internationale Standortwettbewerb immer härter geführt werde, fehle es in Berlin und Brüssel zu oft an Geschwindigkeit und praxisnahen Konzepten. Die Politik verliere sich in immer mehr Regeln und Auflagen. «Und wenn es Hilfen gibt, dann leider oftmals mit maximalem bürokratischen Aufwand», sagte die VDA-Präsidentin.

Die Bundesregierung und die EU seien aufgerufen, schnellstmöglich die Rahmenbedingungen für den deutschen und den europäischen Standort zu verbessern. «Wir brauchen weniger Bürokratie, mehr Handelsabkommen, ein konkurrenzfähiges Steuer- und Abgabensystem und einfachere und schnelle Genehmigungsverfahren», sagte Müller. Zudem müsse die Energie- und Rohstoffversorgung mit internationalen Partnerschaften abgesichert werden, um Deutschland und Europa unabhängiger und Lieferketten resilienter zu machen.

Trumps Wahlkampfteam wettert gegen mögliche vierte Anklage in Georgia

WASHINGTON: Das Wahlkampfteam des früheren US-Präsidenten Donald Trump hat gegen eine möglicherweise bevorstehende weitere Anklage gegen den Republikaner gewettert. Kurz vor der erwarteten Entscheidung über ein potenzielles Strafverfahren gegen Trump im Bundesstaat Georgia beklagte es sich in einer schriftlichen Stellungnahme über den «jüngsten koordinierten Angriff» einer voreingenommenen Staatsanwältin. Der Zeitpunkt des Vorgehens zeige das politische Motiv dahinter. «Sie hätten dies schon vor zweieinhalb Jahren tun können, haben sich aber aus Gründen der Wahlbeeinflussung dafür entschieden, dies mitten in Präsident Trumps erfolgreichem Wahlkampf zu tun», hieß es weiter. Trump werde aber «niemals aufgeben und niemals aufhören zu kämpfen».

In den Untersuchungen gegen den Trump wegen versuchter Beeinflussung des Ergebnisses der Präsidentenwahl 2020 in Georgia schloss das zuständige Geschworenengremium in Atlanta die Beratungen am Montagabend (Ortszeit) vorerst ab. Eine solche sogenannte Grand Jury entscheidet nach Vorlage von Beweismitteln durch die Staatsanwaltschaft unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ob Anklage erhoben wird. Mehrere Papiere wurde einem Richter im Gerichtsgebäude in Atlanta überreicht, wie im US-Fernsehen zu sehen war. Die Informationen zur Entscheidung der Geschworenen müssen nun noch veröffentlicht werden.

Trump hatte die Präsidentenwahl 2020 gegen den Demokraten Joe Biden verloren. Georgia gehörte zu den Bundesstaaten, die für den Wahlausgang eine Schlüsselrolle spielten. Das Ergebnis dort war sehr knapp. Trump bemühte sich, seine Wahlniederlage in Georgia nachträglich ungeschehen zu machen. Staatsanwältin Fani Willis ermittelte mehr als zwei Jahre lang in dem Fall. Trump, der bei der Präsidentenwahl 2024 wieder antreten will, wertet jedes juristische Vorgehen gegen ihn als Versuch seiner Gegner, ihn von einer weiteren Amtszeit abzuhalten.

Gremium stimmt in Ermittlungen gegen Trump wohl für Anklagen

WASHINGTON/ATLANTA: Ein Geschworenengremium hat in den Untersuchungen gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump wegen versuchter Beeinflussung des Ergebnisses der Präsidentenwahl 2020 Medienberichten zufolge wohl für ein oder mehrere Anklagen gestimmt. Der Sender CNN berichtete am Montagabend (Ortszeit) von zehn Anklagen im US-Bundesstaat Georgia. Gesichert war diese Zahl allerdings nicht, da die Informationen vom Gericht noch nicht veröffentlicht wurden.

Es war außerdem unklar, ob es sich dabei um Anklagen gegen Trump oder Helfer des Republikaners handelte. Offen blieb auch, ob über mehrere Anklagepunkte gegen eine Person oder Anklagen gegen mehrere Personen abgestimmt wurde. Es ist auch möglich, dass nicht alle Anklagen, die nun vorgelegt wurden, sich um die Ermittlungen gegen Trump drehen.

Zuvor hatte die sogenannte Grand Jury ihre Beratungen vorerst abgeschlossen. Sie entscheidet nach Vorlage von Beweismitteln durch die Staatsanwaltschaft unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ob Anklage erhoben wird. Mehrere Papiere wurde einem Richter im Gerichtsgebäude in Atlanta am Abend (Ortszeit) überreicht, wie im US-Fernsehen zu sehen war. Die Informationen müssen nun veröffentlicht werden. Aus dem Gericht hieß es CNN zufolge, dies könnte bis zu drei Stunden dauern.

Trump hatte die Wahl gegen den Demokraten Joe Biden verloren. Georgia gehörte zu den Bundesstaaten, die für den Wahlausgang eine Schlüsselrolle spielten. Das Ergebnis dort war sehr knapp. Trump bemühte sich, seine Wahlniederlage dort nachträglich ungeschehen zu machen. Staatsanwältin Fani Willis untersucht den Fall seit geraumer Zeit.